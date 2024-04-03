НАТО може гарантувати безпеку для всіх його членів тільки разом з Україною, - Зеленський

Українці щоденно з початку війни доводять свою силу. Прийнявши Україну до свого складу, НАТО зможе гарантувати безпеку всіх його членів.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з Президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я радий, що Фінляндія стала членом НАТО, і ми вітаємо вас", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що 4 квітня - перша річниця членства Фінляндії в Альянсі.

За його словами, вступ держави до НАТО - це правильний і стратегічно мудрий вибір усього суспільства та народу Фінляндії.

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Зеленський подякував Фінляндії за розуміння того, що "повну силу та гарантовану безпеку для всіх його членів Альянс може дати тільки разом з Україною, з нашою силою, яку українці доводять щоденно з початку війни".