НАТО може гарантувати безпеку для всіх його членів тільки разом з Україною, - Зеленський
Українці щоденно з початку війни доводять свою силу. Прийнявши Україну до свого складу, НАТО зможе гарантувати безпеку всіх його членів.
На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з Президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я радий, що Фінляндія стала членом НАТО, і ми вітаємо вас", - зазначив він.
Зеленський нагадав, що 4 квітня - перша річниця членства Фінляндії в Альянсі.
За його словами, вступ держави до НАТО - це правильний і стратегічно мудрий вибір усього суспільства та народу Фінляндії.
Зеленський подякував Фінляндії за розуміння того, що "повну силу та гарантовану безпеку для всіх його членів Альянс може дати тільки разом з Україною, з нашою силою, яку українці доводять щоденно з початку війни".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ми надіялись з політичної спроможності ЄС--вийшло імпотентність
А от Україна без НАТО - ні.
Громадяни України може щось і зрозуміли - але варіантів немає - не ідеальний партнер на заході краще ніж озвірілий ворог на сході.
У середу, 3 квітня, на пресконференції в Києві президент подякував головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському за аудит, повідомляє https://interfax.com.ua/news/general/977844.html Інтерфакс-Україна . Раніше останній також заявляв, що мобілізувати 500 тисяч осіб в українську армію не потрібно.
*****--й цирк ,а не головкоми.
І почав "робити" своє найближче оточення:Данилюк,Богдан,Разумков,Гончарук,Рябошапка,які на своїх плечах винесли його на вищу сходинку.
2.Зачитує пафосно текст,написаний не ним,своїм хриповитим голосом,європейські депутати плескають в долоні,як вибрана публіка плескала йому на виставі квартал-95,кайфує.
Єдина надія на Армію.