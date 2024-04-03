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НАТО може гарантувати безпеку для всіх його членів тільки разом з Україною, - Зеленський

нато,польща

Українці щоденно з початку війни доводять свою силу. Прийнявши Україну до свого складу, НАТО зможе гарантувати безпеку всіх його членів.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з Президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я радий, що Фінляндія стала членом НАТО, і ми вітаємо вас", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що 4 квітня - перша річниця членства Фінляндії в Альянсі.

За його словами, вступ держави до НАТО - це правильний і стратегічно мудрий вибір усього суспільства та народу Фінляндії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО координуватиме роботу в рамках формату "Рамштайн", - Столтенберг

Зеленський подякував Фінляндії за розуміння того, що "повну силу та гарантовану безпеку для всіх його членів Альянс може дати тільки разом з Україною, з нашою силою, яку українці доводять щоденно з початку війни".

Автор: 

Зеленський (23653) НАТО (6395) Фінляндія (1292)


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Топ коментарі
+9
Це вже остаточна дурка. НАТО якось без України обійдеться.
А от Україна без НАТО - ні.
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03.04.2024 17:21
+7
На НАТО не діють тези "єдиномарафону"!
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03.04.2024 17:25
+6
Ото боневтіка понесло. Напевне свіжак в ОПу підігнали.
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03.04.2024 17:21
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Пора вже цитатник видавати.
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03.04.2024 17:14 Відповісти
А зеля легітимний, щоб ще щось розповідати? Хто він такий?
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03.04.2024 18:52 Відповісти
Схоже шо НАТА наразі сама собі безпеку гарантувати не може...
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03.04.2024 17:15 Відповісти
НАТО в сраці.Боїться всього,не те що забезпечити комусь, а навіть собі безпеку.. ракєти пролітають над Польщею, а вони кажуть що то джміль пролетів
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03.04.2024 17:19 Відповісти
У НАТО якісь проблеми? Ви впевнені, чи я щось пропустив?
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03.04.2024 18:42 Відповісти
Немає в НАТО проблем і не буде. Кацапи бояться навіть подивитися в їх бік. Гавкають там із-за поребрика. То боїться Херпіду за своє мйбутнє і читає з папірця написні спічрайтерами гарні слова для українців. Але ми пам'ятаємо, як його команда і він звинувачували Порошенко, що при ньому внесли до Конституції рух в ЄС і НАТО. Перевзувався Вова чи ні, але твоє минуле всі пам'ятають. Твоя малороська, антимайдання душонка біля кацапів.
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03.04.2024 18:58 Відповісти
Ого! Напевно НАТО потрібно Зеленского взяти Генсеком.
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03.04.2024 17:20 Відповісти
Ми надіялись з військової міці НАТО--виявилось боягузтво
Ми надіялись з політичної спроможності ЄС--вийшло імпотентність
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03.04.2024 17:23 Відповісти
Ну то надішліть назад всю зброю і поміч, яку отримали від країн НАТО.
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03.04.2024 17:39 Відповісти
Та не звертай уваги, зараз іде кацапська ІПСО - лаяти та проклинати США . ЄС, НАТО.
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03.04.2024 20:50 Відповісти
Покажіть ! ДЕ рішуче відповіло НАТО у цій війні ?
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03.04.2024 17:21 Відповісти
Віслюк "потужно" відповів, та дорогами, та асфальтом, та й шашликами! Потужно!
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03.04.2024 17:40 Відповісти
А що НАТО з кимось воює?
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03.04.2024 18:43 Відповісти
Це вже остаточна дурка. НАТО якось без України обійдеться.
А от Україна без НАТО - ні.
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03.04.2024 17:21 Відповісти
Ці всі заклики до НАТО та ЄС -це спосіб відірватись від московії та його впливу на Україну,не більше того.Думаю багато громадян України ,зрозуміло,або ще зрозуміють що собою представляє оце Міжнародне товариство-як ООН,НАТО,ЄС,ОБСЄ та інші папські престоли.
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03.04.2024 17:27 Відповісти
Від московії Україна вже відірвалася. І винна у цьому та звіроферма, яку у світі звуть РФ.
Громадяни України може щось і зрозуміли - але варіантів немає - не ідеальний партнер на заході краще ніж озвірілий ворог на сході.
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03.04.2024 17:49 Відповісти
Я не впевнений,що відірвалась,адже постійно заглядують ,що робиться на болотах,замість того ,щоб дивитись на Європу.Хоча ви праві-не ідеальний партнер на заході краще ніж озвірілий ворог на сході.
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03.04.2024 17:52 Відповісти
Ото боневтіка понесло. Напевне свіжак в ОПу підігнали.
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03.04.2024 17:21 Відповісти
Бовдур думкою багатіє. Але чому я, українець, повинен слухати цього блазня, якщо НАТО його послали ... за руцьким кораблем ? Кіно закінчилось, панове. Актор грав спочатку професійно, потім почав .... ФАЛЬСІФІКУВАТИ.
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03.04.2024 17:24 Відповісти
На НАТО не діють тези "єдиномарафону"!
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03.04.2024 17:25 Відповісти
Чогоб це? З чого ти це взяв, зелений йолоп?
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03.04.2024 17:33 Відповісти
Україна не потребує https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mobilizaciya-v-ukrajini-sirskiy-prokomentuvav-zayavi-pro-prizov-500-tisyach-lyudey-50405357.html мобілізації 500 тисяч осіб , заявив президент Володимир Зеленський. При цьому необхідну кількість він не озвучив.

У середу, 3 квітня, на пресконференції в Києві президент подякував головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському за аудит, повідомляє https://interfax.com.ua/news/general/977844.html Інтерфакс-Україна . Раніше останній також заявляв, що мобілізувати 500 тисяч осіб в українську армію не потрібно.
*****--й цирк ,а не головкоми.
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03.04.2024 17:56 Відповісти
Якщо клоун заволодіє палацом,він його перетворить в цирк.
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03.04.2024 18:22 Відповісти
В чому саме цирк що в нас багато непотрібних тиловиків... які два роки отримували зарплати і проїдали обмежені військові ресурси...
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03.04.2024 18:43 Відповісти
І далі будуть проїдати. А бойові бригади воюють без поповнення.
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03.04.2024 20:51 Відповісти
1."Зробимо їх ще раз".
І почав "робити" своє найближче оточення:Данилюк,Богдан,Разумков,Гончарук,Рябошапка,які на своїх плечах винесли його на вищу сходинку.
2.Зачитує пафосно текст,написаний не ним,своїм хриповитим голосом,європейські депутати плескають в долоні,як вибрана публіка плескала йому на виставі квартал-95,кайфує.
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03.04.2024 22:10 Відповісти
...Сказав пріпіздєнт, який виявився не здатен захистити свою країну. Без тебе НАТО звісно не проживе.
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03.04.2024 18:19 Відповісти
Цей ******** уже настільки зневажає українців, що навіть не "фільтрує базар". Таке враження, що вже невдовзі 73% бидло плескатиме в долоні навіть коли цей мерзотник ходитиме голим і повторювати ***, ***, ***...
Єдина надія на Армію.
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03.04.2024 20:50 Відповісти
 
 