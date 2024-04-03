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Новини
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Сьогодні ВАКС обиратиме запобіжний захід ексраднику ОП Шилу, його можуть почати відмазувати, як колись це зробили із Татаровим, - Шабунін

артем,шило

Вищий антикорупційний суд сьогодні обиратиме запобіжний захід Артему Шилу, який, за даними САП та НАБУ, на чолі організованої групи заволодів 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у ВАКС обиратимуть запобіжку Шилу Татарова. Раніше я попереджав, що Татаров і ОП точно спробують врятувати Шила. Чи хтось реально думає, що Шило "працював" сам на себе, "заробляв" під час війни тільки на трансформаторах і ніяк не ділився з старшими?" - зазначив він.

За словами Шабуніна, Шила можуть "відмазувати за аналогічною схемою, як колись рятували Татарова".

"Переконаний, що деякі судді з Печерського суду сплять і бачать, як же вони можуть знову бути корисними ОП. І з радістю підмахнуть будь-яке рішення, завдяки якому справу заберуть в НАБУ/САП і віддадуть в татарівські ДБР/СБУ.

Також не виключаю варіант із тиском або залякуванням суддів ВАКС. Нагадаю, що Шило яскравий представник корумпованої частини СБУ, яка багато років "працює" із судами. "Працює" різними методами. Першим дзвіночком цього може стати повністю закритий розгляд запобіжки Шилу у ВАКС", - додав голова ЦПК.

Нагадаємо, раніше антикорупційні органи викрили організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом, яка заволоділа 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці"

Читайте: Спливли строки давності: Суд закрив справу проти завгоспа Януковича

Автор: 

Шабунін (534) Антикорупційний суд (1933) Татаров Олег (425) Шило Артем (13)


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Топ коментарі
+8
Ду-у-уже швиденько його справу передадуть в СБУ. І вона там помре від нудьги.
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03.04.2024 17:28
+7
застава - 342 гривні с відсрочкою виплати, без браслета...
це ж свій, зелений хлопець...
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03.04.2024 18:01
+5
вангую: буде особисте зобов'язання..або єрмаковське...або татарівське...
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03.04.2024 17:35
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Шило на мило!
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03.04.2024 17:25 Відповісти
Шабунін навесні 2019 приклав максимум зусиль, шоб це стало дійсністю.
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03.04.2024 19:24 Відповісти
Іменем суда єрмака і буратіни суд постановив:
нівіновен, компенсація за наклеп 30 мільйонів
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03.04.2024 17:26 Відповісти
Невже дЄрмак кине ... чесного помічника ? Аж не віриться ! Так ніЗЗя андрюша !!! Бандас порожняк не жене !
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03.04.2024 17:26 Відповісти
Ду-у-уже швиденько його справу передадуть в СБУ. І вона там помре від нудьги.
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03.04.2024 17:28 Відповісти
А детективи САП, прокурори САП та судді ВАКС виплатять ще компенсацію... 95 млн.
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03.04.2024 18:17 Відповісти
Він же не ветеран, або патріот. Відпустять або зразу, або трошки згодом. Тихенько. Коли глядачі Марахфону призабудуть.
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03.04.2024 17:33 Відповісти
вангую: буде особисте зобов'язання..або єрмаковське...або татарівське...
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03.04.2024 17:35 Відповісти
Працював шилом в жОПе ?!
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03.04.2024 17:48 Відповісти
особливо велика сума, група осіб (банда) воєнний стан....
малоб бути так:
паяльник поки все бабло не повернуть.
конфіскація всього + родичі та оточення.
розстріл, самим дешевим патроном.
а тут, ***, думають про запобіжний засіб....
тобто, хай ще погуляє, чи може в сізо???
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03.04.2024 17:49 Відповісти
застава - 342 гривні с відсрочкою виплати, без браслета...
це ж свій, зелений хлопець...
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03.04.2024 18:01 Відповісти
сірожа лєщенко буде в суді представляти інтереси УЗ?!
Куди ж він до цього дивився, отримуючи 3 млн. грн. на рік від УЗ?!
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03.04.2024 18:06 Відповісти
Дуже зручно красти під час війни. Ніяких майданів, ніяких мітингів.
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03.04.2024 18:08 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyy-derzhzrada-koruptsiya-viyna/32566920.html Зеленський пропонує на час війни прирівняти корупцію до держзради

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03.04.2024 18:12 Відповісти
No problem.
Швиденько перекваліфікують у щось на кшталт "незначне перевищення якихось там повноважень".
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03.04.2024 18:35 Відповісти
Думаю баба буданга вже штампує дозвіл на перетин кордону. Скоро цей зелений казнокрад буде гріти сраку в Іспанії.
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03.04.2024 18:08 Відповісти
Потенційний посол))))) знаю одне що цім під....м з ОПи не можна дати злиняти. Бо потім буде важче дістати але все ж можна буде і збільшою ненавистю
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03.04.2024 18:38 Відповісти
Можно прописать ЛУЧШИЕ ЗАКОНЫ В МИРЕ
Но если они только на бумаге
То этой бумагой можно только сраку вытирать
Справедливость в обществе - это когда существует
НЕОТВРАТИМОСТЬ ПОКАРАНИЯ за преступление
В Украине с этим - полная жопа
Наделали кучу органов
Провели кучу конкурсов
В итоге - куча говна
Шо с нами не так?
Почему американський судья имеет ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО
А украинские судьи - сплошь продажные *****
Они ведь родились в Украине
Ходили в детский садик и школу
Позаканчивали университеты
На каком этапе эти украинцы превратились из граждан в ******?
Может, мы уже в детском саду делаем что - то неправильно ?
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03.04.2024 19:55 Відповісти
Мені соромно за УКРАЇНУ, де аферисти і злодії на всіх рівнях влади...
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03.04.2024 20:03 Відповісти
Татаров особисто відмаже свого ставленика. Він же не Червінський.
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03.04.2024 20:52 Відповісти
Замість того, щоб розмазати - відмажуть!
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03.04.2024 21:37 Відповісти
 
 