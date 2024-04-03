Сьогодні ВАКС обиратиме запобіжний захід ексраднику ОП Шилу, його можуть почати відмазувати, як колись це зробили із Татаровим, - Шабунін

Вищий антикорупційний суд сьогодні обиратиме запобіжний захід Артему Шилу, який, за даними САП та НАБУ, на чолі організованої групи заволодів 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у ВАКС обиратимуть запобіжку Шилу Татарова. Раніше я попереджав, що Татаров і ОП точно спробують врятувати Шила. Чи хтось реально думає, що Шило "працював" сам на себе, "заробляв" під час війни тільки на трансформаторах і ніяк не ділився з старшими?" - зазначив він.

За словами Шабуніна, Шила можуть "відмазувати за аналогічною схемою, як колись рятували Татарова".

"Переконаний, що деякі судді з Печерського суду сплять і бачать, як же вони можуть знову бути корисними ОП. І з радістю підмахнуть будь-яке рішення, завдяки якому справу заберуть в НАБУ/САП і віддадуть в татарівські ДБР/СБУ.

Також не виключаю варіант із тиском або залякуванням суддів ВАКС. Нагадаю, що Шило яскравий представник корумпованої частини СБУ, яка багато років "працює" із судами. "Працює" різними методами. Першим дзвіночком цього може стати повністю закритий розгляд запобіжки Шилу у ВАКС", - додав голова ЦПК.

Нагадаємо, раніше антикорупційні органи викрили організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом, яка заволоділа 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці"

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