Сьогодні ВАКС обиратиме запобіжний захід ексраднику ОП Шилу, його можуть почати відмазувати, як колись це зробили із Татаровим, - Шабунін
Вищий антикорупційний суд сьогодні обиратиме запобіжний захід Артему Шилу, який, за даними САП та НАБУ, на чолі організованої групи заволодів 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів.
Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у ВАКС обиратимуть запобіжку Шилу Татарова. Раніше я попереджав, що Татаров і ОП точно спробують врятувати Шила. Чи хтось реально думає, що Шило "працював" сам на себе, "заробляв" під час війни тільки на трансформаторах і ніяк не ділився з старшими?" - зазначив він.
За словами Шабуніна, Шила можуть "відмазувати за аналогічною схемою, як колись рятували Татарова".
"Переконаний, що деякі судді з Печерського суду сплять і бачать, як же вони можуть знову бути корисними ОП. І з радістю підмахнуть будь-яке рішення, завдяки якому справу заберуть в НАБУ/САП і віддадуть в татарівські ДБР/СБУ.
Також не виключаю варіант із тиском або залякуванням суддів ВАКС. Нагадаю, що Шило яскравий представник корумпованої частини СБУ, яка багато років "працює" із судами. "Працює" різними методами. Першим дзвіночком цього може стати повністю закритий розгляд запобіжки Шилу у ВАКС", - додав голова ЦПК.
Нагадаємо, раніше антикорупційні органи викрили організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом, яка заволоділа 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці"
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нівіновен, компенсація за наклеп 30 мільйонів
малоб бути так:
паяльник поки все бабло не повернуть.
конфіскація всього + родичі та оточення.
розстріл, самим дешевим патроном.
а тут, ***, думають про запобіжний засіб....
тобто, хай ще погуляє, чи може в сізо???
це ж свій, зелений хлопець...
Куди ж він до цього дивився, отримуючи 3 млн. грн. на рік від УЗ?!
Швиденько перекваліфікують у щось на кшталт "незначне перевищення якихось там повноважень".
Но если они только на бумаге
То этой бумагой можно только сраку вытирать
Справедливость в обществе - это когда существует
НЕОТВРАТИМОСТЬ ПОКАРАНИЯ за преступление
В Украине с этим - полная жопа
Наделали кучу органов
Провели кучу конкурсов
В итоге - куча говна
Шо с нами не так?
Почему американський судья имеет ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО
А украинские судьи - сплошь продажные *****
Они ведь родились в Украине
Ходили в детский садик и школу
Позаканчивали университеты
На каком этапе эти украинцы превратились из граждан в ******?
Может, мы уже в детском саду делаем что - то неправильно ?