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Протягом дня росіяни здійснили на Нікопольщину вісім атак дронами-камікадзе й тричі обстріляли з артилерії

нікополь

Упродовж 3 квітня російська армія обстріляла з дронів та артилерії Дніпропетровщину. Поцілили по Нікополю та Покровській і Марганецькій громадах. Пошкоджено підприємство та інфраструктурний об’єкт.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог не вгамовувався цілий день – гатив по Нікопольщині. Тричі обстрілював з артилерії. І ще 8 разів вдарив по району дронами-камікадзе.

Найбільше атак було на сам Нікополь. Поцілив агресор і по двох громадах – Покровській та Марганецькій. Пошкоджені приватне підприємство та інфраструктурний об’єкт", - написав Лисак.

В ОВА зазначили, що минулося без загиблих і постраждалих.

Також читайте: Протягом дня росіяни здійснили на Нікопольщину сім атак дронами-камікадзе, обстріляли з артилерії та скинули боєприпас з БпЛА

Автор: 

Нікополь (1169) Лисак Сергій (124) Дніпропетровська область (3610)


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03.04.2024 20:54 Відповісти
 
 