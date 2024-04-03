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Новини Допомога Україні
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Усі союзники домовилися про необхідність більшої ролі НАТО в координації підтримки України, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що всі союзники домовилися про необхідність більшої ролі Альянсу в координації підтримки України.

Про це він сказав після завершення першого дня засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми розглянули підготовку до саміту у Вашингтоні в липні, почавши з України... В українців закінчується не мужність, у них закінчуються боєприпаси. Ми повинні активізуватися зараз. На нашій сьогоднішній зустрічі сьогодні ми обговорили, як поставити нашу підтримку на міцнішу і стійкішу основу для майбутнього, всі союзники домовилися про необхідність підтримати Україну в цей критичний момент. Це - єдність мети. Сьогодні союзники домовилися рухатися вперед, плануючи більшу роль НАТО в координації допомоги у сфері безпеки та навчанні", - заявив Столтенберг.

За словами генсека, деталі майбутнього формату подальшої допомоги Україні "вимальовуватимуться найближчими тижнями". "Але Україна може розраховувати на підтримку НАТО зараз і в довгостроковій перспективі. Завтра ми зустрінемося з міністром Кулебою в рамках Ради Україна-НАТО і разом обговоримо поточні та довгострокові потреби України", - наголосив Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг пропонує НАТО прийняти план допомоги Україні на суму 100 млрд дол., - Financial Times

Автор: 

НАТО (6395) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+6
Україні не потрібна більша координація підтримки - Україні потрібна більша підтримка !
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03.04.2024 18:53
+5
я аж спітнів, від такої потужної домовленості.

"від слів, діти не народжуються!"
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03.04.2024 18:56
+2
якщо хтось з високопосадовців країн нато каже що не можна палити орські НПЗ і йому за це нічого нема, то грош-ціна цим всім більшим чи меньшим ролям...
треба тупо дати зброю і замочить парашу в сортірє
як казав вічний през, *****.
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03.04.2024 19:54
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Україні не потрібна більша координація підтримки - Україні потрібна більша підтримка !
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03.04.2024 18:53 Відповісти
Чому це не потрібна?
Будуть вказувати,по яких цілях можна бити,по
яких ні
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03.04.2024 19:32 Відповісти
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03.04.2024 22:31 Відповісти
я аж спітнів, від такої потужної домовленості.

"від слів, діти не народжуються!"
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03.04.2024 18:56 Відповісти
як завжди словоблуддсто - домовились про необхідність ( тобто не про дію а про те що треба щось робити) більшої ролі НАТО (знову без конкретики..а яка зараз роль НАТО? не окремих країн, а саме НАТО? окрім як 3,14здіти про майбутню допомогу? тобто больша роль...це стануть більше 3,14здіди? чи що?) в кординації підтримки(про яку конкретно дію йдеться? скільки снарядів (літкаів, ЗРК, танків), хто та коли надасть?). Це знову якийсь Будапештський меморандум, але на словах
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03.04.2024 19:39 Відповісти
То скільки ж ви там будете активізовуватися?!
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03.04.2024 19:40 Відповісти
якщо хтось з високопосадовців країн нато каже що не можна палити орські НПЗ і йому за це нічого нема, то грош-ціна цим всім більшим чи меньшим ролям...
треба тупо дати зброю і замочить парашу в сортірє
як казав вічний през, *****.
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03.04.2024 19:54 Відповісти
Та піzzдець як розраховуємо на підтримку НАТО.
Що Столтенберг, що Орбан - НАТО впєрєді планєти всєй.
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03.04.2024 20:41 Відповісти
Ця говорильня закінчиться коли-небудь! Вже 10 років гайгакають!
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03.04.2024 21:03 Відповісти
Все союзники договорились о необходимости большей роли НАТО в координации поддержки Украины, - Столтенберг Источник:

И МЕДАЛЬ УЧРЕДИТЕ , ЗА ОБОРОНУ УКРАИНЫ координаторы хреновы и БАЛАБОЛЫ
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03.04.2024 22:19 Відповісти
 
 