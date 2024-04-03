Усі союзники домовилися про необхідність більшої ролі НАТО в координації підтримки України, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що всі союзники домовилися про необхідність більшої ролі Альянсу в координації підтримки України.

Про це він сказав після завершення першого дня засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми розглянули підготовку до саміту у Вашингтоні в липні, почавши з України... В українців закінчується не мужність, у них закінчуються боєприпаси. Ми повинні активізуватися зараз. На нашій сьогоднішній зустрічі сьогодні ми обговорили, як поставити нашу підтримку на міцнішу і стійкішу основу для майбутнього, всі союзники домовилися про необхідність підтримати Україну в цей критичний момент. Це - єдність мети. Сьогодні союзники домовилися рухатися вперед, плануючи більшу роль НАТО в координації допомоги у сфері безпеки та навчанні", - заявив Столтенберг.

За словами генсека, деталі майбутнього формату подальшої допомоги Україні "вимальовуватимуться найближчими тижнями". "Але Україна може розраховувати на підтримку НАТО зараз і в довгостроковій перспективі. Завтра ми зустрінемося з міністром Кулебою в рамках Ради Україна-НАТО і разом обговоримо поточні та довгострокові потреби України", - наголосив Столтенберг.

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