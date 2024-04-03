Близько 100 Су-34, 100 Су-35 та 7 літаків А-50У зараз залишилося в Росії, - ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про кількість винищувачів-бомбардувальників Су-34, багатофункціональних винищувачів Су-35 та літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У у росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді ГУР на запит АрміяInform.

Зокрема, за наявними даними, станом на березень 2024 року у складі повітряно-космічних сил збройних сил РФ перебуває близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

Водночас три А-50У перебувають на ремонті та модернізації: два на ВАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва", один — на аеродромі в Ульяновську, авіабудівний завод "Авіастар".

Нагадаємо, станом на квітень 2024 року зафіксовано ураження 118 літаків, що належали російським окупантам, зокрема двох літаків А-50.

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