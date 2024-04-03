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Близько 100 Су-34, 100 Су-35 та 7 літаків А-50У зараз залишилося в Росії, - ГУР

а-50,а50

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про кількість винищувачів-бомбардувальників Су-34, багатофункціональних винищувачів Су-35 та літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У у росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді ГУР на запит АрміяInform.

Зокрема, за наявними даними, станом на березень 2024 року у складі повітряно-космічних сил збройних сил РФ перебуває близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

Водночас три А-50У перебувають на ремонті та модернізації: два на ВАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва", один — на аеродромі в Ульяновську, авіабудівний завод "Авіастар".

Нагадаємо, станом на квітень 2024 року зафіксовано ураження 118 літаків, що належали російським окупантам, зокрема двох літаків А-50.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти застосовують дрони-розвідники, щоб компенсувати відсутність літаків А-50, - ОК "Південь"

Автор: 

авіація (4111) росія (64871) літак (2897) ГУР (485)


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Топ коментарі
+10
це більше чи менше, тієї кількості ракет, про котрі, колись казав буданов?
про ті, котрих майже не залишилось.
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03.04.2024 20:01
+8
за практично відсутності нашої авіації - це дуже багато
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03.04.2024 20:04
+7
ГУР повідомляє? Эту инфу можно спокойно прочитать в википедии.
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03.04.2024 20:08
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це більше чи менше, тієї кількості ракет, про котрі, колись казав буданов?
про ті, котрих майже не залишилось.
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03.04.2024 20:01 Відповісти
Вони літаки виробляють в тисячу раз повільніше, ніж ракети. А ракет в них щоб поливати Україну так, як вони це робили у 2022-2023, кожен тиждень по 100 ракет і 50 дронів - вже вочевидь нема.
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03.04.2024 20:36 Відповісти
В КНДР є сотні, а може і тисячі ракет, які вони передадуть рашці.
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03.04.2024 21:53 Відповісти
за практично відсутності нашої авіації - це дуже багато
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03.04.2024 20:04 Відповісти
погоджуюсь, але всі забрати в зону бойових дій не зможуть, забздять...а вдрух вайна с имперілістічєскімі хіщнікамі
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03.04.2024 20:08 Відповісти
Це дуже мало, враховуючи територію оркокраїни. Тупістю було б, усі ті корита направляти на бійню в Україну.
Але про що я, для тих полоумків то норма.
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03.04.2024 20:49 Відповісти
та чули чули вже цю будановщіну - ванга перевернулася лівий бiк...
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03.04.2024 20:06 Відповісти
ГУР повідомляє? Эту инфу можно спокойно прочитать в википедии.
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03.04.2024 20:08 Відповісти
А цього разу буданга на чому гадала? На кавовій гущі з ялтинского узбережжя?
Наймедійніший розвідник Всесвіту вирішив підняти свої рейтинги?

Цікаво: коли буданга почне знімати серіал про свою роботу чи вести ток-шоу в реальному часі про проведення спецоперацій???
Шапітолій, ЛЯ!
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03.04.2024 20:09 Відповісти
відкрив вікі і дав дані.
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03.04.2024 20:36 Відповісти
І ракет на два тижні.
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03.04.2024 20:09 Відповісти
вони мали закінчитись ще до зими 2022го.
цей підрахунок озвучив 33хкратний убд арестович.
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03.04.2024 20:23 Відповісти
"ракет на два тижні", це в лютому для Петріотів було.
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03.04.2024 20:34 Відповісти
мо кращє без повідомлень, а по кацапнячих шаландах?
сциклон он на севасі чекає - кримлянці повідомляють...
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03.04.2024 20:12 Відповісти
вони "циклон" бонами оточили з понтонами, на яких чергують цілодобово кулеметні розрахунки. Але, кажуть, є великий дефіцит матросів, яких не укачує на понтоні через пару годин.
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03.04.2024 22:45 Відповісти
станом на квітень 2024 року зафіксовано ураження 118 літаків, що належали російським окупантам Джерело:
Загальні бойові втрати РФ від початку війни Джерело: : літаків - 347 (+0) од
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03.04.2024 20:15 Відповісти
можливо вони мали на увазі літаки вже чисто російських модифікацій
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03.04.2024 20:26 Відповісти
Можливо. Поступово призводять до трохи менш абсурдних кількостей.
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03.04.2024 20:35 Відповісти
Вони мали на увазі ті, світлини залишків яких із бортовими номерами зʼявились в інтернеті. Кацапське фсб працює по телефонам на окупованих територіях в тому числі й щоб знімки їх втрат не потрапляли в мережу.
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03.04.2024 20:40 Відповісти
Су-35 не часто збивають, вони виконують функцію прикриття і намагаються не залітати в зону дії українського ппо. Су-34 збили 26 штук всього. Основні втрати рашиків відбуваються на аеродромах, це в більшості своєї всякі Су-27.
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03.04.2024 20:44 Відповісти
Конечно, если считать данные сбитых по радарам, а не про пруфам, то там еще больше, Анна)
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04.04.2024 08:45 Відповісти
А кому потрібна ця інформація?
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03.04.2024 20:16 Відповісти
Зараз нам дадуть цілих 6 штук F-16 і їм хана!
... а може й не зараз, а через пів року і не 6, а 2, а через рік ще 4......
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03.04.2024 20:16 Відповісти
45 F-16 у ЗСУ буде до кінця 2025, а щє можливо Гріпени.
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03.04.2024 20:46 Відповісти
в опі немає вільної посади на попіз...ть-лякати?
2000 гривень за два речення устроїть будь кого, a потім послом в бангладешу!
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03.04.2024 20:18 Відповісти
А скільки Су-30? Або їх не вважають загрозою?
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03.04.2024 20:18 Відповісти
по Таганрогу можно і вліпити ...
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03.04.2024 20:18 Відповісти
там вже на пероні "панцир" стоїть, а кругом складального цеху ЗУшок понаставляли, бо той С-300, що стоїть у полі поряд з трасою Е58 виявився "до сраки карі очі" Тому тихохідному дрону прорватись туди наразі неможливо.
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03.04.2024 23:02 Відповісти
А нам 5- 6 F 16 дадуть незнамо коли!
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03.04.2024 20:19 Відповісти
І ракет на місяць-два.
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03.04.2024 20:19 Відповісти
Два, три тижня? ©
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03.04.2024 20:31 Відповісти
Насколько понял только старые Су-34 могут скидать КАбы.
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03.04.2024 20:44 Відповісти
Нет, только новые сушки это могут делать, а таких там пока в райне 30-35 штук, остальные проходят по тихоньку модернизацию оборудования ведения цели.
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04.04.2024 08:47 Відповісти
Так чи інакше усім цим літакам хана.
Так званий кердик. Він же гаплик. Він же - піздаускас, як кажуть у країнах Балтії.
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03.04.2024 20:48 Відповісти
ГУР Буканова-самий не недійний медійний інформаційний ресурс
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03.04.2024 21:37 Відповісти
Потрібна далекобійна зброя, щоб нищити цю техніку ще на аеродромах
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03.04.2024 21:42 Відповісти
і ракети, і дрони, і дерева, і буба, і їрмак - всі потрібні
а щє потрібно не ідіотом бути... - мета недосяжна !
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03.04.2024 22:09 Відповісти
mission спаплюжена...
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03.04.2024 22:10 Відповісти
А ракет на скільки пусків залишилось? ©
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03.04.2024 21:43 Відповісти
А 50 У якраз позбивали. А ті що лишились- немодернізовані А 50.
А вцілому інфа цього блогєра- на рівні "2-3 нєдєлі".
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03.04.2024 22:27 Відповісти
 
 