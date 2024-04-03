Близько 100 Су-34, 100 Су-35 та 7 літаків А-50У зараз залишилося в Росії, - ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про кількість винищувачів-бомбардувальників Су-34, багатофункціональних винищувачів Су-35 та літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У у росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді ГУР на запит АрміяInform.
Зокрема, за наявними даними, станом на березень 2024 року у складі повітряно-космічних сил збройних сил РФ перебуває близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.
Водночас три А-50У перебувають на ремонті та модернізації: два на ВАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва", один — на аеродромі в Ульяновську, авіабудівний завод "Авіастар".
Нагадаємо, станом на квітень 2024 року зафіксовано ураження 118 літаків, що належали російським окупантам, зокрема двох літаків А-50.
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про ті, котрих майже не залишилось.
Але про що я, для тих полоумків то норма.
Наймедійніший розвідник Всесвіту вирішив підняти свої рейтинги?
Цікаво: коли буданга почне знімати серіал про свою роботу чи вести ток-шоу в реальному часі про проведення спецоперацій???
Шапітолій, ЛЯ!
цей підрахунок озвучив 33хкратний убд арестович.
сциклон он на севасі чекає - кримлянці повідомляють...
Загальні бойові втрати РФ від початку війни Джерело: : літаків - 347 (+0) од
... а може й не зараз, а через пів року і не 6, а 2, а через рік ще 4......
2000 гривень за два речення устроїть будь кого, a потім послом в бангладешу!
Так званий кердик. Він же гаплик. Він же - піздаускас, як кажуть у країнах Балтії.
а щє потрібно не ідіотом бути... - мета недосяжна !
А вцілому інфа цього блогєра- на рівні "2-3 нєдєлі".