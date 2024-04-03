Жозеп Боррель активізує зусилля з пошуку додаткових систем "Patriot" для України, - Кулеба
Дмитро Кулеба заявив про готовність високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля посилити роботу з пошуку систем ППО Patriot для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у соцмережі Х (колишній Twitter).
Глава українського МЗС та Боррель провели зустріч в Брюсселі, на якій обговорили військову підтримку України.
"Я вдячний Жозепу Боррелю за готовність активізувати роботу з пошуку доступних для України систем Patriot", – заявив Кулеба за результатами зустрічі.
Дипломати також обговорили прискорення постачання артилерійських снарядів з ЄС в Україну, наступний пакет санкцій ЄС, який має посилити тиск на РФ, підготовку до форуму оборонної промисловості Україна-ЄС.
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https://defence-ua.com/army_and_war/u_ssha_rozkrili_kilkist_batarej_patriot_j_teper_jasno_chomu_voni_na_vagu_zolota-12480.html У США розкрили кількість батарей Patriot й тепер ясно чому вони "на вагу золота" | Defense Express
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