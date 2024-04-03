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Жозеп Боррель активізує зусилля з пошуку додаткових систем "Patriot" для України, - Кулеба

кулеба

Дмитро Кулеба заявив про готовність високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля посилити роботу з пошуку систем ППО Patriot для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у соцмережі Х (колишній Twitter).

Глава українського МЗС та Боррель провели зустріч в Брюсселі, на якій обговорили військову підтримку України.

"Я вдячний Жозепу Боррелю за готовність активізувати роботу з пошуку доступних для України систем Patriot", – заявив Кулеба за результатами зустрічі.

Дипломати також обговорили прискорення постачання артилерійських снарядів з ЄС в Україну, наступний пакет санкцій ЄС, який має посилити тиск на РФ, підготовку до форуму оборонної промисловості Україна-ЄС.

Також читайте: Батареї Patriot треба якомога швидше доставити в Україну, важливішого місця для них немає, - Кулеба

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Боррель (1074) Patriot (297)


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Топ коментарі
+5
Так шукати не треба. Все за океаном є...
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03.04.2024 20:18
+5
Адреси підказати, дядя Бордель?
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03.04.2024 20:22
+3
А почему это не заявил Боррель?0_о
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03.04.2024 20:32
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Так шукати не треба. Все за океаном є...
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03.04.2024 20:18 Відповісти
Вообще-то в этой теме много мифов.

https://defence-ua.com/army_and_war/u_ssha_rozkrili_kilkist_batarej_patriot_j_teper_jasno_chomu_voni_na_vagu_zolota-12480.html У США розкрили кількість батарей Patriot й тепер ясно чому вони "на вагу золота" | Defense Express
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03.04.2024 22:19 Відповісти
припускаю, що у цій статті йдеться про ті петріоти, які активно використовуються армією США. Все інше може хнаходитися на складіх. Як, наприклад, танки "Абрамс" та багато іншої техніки
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03.04.2024 23:01 Відповісти
Т.е. они не могут просто взять со своего склада и поставить себе на дежурство нужное количество?
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03.04.2024 23:02 Відповісти
А навіщо? У себе на території їм нічого не загрожує (ворожа авіація та крилаті ракети/балістичні ракети не літають).
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04.04.2024 07:02 Відповісти
Адреси підказати, дядя Бордель?
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03.04.2024 20:22 Відповісти
не треба - притомні в курсах, непритомні не цікавлять.
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03.04.2024 20:31 Відповісти
саме Жозеп Боррель і має це робити.
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03.04.2024 20:27 Відповісти
А до "історичної зустрічі" з кулєбою пан бордель навіть не здогадувався про потреби України?
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03.04.2024 20:31 Відповісти
А почему это не заявил Боррель?0_о
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03.04.2024 20:32 Відповісти
а коли сам Кулеба активізує свої зусилля? чи чаї ганятиме і далі?
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03.04.2024 20:33 Відповісти
А наша "влада" не може шукати самостійно, а потім ставити перед фактом? Чи це занадто складно робити з того Всесвіту теплої ванни, в якому вони перебувають? А от репетувати про "чому ми не в НАТО", "закрийте небо", "дайте нам..." то те, то се - набагато легше. Адже язиком молоть - не мішки тягать!
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03.04.2024 20:36 Відповісти
жозель-борель знайде "патріоти " для України? Цей старий маразматик не зможе знайти свою зморщену пуцюрину у штанах як притисне. І обісцяється... як завжди.
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03.04.2024 20:40 Відповісти
Тобі більше Орбан,Фіцо чи спікер Джонсон подобаються? НЕ плюй в криницю...
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03.04.2024 20:44 Відповісти
Вже ніхто слухавку не бере, так він рішив старого діда напрягать😊
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03.04.2024 20:42 Відповісти
Ні про що.
Будуть шукать. Може. Колись. А може і ні. Но ви думайте,що ми шукаємо.
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03.04.2024 20:45 Відповісти
Так само буде шукати як снаряди? Патріот це но говка в сіні.
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03.04.2024 21:19 Відповісти
Де всі вони всім відомо. Нехай краще чесно скажуть чому не дають.
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03.04.2024 22:08 Відповісти
"АКТИВІЗАТОРИ"- Що кулєба.що боров,від яких Україні "патріотів" не добавиться
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03.04.2024 22:30 Відповісти
 
 