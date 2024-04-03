Для запрошення України до НАТО має закінчитися війна та мають бути гарантії, що вона не почнеться знову, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував можливе запрошення України до членства в Альянсі на саміті у Вашингтоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Генсек НАТО нагадав, що на саміті у Вільнюсі минулого року всі союзники погодилися з тим, що Україна буде членом. "Минулого року ми ухвалили важливі рішення, ми прибрали План дій щодо членства... Ми маємо підтримувати процес в один етап, прибравши ПДЧ. У цьому відмінність між НАТО і Європейським Союзом. Коли ви запрошені до Європейського Союзу, це може зайняти роки від запрошення до членства, тоді як у НАТО, коли ви запрошені, це відбудеться незабаром", - сказав Столтенберг.
При цьому генсек висловився за те, щоб не повертатися до двоетапного процесу набуття членства. "Але незалежно від цих технічних моментів є чітке зобов'язання для України стати членом НАТО. Далі, ви маєте розуміти, що коли ця війна закінчиться, мають бути якісь гарантії, що це не трапиться знову, що це не буде паузою, за час якої Росія відновиться, відпочине, а потім перегрупується і знову атакує", - додав він.
Столтенберг уточнив, що така ситуація була у 2014 році, коли Росія анексувала Крим, а через кілька місяців дестабілізувала ситуацію на Донбасі. "Потім вони чекали майже вісім років і пішли на повноцінне вторгнення. Тому, звісно, ця війна закінчиться, ми маємо бути абсолютно впевнені, що це - справді кінець, що це зупиниться тут. Тому ми повинні допомогти Україні побудувати власну оборону", - наголосив він, додавши, що "гарантією безпеки буде стаття 5".
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А хлопчина їй відповідає, - "А ти даси мені гарантію, що твій колишній не полізе до мене битися?" І що подумає про такого "лицаря" нормальна дівчина? )))
Урсула Фондерляйн буде більш прагматичною….
І так я не дуже розумію чим баби які віддали голос за клоуна гірші за чоловіків. В них тех дві руки та дві ноги. Так само можуть тримати автомат у руках, або так само куховарити чи бути водієм на фронті.
"[…] While in NATO, when you're invited, it's something that happens soon after. So we should just avoid creating again, a kind of two step process towards membership. But regardless of the technicalities, there is a clear commitment for Ukraine to become a member. There's a clear commitment to help to move Ukraine closer to membership. And I think we also need to realise that when this war ends, and everyone realises that there has to be some kind of guarantees that this is really the end, that there's not only a pause, where Russia reconstitutes its forces, rests and then regroup and then attack again. Because we saw a similar pattern back in 2014. They annexed Crimea. We all condemned that. And then after a few months, they went into Eastern Ukraine, or Eastern Donbas, and then we had Minsk I, that was violated, they pushed the line further west. We've had Minsk II, a new ceasefire, and then they waited for almost eight years, and then they had the full-fledged invasion. So of course, when this war ends, we have to be absolutely sure that this is really the end, that it stops here. And therefore, we need to help Ukraine build their own defences to deter any further Russian aggression. But there will always be a need for security guarantees and of course, the ultimate security guarantee will be Article Five and NATO membership."
"Тому ми повинні допомогти Україні побудувати власний захист, щоб стримати будь-яку подальшу російську агресію. Але завжди буде потреба в гарантіях безпеки, і, звичайно, найвищою гарантією безпеки буде п'ята стаття та членство в НАТО».
"And therefore, we need to help Ukraine build their own defences to deter any further Russian aggression. But there will always be a need for security guarantees and of course, the ultimate security guarantee will be Article Five and NATO membership."
****, до слез. Якщо можливі такі гарантії, то нахуа ви взагалі здалися нам, кончені імпотенти
Доведеться бути розумнішими і хитрішими - розробляти і виробляти гумову бомбу.
Нам хмиздець походу.
Десь так.
/// (мое мнение) Это сомнение/решение не нато - идет формирование "северного оборонительного союза"
А сша!?
Сша не нужна победа Украины.
Сша нужна война Украины с россией до последнего украинца и до полного истощения и деградации россии … Ну и, заодно, продажа Украине «деревянных бус» по цене золотых и под твердые финансовые гарантии.
Фраза покойного Киссинджера: «Быть другом США гораздо опаснее, чем быть врагом США».
У Украины нет другого выбора как принять участие в создании «Северного Союза» иначе ее просто разорвут на куски для удовлетворения политических и экономических интересов мировых гиен.
Помимо США на раздел Украины также претендует Польша - (С) «…при первом удобном случае (при поражении ВСУ) вооружённые силы Польши войдут на территорию Западной Украины, чтобы попытаться увеличить собственные территории, чтобы включить в состав своей страны Львов и иже с ним…. в результате там может собраться группировка в 250 тысяч военных, которая будет встречать русских на правом берегу Днепра. Может быть, для претензий на западную часть Украины этого и хватит….» - а чтобы Россия с эти согласилась - остальную Украину ей отдадут как расходный материал
а поки існує московія війна з Україною буде завжди , Україна самотужки не зруйнує московію, от тому в нато вона не буде ніколи
Більших лохів мабуть ще не було в історії. Навіть індіанці з бусами виглядають не так вже й погано.
Куди котиться світ. Мабуть що у прірву
люди будуть усіма способами старатись щоб їх діти тут більше не жили і покинули країну бо це очевидний ризик...
це все поховає нашу країну...
А найгірше, що така ситуації вповні влаштовує США-НАТО, бо доки Україна опирається-воює РФ її обстрілює, вони можуть жити спокійно, це ж не на члена НАТО РФ убиває, а на Україну їм насрати, лиш би не здалася бо тоді РФ мобілізує українців вже на війну проти них...
В 1994 році в Будапешті Україні давали гарантії до того моменту допоки Кучма не поставив підпис про відмову від ЯЗ, а як підписав то всі гаранти про свої зобов'язання одразу забули, а потім зовсім відмовились.
Так званим партнерам не вигідне швидке закінчення війни, а тим більше перемога України. Американці на весь світ розтрубили про ленд-ліз, а потім тихенько його десь заникали. Сказали що допомога краще. Виявилось що 90% тієї допомоги залишилась в США. За рахунок війни в Україні у американців збільшується виробництво зброї, створюються робочі місця, працівники отримують зарплати, їх добробут росте. Тепер ідіот-трампіст Джонсон пропонує не допомогу, а кредит: американці нам дадуть кредит, щоб ми купили у американців зброю, а потім повернули американцям кредит. Тобто, за американську зброю українці заплатять двічі. ЗМІ писали, що в рашистських ракетах багато електронних компонентів, які виробляються в країнах Заходу, із них 81% вироблені в США.
Пригадую, колись був фільм Чарлі Чапліна. Там один хлопчик бігав і всім бив вікна, а слідом ходив чоловік і пропонував послугу зі скління вікон. То був батько того хлопчика.
В кінці березня в Київ раптово приперся Салліван. Всі гадали, що ж то за така термінова справа. Виявилось, що він привіз вимогу Байдена не обстрілювати НПЗ лапотників, бо піднімуться ціни на бензин, а у Байдена вибори.
В ідеалі - треба було б пружину перекусувати в березні 22-го (ну там десант з альфа-центаври на ЗАЕС та зачистка від русні півдня України - ну казали б ті вояки що вони з альфа-центаври, що такого), але натівські генерали думають що "на їх вік вистачить".
Чогось сплять з прадавньої цивілізації "кракенів" - не топлять парашійний флот по всьому світу.
Особливу увагу треба приділяти зачистці генофонду дітей провладних еліт парашної передації по всьому світу - щоб нове пуйло не виростилося, бо рашистка нація має ознаки деструктивної маньячності планетарного масштабу. Також ці діти є підставними особами через якіх діє фсб.
Огидно, що за 2 роки не перекрили потік західних технологій до рашки - вони все одно мають можливість їх купляти.
Ідеально б створити на території ерефії 300 кілометрову випалену зону вздовж периметру кордонів України від 1991 року.
Ерефія не повинна мати ядерну зброю!
85% відсотків чоловічого населення ерефії є рашистами і вони несуть континентальну небезпеку.
Уся політична та силова еліта кремля є міжнародними терористами!
І чогось ще жоден свідомий не обісцяв небензю в оон.
- Якщо рашка буде переможена, то її не буде. То навіщо буде потрібно НАТО?
цій країні не в інших .
то нато до сраки вже очевидно, воно те що й оон - пісюн на півшостої 🤣
Наївні сподіваються відпетляти від війни за рахунок України - не вийде, схоже підзабули, що таке кацапи, так ті нагадають)).
Вторгнення в Польщу майже невідворотне після таких заяв, а країнам Балтії можна поспівчувати - все закінчиться за 2-3 дні включно з референдумом і ніхто їх захищати не буде...
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