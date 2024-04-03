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Для запрошення України до НАТО має закінчитися війна та мають бути гарантії, що вона не почнеться знову, - Столтенберг

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував можливе запрошення України до членства в Альянсі на саміті у Вашингтоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Генсек НАТО нагадав, що на саміті у Вільнюсі минулого року всі союзники погодилися з тим, що Україна буде членом. "Минулого року ми ухвалили важливі рішення, ми прибрали План дій щодо членства... Ми маємо підтримувати процес в один етап, прибравши ПДЧ. У цьому відмінність між НАТО і Європейським Союзом. Коли ви запрошені до Європейського Союзу, це може зайняти роки від запрошення до членства, тоді як у НАТО, коли ви запрошені, це відбудеться незабаром", - сказав Столтенберг.

При цьому генсек висловився за те, щоб не повертатися до двоетапного процесу набуття членства. "Але незалежно від цих технічних моментів є чітке зобов'язання для України стати членом НАТО. Далі, ви маєте розуміти, що коли ця війна закінчиться, мають бути якісь гарантії, що це не трапиться знову, що це не буде паузою, за час якої Росія відновиться, відпочине, а потім перегрупується і знову атакує", - додав він.

Столтенберг уточнив, що така ситуація була у 2014 році, коли Росія анексувала Крим, а через кілька місяців дестабілізувала ситуацію на Донбасі. "Потім вони чекали майже вісім років і пішли на повноцінне вторгнення. Тому, звісно, ця війна закінчиться, ми маємо бути абсолютно впевнені, що це - справді кінець, що це зупиниться тут. Тому ми повинні допомогти Україні побудувати власну оборону", - наголосив він, додавши, що "гарантією безпеки буде стаття 5".

Також читайте: Для України потрібно підготувати "дорожню карту" щодо членства в НАТО, - Блінкен

Автор: 

НАТО (6395) членство в НАТО (1711) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+97
Так а нафіга тоді НАТО якщо будуть гарантії що війна не почнеться знову? Ви ж і маєте бути такою гарантією... Але бачу що ні.
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03.04.2024 20:15
+41
а війна може початись знову то чекайте ! відмазка супер !
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03.04.2024 20:16
+31
"... мають бути гарантії, що вона не почнеться знову ..." тут він явно загнув...
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03.04.2024 20:16
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Після Шольца думав нижче вже не буває, Столтенберг переконав що їм ще є куди падати.
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03.04.2024 20:58 Відповісти
Як альтернативний варіант НАТО Україна зможе зробити Євроальянс, президентом може бути Залужний, а спікером Макрон.
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03.04.2024 20:58 Відповісти
Гарантії,що війна не почнеться знову?((((оце ********((
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03.04.2024 21:01 Відповісти
Уявімо таку ситуацію. Дівчина каже хлопцю, - "Ти мені подобаєшся. Давай зустрічатися. Але у мого колишнього поїхав дах, і він переслідує мене".
А хлопчина їй відповідає, - "А ти даси мені гарантію, що твій колишній не полізе до мене битися?" І що подумає про такого "лицаря" нормальна дівчина? )))

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03.04.2024 21:05 Відповісти
Йенс натякає, що українцям треба погодитись з втраченими теріторіями. Тоді шлях у НАТО і ЄС. Сказати прямим текстом - визнають зрадником України, як Трампа.
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03.04.2024 21:05 Відповісти
Мабуть вже пора відправляти на пенсію цю нерішучу істоту..
Урсула Фондерляйн буде більш прагматичною….
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03.04.2024 21:08 Відповісти
Якщо чесно, то я теж не розумію чому громадяни інших держав мають вмирати через бездумний вибір дибілів у 2019 році. Які при тому зїб нули за кордон і ******* усим серцем ЗЕлядство там.
І так я не дуже розумію чим баби які віддали голос за клоуна гірші за чоловіків. В них тех дві руки та дві ноги. Так само можуть тримати автомат у руках, або так само куховарити чи бути водієм на фронті.
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03.04.2024 21:11 Відповісти
не шановний ухилянт юрко, що ти муділо верзеш, коли **** піде далі, куди псіна будеш тікати, я б таких як ти викреслив ластіком з історії України, пішов на хер колоборант праху за російським кораблем
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04.04.2024 10:17 Відповісти
Я так розуміб твій скромний інтелект змін дійти тільки до одного висновку "ухилянт". Доречі який нав'язаязало тобі ЗЕшапіто. Судячи з усього чому я за кордоном у тебе немає. Взагалі-то як і слово колобарт всплило у твоєму запальному мозку як єдиний логічний висновок... Я не колоборант і ніколи тим не займався. Сходи понюхай порткиЗЕрмаку
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04.04.2024 14:44 Відповісти
нажаль проблема тягнеться не 2019, ЗЕшобла це просто остання капля
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04.04.2024 12:17 Відповісти
І чого його критикувати? він просто висловив думку половини країн НАТО (включно з США і Німеччиною). З самого початку зрозуміло, що в НАТО нас приймуть лише після мирного договору з сусідом, і також очевидно що в цьому договорі буде прописана відмова від НАТО. Нам дуже повезе, якщо в договорі не буде ще і відмови від ЄС. Нажаль, майбутнє України далеко не однозначне. Всі нинішні розмови про вступ до НАТО, ЕС, трибунал, формулу миру, тощо - це теревеньки під забором, не більше.
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03.04.2024 21:12 Відповісти
И репарации . Какие нах репарации? Кто заставит ядерную страну репарации платить? Старик бидончик или крашенный психопат?
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03.04.2024 21:31 Відповісти
Як можно гарантувати що війна не почнеться знову?????? Такої гарантії не дасть ні хто в світі!!!! Столтенберг або перебрав або переклад дав збій!!!!!
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03.04.2024 21:14 Відповісти
Nope, the translation is accurate. Here's the quote:
"[…] While in NATO, when you're invited, it's something that happens soon after. So we should just avoid creating again, a kind of two step process towards membership. But regardless of the technicalities, there is a clear commitment for Ukraine to become a member. There's a clear commitment to help to move Ukraine closer to membership. And I think we also need to realise that when this war ends, and everyone realises that there has to be some kind of guarantees that this is really the end, that there's not only a pause, where Russia reconstitutes its forces, rests and then regroup and then attack again. Because we saw a similar pattern back in 2014. They annexed Crimea. We all condemned that. And then after a few months, they went into Eastern Ukraine, or Eastern Donbas, and then we had Minsk I, that was violated, they pushed the line further west. We've had Minsk II, a new ceasefire, and then they waited for almost eight years, and then they had the full-fledged invasion. So of course, when this war ends, we have to be absolutely sure that this is really the end, that it stops here. And therefore, we need to help Ukraine build their own defences to deter any further Russian aggression. But there will always be a need for security guarantees and of course, the ultimate security guarantee will be Article Five and NATO membership."
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03.04.2024 21:28 Відповісти
Виходить як у зіпсованому телефоні. Хтось недочув, хтось недочитав, а хтось неточно переклав.

"Тому ми повинні допомогти Україні побудувати власний захист, щоб стримати будь-яку подальшу російську агресію. Але завжди буде потреба в гарантіях безпеки, і, звичайно, найвищою гарантією безпеки буде п'ята стаття та членство в НАТО».

"And therefore, we need to help Ukraine build their own defences to deter any further Russian aggression. But there will always be a need for security guarantees and of course, the ultimate security guarantee will be Article Five and NATO membership."
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04.04.2024 00:36 Відповісти
Класика жанру, у нас не журналісти а журнашлюхи.
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04.04.2024 12:18 Відповісти
> мають бути гарантії, що вона не почнеться знову.

****, до слез. Якщо можливі такі гарантії, то нахуа ви взагалі здалися нам, кончені імпотенти
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03.04.2024 21:15 Відповісти
Хтось плутаю причину та наслідок. Саме НАТО має бути гарантією миру. Якщо буде впевненість, що війна не почнеться, то навіщо тоді НАТО?
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03.04.2024 21:23 Відповісти
Лише одна "гарантія миру" - своя ядерна зброя. USA розробили ядерну зброю з нуля десь за рік. Нині технологія відома, в Україні є все для масового виробництва - матеріали (уран…), обладнання (реактори…), спеціалісти. Потрібен лише заказ з фінансуванням.
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03.04.2024 21:24 Відповісти
Найдорожчі - це центрифуги по збагаченню. Мільйни доларів.Пропоную донатити на центрифуги!
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03.04.2024 21:37 Відповісти
Вже пояснювали 1000500 разів - тільки хтось у нас заікнеться про центрифуги одразу прилетять санкції від Заходу.

Доведеться бути розумнішими і хитрішими - розробляти і виробляти гумову бомбу.
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03.04.2024 21:53 Відповісти
Його простіше в Північну Корею відправити
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03.04.2024 23:21 Відповісти
Ця війна ніколи не закінчиться з такими НАТами та ООНами.

Нам хмиздець походу.
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03.04.2024 21:24 Відповісти
Та там одні хиротрахнуті очконавти. Шикарно прописана стаття про зобов'язання колективної підписки по допомозі ЧЛЕНАМ
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03.04.2024 21:36 Відповісти
Тому, звісно, ця війна закінчиться, ми маємо бути абсолютно впевнені, що це - справді кінець, що це зупиниться тут. Тому ми повинні допомогти Україні побудувати власну оборону", - наголосив він, додавши, що "гарантією безпеки буде стаття 5". Джерело:
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03.04.2024 22:36 Відповісти
Коротше все ясно

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03.04.2024 21:25 Відповісти
Он вообще сам себя слышит? Их там в нату по объявлению набирают с улицы?
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03.04.2024 21:29 Відповісти
хтось добряче повозив Столта фейсом об тейбол
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03.04.2024 21:32 Відповісти
ПОСОСІТО? ЧИ ОТСО....?
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03.04.2024 21:33 Відповісти
Столтенберг. іди на йух!
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03.04.2024 21:38 Відповісти
Бред пьяной обезьяны
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03.04.2024 21:44 Відповісти
Шановний пацієнте! Для того, щоб ми могли вилікувати вас, ви маєте спочатку одужати сам вдома ,а потім можливо, ми будемо вас лікувати , якщо ви обіцяєте не хворіти.
Десь так.
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03.04.2024 22:00 Відповісти
Кожен рік, вислюк іде за морквою, радісно пускаючи слину. І так, кожен рік... Але ж морквина на вудкі перед його мордою, а вудка в сідока.
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03.04.2024 22:06 Відповісти
В НАТО, по данным издания, все больше сомневаются, что США продолжат поставлять вооружения Украине

/// (мое мнение) Это сомнение/решение не нато - идет формирование "северного оборонительного союза"

А сша!?

Сша не нужна победа Украины.

Сша нужна война Украины с россией до последнего украинца и до полного истощения и деградации россии … Ну и, заодно, продажа Украине «деревянных бус» по цене золотых и под твердые финансовые гарантии.

Фраза покойного Киссинджера: «Быть другом США гораздо опаснее, чем быть врагом США».

У Украины нет другого выбора как принять участие в создании «Северного Союза» иначе ее просто разорвут на куски для удовлетворения политических и экономических интересов мировых гиен.

Помимо США на раздел Украины также претендует Польша - (С) «…при первом удобном случае (при поражении ВСУ) вооружённые силы Польши войдут на территорию Западной Украины, чтобы попытаться увеличить собственные территории, чтобы включить в состав своей страны Львов и иже с ним…. в результате там может собраться группировка в 250 тысяч военных, которая будет встречать русских на правом берегу Днепра. Может быть, для претензий на западную часть Украины этого и хватит….» - а чтобы Россия с эти согласилась - остальную Украину ей отдадут как расходный материал
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03.04.2024 22:18 Відповісти
К тебя есть выбор, **********: свои булки раздвинуть с вазелином или без
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03.04.2024 22:44 Відповісти
які гарантії коли поряд деградуюча орда. Щось не те він несе...
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03.04.2024 22:19 Відповісти
Ніхто в здоровому глузді не бажає воювати в світі...
а поки існує московія війна з Україною буде завжди , Україна самотужки не зруйнує московію, от тому в нато вона не буде ніколи
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03.04.2024 22:28 Відповісти
красава.... и зачем нам потом ната?
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03.04.2024 22:22 Відповісти
Переклад: "Ми хочемо щоб Україна створила ядерну зброю"
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03.04.2024 22:48 Відповісти
Це ж треба так, майже 20 років тягнеться катавасія із "вступом до НАТО". За цей час дали кацапам привід для початку війни і відколу теріторій під гаслами НАТО, розбомбили стільки підприємств і міст, поховали сотні тисяч працездатних чоловіків із будь-якими перспективами економіки скоротили населення вдвічі. А того НАТО як не було, так ніхто жодним чином і не буде ні-хе-ра навіть коли це скінчиться бог знає ще з якими режтвами.
Більших лохів мабуть ще не було в історії. Навіть індіанці з бусами виглядають не так вже й погано.
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03.04.2024 23:02 Відповісти
Така наша доля,бути вічним. лохами
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04.04.2024 08:52 Відповісти
"має закінчитися війна та мають бути гарантії, що вона не почнеться знову" !!! То на куя нам НАТО???
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03.04.2024 23:03 Відповісти
НАТО как и Украина нуждается в гарантиях безопасности. Бред.
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03.04.2024 23:05 Відповісти
безпекова структура НАТО вимагає гарантій що війни не буде!? це все одно щоб боксер вимагав гарантій щоб його не били.
Куди котиться світ. Мабуть що у прірву
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03.04.2024 23:17 Відповісти
як вже заїпали всі ці саміти, обговорення, ініціативи, співчуття, поради, оони та їх радбези.. Суспільство іпмотентів клінічних. Що щесь там трепихаються та шось "рєшают"....
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03.04.2024 23:23 Відповісти
Припустімо РФ відвела свої війська і просто щомісяця запускає декілька ракет, щоб війна тривала безконечно бо тоді Україну не приймуть у НАТО та і інвесторам така країна також не цікава де твоє майно може бути в любий момент знищене...
люди будуть усіма способами старатись щоб їх діти тут більше не жили і покинули країну бо це очевидний ризик...
це все поховає нашу країну...
А найгірше, що така ситуації вповні влаштовує США-НАТО, бо доки Україна опирається-воює РФ її обстрілює, вони можуть жити спокійно, це ж не на члена НАТО РФ убиває, а на Україну їм насрати, лиш би не здалася бо тоді РФ мобілізує українців вже на війну проти них...
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04.04.2024 00:01 Відповісти
Клоунада нарешті вийшла на фінішну пряму...
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04.04.2024 00:03 Відповісти
Взагалі-то гарантії Україні надавали ще у 1994-му році... Чи це вже не рахується?
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04.04.2024 00:15 Відповісти
В Будапештському меморандумі немає і натяку на гарантії. Меморандум- це заява про наміри, не ратифікована, до речі, Верховною Радою України. А гарантії - це чітко окреслений комплекс обов'язкових дій сторін, якщо умови ДОГОВОРУ (а його немає) будуть порушені. Україна підписала Угоду про відмову від ЯЗ. Дипломатія- це не кіно, не дитячі ігри. Тут потрібні зубасті аналітики, фахівці, а не парторги з Південмашу чи тренери з фітнесу (або сексу). Навіть колишні прокурорші тут мало що тямлять.
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04.04.2024 10:27 Відповісти
Окей. Тобто США з союзниками просто ... ОШУКАВ Україну ? Забрали ядерну зброю, обіцяли "женитися", а потім коли один з підписантів зрозумів, що його підпис не дуже вражає інших, навіть більше, розв'язує руки щодо війни з без'ядерною "нареченою" Україною. І почалась м'ясорубка у центрі Європи. Ба більш, тепер моцковія може застосувати свою і українську ядерку як їй заманеться. Це як, роздягли на вулиці, обіцявши нову одежину, а потім самі вдягли чужий одяг, і ще до суду позов написали про злі наміри ... голого. Це у якому кодексі така процедура прописана ? Як це по-людськи називається ?
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04.04.2024 11:54 Відповісти
Якщо ті гарантії що війна знову не почнеться дадуть параша і Штати, то ти Столтенберг, чи той хто буде на той час генсеком НАТО, зможеш з ними хіба що в нужник сходити.
В 1994 році в Будапешті Україні давали гарантії до того моменту допоки Кучма не поставив підпис про відмову від ЯЗ, а як підписав то всі гаранти про свої зобов'язання одразу забули, а потім зовсім відмовились.

Так званим партнерам не вигідне швидке закінчення війни, а тим більше перемога України. Американці на весь світ розтрубили про ленд-ліз, а потім тихенько його десь заникали. Сказали що допомога краще. Виявилось що 90% тієї допомоги залишилась в США. За рахунок війни в Україні у американців збільшується виробництво зброї, створюються робочі місця, працівники отримують зарплати, їх добробут росте. Тепер ідіот-трампіст Джонсон пропонує не допомогу, а кредит: американці нам дадуть кредит, щоб ми купили у американців зброю, а потім повернули американцям кредит. Тобто, за американську зброю українці заплатять двічі. ЗМІ писали, що в рашистських ракетах багато електронних компонентів, які виробляються в країнах Заходу, із них 81% вироблені в США.

Пригадую, колись був фільм Чарлі Чапліна. Там один хлопчик бігав і всім бив вікна, а слідом ходив чоловік і пропонував послугу зі скління вікон. То був батько того хлопчика.

В кінці березня в Київ раптово приперся Салліван. Всі гадали, що ж то за така термінова справа. Виявилось, що він привіз вимогу Байдена не обстрілювати НПЗ лапотників, бо піднімуться ціни на бензин, а у Байдена вибори.
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04.04.2024 00:21 Відповісти
Парашія як пружина - може знаходити ресурси з часом: і людські і технічні (на прикладі 2-ї світової).
В ідеалі - треба було б пружину перекусувати в березні 22-го (ну там десант з альфа-центаври на ЗАЕС та зачистка від русні півдня України - ну казали б ті вояки що вони з альфа-центаври, що такого), але натівські генерали думають що "на їх вік вистачить".
Чогось сплять з прадавньої цивілізації "кракенів" - не топлять парашійний флот по всьому світу.
Особливу увагу треба приділяти зачистці генофонду дітей провладних еліт парашної передації по всьому світу - щоб нове пуйло не виростилося, бо рашистка нація має ознаки деструктивної маньячності планетарного масштабу. Також ці діти є підставними особами через якіх діє фсб.
Огидно, що за 2 роки не перекрили потік західних технологій до рашки - вони все одно мають можливість їх купляти.
Ідеально б створити на території ерефії 300 кілометрову випалену зону вздовж периметру кордонів України від 1991 року.
Ерефія не повинна мати ядерну зброю!
85% відсотків чоловічого населення ерефії є рашистами і вони несуть континентальну небезпеку.
Уся політична та силова еліта кремля є міжнародними терористами!
І чогось ще жоден свідомий не обісцяв небензю в оон.


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04.04.2024 00:24 Відповісти
- НАТО - ми вас приймемо, після того, як переможете рашку.
- Якщо рашка буде переможена, то її не буде. То навіщо буде потрібно НАТО?
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04.04.2024 00:25 Відповісти
НАХЯ ТОГДА БЫЛО У УКРАИНЫ ЗАБИРАТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ !!!
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04.04.2024 00:38 Відповісти
ПОДЕРИБАНИТЬ ХОТИТЕ !!!???
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04.04.2024 00:39 Відповісти
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ НАМ ПОМОЖЕТ !!!
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04.04.2024 00:40 Відповісти
Украина должна сделать то, что сделал Пакистан-у нас будет атомная бомба, даже если людям придется есть траву.Это единственный способ Украине выжить
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04.04.2024 01:18 Відповісти
Как вы можете быть настолько наивными и считать, что паки сами себе сделали бомбу) Совершенно точно бриты тут не причем, ну да, ну да)
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04.04.2024 08:53 Відповісти
А хто сказав, що Пакистан зробив ядерну бомбу ? Вони що у штаті Невада її випробували чи у Семипалатинську ?
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04.04.2024 12:07 Відповісти
Столтенберг насправді сказав 2 речі: війна не закінчиться ніколи; в НАТО Україна не вступить ніколи!
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04.04.2024 05:09 Відповісти
Ядерна зброя це добре, але кажіть, патронний завод вже побудували?
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04.04.2024 05:32 Відповісти
Всі координати, чи тільки широту ?
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04.04.2024 12:08 Відповісти
А может вам еще и ключ от квартиры, где деньги лежат?
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04.04.2024 06:09 Відповісти
Непогана відмазка щоб не брати в НАТО. Адже війна триватиме доки існує росія в нинішньому вигляді і незалежна Україна. А розвалити росію вони бояться, як боялись розвалу срср.
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04.04.2024 06:30 Відповісти
Я так зрозумів,нас просто хочуть запхати в рашку,ну напевне щоб нарешті розпочати армагедон в європі.
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04.04.2024 06:47 Відповісти
Війна і гарантії - це щось таке непоєднуюче.
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04.04.2024 07:24 Відповісти
Справа зовсім не цьому. Треба говорити правду. За Зелю не будуть вмирати не в
цій країні не в інших .
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04.04.2024 08:14 Відповісти
людина яка пообіцяє швидко відновити ЯО виграє вибори 💯
то нато до сраки вже очевидно, воно те що й оон - пісюн на півшостої 🤣
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04.04.2024 08:23 Відповісти
Это ваше НАТО и ЕС! А Украина скоро в 19 веке !
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04.04.2024 08:36 Відповісти
План дій Заходу дуже простий - максимальне ослаблення кацапстану у війні з Україною (довготривала війна - ні перемоги, ні поразки) з відповідною військовою та фінансовою допомогою Україні. Це щоб кацапи максимально довго були зайняті війною в Україні та щоб вони не додумались в цей час напасти на країни НАТО, в першу чергу країни Балтії чи Польщу.
Наївні сподіваються відпетляти від війни за рахунок України - не вийде, схоже підзабули, що таке кацапи, так ті нагадають)).
Вторгнення в Польщу майже невідворотне після таких заяв, а країнам Балтії можна поспівчувати - все закінчиться за 2-3 дні включно з референдумом і ніхто їх захищати не буде...
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04.04.2024 09:28 Відповісти
НАТО колись прийняло Туреччину за тиждень до того ,як на неї мав напасти ссср , то було справжнє НАТО
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04.04.2024 09:29 Відповісти
В ті часи в Європі і Штатах ще було живе і дієве покоління людей, що долали труднощі : воювали з фашизмом, рятували і хоронили близьких, голодували, відбудовували зруйновані міста. Вони розуміли, що таке справжні людські цінності, вміли бути рішучими і відповідальними. А сьогоднішнє покоління політиків росло у теплі-добрі, захищене, освічене і... розніжене. Тому не дивно, що у них мізки орієнтовані на вигоду, а не на цінності. Їх рішучість може розбудити лише великий страх за власне життя.
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04.04.2024 10:50 Відповісти
гарантии )))) ну Идиот Бл...дь!!! кто тебе при ботаксном педофильном кремлевском Шныря , сев.корейским хомяком, китайским *** инем и т.д может дать гарантии, когда уже до вас термосных баранов дойдет что нато без Украины как Х..Й без яиц....просто думаете за счет Украины отсидеться по тиху но этого не будет, такие как путлер понимают только язык силы, спросите Эрдогана...
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04.04.2024 09:37 Відповісти
Cтолтенберг в Європі це щось типу Медведева в росії. Коли потрібно бовкнути якусь нісенітницю, то випихають цього носителя памперсів. І хто такі гарантії дасть? Невже путін?
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04.04.2024 10:38 Відповісти
Чомусь «Пасинки Всесвіту» Роберта Гайнлайна. Жителі-колоністи космічного корабля так довго летіли в космосі кілька поколінь, що загубили куди вони летіли і чого вони летіли. І в процесі деградації суспільства вони забули, вітання «добрий день, доброго ранку» і т.д. А замість цього казали «Доброї їжі». Так і НАТО - кави попити, *********, зробити якусь заяву… А на *** те НАТО, що має робити вже і не пам'ятають.
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04.04.2024 11:00 Відповісти
Ну , от і все !
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04.04.2024 11:42 Відповісти
Тобто ніколи. Ну що ж чекайте гандони коли ваше нікчемне НАТО русня скине в Атлантику. Без Америки, бо Америка матиме хардкор з китайцями.
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04.04.2024 12:04 Відповісти
Америка, НАТО, вау як круто ! Обісрались, і продовжують обсиратись. Це схоже на сюжети американських вестернів. Один поганий чорт захопив шерифа, і тероризує все місто. Мешканці міста ходять в туалет тільки вночі. І то навшпиньки, щоб чорта не потурбувати.
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04.04.2024 12:14 Відповісти
Это только начало, в конце концов до прибалтов и поляков тоже дойдёт что пятая статья НАТО это фуфло, США за них воевать не будут.
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04.04.2024 12:57 Відповісти
всі думали що нато це гпрантія що війна не почнеться а тепер вже ні
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04.04.2024 13:12 Відповісти
нам потрібне не нато а Тактична Ядерна Зброя
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04.04.2024 13:15 Відповісти
Северной Корее действительно было нужно, поэтому они молча без истерики взяли и сделали.
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04.04.2024 13:19 Відповісти
Нам не НАДО такое НАТО!!!
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04.04.2024 14:10 Відповісти
Срала мазала ліпила....це так звучить..зажиріло і заплило нато... Треба робити союз іншого формату бо толку не буде нато ракети летять вони стурбовані..

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04.04.2024 14:40 Відповісти
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