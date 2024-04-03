Росіяни за день можуть використовувати до 100 повітряних цілей різного типу, - Євлаш

Російські війська протягом дня можуть спрямовувати на територію України до 100 повітряних цілей різного типу, які рухаються з різною швидкістю, на різній висоті.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог не може витрачати повністю всі ракети, оскільки він залишає свій стратегічний запас для надзвичайних випадків. Ми очікуємо і готові до масованих атак. Ворог, як показують останні тенденції, може використовувати приблизно до 100 повітряних цілей різного типу, які рухають з різною швидкістю, на різній висоті, які собою являють як крилаті, так і балістичні ракети, керовані авіаційні ракети та шахеди, які противник останнім часом впускав масованими групами і протягом ночі вони могли кружляти Україною, досягаючи або не досягаючи певних цілей", - сказав Євлаш.

Він зазначив, що ворог продовжує накопичувати ракети різних типів і надалі буде здійснювати атаки на критичну і стратегічну інфраструктуру України.

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"Проте ми також проводимо вивчення тактики їх застосування, як їх БПЛа, так і ракет, які вони використовують зі своїх МІГів, Су, Ту, і вже вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб маневрувати нашими засобами та силами, які є в наявності та завдавати ефективного ураження всім повітряним цілям", - сказав Євлаш.

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