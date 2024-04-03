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Новини Війна
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Росіяни за день можуть використовувати до 100 повітряних цілей різного типу, - Євлаш

шахеди

Російські війська протягом дня можуть спрямовувати на територію України до 100 повітряних цілей різного типу, які рухаються з різною швидкістю, на різній висоті.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог не може витрачати повністю всі ракети, оскільки він залишає свій стратегічний запас для надзвичайних випадків. Ми очікуємо і готові до масованих атак. Ворог, як показують останні тенденції, може використовувати приблизно до 100 повітряних цілей різного типу, які рухають з різною швидкістю, на різній висоті, які собою являють як крилаті, так і балістичні ракети, керовані авіаційні ракети та шахеди, які противник останнім часом впускав масованими групами і протягом ночі вони могли кружляти Україною, досягаючи або не досягаючи певних цілей", - сказав Євлаш.

Він зазначив, що ворог продовжує накопичувати ракети різних типів і надалі буде здійснювати атаки на критичну і стратегічну інфраструктуру України.

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"Проте ми також проводимо вивчення тактики їх застосування, як їх БПЛа, так і ракет, які вони використовують зі своїх МІГів, Су, Ту, і вже вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб маневрувати нашими засобами та силами, які є в наявності та завдавати ефективного ураження всім повітряним цілям", - сказав Євлаш.

Також читайте: Не виключаємо російських авіаударів по Україні з території Білорусі, - Повітряні сили

Автор: 

авіація (4111) армія рф (17160) ракети (4000) Повітряні сили (2581)


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капітан очевідность
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03.04.2024 20:28 Відповісти
дебільне формулювання... Цілі , це те по чому вони ібашать. І це об"єкти на нашій території. Як вони їх можуть використовувати? А їхні літаки і ракети це для нас ЦІЛІ і ніяк не їхні цілі які вони використовують
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03.04.2024 21:00 Відповісти
Згоден. Цілі це дебільно.
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03.04.2024 22:36 Відповісти
Не рахуйте,бо столтенберг вже розкрив таємницю про членство((
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03.04.2024 21:03 Відповісти
Не хочу порівнювати но постає питання Ілля коли докторську захищати будеш?
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03.04.2024 23:30 Відповісти
 
 