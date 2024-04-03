Фігуранти справи щодо розкрадання коштів "Укрзалізниці" у розмовах називали прізвища низки топчиновників, - прокурор САП. ВIДЕО
Під час негласних слідчих (розшукових) дій у справі щодо розкрадання коштів "Укрзалізниці" зафіксовано згадування у розмовах підозрюваними низки топчиновників.
Про це заявив прокурор САП в судовому засіданні з обрання запобіжного заходу Артему Шилу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Тут дійсно перераховані діючий керівник "Укрзалізниці", діючий віце-прем'єрміністр - попередній керівник "Укрзалізниці", діючий міністр інфраструктури, заступник глави Офісу Президента, глава Офісу президента, і ще одна особа, яка займала посаду директора "Укрзалізниці" з економічної безпеки. Стосовно всіх цих осіб під час НСРД зафіксовані неодноразові згадки за прізвищами чи за прізвиськами", - сказав прокурор.
Як повідомлялося, 2 квітня було викрито організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом, яка заволоділа 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці".
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Вищий антикорупційний суд України сьогодні обирає запобіжний захід колишньому раднику Офісу президента України Артему Шилу, який, за даними САП та НАБУ, на чолі організованої групи заволодів 94,8 мільйонами гривень при закупівлі трансформаторів.
Про це у Facebook https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/pfbid03fYBTmDLLNdV1vKS2UJb7p551Sp7Fh7UXwF2vfYv4c392NaHbRWNEZthxBAM9QxQl повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
За його словами, Шила можуть "відмазувати за аналогічною схемою, як колись рятували Татарова", а саме - шляхом передання справи у підконтрольні Офісу президента СБУ або ДБР.
https://republic.com.ua/article/eksradnika-ofisu-prezidenta-artema-shila-namagayutsya-vidmazati-u-vaks-za-shemoyu-tatarova-golova-czpk.html
такі нікому не цікаві. таких не шкода.
КУДИ ЗНИКЛИ "223 ВАГОНИ ГУМАНІТАРКИ В ЗАПОРІЖЖІ?- 2022 рік якраз Камишін керував Укрзалізницею
ВІКІПЕДІЯ -=КАМИШІН З 11 серпня по березень 2022 р. виконував обов'язки голови правління АТ «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F Укрзалізниця »https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . Вже після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) російського вторгнення в Україну призначений з 1 квітня 2022 р. головою правління компанії на постійній основіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] .
потім Єрмак призначив його до шмигаля в міністри.
А потім він обіцяв мільйонами дрони а вивозив лише зерно Ахмєтова та розгризався з Польщею
Камишина призначили виконувачем обов`язків голови "Укрзалізниці" у серпні 2021 року. До цього він обіймав посаду радника міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
https://www.youtube.com/watch?v=Nns1Qx243ZY
А Камишин вивозить як й вивозив зерно Ахмєтова до війни такими ж обʼємами , що не скажеш про його успіхи з обіцяними мільйонами дронів до кінця 2023 року
Ще один менеджер Ахмєтова пережив з ним обидва Майдани і до пришестя Януковича в президенти
Рустем Умєров розпочав свою кар'єру в компанії lifecell, займаючи різні керівні посади з 2004 по 2010 роки -менеджер Ахзмєтова(керівник департаменту індивідуальних продажів, керівник департаменту трансформації у сфері продажів, маркетингу та відносин з абонентами, керівник департаменту закупівель, логістики та управління контрактами, керівник розвитку мережі GSM)
Після звільнення з "Lifecell":
з 2010 по 2011 рік - керуючий директор в https://www.icgam.com/ ICG Investments ;
з 2011 по 2013 рік - керуючий директор в iCapital.
З матеріалів скарги встановлено, що 18 серпня 2023 до НАБУ була подана заява про те, що Голова ФДМУ Умєров Р.Е., його перший заступник Шугалій Д.А. та заступник Федоришин О.О., зловживаючи владою, діючи всупереч інтересам служби, перевищуючи свої службові повноваження, вчиняють дії, спрямовані на приховування фактів розкрадання державного майна, а саме продажу афілійованим керівнику ПАТ «Центренерго» фірмам електричної енергії за цінами, нижче ринкових
жОПі мінять шило на мило...
тобто, нікому з ОПи, нікуя не буде.
мало що я можу по п"янці накисдіти...
наприклад що я мільйонер, ***, доларовий...
але цеж пісдбож...
правда в це може повірити гопота..
от тоді жопа!
невже, кіріл тімошєнко?
Звісно, що кримінальні провадження відкрито не буде, бо:
"Тут дійсно перераховані (...), діючий віце-прем'єрміністр (...) глава Офісу президента..." Джерело:
- Не бзді, Борісич, все під контролем.
Просто она более провинциальная
Ну ничего
Владимир Александровича, который с 2019
Строит в Украине россию
Сможет вывести украинскую коррупцию
На уровень российской
Владимир Александрович вообще любит все большое
Миллиард деревьев
Миллион дронов
И самая большая коррупция в мире !
Не знаю - как там с деревьями и дронами
Но с коррупцией у Владимира Александровича дела обстоят прекрасно
МАСТЕР!!!
Зеленский создал в Украине мафию
По российскому образцу
И он, как и путин , рулит мафией
Когда это мафия путина проигрывала?
Ну только в самом начале войны
Вот и украинская мафия ЧУТОК растерялась в самом начале войны
Но она быстро пришла в себя
И все разрулила
И с оппозиционными телеканалами
И с Залужным
Мафия Зеленского бессмертна!!!!!
Зеленский - человек с замашками тирана
Не терпящий чужого мнения
Невероятно злопамятный и мстительный
Лживый и абсолютно аморальный
Он врет во всем
Он,к примеру - мужчина гомосексуальной ориентации
Но в Украине подобное не очень одобряется
И он завел семью
Для прикрытия
Даже в этом Зеленский обманул народ
А вы до сих пор считаете его фиговым листком
Запредельного подлеца, который завел Украину в самую страшную катастрофу
За всю историю - вы называете фиговым листком?
На него должны подать коллективный иск тысячи украинцев
За то ,что он ВРАЛ
За то,что он оставил сотни тысяч людей в опасности
А значит - не выполнил свою главную функцию президента
Президент - ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ НАРОДА
А вы про какой - то листок....
А про употребление наркотических веществ скажу так
Можно вылечиться
Трудно,но возможно
А вот свою сексуальную ориентацию
Еще никому не удалось победить
Удается только скрывать
У Владимира Александровича получилось
Если бы миллионы украинцев знали бы о том,что Владимир Александрович
Предпочитает мужчин
Владимир Александрович НИКОГДА
Не стал бы президентом Украины
Но ему повезло
В Украине миллионы лохов
Как и вы.....
ВСЕ прогнило, знизу доверху, все суспільство. Нема шансів. Реально фейл стейт.
І шо?