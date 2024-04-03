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Новини Боротьба з корупцією
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Фігуранти справи щодо розкрадання коштів "Укрзалізниці" у розмовах називали прізвища низки топчиновників, - прокурор САП. ВIДЕО

суд,шило

Під час негласних слідчих (розшукових) дій у справі щодо розкрадання коштів "Укрзалізниці" зафіксовано згадування у розмовах підозрюваними низки топчиновників.

Про це заявив прокурор САП в судовому засіданні з обрання запобіжного заходу Артему Шилу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тут дійсно перераховані діючий керівник "Укрзалізниці", діючий віце-прем'єрміністр - попередній керівник "Укрзалізниці", діючий міністр інфраструктури, заступник глави Офісу Президента, глава Офісу президента, і ще одна особа, яка займала посаду директора "Укрзалізниці" з економічної безпеки. Стосовно всіх цих осіб під час НСРД зафіксовані неодноразові згадки за прізвищами чи за прізвиськами", - сказав прокурор.

Як повідомлялося, 2 квітня було викрито організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом, яка заволоділа 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розкрадання 95 млн грн на трансформаторах для "УЗ": повідомлено про підозру 7 учасникам схеми

Автор: 

НАБУ (5057) Укрзалізниця (6815) САП (2205) Шило Артем (13)


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Топ коментарі
+18
Лещенко згадували?
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03.04.2024 21:00
+18
серлещ, це, гімно гімна. багаторазово використаний гандон.
такі нікому не цікаві. таких не шкода.
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03.04.2024 21:05
+14
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03.04.2024 21:02
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Лещенко згадували?
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03.04.2024 21:00 Відповісти
а дей-кого "Вєлічайшого" поминали ?
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03.04.2024 21:02 Відповісти
Ексрадника Офісу президента Артема Шила намагаються "відмазати" у ВАКС за "схемою Татарова" - голова

Вищий антикорупційний суд України сьогодні обирає запобіжний захід колишньому раднику Офісу президента України Артему Шилу, який, за даними САП та НАБУ, на чолі організованої групи заволодів 94,8 мільйонами гривень при закупівлі трансформаторів.

Про це у Facebook https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/pfbid03fYBTmDLLNdV1vKS2UJb7p551Sp7Fh7UXwF2vfYv4c392NaHbRWNEZthxBAM9QxQl повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

За його словами, Шила можуть "відмазувати за аналогічною схемою, як колись рятували Татарова", а саме - шляхом передання справи у підконтрольні Офісу президента СБУ або ДБР.
https://republic.com.ua/article/eksradnika-ofisu-prezidenta-artema-shila-namagayutsya-vidmazati-u-vaks-za-shemoyu-tatarova-golova-czpk.html
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03.04.2024 21:39 Відповісти
серлещ, це, гімно гімна. багаторазово використаний гандон.
такі нікому не цікаві. таких не шкода.
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03.04.2024 21:05 Відповісти
https://ipne.ws/novosti-zaporozhya/politika/Masshtabne-rozkradannya-gumanitarnoi/ ://ipne.ws/novosti-zaporozhya/politika/Masshtabne-rozkradannya-gumanitarnoi/

КУДИ ЗНИКЛИ "223 ВАГОНИ ГУМАНІТАРКИ В ЗАПОРІЖЖІ?- 2022 рік якраз Камишін керував Укрзалізницею

ВІКІПЕДІЯ -=КАМИШІН З 11 серпня по березень 2022 р. виконував обов'язки голови правління АТ «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F Укрзалізниця »https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . Вже після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) російського вторгнення в Україну призначений з 1 квітня 2022 р. головою правління компанії на постійній основіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] .

потім Єрмак призначив його до шмигаля в міністри.

А потім він обіцяв мільйонами дрони а вивозив лише зерно Ахмєтова та розгризався з Польщею
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03.04.2024 21:49 Відповісти
Керівник "Укрзалізниці" Камишин йде у відставку ( порулив трохи вагонами під вивіз зерна Ахметова, він жедо цього був найголовніший аграрний менеджер імперії Ахмєтова )- й подався у мінсітри...

Камишина призначили виконувачем обов`язків голови "Укрзалізниці" у серпні 2021 року. До цього він обіймав посаду радника міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
https://www.youtube.com/watch?v=Nns1Qx243ZY
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03.04.2024 21:17 Відповісти
Доречі, а вже через місяць ЦРУ попереджало Україну про вторгненння , а ще через місяць рашисти почали безпрецедентні військові навчання вздовж кордону з Україною- й так й не залишили їх до втрогнення .
А Камишин вивозить як й вивозив зерно Ахмєтова до війни такими ж обʼємами , що не скажеш про його успіхи з обіцяними мільйонами дронів до кінця 2023 року
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03.04.2024 21:22 Відповісти
КАМИШІН - Народився 2 липня 1984 року в м. Києві. Закінчив у 2005 році Міжнародний університет фінансів при НТУУ КПІ (бакалавр, спеціалізація «Фінанси»). У 2007 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (бакалавр комп'ютерних наук). Також пройшов програму для управлінців INSEAD (2018). Колишній менеджер у Dragon Capital і СКМ, засновник компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital.
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03.04.2024 21:24 Відповісти
У НИХ Є НЕ ЗАШКВАРЕНІ Й НЕ ЛЮДИ АХМЄТОВА У КАБМІНІ?

Ще один менеджер Ахмєтова пережив з ним обидва Майдани і до пришестя Януковича в президенти

Рустем Умєров розпочав свою кар'єру в компанії lifecell, займаючи різні керівні посади з 2004 по 2010 роки -менеджер Ахзмєтова(керівник департаменту індивідуальних продажів, керівник департаменту трансформації у сфері продажів, маркетингу та відносин з абонентами, керівник департаменту закупівель, логістики та управління контрактами, керівник розвитку мережі GSM)

Після звільнення з "Lifecell":

з 2010 по 2011 рік - керуючий директор в https://www.icgam.com/ ICG Investments ;

з 2011 по 2013 рік - керуючий директор в iCapital.

З матеріалів скарги встановлено, що 18 серпня 2023 до НАБУ була подана заява про те, що Голова ФДМУ Умєров Р.Е., його перший заступник Шугалій Д.А. та заступник Федоришин О.О., зловживаючи владою, діючи всупереч інтересам служби, перевищуючи свої службові повноваження, вчиняють дії, спрямовані на приховування фактів розкрадання державного майна, а саме продажу афілійованим керівнику ПАТ «Центренерго» фірмам електричної енергії за цінами, нижче ринкових
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03.04.2024 21:33 Відповісти
прийдеться тепер жОПі мінять шило на мило...
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03.04.2024 21:01 Відповісти
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03.04.2024 21:02 Відповісти
для ..... пора, пора !

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03.04.2024 21:12 Відповісти
я не впевнений, що у них буде такий широкий вибір. Скоріше за все будуть вибирати між Форте-дей-Мармі і Сен-Тропе. Хіба що самим одіозним прийдеться купляти бунгало десь у бразильських ******* у лули.
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03.04.2024 21:23 Відповісти
Понятно, що під заступником офісу ЄрЗе мають на увазі Шурму. А самого дермака називали?
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03.04.2024 21:02 Відповісти
якщо лиш в розмові, то це не під протокол.
тобто, нікому з ОПи, нікуя не буде.
мало що я можу по п"янці накисдіти...
наприклад що я мільйонер, ***, доларовий...
але цеж пісдбож...
правда в це може повірити гопота..
от тоді жопа!
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03.04.2024 21:17 Відповісти
голова офісу - це ж єрмак. він головний по корупції
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03.04.2024 21:17 Відповісти
там в інфі за голову офісу - нема нічого. Тільки про заступника.
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03.04.2024 21:35 Відповісти
глава Офісу президента - протри очі
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03.04.2024 21:39 Відповісти
Тут дійсно перераховані діючий керівник "Укрзалізниці", діючий віце-прем'єрміністр - попередній керівник "Укрзалізниці", діючий міністр інфраструктури, заступник глави Офісу Президента, глава Офісу президента, і ще Джерело:
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03.04.2024 21:42 Відповісти
А потім дивуються чому це амери грошей не дають
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04.04.2024 01:22 Відповісти
гублюся у здогадах!
невже, кіріл тімошєнко?
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03.04.2024 21:06 Відповісти
Швидше за все Свинарчук і можливо навіть Порошенко.
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03.04.2024 21:59 Відповісти
"Стосовно всіх цих осіб під час НСРД зафіксовані неодноразові згадки за прізвищами чи за прізвиськами" Джерело:

Звісно, що кримінальні провадження відкрито не буде, бо:
"Тут дійсно перераховані (...), діючий віце-прем'єрміністр (...) глава Офісу президента..." Джерело:
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03.04.2024 21:07 Відповісти
А як ці брати Альхени кличуть самого поца ? Обіжається чине знає ? Нада Кривоносу далажить.
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03.04.2024 21:58 Відповісти
Андрюха напружився, Олежка сказав:
- Не бзді, Борісич, все під контролем.
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03.04.2024 21:08 Відповісти
шіла-міла, шурма-хурма... Слюшай, какіє іщє тібє ріформі ніхватаіт?...
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03.04.2024 21:08 Відповісти
Що і треба було довести!!
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03.04.2024 21:10 Відповісти
Люди гинуть, а це лайно краде, треба знищувати...
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03.04.2024 21:12 Відповісти
казнокрадам потрібно відрізати вухо. і тоді жодна люстрація непотрібна.
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03.04.2024 21:19 Відповісти
Ми не росіяни
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03.04.2024 21:21 Відповісти
Тоді два.
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03.04.2024 21:29 Відповісти
до чого тут росіяни? у них корупція - ето святоє.
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03.04.2024 21:34 Відповісти
Уяви: ти схожий на коррупціонера, якого розшукують. Тебе гальмують на трасі, витягують з авто, та відрізають вухо. Чи два, як радить пан в коментарі вище. Потім можливо розберуться, що вийшла помилка. І вуха за державний кошт приш'ють на місце. Ми ж спраді поки ще не маленька росія. Коли за свій кошт будеш пришивати - тодфі так, вже росія повністю
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03.04.2024 22:08 Відповісти
це ти загнув. а от коли в офісі ловлять чиновника з лямом баксів? або коли стоїть підпис на накладній з крашанками по 17 грн/шт для ЗСУ, або коли суддя тобі прямо говорить, щоб порішать - треба грошенят занести. - от тут треба відрізати!
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04.04.2024 08:39 Відповісти
И в Украине коррупция - святыня
Просто она более провинциальная
Ну ничего
Владимир Александровича, который с 2019
Строит в Украине россию
Сможет вывести украинскую коррупцию
На уровень российской
Владимир Александрович вообще любит все большое
Миллиард деревьев
Миллион дронов
И самая большая коррупция в мире !
Не знаю - как там с деревьями и дронами
Но с коррупцией у Владимира Александровича дела обстоят прекрасно
МАСТЕР!!!
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04.04.2024 14:28 Відповісти
Ну и чё?
Зеленский создал в Украине мафию
По российскому образцу
И он, как и путин , рулит мафией
Когда это мафия путина проигрывала?
Ну только в самом начале войны
Вот и украинская мафия ЧУТОК растерялась в самом начале войны
Но она быстро пришла в себя
И все разрулила
И с оппозиционными телеканалами
И с Залужным
Мафия Зеленского бессмертна!!!!!
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03.04.2024 21:22 Відповісти
Уточню: мафия не совсем Зеленского. Он у них, как фиговый листок, но обижать или обделять его никто не осмелится. Вот недавно появилась информация о приобретении его семьёй оччень приличной недвижимости в Объединённом Королевстве.
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04.04.2024 11:08 Відповісти
Абсолютно не согласна
Зеленский - человек с замашками тирана
Не терпящий чужого мнения
Невероятно злопамятный и мстительный
Лживый и абсолютно аморальный
Он врет во всем
Он,к примеру - мужчина гомосексуальной ориентации
Но в Украине подобное не очень одобряется
И он завел семью
Для прикрытия
Даже в этом Зеленский обманул народ
А вы до сих пор считаете его фиговым листком
Запредельного подлеца, который завел Украину в самую страшную катастрофу
За всю историю - вы называете фиговым листком?
На него должны подать коллективный иск тысячи украинцев
За то ,что он ВРАЛ
За то,что он оставил сотни тысяч людей в опасности
А значит - не выполнил свою главную функцию президента
Президент - ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ НАРОДА
А вы про какой - то листок....
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04.04.2024 11:39 Відповісти
Что-то новое. В таком ещё Найпотужнiшого не обвиняли)) но вы забыли упомянуть, что он наркоман
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04.04.2024 13:26 Відповісти
Новенькое только для вас !!!
А про употребление наркотических веществ скажу так
Можно вылечиться
Трудно,но возможно
А вот свою сексуальную ориентацию
Еще никому не удалось победить
Удается только скрывать
У Владимира Александровича получилось
Если бы миллионы украинцев знали бы о том,что Владимир Александрович
Предпочитает мужчин
Владимир Александрович НИКОГДА
Не стал бы президентом Украины
Но ему повезло
В Украине миллионы лохов
Как и вы.....
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04.04.2024 13:42 Відповісти
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03.04.2024 21:24 Відповісти
Цікаво, а наш топ-пуштун там фігурує?
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03.04.2024 21:24 Відповісти
Йому тематику іншу нарізали- мзда з кредитних договорів.
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03.04.2024 21:35 Відповісти
Хоть когось посадіть.
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03.04.2024 21:43 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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03.04.2024 22:04 Відповісти
Мені вже просто цікаво, заради спортивного інтересу, - а чи є чиновник на всю Україну, який не краде?)))
ВСЕ прогнило, знизу доверху, все суспільство. Нема шансів. Реально фейл стейт.
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03.04.2024 21:48 Відповісти
якщо не знаєш таблички ділення, чиновником не станеш особливо на ,,хлібних місцях,, Патріотів України туди не допустять
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03.04.2024 22:02 Відповісти
всі розумні люди знають, без високої криші міліонні крадіжки НЕ МОЖЛИВІ.
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03.04.2024 21:59 Відповісти
Основний інстинкт. А чи орошали клюв Хрипуна його челядники Первого Круга ?
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03.04.2024 22:05 Відповісти
Та кто бы сомневался , что без ОП кто-то воровать будет на гос закупках. Долю в ОП заносят , и к гадалке не ходи.
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03.04.2024 22:46 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/29/7245608/

І шо?
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03.04.2024 23:20 Відповісти
Якщо стільки поважних персон приклали свої рученьки воровскиє, То можу поспорить, що нічого всім їм не буде.
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04.04.2024 06:00 Відповісти
Було би дивно якби прізвища тих осіб не назвали.
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04.04.2024 08:54 Відповісти
як сміливо! тепер їх арештують і ми подолаємо корупцію. зелебовдуру віват!
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04.04.2024 08:56 Відповісти
бенин Оманский Нарик!!! может ты чепушило хоть кого то посадишь за 5 лет повального воровства и коррупции или только тех кто говорит правду про тебя и фсбэшника Елдака и твоих подельников кошмарят твои ручные судьи под крышей татарова, а то уже даже отупевшие зелеДрочеры начинают что то подозревать....
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04.04.2024 09:44 Відповісти
Дайте угадаю , Зеленский тут не причём ? Царь хороший , бояре воровитые . Всё окружение Зеленского ВОРУЕТ , а он НЕ знает ! Это только адептам секты зеленского можно впарить !
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04.04.2024 11:26 Відповісти
 
 