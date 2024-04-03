Фігуранти справи щодо розкрадання коштів "Укрзалізниці" у розмовах називали прізвища низки топчиновників, - прокурор САП. ВIДЕО

Під час негласних слідчих (розшукових) дій у справі щодо розкрадання коштів "Укрзалізниці" зафіксовано згадування у розмовах підозрюваними низки топчиновників.

Про це заявив прокурор САП в судовому засіданні з обрання запобіжного заходу Артему Шилу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тут дійсно перераховані діючий керівник "Укрзалізниці", діючий віце-прем'єрміністр - попередній керівник "Укрзалізниці", діючий міністр інфраструктури, заступник глави Офісу Президента, глава Офісу президента, і ще одна особа, яка займала посаду директора "Укрзалізниці" з економічної безпеки. Стосовно всіх цих осіб під час НСРД зафіксовані неодноразові згадки за прізвищами чи за прізвиськами", - сказав прокурор.

Як повідомлялося, 2 квітня було викрито організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом, яка заволоділа 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці".

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