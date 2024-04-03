У 2024 році 11-класники зможуть скласти НМТ як в Україні, так і за кордоном, - Міносвіти

Випускники, які тимчасово виїхали з України, зможуть скласти мультитест у 2024 році в країні проживання. Тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) створять у 57 містах за кордоном

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Зазначається, що тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) створять у 57 містах за кордоном, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги.

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Пройти тестування за межами України можна буде у:

Австрії,

Азербайджані,

Бельгії,

Болгарії,

Великій Британії,

Грузії,

Данії,

Естонії,

Ірландії,

Іспанії,

Італії,

Канаді,

Латвії,

Литві,

Люксембурзі,

Молдові,

Нідерландах,

Німеччині,

Норвегії,

Польщі,

Португалії,

Румунії,

Словаччині,

США,

Туреччині,

Угорщині,

Фінляндії,

Франції,

Хорватії,

Чехії,

Швейцарії,

Швеції.

Детальніше з інтерактивною мапою країн, де проводитимуть НМТ, можна ознайомитися за посиланням.