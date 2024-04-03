У 2024 році 11-класники зможуть скласти НМТ як в Україні, так і за кордоном, - Міносвіти
Випускники, які тимчасово виїхали з України, зможуть скласти мультитест у 2024 році в країні проживання. Тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) створять у 57 містах за кордоном
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.
Зазначається, що тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) створять у 57 містах за кордоном, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги.
Пройти тестування за межами України можна буде у:
- Австрії,
- Азербайджані,
- Бельгії,
- Болгарії,
- Великій Британії,
- Грузії,
- Данії,
- Естонії,
- Ірландії,
- Іспанії,
- Італії,
- Канаді,
- Латвії,
- Литві,
- Люксембурзі,
- Молдові,
- Нідерландах,
- Німеччині,
- Норвегії,
- Польщі,
- Португалії,
- Румунії,
- Словаччині,
- США,
- Туреччині,
- Угорщині,
- Фінляндії,
- Франції,
- Хорватії,
- Чехії,
- Швейцарії,
- Швеції.
Детальніше з інтерактивною мапою країн, де проводитимуть НМТ, можна ознайомитися за посиланням.
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izzabaru
показати весь коментар03.04.2024 21:33 Відповісти Мені подобається 0
Алекс Алекс #583126
показати весь коментар03.04.2024 23:05 Відповісти Мені подобається 0
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