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У 2024 році 11-класники зможуть скласти НМТ як в Україні, так і за кордоном, - Міносвіти

тест,іспит,нмт

Випускники, які тимчасово виїхали з України, зможуть скласти мультитест у 2024 році в країні проживання. Тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) створять у 57 містах за кордоном

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Зазначається, що тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) створять у 57 містах за кордоном, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги.

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Пройти тестування за межами України можна буде у:

  • Австрії,
  • Азербайджані,
  • Бельгії,
  • Болгарії,
  • Великій Британії,
  • Грузії,
  • Данії,
  • Естонії,
  • Ірландії,
  • Іспанії,
  • Італії,
  • Канаді,
  • Латвії,
  • Литві,
  • Люксембурзі,
  • Молдові,
  • Нідерландах,
  • Німеччині,
  • Норвегії,
  • Польщі,
  • Португалії,
  • Румунії,
  • Словаччині,
  • США,
  • Туреччині,
  • Угорщині,
  • Фінляндії,
  • Франції,
  • Хорватії,
  • Чехії,
  • Швейцарії,
  • Швеції.

Детальніше з інтерактивною мапою країн, де проводитимуть НМТ, можна ознайомитися за посиланням.

Автор: 

тестування (455) Міносвіти (1409) випуск (49)


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В списку немає жодної африканської країни. Це якийсь жахливий расізЬм!

показати весь коментар
03.04.2024 21:33 Відповісти
А що воно за звір ті НМТ?
показати весь коментар
03.04.2024 23:05 Відповісти
 
 