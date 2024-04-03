Міністр оборони Франції Лекорню поговорив з главою Міноборони РФ Шойгу, вперше з жовтня 2022 року, - ЗМІ

Відбулась перша з жовтня 2022 року телефонна розмова між міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню та главою Міноборони Росії Сергієм Шойгу.

Про це пише французьке видання Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

Розмова, що відбулася 3 квітня, стосувалася передусім теракту у підмосковному "Крокусі".

Видання пише, що Лекорню засудив теракт, скоєний у Підмосков’ї 22 березня "Ісламською державою", та висловив солідарність із постраждалими і їхніми родинами.

"Він підтвердив, що Франція не володіє жодною інформацією, яка дозволяла би встановити зв’язок між цим терактом та Україною. Він закликав Росію припинити будь-яку інструменталізацію (цієї події)", - зазначається в повідомленні.

Також Себастьєн Лекорню висловив осуд триваючій агресивній війні, яку Росія веде проти України, і запевнив, що Франція продовжить підтримувати Україну "стільки, скільки буде необхідно у її боротьбі за свободу й суверенітет, щоби повернути мир і безпеку на європейський континент".

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