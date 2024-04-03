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Новини
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Міністр оборони Франції Лекорню поговорив з главою Міноборони РФ Шойгу, вперше з жовтня 2022 року, - ЗМІ

лекорню

Відбулась перша з жовтня 2022 року телефонна розмова між міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню та главою Міноборони Росії Сергієм Шойгу.

Про це пише французьке видання Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

Розмова, що відбулася 3 квітня, стосувалася передусім теракту у підмосковному "Крокусі".

Видання пише, що Лекорню засудив теракт, скоєний у Підмосков’ї 22 березня "Ісламською державою", та висловив солідарність із постраждалими і їхніми родинами.

"Він підтвердив, що Франція не володіє жодною інформацією, яка дозволяла би встановити зв’язок між цим терактом та Україною. Він закликав Росію припинити будь-яку інструменталізацію (цієї події)", - зазначається в повідомленні.

Також Себастьєн Лекорню висловив осуд триваючій агресивній війні, яку Росія веде проти України, і запевнив, що Франція продовжить підтримувати Україну "стільки, скільки буде необхідно у її боротьбі за свободу й суверенітет, щоби повернути мир і безпеку на європейський континент".

Також читайте: Франція передаватиме Україні списане озброєння, - міністр оборони Лекорню

Автор: 

росія (64871) Франція (3037) Шойгу (626) Лекорню Себастьєн (76)


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Топ коментарі
+11
Нах з ним говорити? Він заляканий раб, як і все оточення пуйла.
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03.04.2024 21:49
+11
Розмова з москалями має тривати не довше автоматної черги.
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03.04.2024 21:50
+4
війська НАТО в Україні кажете?
повірили..
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03.04.2024 21:56
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Нах з ним говорити? Він заляканий раб, як і все оточення пуйла.
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03.04.2024 21:49 Відповісти
дарма Ви так !
добре слово та кольт творять чудеса !
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03.04.2024 22:52 Відповісти
про Африку
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03.04.2024 23:51 Відповісти
Розмова з москалями має тривати не довше автоматної черги.
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03.04.2024 21:50 Відповісти
війська НАТО в Україні кажете?
повірили..
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03.04.2024 21:56 Відповісти
Солов'їний послід написав, що він там висловлював співчуття за крокус
і пропонував співпрацю тувинцю
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03.04.2024 21:57 Відповісти
Дивний цей міністр. Навіщо дозмовляти з військовим злочинцем-терористом шойгу про терористичний акт . Дя шойгу терор -це повсякденна робота ,хоча для наївних європейців орда придумала назву сво.
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03.04.2024 22:00 Відповісти
то ті всі розмови про введення військ аби знову поговорити з шойгу та пуйлом?
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03.04.2024 22:01 Відповісти
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03.04.2024 22:37 Відповісти
пиар
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03.04.2024 22:19 Відповісти
Узгоджував час, строки і маршрути введення французьких військ в Україну?
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03.04.2024 22:21 Відповісти
звичайним маршрутом Старої гвардії - через Берєзіну

доведеться зайти в білорашку, але то таке
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03.04.2024 22:55 Відповісти
Після Березиної був Севастопіль. Один з районів Парижа й досить цю назву носить.
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03.04.2024 23:03 Відповісти
Лекорню питав у шойги, чим вони мажуть свій батаклан від злих таджиків?
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03.04.2024 22:21 Відповісти
Брєд якийсь. Хоч один міністр оборони звонив до Залужного після сотень військових злочинів кацапів?
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03.04.2024 23:14 Відповісти
Залужний не був міністром. У них субординація.
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04.04.2024 05:18 Відповісти
Така як бл різниця? Ну яйцекраду хтось звонив?
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04.04.2024 17:41 Відповісти
Думаю, що дзвонили і з перших слів розуміли, що то за спец.
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04.04.2024 19:13 Відповісти
Поки не ліквідують хазяїна шойги, ніякі перемовини нічого не варті...
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04.04.2024 00:11 Відповісти
Сделай оленеводу цем в ушко, *****.
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04.04.2024 00:23 Відповісти
Цікаво, хто кому подзвонив. Про це ані слова, а це найголовніше в цій події !
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04.04.2024 00:30 Відповісти
 
 