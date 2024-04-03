Регіони РФ збільшують виплати за підписання контракту на участь у війні в Україні
Краснодарський край РФ вийшов на перше місце серед російських регіонів за сумою одноразової виплати особам, які підпишуть контракт із Міністерством оборони РФ. Влада Кубані вирішила збільшити цю виплату до мільйона рублів (це понад 420 тисяч гривень).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ухвалив рішення збільшити одноразову регіональну виплату військовослужбовцям і добровольцям, які уклали контракт з Міноборони РФ з 1 квітня 2024 року. Тепер вона становить один мільйон рублів", – заявив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв.
За останні дні це вже друге повідомлення про збільшення виплат за участь у війні проти України. Раніше влада Ростовської області повідомила про підвищення одноразової виплати за підписання контракту з Міноборони до 700 тисяч рублів (це майже 300 тисяч гривень).
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Це боротьба за переманювання "мяса" з одного регіону до другого.
Найманець з другого регіону - це проблема ТОГО регіону і виконання плану для ЦЬОГО регіону
*******пишіть, а хоча б просто загугліть.
З МО рашки - 1, 3 або 5 років контракт. А з різними шарашками, типу колишнього вагнера - від 3 місяців.
1 - бабло дійсно мотивує кацапів і якщо так платять - мобілізації може і не бути
2 - співвідношення рубль - гривна . Хоч офіційного обміну і нема - минулого року 1 млн рублів - 330 тис грн , а зараз ЦН пише - це вже 420 тис ... тобто - кацапський рубль (попри санкції...) укріплюється ?
"Мобресурс" - так, є такий термін. Так само, як "людські ресурси", "робоча сила" тощо.
Вони доволі негарно звучать, але вже як є, проф. сленг.
І так доки у кацапів купують нафту газ, ніяка криза їм не світить
Була в станиці краснодирській - на кожному кроці ломбарди, ломбарди, кредитні ларьочки та плакати для контракту - кругом ТІЛЬКИ армяни ,а вони воювати не йдуть.
Тільки пара лаптєй- синіх записалися
тільки гроші дають відразу
кредити дають в банках і не потрібно чогось Шукати.
якщо ви про гроші на добу, то хто то користується напевно. вони ж кількістю живуть, а високим %
Тому Єльцин кинув всіх на вільні хліба.
От і вся мотивація і відповідь на питання чому у нас тцк з бусифікацією а на болотах черги на контракт.
Проїдься вечором по ресторанах на Печерську у Києві, побачиш де наше ділося "звідки взяти"
вони компенсували експортом інших ресурсів в Азію... до того ж Європа купляє так звані відмиті ресурси... перегружені через посередницькі компанії... Той же скандал з імпортом зерна через Польщу, Перегрузка на грецьких танкерах і т.д.
Немає нажаль санкцій проти раші в цілому а є тільки проти конкретних компаній...що дозволяє їх обходити
тобто напівфабрикат
У кацапні справи в економіці в рази кращі ніж у нас
якщо за рік не з'явився, то йде виплата.
Пізніше трохи "зараплати" ...
Скільки повезе
А не повезло - вже "багатство" - сім"ї . Вже на ньому - економлять
Тож без прямої прив'язки наприклад, к евро - це вербування за целюлозу (папір).
Наприклад за депутата прив'язана к мінільці і там е типу лічба цих мінімалок здається 50.
І от коли гривня пурхає на дно, то для бідноти починають робити щедрі підвищення в відсотках (у когось це 17грн в міс). І це автоматом підіймає ці лічені ставки. Це і є непрямий зв'язок.
А в інших - навіть армії.
Ці папірці числові і не мають жодного натяку (що буде перерахунок) на якусь реакцію до інфляції.
І виходить, що бюджет переглядають кожний рік. Для себе гарних.
А для законів типу призову зараховують одразу 3три річний обсяг, при тому що дефолт і не розуміння майбутнього вже видно і зрозуміле.
Створюють норми, як би наступний рік вже не має значення, не має ваги.