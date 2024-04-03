Регіони РФ збільшують виплати за підписання контракту на участь у війні в Україні

Краснодарський край РФ вийшов на перше місце серед російських регіонів за сумою одноразової виплати особам, які підпишуть контракт із Міністерством оборони РФ. Влада Кубані вирішила збільшити цю виплату до мільйона рублів (це понад 420 тисяч гривень).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ухвалив рішення збільшити одноразову регіональну виплату військовослужбовцям і добровольцям, які уклали контракт з Міноборони РФ з 1 квітня 2024 року. Тепер вона становить один мільйон рублів", – заявив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв.

За останні дні це вже друге повідомлення про збільшення виплат за участь у війні проти України. Раніше влада Ростовської області повідомила про підвищення одноразової виплати за підписання контракту з Міноборони до 700 тисяч рублів (це майже 300 тисяч гривень).

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