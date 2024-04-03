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Новини Війна
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Регіони РФ збільшують виплати за підписання контракту на участь у війні в Україні

рф,армія

Краснодарський край РФ вийшов на перше місце серед російських регіонів за сумою одноразової виплати особам, які підпишуть контракт із Міністерством оборони РФ. Влада Кубані вирішила збільшити цю виплату до мільйона рублів (це понад 420 тисяч гривень).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ухвалив рішення збільшити одноразову регіональну виплату військовослужбовцям і добровольцям, які уклали контракт з Міноборони РФ з 1 квітня 2024 року. Тепер вона становить один мільйон рублів", – заявив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв.

За останні дні це вже друге повідомлення про збільшення виплат за участь у війні проти України. Раніше влада Ростовської області повідомила про підвищення одноразової виплати за підписання контракту з Міноборони до 700 тисяч рублів (це майже 300 тисяч гривень).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 1 червня РФ готує додаткову мобілізацію 300 тис. осіб, - Зеленський

Автор: 

армія рф (17160) росія (64871)


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Топ коментарі
+30
А у нас все зеркально наоборот - зарплаты увеличивают чиновникам и судьям, но не военным, защищающим их зад.
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03.04.2024 22:25
+18
Гроші-найкраща мотивація. Вчіться, колінопрострілювачі.
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03.04.2024 22:23
+15
ну і хто мені розповідав що кацапи ідуть не добровільно ? та більша половина цих найманих вбивць за все життя не заробить таких грошей !
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03.04.2024 22:44
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Гроші-найкраща мотивація. Вчіться, колінопрострілювачі.
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03.04.2024 22:23 Відповісти
Відразу 7 лімонів деревяних на руки дружині і Аніку-воїна в скотомогильник прямо на Кубані..
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03.04.2024 22:30 Відповісти
Це все прогнозовано давно
Це боротьба за переманювання "мяса" з одного регіону до другого.
Найманець з другого регіону - це проблема ТОГО регіону і виконання плану для ЦЬОГО регіону
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04.04.2024 11:37 Відповісти
Навіть не в грошах справа, а в тому, що контракт ти можеш підписати на півроку, на рік і т.п. І якщо не здохнеш, то повернешся у вказаний час з грошима. Як лотерея. А у нас в один бік лише це контракт.
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03.04.2024 23:00 Відповісти
У них контракти безстрокові
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04.04.2024 07:07 Відповісти
Не знаєте, то не ******* пишіть, а хоча б просто загугліть.

З МО рашки - 1, 3 або 5 років контракт. А з різними шарашками, типу колишнього вагнера - від 3 місяців.
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04.04.2024 12:35 Відповісти
Те ж саме кажу про Вас, шановний, не п-здіть. Я кажу про реалії, а не що в них в законі написано. Подивіться інтерв'ю з ними і що вони кажуть про свої контракти
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04.04.2024 13:27 Відповісти
Тут теж лотерея. Буває і таке і досить часто. Але коли людина підписує, вона бачить перед собою "рік", а не "до смерті". Те, що вони тупі і не розуміють, що їх можливо не відпустять - то вже інша справа.
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04.04.2024 13:55 Відповісти
Тут не можу не погодитися з Вами
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04.04.2024 19:23 Відповісти
економіка Кубані на підйомі.
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03.04.2024 22:23 Відповісти
А у нас все зеркально наоборот - зарплаты увеличивают чиновникам и судьям, но не военным, защищающим их зад.
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03.04.2024 22:25 Відповісти
Хто хоче шукає спосіб, не хоче - причину.
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03.04.2024 22:27 Відповісти
Цікава новина ... якщо правда .
1 - бабло дійсно мотивує кацапів і якщо так платять - мобілізації може і не бути
2 - співвідношення рубль - гривна . Хоч офіційного обміну і нема - минулого року 1 млн рублів - 330 тис грн , а зараз ЦН пише - це вже 420 тис ... тобто - кацапський рубль (попри санкції...) укріплюється ?
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03.04.2024 22:29 Відповісти
По отношению к баксу и евро - нет. Это гривна пошла вниз.
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03.04.2024 22:32 Відповісти
Так ото ж ... не зрозуміло - проти кого ж , тоді , вводили санкції ...?
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03.04.2024 22:39 Відповісти
Спросите Зеленского и его холуев.
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03.04.2024 22:59 Відповісти
Реальні санкції - знищення НПЗ, а те чим займається Захід, в більшості своїй"окозамилювання".
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03.04.2024 22:34 Відповісти
Вообще-то не смотрю на все усилия в Рашке курс упал с 51 до 92. Может что-то с властью у нас не так? Например с зарплатами более 250 тыс. в месяц. Или с новоявленными миллионерами.

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03.04.2024 22:58 Відповісти
Новими фотками чудового життя "батальону Монако" за кордоном ...
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03.04.2024 22:36 Відповісти
рила піди у свинарнику пошукай ... дебіл ...
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03.04.2024 22:45 Відповісти
Не треба пересмикувати.
"Мобресурс" - так, є такий термін. Так само, як "людські ресурси", "робоча сила" тощо.
Вони доволі негарно звучать, але вже як є, проф. сленг.
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03.04.2024 23:17 Відповісти
Билет в один конец подорожал из-за отсутствия спроса
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03.04.2024 22:34 Відповісти
Це говорить про те, що все нормально з економікою в кацапів. Гівноблогєри та інші швєци один рік за іншим обіцяють крах та колапс. А вони не те що не колапсують, а підвищують зарплати, щоб усілякі негри і таджики воювали, а кацапи зберігали генофонд, на відміну від...
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03.04.2024 22:40 Відповісти
Блогери просто заробляють гроші на цій війні. Нічого особистого - просто бізнес
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03.04.2024 22:44 Відповісти
це все казочки для лохів які чекаючи що параша от от завалиться не помічають що от от завалимось ми.
І так доки у кацапів купують нафту газ, ніяка криза їм не світить
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03.04.2024 22:48 Відповісти
Дивно, а каци і не в курсі, що в них усе ок)
Була в станиці краснодирській - на кожному кроці ломбарди, ломбарди, кредитні ларьочки та плакати для контракту - кругом ТІЛЬКИ армяни ,а вони воювати не йдуть.
Тільки пара лаптєй- синіх записалися
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03.04.2024 23:05 Відповісти
Тим не менш кордони в них ніхто не закрив і в бусиків нєсокрушимості™ немає. Значить збирають необхідну кількість без постійної мобілізації. Мабуть це все-таки ок, якщо порівнювати з іншими.
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03.04.2024 23:09 Відповісти
у них ломбард-комісіонка.
тільки гроші дають відразу
кредити дають в банках і не потрібно чогось Шукати.
якщо ви про гроші на добу, то хто то користується напевно. вони ж кількістю живуть, а високим %
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04.04.2024 00:00 Відповісти
В них жопа з економікою насправді. Все це тримається поки на фінансовій подушку накопичену за минулі роки а також збільшеним податкам. Але це вічно не може бути.
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03.04.2024 23:12 Відповісти
Мабуть наслухався тих самих блохєрів. Бо більше ніякі економісти ні про яку жопу не кажуть, а накопичені стабфонди аж ніяким чином не скорочуються зараз.
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03.04.2024 23:23 Відповісти
Капаешь потихоньку, что пора сдаваться? СССР тоже после Афгана 10 лет падал, но упал. А махина была помощнее нынешней рашки
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03.04.2024 23:28 Відповісти
України не вистачить ні на які 10 років.
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03.04.2024 23:35 Відповісти
совок пропав через ціни на жижу в районі 20 баксів, такий варіант зараз нереальний, тому чекати коли ж там параша загнеться можуть лише мрійники в рожевих окулярах.
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03.04.2024 23:35 Відповісти
Знову ця ***** про жижу від диванних дебілів. В ковид ціна нафти була в мінусі. Совок зник бо всіх ******. Перш за все мафіозних генсеків, які поділили кріпаків.
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04.04.2024 00:01 Відповісти
ну і скільки в "мінусі" була нафта ? нафта була головним чинником кончини совка, далі був Чорнобиль, а вже потім вища номентура.
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04.04.2024 00:06 Відповісти
дідусь тебе онуки не навчили користуватися iнтернетом? Подивися що таке негативна ціна на нафту.
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04.04.2024 00:22 Відповісти
Я теж не думаю що всьому виною була нафта. Бо був момент коли совєти в Карпатах всю нафту висмоктали, а для труб із Сибіру ще не взяли кредит в Європи. І ніхто не загнувся (крім простих людей, звісно).
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04.04.2024 02:58 Відповісти
За великим рахунком РРФСР набридло тягнути Республіки.
Тому Єльцин кинув всіх на вільні хліба.
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04.04.2024 06:42 Відповісти
Там не лише нафта, там багато інших факторів. США не загнулися під час нафтової кризи 70-тих. Загнулися маслкари, але це терпимо.
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04.04.2024 00:02 Відповісти
По мощнее простите в чем? Совок был экономическим трупом. Он закупал еду и брал валюту в долг. А кацы продают еду и дают валюту в долг. Это куда более важные параметры плохой ситуации. Но может быть вы оцениваете мощь стран только по количеству танковых бригад, не знаю.
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04.04.2024 09:06 Відповісти
Ну послухай ліпсіца, крутіхіна
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03.04.2024 23:52 Відповісти
Слухав. Ні про який крах він не каже, про повільну стагнацію по прикладу Ірану і не більше. Але я не заважаю рожевим поні ще десятки років чекати краху. З 2014 чекають-чекають і готові ще стільки ж.
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04.04.2024 00:14 Відповісти
На біржу глянь, остолоп.
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04.04.2024 00:01 Відповісти
Ти по біржах вимірюєш стан економіки, баран?
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04.04.2024 00:15 Відповісти
А діди воювали за 100 грамм наркомівських..
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03.04.2024 22:40 Відповісти
Але ж перемогли !
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03.04.2024 23:07 Відповісти
Та что они там перемогли, мясом закидали, им не впервой. Сравните потери СССР с остальными странами с любой стороны, там разница дикая. Так только Китай воевал еще, но их уже тогда было полмиллиарда, т.е. СССР потерял 20% населения (и то мне кажется, что эти цифры занижены сильно) а Китай, например, 3%, Германия ок. 12%, ну и т.д.
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04.04.2024 01:00 Відповісти
Ну да, конечно причина в мясных штурмах. Огромные территории под оккупацией, уничтожение всех деревень и лагеря утилизации тут конечно не причем. Про Бабий Яр хотя бы прочитайте, сколько там было утилизировано гражданских. А таких мест было сотни. Что у вас в голове, это просто жесть.
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04.04.2024 09:09 Відповісти
у нас Кличко дає 40 а Садовий 30к гривасів.
От і вся мотивація і відповідь на питання чому у нас тцк з бусифікацією а на болотах черги на контракт.
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03.04.2024 22:44 Відповісти
у нас нет нефти и газа. И мы воюем на своей земле. Но до дебилов это до сих пор не дошло
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03.04.2024 23:32 Відповісти
ну чому ж на премії та зантенсивність вистачає, вистачає на дороги вистачає на бруківку вистачає на нові стадіони, та на все вистачає крім матеріального заохочення людей на нулі, яким ті срані 100к премії погодинно нараховують.
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04.04.2024 00:02 Відповісти
ну і хто мені розповідав що кацапи ідуть не добровільно ? та більша половина цих найманих вбивць за все життя не заробить таких грошей !
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03.04.2024 22:44 Відповісти
Мають курви звідки и платити((
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03.04.2024 22:46 Відповісти
У нас, якщо не платити по 300 тис. прокурорам, депутатам, головам сільрад, та не купляти за 17 грн яйце - теж було б звідки взяти.

Проїдься вечором по ресторанах на Печерську у Києві, побачиш де наше ділося "звідки взяти"
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03.04.2024 22:56 Відповісти
Тобто, Пу і Ко прищепили їм поняття "народна війна". Проти нас воює роССійський народ. Факт.
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03.04.2024 22:47 Відповісти
Ну в інтернетах так, вони нас ненавидять. Але "телепортуватися" в окоп бажаючих не так і багато. Просто гроші роблять свою справу
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03.04.2024 23:00 Відповісти
А тепер питання - звідки ж в кацапії , на 3-й рік "пекельних санкцій" , й досі гроші беруться ?!
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03.04.2024 23:10 Відповісти
Продаж нафти, газу, алмазів, корисних копалин тощо
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03.04.2024 23:14 Відповісти
продаж газу у Европу впав на рівень 1979 року - 50 млрд куб. а був більше 300
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03.04.2024 23:22 Відповісти
Тоді чекаємо на розпад рашки влітку
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03.04.2024 23:24 Відповісти
Рівень статків російських олігархів виріс .... рівень доходів бюджету більший чим довоєнний... нажаль то все казки по відсутність експорту...

вони компенсували експортом інших ресурсів в Азію... до того ж Європа купляє так звані відмиті ресурси... перегружені через посередницькі компанії... Той же скандал з імпортом зерна через Польщу, Перегрузка на грецьких танкерах і т.д.

Немає нажаль санкцій проти раші в цілому а є тільки проти конкретних компаній...що дозволяє їх обходити
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03.04.2024 23:57 Відповісти
Уран , в США , і сьогодні продає ...
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03.04.2024 23:30 Відповісти
ще піди і збагачений.
тобто напівфабрикат
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04.04.2024 00:03 Відповісти
Почали більше торгувати з Китаєм, країнами Африки і т.д.
У кацапні справи в економіці в рази кращі ніж у нас
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04.04.2024 04:04 Відповісти
збільшення виплат пов'язано з упадком мотиваціі та нестачей м'яса.
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03.04.2024 23:23 Відповісти
Выплаты обещают, но потом экономят на "пропавших без вести". А нам нужно срочно осваивать производство КАБов большой дальности.
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03.04.2024 23:30 Відповісти
там проста система.
якщо за рік не з'явився, то йде виплата.
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04.04.2024 00:04 Відповісти
То виплата при підписанні контракта
Пізніше трохи "зараплати" ...
Скільки повезе
А не повезло - вже "багатство" - сім"ї . Вже на ньому - економлять
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04.04.2024 02:12 Відповісти
Первая при подписании, а та, ради которой идут - потом, и ее не выплачивают
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04.04.2024 02:52 Відповісти
Так кабы и не так сложны в производстве. Там из сложного, поднять этого кабаничка на высотку 20 км, плюс система наведения. Фиг знает даже как делают, врятли спутники, скорее всего еще подсветка на месте происходит.
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04.04.2024 09:12 Відповісти
СО ВРЕМЕНЕМ ИХ НАЗОВУТ ДЫРЯВЫЕ ЗАРПЛАТЫ ХЙЛА )))
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04.04.2024 00:25 Відповісти
А в нас збільшують тільки кількість пакувальних автівок ТЦК. Хто виграє цю війну на виснаження з такими розкладами, питання риторичне.
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04.04.2024 07:23 Відповісти
Що там малюють гроші, що тут.

Тож без прямої прив'язки наприклад, к евро - це вербування за целюлозу (папір).

Наприклад за депутата прив'язана к мінільці і там е типу лічба цих мінімалок здається 50.

І от коли гривня пурхає на дно, то для бідноти починають робити щедрі підвищення в відсотках (у когось це 17грн в міс). І це автоматом підіймає ці лічені ставки. Це і є непрямий зв'язок.

А в інших - навіть армії.

Ці папірці числові і не мають жодного натяку (що буде перерахунок) на якусь реакцію до інфляції.

І виходить, що бюджет переглядають кожний рік. Для себе гарних.

А для законів типу призову зараховують одразу 3три річний обсяг, при тому що дефолт і не розуміння майбутнього вже видно і зрозуміле.

Створюють норми, як би наступний рік вже не має значення, не має ваги.
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04.04.2024 09:36 Відповісти
 
 