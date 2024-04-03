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Новини Війна
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Росіяни 3 квітня обстріляли 4 громади на Сумщині: 1 людина загинула, ще двоє – чоловік та його трирічна донька були травмовані

сумщина

Протягом 3 квітня російська армія здійснила 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали:

  • Юнаківська громада: здійснено атаку БПЛА скидання ВОГ (1 вибух).
  • Краснопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи), обстріл з артилерії (2 вибухи) та пуск КАБ (1 вибух). Внаслідок авіаудару один місцевий житель загинув, ще двоє – чоловік та його трирічна донька були травмовані.
  • Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (19 вибухів), гранатометів (6 вибухів) та наніс авіаудар пуск НАР (6 вибухів). Крім того, здійснено атаку БПЛА камікадзе (1 вибух).
  • Білопільська громада: завдано авіаудару, пуск НАР (6 вибухів).

Також дивіться: Рашисти вдарили по Краснопільській громаді Сумщини: 1 особа загинула, травмовано чоловіка та 3-річну дитину. ФОТОрепортаж (оновлено)

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обстріл (28171) Сумська область (3530) жертви (1777)


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