Росіяни 3 квітня обстріляли 4 громади на Сумщині: 1 людина загинула, ще двоє – чоловік та його трирічна донька були травмовані
Протягом 3 квітня російська армія здійснила 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обстрілів зазнали:
- Юнаківська громада: здійснено атаку БПЛА скидання ВОГ (1 вибух).
- Краснопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи), обстріл з артилерії (2 вибухи) та пуск КАБ (1 вибух). Внаслідок авіаудару один місцевий житель загинув, ще двоє – чоловік та його трирічна донька були травмовані.
- Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (19 вибухів), гранатометів (6 вибухів) та наніс авіаудар пуск НАР (6 вибухів). Крім того, здійснено атаку БПЛА камікадзе (1 вибух).
- Білопільська громада: завдано авіаудару, пуск НАР (6 вибухів).
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