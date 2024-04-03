Антикорупційний суд переніс на 4 квітня засідання з обрання запобіжного заходу ексраднику ОП Шилу

Вищий антикорупційний суд переніс на 4 квітня засідання з обрання запобіжного заходу ексраднику Офіса Президента Артему Шилу, якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні коштами "Укрзалізниці".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Суддя оголосила перерву у засіданні до 9:00 4 квітня.

Нагадаємо, раніше антикорупційні органи викрили організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом, яка заволоділа 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці".

Про підозру у цій справі повідомлено 7 учасникам схеми.

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