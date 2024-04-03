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Антикорупційний суд переніс на 4 квітня засідання з обрання запобіжного заходу ексраднику ОП Шилу
Вищий антикорупційний суд переніс на 4 квітня засідання з обрання запобіжного заходу ексраднику Офіса Президента Артему Шилу, якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні коштами "Укрзалізниці".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Суддя оголосила перерву у засіданні до 9:00 4 квітня.
Нагадаємо, раніше антикорупційні органи викрили організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом, яка заволоділа 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці".
Про підозру у цій справі повідомлено 7 учасникам схеми.
Топ коментарі
+14 Tema9
показати весь коментар03.04.2024 22:45
+7 Pan Kotskyi
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+6 Тарас Бартусяк
показати весь коментар03.04.2024 22:50
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Чи щоб випадково випав з вікна, чи на дорозі розбився (перевищення швидкості), якась невиліковна хвороба загостритися типу насірова.
Метода дуже типова.