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Новини Боротьба з корупцією
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Антикорупційний суд переніс на 4 квітня засідання з обрання запобіжного заходу ексраднику ОП Шилу

шило

Вищий антикорупційний суд переніс на 4 квітня засідання з обрання запобіжного заходу ексраднику Офіса Президента Артему Шилу, якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні коштами "Укрзалізниці".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Суддя оголосила перерву у засіданні до 9:00 4 квітня.

Нагадаємо, раніше антикорупційні органи викрили організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом, яка заволоділа 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці".

Про підозру у цій справі повідомлено 7 учасникам схеми.

Також читайте: Фігуранти справи щодо розкрадання коштів "Укрзалізниці" у розмовах називали прізвища низки топчиновників, - прокурор САП. ВIДЕО

Автор: 

НАБУ (5057) Укрзалізниця (6819) САП (2205) Антикорупційний суд (1933) Шило Артем (13)


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Топ коментарі
+14
Починається традиційне затягування судового процесу над корупціонером…
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03.04.2024 22:45
+7
Шо, не встигли з опою узгодити?
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03.04.2024 22:48
+6
От цікаво коли українські антикорупціонери почнуть волати про баригу на крові? Чи то українське громадянське суспільство засліплене перемогами зелупи на екрані лайномарафону і не помічає того трешу що відбувається в реальності.
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03.04.2024 22:50
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Починається традиційне затягування судового процесу над корупціонером…
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03.04.2024 22:45 Відповісти
По Шилові прилетіло з-за окіяну, бо ******* випхав з ОПи когось із агенітів впливу...
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03.04.2024 22:51 Відповісти
А це залежить від того скільки він знає про мародерню-Люсі он дали в ліс піти
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04.04.2024 00:38 Відповісти
Шило в трусіках у Татарова, тому чекаю на "нєвінаватасть"...
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03.04.2024 22:48 Відповісти
Шо, не встигли з опою узгодити?
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03.04.2024 22:48 Відповісти
Збираються нагородити, зараз вирішують: орденом чи медаллю
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03.04.2024 22:50 Відповісти
От цікаво коли українські антикорупціонери почнуть волати про баригу на крові? Чи то українське громадянське суспільство засліплене перемогами зелупи на екрані лайномарафону і не помічає того трешу що відбувається в реальності.
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03.04.2024 22:50 Відповісти
Билеты не успел купить.
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03.04.2024 23:25 Відповісти
Шишишило
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04.04.2024 02:29 Відповісти
Дають змогу підчистити за собою.
Чи щоб випадково випав з вікна, чи на дорозі розбився (перевищення швидкості), якась невиліковна хвороба загостритися типу насірова.
Метода дуже типова.
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04.04.2024 09:20 Відповісти
 
 