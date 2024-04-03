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Новини Війна
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Удари України по військових цілях в тилу Росії є абсолютно легітимними, - президент Естонії Каріс

каріс,шмигал

Естонський президент Алар Каріс вважає, що Україна має повне право атакувати військові цілі в тилу РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Каріса.

"Я вважаю абсолютно легітимними атаки України на військові цілі, які розташовані в тилу РФ - це допомагає сповільнити російську воєнну машину", - підкреслив він.

Він зазначив, що під час війни для Сил оборони України цілком законно руйнувати інфраструктуру, необхідну російській армії, якщо це пов'язано з ракетними атаками та ударами безпілотників по українських цивільних та енергетичних об'єктах.

Президент Естонії також зазначив, що Росія не встановлює обмежень на агресію щодо України, тому і країни Заходу не повинні встановлювати обмеження на допомогу Києву.

"Встановлення обмежень щодо допомоги Україні лише допоможе Росії у плануванні агресивних ударів", - наголосив він.

Каріс нагадав, що Європейський Союз разом із країнами НАТО в економічному та військовому плані сильніші, ніж РФ.

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"Це війна, в якій з одного боку насаджується колоніалістичне зло, а з іншого боку захищається міжнародне право та незалежність держав. Тепер перед нами стоїть питання відданості меті та якнайшвидшого пошуку необхідних засобів, щоб ми насправді змогли за себе постояти", - підкреслив естонський лідер.

Естонський президент наголосив, що західні країни можуть забити свої склади зброєю, боєприпасами та спорядженням, але "якщо українці потребуватимуть усього цього, ці складські запаси втратять будь-яке значення".

Лідер країни нагадав, що Естонія ухвалила рішення протягом чотирьох років надавати Україні військову допомогу в обсязі 0,25% від свого ВВП, і закликав союзників вчинити так само.

"Якщо всі зроблять це, то Україна переможе. Ми повинні дати українцям те, чого вони справді потребують", - резюмував Каріс.

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Автор: 

Естонія (1593) Алар Каріс (64)


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Топ коментарі
+4
Русофашистів потрібно вбивати , як в Украіні , так і на їх території ,
бо ми іх ніколи не чіпали і не збиралися з ними аоювати 🙁
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03.04.2024 23:45
+3
тоді значить настав час знов по Рязанському НПЗ уїбать - там ще працює декілька установок АТ.
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03.04.2024 23:41
+1
https://twitter.com/i/status/1775578536729870521 Зерновой терминал, Ростов, похоже подстанция!!!
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03.04.2024 23:46
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тоді значить настав час знов по Рязанському НПЗ уїбать - там ще працює декілька установок АТ.
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03.04.2024 23:41 Відповісти
Русофашистів потрібно вбивати , як в Украіні , так і на їх території ,
бо ми іх ніколи не чіпали і не збиралися з ними аоювати 🙁
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03.04.2024 23:45 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1775578536729870521 Зерновой терминал, Ростов, похоже подстанция!!!
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03.04.2024 23:46 Відповісти
дуже сподіваюсь, що насправді це палає https://www.google.com/maps/place/47%C2%B009 сховище причального комплексу Новошахтинського нафтопереробного заводу.
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04.04.2024 00:11 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1772229285354356902 І наша класика
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04.04.2024 00:14 Відповісти
Тим часом, повітряні сили Ізраїлю приведено до стану повної бойової готовності.

Щось буде?
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03.04.2024 23:49 Відповісти
Другий етап?
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04.04.2024 00:04 Відповісти
Бомжей в тапках самолётами гонять будут? Молодцы
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04.04.2024 00:18 Відповісти
Удари по будь яких цiлях в кацапстанi ~ лигiтимнi.
Враховуючи спiввiдношення населення рф i Украiни (3:1) - за кожного вбитого цивiльного украiнця
треба вбивати трьох цивiльних кацапiв.
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04.04.2024 02:52 Відповісти
Москву бомбили , лаптям объявили что началася война
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04.04.2024 06:59 Відповісти
Хоч хтось в Наті має яйця
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04.04.2024 07:03 Відповісти
имеют , но очень большие
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04.04.2024 07:04 Відповісти
Тривога, швидкі летять та гул вибухів - така ситуація зараз у Дамаску
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04.04.2024 07:15 Відповісти
Російські війська атакували Харків безпілотниками. Загинули чотири людини, троє серед них - рятувальники, які приїхали ліквідовувати наслідки попередньої атаки.
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04.04.2024 07:16 Відповісти
..любая недострана дающая мокшанскому быдлу оружие и территорию-Является Целью для ВСУ..Этим все сказано..
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04.04.2024 09:20 Відповісти
 
 