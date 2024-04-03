Удари України по військових цілях в тилу Росії є абсолютно легітимними, - президент Естонії Каріс

Естонський президент Алар Каріс вважає, що Україна має повне право атакувати військові цілі в тилу РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Каріса.

"Я вважаю абсолютно легітимними атаки України на військові цілі, які розташовані в тилу РФ - це допомагає сповільнити російську воєнну машину", - підкреслив він.

Він зазначив, що під час війни для Сил оборони України цілком законно руйнувати інфраструктуру, необхідну російській армії, якщо це пов'язано з ракетними атаками та ударами безпілотників по українських цивільних та енергетичних об'єктах.

Президент Естонії також зазначив, що Росія не встановлює обмежень на агресію щодо України, тому і країни Заходу не повинні встановлювати обмеження на допомогу Києву.

"Встановлення обмежень щодо допомоги Україні лише допоможе Росії у плануванні агресивних ударів", - наголосив він.

Каріс нагадав, що Європейський Союз разом із країнами НАТО в економічному та військовому плані сильніші, ніж РФ.

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"Це війна, в якій з одного боку насаджується колоніалістичне зло, а з іншого боку захищається міжнародне право та незалежність держав. Тепер перед нами стоїть питання відданості меті та якнайшвидшого пошуку необхідних засобів, щоб ми насправді змогли за себе постояти", - підкреслив естонський лідер.

Естонський президент наголосив, що західні країни можуть забити свої склади зброєю, боєприпасами та спорядженням, але "якщо українці потребуватимуть усього цього, ці складські запаси втратять будь-яке значення".

Лідер країни нагадав, що Естонія ухвалила рішення протягом чотирьох років надавати Україні військову допомогу в обсязі 0,25% від свого ВВП, і закликав союзників вчинити так само.

"Якщо всі зроблять це, то Україна переможе. Ми повинні дати українцям те, чого вони справді потребують", - резюмував Каріс.

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