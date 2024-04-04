Нічна атака "шахедами" на Харків: 4 особи загинули, серед них - троє рятувальників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, 4 квітня, ворог масовано атакував Харків "шахедами". Щонайменше 4 удари завдали окупанти по місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що ворог атакував місто в декілька хвиль.

"Щонайменше 10 людей зазнали поранень внаслідок атаки окупантів на Харків. 49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти - у середньому та легкому станах.

Серед постраждалих - медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та зазнала травм від повторного удару", - йдеться в повідомленні.





Під час повторного удару окупантів по Харкову загинули троє рятувальників. Ворог завдав ще одного удару під час ліквідації наслідків.

"Рятувальники, що прибули за викликом на одну із адрес, зазнали повторного удару беспілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню. Поранень зазнав також один рятувальник.

Пошкоджено три одиниці техніки ДСНС", - повідомили в ДСНС Харківської області.

Пошкоджені багатоповерхівки та будинки приватного сектору.













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