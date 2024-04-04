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Новини
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Нічна атака "шахедами" на Харків: 4 особи загинули, серед них - троє рятувальників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, 4 квітня, ворог масовано атакував Харків "шахедами". Щонайменше 4 удари завдали окупанти по місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що ворог атакував місто в декілька хвиль.

"Щонайменше 10 людей зазнали поранень внаслідок атаки окупантів на Харків. 49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти - у середньому та легкому станах.

Серед постраждалих - медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та зазнала травм від повторного удару", - йдеться  в повідомленні.

Атака на Харків

Під час повторного удару окупантів по Харкову загинули троє рятувальників. Ворог завдав ще одного удару під час ліквідації наслідків.

"Рятувальники, що прибули за викликом на одну із адрес, зазнали повторного удару беспілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню. Поранень зазнав також один рятувальник.
Пошкоджено три одиниці техніки ДСНС", - повідомили в ДСНС Харківської області.

Пошкоджені багатоповерхівки та будинки приватного сектору.

Атака на Харків
Атака на Харків
Атака на Харків
Атака на Харків
Атака на Харків
Атака на Харків

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повітряні Сили попереджають про рух "Шахедів" у напрямку Харкова

Автор: 

Харків (5549) ДСНС (5083) Синєгубов (857)


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Топ коментарі
+14
В ООН спостерігається брак обєспокоєнності, після того, як тони цієї неприємно тхнучої субстанції було розлито з приводу удару дронів по мирному містечку виробників шахедів.
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04.04.2024 06:34
+9
Рятувальники загинули після повторного прильоту.
Дуже вірогідно, про їх приїзд повідомив один із мешканців Харькова.
Висновок, ворог може знаходитися поруч з кожним із нас і треба бити дуже уважним щоб вчасно його вирахувати і знешкодити.
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04.04.2024 07:38
+7
Ішакєди програмуються на старті, так що повторний удар був спланований заздалегідь, без усіляких навідників.
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04.04.2024 08:15
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1500 ФАБ они подписывались не использовать по Конвенции
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04.04.2024 06:32 Відповісти
В ООН спостерігається брак обєспокоєнності, після того, як тони цієї неприємно тхнучої субстанції було розлито з приводу удару дронів по мирному містечку виробників шахедів.
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04.04.2024 06:34 Відповісти
Оон не засуджує удари по українських міста?
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04.04.2024 07:10 Відповісти
Рятувальники загинули після повторного прильоту.
Дуже вірогідно, про їх приїзд повідомив один із мешканців Харькова.
Висновок, ворог може знаходитися поруч з кожним із нас і треба бити дуже уважним щоб вчасно його вирахувати і знешкодити.
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04.04.2024 07:38 Відповісти
Ішакєди програмуються на старті, так що повторний удар був спланований заздалегідь, без усіляких навідників.
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04.04.2024 08:15 Відповісти
Досить цієї конспірології. БПЛА програмуються зазделегідь. Це і дитині зрозуміло, що після влучання на місце події прямують екстрені служби
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04.04.2024 08:23 Відповісти
На Сумщині з початку року СБУ https://suspilne.media/720348-na-sumsini-z-pocatku-roku-sbu-vikrila-14-meskanciv-aki-posiruvali-rosijsku-propagandu-v-ukraini/ викрила 14 мешканців , які поширювали російську пропаганду.
Вони же, я так розумiю, е i наводчиками... Ви пишите:"Висновок, ворог може знаходитися поруч з кожним із нас і треба бити дуже уважним щоб вчасно його вирахувати і знешкодити." Та ми знаемо тих ворогiв-ото як я своiх декiлька
сусiдiв, але вони мовчать i поводятья тихенько як мишi, бо бiльшисть моiх
сусiдiв УКРАIНЦI... I як нам таких пацюкiв винищувати?! Вони терпляче
чекають "рузького мира" i ми знаемо, що вони одразу всiх поздають оркам...
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04.04.2024 09:26 Відповісти
Я не міг повірити що півмільйонне місто може вимерти за 2 місяці , це про Маріуполь ...А коли побачив відео де кілометрові колони їхали туди то наших кілометрових колон для оборони я не бачив
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04.04.2024 08:16 Відповісти
Ти не думав своє головою що кілометрові колони туди бо це загарбники і їм треба заїхати а захисникі можуть знаходись на місці. Впевненний ти навіть не цікавився як розвивались події в Маріуполі. Тупа маніпуляція бл.
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04.04.2024 08:44 Відповісти
Харкiв"яни, Суми в скорботi з вами за загиблими... 😥🥀
Царство Небесне загиблим! 🙏🙏🙏 Рiдним спiвчуття,
а пораненим одуження! Тримаемо стрiй!
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04.04.2024 09:37 Відповісти
Жодна війна не ведеться чистими методами. Почитайте про повторні ракетні удари по Бєлграду де гинули як рятувальники так і лікарі швидкої.
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04.04.2024 12:35 Відповісти
Напряги память.Кто пришёл к нам с войной?Мы воюем за освобождение,а рф за захват нашей территории.А чистоты боевых военных методов во время войны практически не существует.Научись отличать одно от другого.Преступник один - это рф!!!
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04.04.2024 15:02 Відповісти
Шахедами повторный удар? Эти мопеды слышно за километр
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04.04.2024 17:11 Відповісти
суки рашистские будьте вы вечно прокляты,горите вечно в аду!!!!
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04.04.2024 17:39 Відповісти
 
 