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НАТО розуміє загрозу з боку Росії та об’єднується заради допомоги Україні, - Волкер

волкер,курт

Надання фінансової допомоги з боку НАТО для оборонних закупівель на користь України надсилає потужний сигнал президенту Росії Володимиру Путіну, "що йому буде дуже важко йти в ногу з таким рівнем аргументів".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Голос Америки,  про це заявив  колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

Він зазначив, що Путін "повинен отримати сигнал, що він ніколи не виграє". Натомість кожна затримка з фінансуванням на Заході може бути сприйнята в Кремлі як ознака браку рішучості.

Волкер переконаний: якщо рішення буде ухвалене, кошти США будуть суттєвою частиною спільного фонду НАТО обсягом 100 мільярдів євро, адже США є найбільшим донором НАТО.

Він нагадав, що Володимир Путін публічно озвучив намір сформувати численну армію, яка очевидно "призначена не лише для України, а й для більш масштабних цілей", а також сформулював бачення відбудови Російської імперії та усунення незалежних урядів.

Обмеження, які Захід ймовірно ставить перед Україною щодо атак на Росію, Волкер називає способом "воювати, коли одна рука зв’язана за спиною".

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"Це чесна гра – завдавати ударів по території Росії, це повністю відповідає дотриманню правил бойових дій", – вважає Волкер.

Коментуючи запевнення Путіна, що Росія не має планів атакувати Польщу та Балтію, Волкер каже:

"Він це говорить, бо не хоче, щоб країни НАТО витрачали більше на оборону".

Насправді ж більшість інших заяв російського лідера свідчать про протилежне – він очевидно планує рухатися далі після України.

"Це добре, що НАТО прокидається, бо ми дійсно повинні серйозно ставитися до цього, більш систематично, і не боятися робити все можливе, щоб Росія зазнала поразки в Україні", – сказав Волкер.

Автор: 

НАТО (6395) Волкер Курт (609)


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Якщо всратись то всім разом ,щоб не було обідно !!!
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04.04.2024 06:54 Відповісти
Ви настільки всі імпотентні,що якщоб ху..ло розпочавби з вас,то вже рік назад прапор рашкі бувби над Брюселем.
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04.04.2024 06:55 Відповісти
Самый сильный сигнал будет это когда натовцы дадут ракеты которыми можно будет накрыть аэродромы с Су-34 которые являются основными носителями Кабов.
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04.04.2024 07:11 Відповісти
Обмеження, які Захід ймовірно ставить перед Україною щодо атак на Росію, Волкер називає способом "воювати, коли одна рука зв'язана за спиною".

Та ні. Це спосіб "воювати коли тобі зв'язали руки, ноги, а в зуби дали канцелярський ніж, але застосовувати його можна тільки по руках супротивника, не вище ліктя", в той час як противник мало того що більший в рази, так ще й нічим абсолютно не обмежений.

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04.04.2024 07:49 Відповісти
Розуміє, тому не буде дратувати.
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04.04.2024 07:51 Відповісти
Обʼєднані в страху
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04.04.2024 07:56 Відповісти
про большие яйца уже было ?
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04.04.2024 07:59 Відповісти
За час від початку війни могла б вже згуртуватися вся галактика.
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04.04.2024 09:38 Відповісти
Коли кацапи окупують країни Балтії, НАТО взагалі нах.. розвалиться. І все йде саме до цього. Відпетляти від війни Заходу не вдасться, але зрозуміють вони це тільки після умовного Перл-Харбору, не раніше...
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04.04.2024 09:40 Відповісти
 
 