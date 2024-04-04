НАТО розуміє загрозу з боку Росії та об’єднується заради допомоги Україні, - Волкер

Надання фінансової допомоги з боку НАТО для оборонних закупівель на користь України надсилає потужний сигнал президенту Росії Володимиру Путіну, "що йому буде дуже важко йти в ногу з таким рівнем аргументів".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Голос Америки, про це заявив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

Він зазначив, що Путін "повинен отримати сигнал, що він ніколи не виграє". Натомість кожна затримка з фінансуванням на Заході може бути сприйнята в Кремлі як ознака браку рішучості.

Волкер переконаний: якщо рішення буде ухвалене, кошти США будуть суттєвою частиною спільного фонду НАТО обсягом 100 мільярдів євро, адже США є найбільшим донором НАТО.

Він нагадав, що Володимир Путін публічно озвучив намір сформувати численну армію, яка очевидно "призначена не лише для України, а й для більш масштабних цілей", а також сформулював бачення відбудови Російської імперії та усунення незалежних урядів.

Обмеження, які Захід ймовірно ставить перед Україною щодо атак на Росію, Волкер називає способом "воювати, коли одна рука зв’язана за спиною".

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"Це чесна гра – завдавати ударів по території Росії, це повністю відповідає дотриманню правил бойових дій", – вважає Волкер.

Коментуючи запевнення Путіна, що Росія не має планів атакувати Польщу та Балтію, Волкер каже:

"Він це говорить, бо не хоче, щоб країни НАТО витрачали більше на оборону".

Насправді ж більшість інших заяв російського лідера свідчать про протилежне – він очевидно планує рухатися далі після України.

"Це добре, що НАТО прокидається, бо ми дійсно повинні серйозно ставитися до цього, більш систематично, і не боятися робити все можливе, щоб Росія зазнала поразки в Україні", – сказав Волкер.