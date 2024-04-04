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Відбудовувати окупований Маріуполь росіянам допомагають німецькі компанії, - Tagesschau

маріуполь

Компанії з Німеччини опосередковано допомагають Росії реконструювати окупований Маріуполь

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tagesschau.

У розслідуванні наголошується на участі дочірньої компанії Knauf, що спеціалізується на виробництві будівельних матеріалів, у постачанні будівельних матеріалів на замовлення Міноборони Росії для проєкту в Маріуполі.

Також згадується участь фірми WKB Systems з Мюнстерланда, Північний Рейн-Вестфалія, у виробництві обладнання для будівництва ніздрюватого бетону, який також використовують у процесі відновлення Маріуполя. Зазначається, що WKB Systems має бізнес-зв'язки з російським бізнесменом Віктором Бударіним, однак жодна з цих компаній не перебуває під санкціями.

Наразі російські ЗМІ активно висвітлюють процес відновлення та будівництва в Маріуполі після руйнувань внаслідок російської агресії.

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Автор: 

Маріуполь (3220) окупація (6657) реконструкція (331)


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Топ коментарі
+14
Так це було зрозуміло. Тільки інфантильні люди вірять в кордони 91-о року, Гаагу і репарації. Потім ніхто не доведе, що там знищили десятки тисяч людей
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04.04.2024 07:48
+13
Наразі Росія відбудовує Маріуполь, попутно знищуючи сліди воєнних злочинів, кажуть правозахисники.
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04.04.2024 07:28
+9
Якщо повертати місто, то навряд чи орки його так віддадуть. Прийдеться все що набудували кацапи у більшості знову розхерячить. Як по мені, то сруського духу на українській землі не повинно бути. Хіба що обвуглена їхня техніка у містах, як пам'ятник, і тільки в одному екземплярі, щоб нагадувала майбутнім поколінням, що таке рашизм. В місті Ірпені уже початок покладено.
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04.04.2024 07:48
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За умови, що Маріуполь буде деокупований то нехай.
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04.04.2024 07:02 Відповісти
та да, нехай. Там ще треба нормальну будівлю для комендатури збудувати.
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04.04.2024 07:08 Відповісти
Не хвилюйтеся. Вже роблять
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04.04.2024 07:17 Відповісти
газові камери теж німецькі будуть?
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04.04.2024 07:19 Відповісти
У них же санкції, хто їм продасть ?
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04.04.2024 07:21 Відповісти
за газ продадуть.
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04.04.2024 08:02 Відповісти
О, святая Ескалация!!!
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04.04.2024 07:11 Відповісти
давайте розглянесо ситуацію без емоцій - москалі оплачують будівництво, витрачають ті гроші, що могли підти на озброєння, на цивільне будівництво. Німці через кацапського партнера на цьому заробляють. Звичайно ж це - порушення нашого законодавства. Але у нас війна і ще ніхто не знає чи самі кацапи не підірвуть набудоване при відступі?
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04.04.2024 07:18 Відповісти
Наразі Росія відбудовує Маріуполь, попутно знищуючи сліди воєнних злочинів, кажуть правозахисники.
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04.04.2024 07:28 Відповісти
Так це було зрозуміло. Тільки інфантильні люди вірять в кордони 91-о року, Гаагу і репарації. Потім ніхто не доведе, що там знищили десятки тисяч людей
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04.04.2024 07:48 Відповісти
Бетон використовують також доя будівництва укріплень,санкції єсть санкції.Хай ногами бетон місять.
Плюс пропаганда,ось дивіться,бандерівці зруйнували,а ми відбудовуємо!Запустити пару безпілотників на те «будівництво»,як вони у Харкові вночі трьох рятувальників убили,які ліквідовували наслідки влучання!
І сказати,що там був штаб РОА!
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04.04.2024 07:44 Відповісти
Якщо повертати місто, то навряд чи орки його так віддадуть. Прийдеться все що набудували кацапи у більшості знову розхерячить. Як по мені, то сруського духу на українській землі не повинно бути. Хіба що обвуглена їхня техніка у містах, як пам'ятник, і тільки в одному екземплярі, щоб нагадувала майбутнім поколінням, що таке рашизм. В місті Ірпені уже початок покладено.
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04.04.2024 07:48 Відповісти
Те саме зараз відбувається в окупованому Сєвєродонецьку - завезли купу мігрантів та на камери будують "уzкій мір" - і до речі, біженці з ЄС повертаються туди масово(
Зайдіть у чатик vb "Шереметьево"- здивуєтесь((
Проте 5,6 менеджерів Луганської ОВА отримують мільйонні доходи і закуповують на тендерах ТРОЛЕЙБУСИ!
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04.04.2024 07:51 Відповісти
Повертаються,значить щось знають..
Може хтось уже домовляється з кацабами "сойдьомся пасєрєдинє"...☹️
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04.04.2024 08:07 Відповісти
Если они производят бетон, очевидно они помогли и укрепления построить.
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04.04.2024 08:01 Відповісти
Тому то нам Тауруси і не надають...бо тоді кацаби бетон та будматеріали купувати не будуть...а так можливо німцям запропонують ще й відновлювати Кримський міст...а там роботи чимало...
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04.04.2024 08:04 Відповісти
Лізуть без вазіліну.
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04.04.2024 08:56 Відповісти
Як людина, яка має родичів з Маріуполя можу сказати, що під час бойових дій знищено було лише один з його районів - Кальміуський..... Загалом місто має 4 райони. Інші три залишились практично не ушкодженими, навіть після того, як у місті припинилися бойові дії, вже через тиждень-два по деяким маршрутам ходили навіть тролейбуси.... П.с. Місто звичайно сильно постраждало, але ненастільки як пишуть в пресі, наприклад навіть в Харкові загалом на теперишній час набагато більше руйнувань і знищенних кацапами будівель ніж у Маріуполі......
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04.04.2024 09:42 Відповісти
По моему это 3,14здеж
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05.04.2024 20:08 Відповісти
Серега! В мене сестра там живе, Я просто передав що вона розповідала. Адже виїхала з міста тільки через 4 місяці після його повної окупації на підконтрольну територію України, продала там квартиру і все таке.......
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08.04.2024 10:06 Відповісти
Нє ну у ********* світі глобалізації - це нічого дивного. А з іншої сторони - мосалі навіть цвяхів не виробляє, тому я не здивуюся, якщо там наші цвяхи виявляться
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04.04.2024 13:06 Відповісти
 
 