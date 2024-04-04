Відбудовувати окупований Маріуполь росіянам допомагають німецькі компанії, - Tagesschau
Компанії з Німеччини опосередковано допомагають Росії реконструювати окупований Маріуполь
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tagesschau.
У розслідуванні наголошується на участі дочірньої компанії Knauf, що спеціалізується на виробництві будівельних матеріалів, у постачанні будівельних матеріалів на замовлення Міноборони Росії для проєкту в Маріуполі.
Також згадується участь фірми WKB Systems з Мюнстерланда, Північний Рейн-Вестфалія, у виробництві обладнання для будівництва ніздрюватого бетону, який також використовують у процесі відновлення Маріуполя. Зазначається, що WKB Systems має бізнес-зв'язки з російським бізнесменом Віктором Бударіним, однак жодна з цих компаній не перебуває під санкціями.
Наразі російські ЗМІ активно висвітлюють процес відновлення та будівництва в Маріуполі після руйнувань внаслідок російської агресії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Плюс пропаганда,ось дивіться,бандерівці зруйнували,а ми відбудовуємо!Запустити пару безпілотників на те «будівництво»,як вони у Харкові вночі трьох рятувальників убили,які ліквідовували наслідки влучання!
І сказати,що там був штаб РОА!
Зайдіть у чатик vb "Шереметьево"- здивуєтесь((
Проте 5,6 менеджерів Луганської ОВА отримують мільйонні доходи і закуповують на тендерах ТРОЛЕЙБУСИ!
Може хтось уже домовляється з кацабами "сойдьомся пасєрєдинє"...☹️