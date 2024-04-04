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Новини
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Окупанти випустили по Харкову щонайменше 15 ворожих безпілотників, частину із них збили сили ППО

харків

Російські загарбники протягом ночі багаторазово завдавали ударів "шахедами" по території області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові під прицілом був Новобаварський район, пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Окупанти завдали повторного удару, внаслідок якого загинули 3 працівники ДСНС, які прибули на виклик. Постраждали ще 6 цивільних.

Внаслідок потрапляння ворожого дрона в інший 14-поверховий будинок частково зруйновано балкони верхніх поверхів, пошкоджено скління та конструктивні елементи. Загинула 69-річна жінка.

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О 02:49 окупанти завдали ударів по Салтівському району. Без постраждалих.

У Харкові загинули 4 людини. Загалом медичну допомогу надали 12 постраждалим.

Крім того, близько 02:08 окупанти завдали ударів по м. Лозова, пошкоджена цивільна інфраструктура, горіли 5 автівок. Постраждалих немає. Після 05 години вдарили повторно. На щастя, також без постраждалих.

О 03:05 окупанти вдарили по Чугуївському району. Також без постраждалих.

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Автор: 

безпілотник (4079) обстріл (28171) Харків (5549) Харківщина (6054)


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04.04.2024 08:00 Відповісти
 
 