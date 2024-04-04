Білорусь передала пропагандистські книги в школи на окупованих територіях України, - Центр нацспротиву
Білорусь відправила школам на окупованих територіях України пропагандистські книги з "фонду Олексія Талая" — білоруського паралімпійця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр національного спротиву.
"Білоруський режим продовжує допомагати Росії проводити політику геноциду на тимчасово окупованих територіях", — йдеться в повідомленні.
Так, "фонд Олексія Талая" передав книги на Херсонщину. Цей фонд названий на честь паралімпійця, який підтримує режим Олександра Лукашенка.
У спротиві наголошують, що більшість переданих книг є суто пропагандистськими та частиною російської літератури.
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Анатолий Воробей #585495
показати весь коментар04.04.2024 08:32 Відповісти Мені подобається 3
bigcatwar
показати весь коментар04.04.2024 09:16 Відповісти Мені подобається 2
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