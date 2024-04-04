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Новини
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Білорусь передала пропагандистські книги в школи на окупованих територіях України, - Центр нацспротиву

книги

Білорусь відправила школам на окупованих територіях України пропагандистські книги з "фонду Олексія Талая" — білоруського паралімпійця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр національного спротиву.

"Білоруський режим продовжує допомагати Росії проводити політику геноциду на тимчасово окупованих територіях", — йдеться в повідомленні.

Так, "фонд Олексія Талая" передав книги на Херсонщину. Цей фонд названий на честь паралімпійця, який підтримує режим Олександра Лукашенка.

У спротиві наголошують, що більшість переданих книг є суто пропагандистськими та частиною російської літератури.

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Білорусь (7922) книги (443) окупація (6657) Центр національного спротиву (806)


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Методички від бульбашів, як правильно тримати лопату при викопуванні бараболі.
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04.04.2024 08:32 Відповісти
..сифилитик картофляндский отдал макулатуру...Вот же полудурок...
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04.04.2024 09:16 Відповісти
 
 