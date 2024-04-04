Заяви Безуглої на вихід із фракції "Слуги народу" немає, - спікер Ради Стефанчук

До апарату Верховної Ради не надходила заява нардепа Мар’яни Безуглої про вихід із фракції партії "Слуга народу".

Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер ВР, депутат від "Слуги народу" Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наскільки я поінформований, станом на зараз заяви Мар'яни Володимирівни Безуглої про вихід із фракції (Слуга народу. - Ред.) в апараті Верховної Ради не існує", - сказав Стефанчук.

Він зазначив, що цілісність парламенту, фракцій є передумовою для нормального функціонування держави.

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Розрив Безуглої зі "слугами народу"

Нагадаємо, 6 січня народні депутати зареєстрували в Раді проєкт постанови №10391 про відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Верховна Рада вже декілька разів не змогла розпочати розгляд відповідного питання через відсутність депутатської підтримки.

11 січня Безугла заявила, що вирішила вийти зі складу фракції та партії "Слуга народу". Голова відповідної політсили Олена Шуляк підкреслила, що підпише заяву колеги про вихід зі складу партії "Слуга народу", як тільки така надійде.

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6 лютого Безугла заявила, що голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк задовольнила її заяву на вихід з відповідної партії.