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Заяви Безуглої на вихід із фракції "Слуги народу" немає, - спікер Ради Стефанчук

стефанчук,безугла

До апарату Верховної Ради не надходила заява нардепа Мар’яни Безуглої про вихід із фракції партії "Слуга народу".

Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер ВР, депутат від "Слуги народу" Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наскільки я поінформований, станом на зараз заяви Мар'яни Володимирівни Безуглої про вихід із фракції (Слуга народу. - Ред.) в апараті Верховної Ради не існує", - сказав Стефанчук.

Він зазначив, що цілісність парламенту, фракцій є передумовою для нормального функціонування держави.

Читайте: Якби переміг Порошенко, то повномасштабного вторгнення не було б, - "слуга народу" Безугла

Розрив Безуглої зі "слугами народу"

Нагадаємо, 6 січня народні депутати зареєстрували в Раді проєкт постанови №10391 про відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Верховна Рада вже декілька разів не змогла розпочати розгляд відповідного питання через відсутність депутатської підтримки.

11 січня Безугла заявила, що вирішила вийти зі складу фракції та партії "Слуга народу". Голова відповідної політсили Олена Шуляк підкреслила, що підпише заяву колеги про вихід зі складу партії "Слуга народу", як тільки така надійде.

Також читайте: "Слуга народу" Безугла відгукнулася на вакансію SMM до віцеспікерки ВР Кондратюк. Та відповіла їй: "Свят, свят, свят"

6 лютого Безугла заявила, що голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк задовольнила її заяву на вихід з відповідної партії.

Автор: 

ВР (14940) Слуга народу (2809) Стефанчук Руслан (749) Безугла (297)


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Топ коментарі
+16
безкутна, це "вирок" оболоні.
коля каклєта, це "вирок" борщаге.
аналтабу, це "вирок" лісному воскресенці.

вітаю вас, кияни.
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04.04.2024 09:02
+13
бл ядь, як же це кодло забембало всіх в корінь!
Брехня на брехні, урод на уроді.
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04.04.2024 08:57
+10
Як воно там в рашистів - скрєпи? От Безугла це головна скрєпа Слуги Народу. Як же можна її виключити з партії? Геній, воєначальник, законотворець, експерт з усіх питань, дипломат міжнародник........ Взагалі, абсолютне уособлення типового Слуги Народу - крикливе, гонористе, безграмотне, малокультурне створіння, з синдромом Наполеона.
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04.04.2024 09:07
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А хтось в це вірив?...
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04.04.2024 08:56 Відповісти
бл ядь, як же це кодло забембало всіх в корінь!
Брехня на брехні, урод на уроді.
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04.04.2024 08:57 Відповісти
Який божевільний самотужки з дурдому вийде
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04.04.2024 08:58 Відповісти
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04.04.2024 10:15 Відповісти
Якісь ви всі дивні? Безкутній повірили? Зелені, як ті москалі, весь час брешуть, їх цьому в Трускавці вчили...
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04.04.2024 09:02 Відповісти
безкутна, це "вирок" оболоні.
коля каклєта, це "вирок" борщаге.
аналтабу, це "вирок" лісному воскресенці.

вітаю вас, кияни.
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04.04.2024 09:02 Відповісти
Він її мабуть з'їв
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04.04.2024 09:05 Відповісти
...кого? заяву? чи саму безмозглу? Хух...Здів
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04.04.2024 09:08 Відповісти
Як воно там в рашистів - скрєпи? От Безугла це головна скрєпа Слуги Народу. Як же можна її виключити з партії? Геній, воєначальник, законотворець, експерт з усіх питань, дипломат міжнародник........ Взагалі, абсолютне уособлення типового Слуги Народу - крикливе, гонористе, безграмотне, малокультурне створіння, з синдромом Наполеона.
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04.04.2024 09:07 Відповісти
Вона альтерего самого найвеличнішого...😁
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04.04.2024 10:07 Відповісти
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04.04.2024 10:12 Відповісти
Такі натхненні інтелінентні обличчя...
Як люди могли ТАКЕ вибрати?
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04.04.2024 09:09 Відповісти
ОТАКІ ж і обирали!!!
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04.04.2024 09:18 Відповісти
А смысл ей что-то писать?
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04.04.2024 09:11 Відповісти
Які огидні пики з ознаками синдрома дауна
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04.04.2024 09:11 Відповісти
Нижчі слої суспільства керують країною
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04.04.2024 09:12 Відповісти
Все по заповіту дєдушкі леніна і лєніного мужа
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04.04.2024 09:14 Відповісти
А навіщо писати? Вона щє не всі місії Єрмака виконала!
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04.04.2024 09:14 Відповісти
І не вірю що така заява буде, бо сама Безумна, та подібні їй опинились у політиці виключно через участь у піар-проекті "Слуга народу", без якого вони так і залишились би нікому невідомими особами, бо власних талантів в них не має, самостійно вони ні на що нездатні, а як частина узурпованої влади стають чимось "значущим"! Ну а якщо під тиском обставин чи можновладців, або повіривши натхненним запевненням таких же недолугих як вона сама таки наважиться на це, вірячи у власні спроможністі, то дуже швидко суспільство взагалі про неї забуде, бо без підігрівання цікавості до неї через ЗМІ, котре до неї охолоне, вона закінчить як актор котрого не кличуть ані у кино, ані у театри, ані на ТБ, ані у цирк!!!
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04.04.2024 09:16 Відповісти
Шо зеленський шо його команда це патологічні брехуни🤢
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04.04.2024 09:21 Відповісти
Бур'яна Безодня томноє ліцо Зє власті
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04.04.2024 09:27 Відповісти
Не знав що у даунів "томний" вираз обличчя.
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04.04.2024 09:31 Відповісти
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04.04.2024 09:32 Відповісти
S 2019 goda "slugi naroda "trahaiet narod , a tot hlopaiet ushami ......k balshomu sazheleniu , i eta gdeta uzhe vidali ...
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04.04.2024 09:30 Відповісти
Той парламент такий же прострочений як і презик
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04.04.2024 09:30 Відповісти
Взагалі то було б непогано аби багатьох представників "Слуги народу", котрі так само відрізняються відсутністю розуму (а таких там більшість), посадили у клітки та демонстрували суспільству з проведенням екскурсій для зростаючого покоління як у зоопарку, аби люди бачили ЩО можна обрати якщо обирати НЕ ДУМАЮЧИ із вірою у будь яку брехню та популістичні лозунги! Може це допоможе виборцям розуміти що вибори то ВАЖЛИВЕ, і їх вплив на ВЛАСНЕ життя КОЖНОГО громадянина дуже великий, а тому робити його треба СВІДОМО проаналізувавши не тільки СЛОВА, котрі дуже ймовірно можуть бути брехливими, а РЕАЛЬНІ дії, здібності, минуле особи за котру збираєшся віддати свій голос та те, що не можна ігнорувати ці самі довбані вибори сподіваючись на ЧУЖУ думку та рішення!!!
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04.04.2024 09:30 Відповісти
..найдите ей мужика...Крыша едет не спеша,тихо шифером шурша...
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04.04.2024 09:30 Відповісти
А що заважає зеленій гопоті її вигнати і лишити мандату.Гопота бздить єрмака,чи коломоя.
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04.04.2024 09:43 Відповісти
Кто ж такого "ценного кадра" отпустит?
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04.04.2024 09:43 Відповісти
А як вам перл від дохтура навколо юридичних наук Стефанчука - ЗАЯВИ НЕ ІСНУЄ. Якщо Безумна істота існує, то її заява ну ніяк не істота.
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04.04.2024 09:59 Відповісти
А дарма...Безумну вже чекає палата в м Глеваха...😁
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04.04.2024 10:03 Відповісти
Зеленые в своей партии разобраться не могут. Ложь на лжи сидит и ложью погоняет.

Один вред от них Украине.
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04.04.2024 10:42 Відповісти
 
 