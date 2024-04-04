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Новини Війна
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Путін планує війну на виснаження та сподівається на зменшення підтримки України, - Bloomberg

путін

Російський диктатор Володимир Путін не збирається припиняти військову агресію проти України й планує війну на виснаження. Очільник Кремля у своїх загарбницьких планах сподівається на зменшення підтримки Києва з боку країн Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Попри те, що окупаційний контингент РФ не може здійснити прорив на фронті в Україні та просуваються повільно, Путін все одно сповнений рішучості здобути перемогу на полі бою, попри втрати.

На тлі свого нещодавнього "переобрання" на ще один шестирічний термін при владі керівник Кремля намагається без доказів звинуватити Україну у нібито причетності до теракту і Підмосков'ї 22 березня, та продовжувати окупаційну кампанію після того, як попередні дипломатичні контакти зі США наприкінці минулого року закінчилися нічим, заявили виданню четверо експертів, знайомих з військовою стратегією Кремля.

За словами представників Штатів, вони не бачать ознак того, що російський диктатор наприкінці 2023 року серйозно ставився до пошуку способу припинення бойових дій. Вони відкинули ідею переговорів про "перемир'я" без участі України.

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Підтверджує плани Путіна продовжувати війну в Україні і керівник московського Центру політичної інформації Олексій Мухін. Це відомство надає консультаційні послуги для Кремля.

"Путін зараз, швидше за все, піде на ескалацію. Його мета - перемога. Росія готова продовжувати цей конфлікт скільки завгодно", - наголосив Мухін.

Автор: 

путін (23740) Bloomberg (235)


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А що тут сподіватись. Так і є.
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04.04.2024 09:07 Відповісти
Поки що з допомогою трампістів у нього все виходить, військова допомога з Америки затримується на невизначений термін. путлєр радісно потирає лапки і дякує трампону
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04.04.2024 09:09 Відповісти
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04.04.2024 09:14 Відповісти
Недовго тобі залишилося ***** топтати землю. І моли Бога, якщо він тебе звісно послухає, здохнути в муках від раку, а не бути повішеним за рішенням Міжнародного суду на сруськой березке. Таке чмо в гробу треба ще прибити осиновим колом, як це робили у давнину з тридарасами.
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04.04.2024 09:17 Відповісти
А ну хто тут про "заморозку" розказував?
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04.04.2024 09:22 Відповісти
....які бридкі істоти насиляють землю,щоб на вас будуть обрушені так звані десять страт: покарання кров'ю, страта жабами, нашестя мошок, цькування дикими звірами, мор худоби, виразки та нариви, грім, блискавки та вогненний град, незвичайна темрява (темрява єгипетська), нашестя сарани та смерть первістків...
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04.04.2024 09:34 Відповісти
І виходячи з ситуації в нього дещо виходить. Зі зброєю основний ''хєрант'' гальмує (хоч готується багато озброєння утилізувати). А без зброї нам буде сутужно.. дуже сутужно..
Таке враження що є якісь договорняки
(не оманські) про які нам не відомо.
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04.04.2024 09:38 Відповісти
А як же пекельні санкції, що зруйнують економіку РФ і змусять припинити війну, про які на початку війни говорила адміністрація Байдена ... їх ефекти нульовий, (та й не вірю США на них розраховували враховуючи їх стогін від атак по російських НПЗ).
Декілька днів тому всі тут пінились на заяви Маска щодо війни, а по суті він правий, тому що озвучив те про що решту говорять завуальовано...
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04.04.2024 09:46 Відповісти
 
 