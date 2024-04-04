Путін планує війну на виснаження та сподівається на зменшення підтримки України, - Bloomberg
Російський диктатор Володимир Путін не збирається припиняти військову агресію проти України й планує війну на виснаження. Очільник Кремля у своїх загарбницьких планах сподівається на зменшення підтримки Києва з боку країн Заходу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Попри те, що окупаційний контингент РФ не може здійснити прорив на фронті в Україні та просуваються повільно, Путін все одно сповнений рішучості здобути перемогу на полі бою, попри втрати.
На тлі свого нещодавнього "переобрання" на ще один шестирічний термін при владі керівник Кремля намагається без доказів звинуватити Україну у нібито причетності до теракту і Підмосков'ї 22 березня, та продовжувати окупаційну кампанію після того, як попередні дипломатичні контакти зі США наприкінці минулого року закінчилися нічим, заявили виданню четверо експертів, знайомих з військовою стратегією Кремля.
За словами представників Штатів, вони не бачать ознак того, що російський диктатор наприкінці 2023 року серйозно ставився до пошуку способу припинення бойових дій. Вони відкинули ідею переговорів про "перемир'я" без участі України.
Підтверджує плани Путіна продовжувати війну в Україні і керівник московського Центру політичної інформації Олексій Мухін. Це відомство надає консультаційні послуги для Кремля.
"Путін зараз, швидше за все, піде на ескалацію. Його мета - перемога. Росія готова продовжувати цей конфлікт скільки завгодно", - наголосив Мухін.
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Таке враження що є якісь договорняки
(не оманські) про які нам не відомо.
Декілька днів тому всі тут пінились на заяви Маска щодо війни, а по суті він правий, тому що озвучив те про що решту говорять завуальовано...