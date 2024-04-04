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Новини Війна
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Франція спростувала заяву Росії про готовність Парижу до діалогу щодо України, - Reuters

лекорню

Франція заперечила заяву Росії про те, що вона нібито висловила готовність вести діалог щодо України або обговорювати можливі мирні переговори під час розмови міністрів оборони двох країн Лекорню та Шойгу у середу.

Про це Reuters повідомило джерело у французькому уряді, інформує Цензор.НЕТ.

"Це неправда. У жодний момент ми не виявляли жодної готовності до діалогу (з РФ) щодо України, переговорів або чогось подібного", - заявив неназваний представник уряду Франції.

Раніше міністерство оборони РФ заявило, що під час телефонної розмови між міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню та його російським колегою Сергієм Шойгу "була відзначена готовність до діалогу щодо України".

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У повідомленні відомства РФ йдеться, що відправною точкою для обговорення можуть стати переговори між російською та українською сторонами в Туреччині у 2022 році, які завершилися безрезультатно.

Згідно з російською заявою, Шойгу зазначив, що будь-яка "практична реалізація" пропозиції президента Емманюеля Макрона про можливе введення військ в Україну "створить проблеми для Франції".

Автор: 

Україна (5857) Франція (3037) Шойгу (626) переговори з Росією (1056) Лекорню Себастьєн (76)


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Топ коментарі
+2
Неважко здогадатися з першого разу яка нахабна лапотна морда бреше
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04.04.2024 09:12
+2
Макрон, введи войска!!!
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04.04.2024 09:15
+1
...агентура болот мацковии задом чует вамздец...Как ******** и подворотня будет висеть на столбах и деревах,вот тогда и поговорим на некоторые темы...
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04.04.2024 09:23
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Неважко здогадатися з першого разу яка нахабна лапотна морда бреше
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04.04.2024 09:12 Відповісти
Макрон, введи войска!!!
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04.04.2024 09:15 Відповісти
до Сенегалу!
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04.04.2024 09:18 Відповісти
Є приказка "Не рухай гімно бо буде смердіти"
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04.04.2024 09:21 Відповісти
...агентура болот мацковии задом чует вамздец...Как ******** и подворотня будет висеть на столбах и деревах,вот тогда и поговорим на некоторые темы...
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04.04.2024 09:23 Відповісти
Готовність Парижа до перемовин???
Після того, як рашисти влізли в зону інтересів Франції, та фактично порушили їх контроль над рядом африканських країн...... Я б порадив Путлєру частіше перевіряти власний літак на наявність вибухівки. Не впевнений, що подарунок Пригожину, що нагло поліз в Африку підклало саме ФСБ.
Путлєру, який ******* фантазувати на історичні теми, а потім ******* на ці фантазії, варто почитати реальну історію, де досить чітко описана Французька імперія. І французи добре пам'ятають своє імперське минуле, і насолоджуються ним. І хто саме спалив Москву, вони теж пам'ятають. Якщо захочуть теж можуть наклеїти на авто наліпку - "Можем повторить!", а потім повторити на біс..
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04.04.2024 09:29 Відповісти
Французи не пам"ятають. Вони в основній масі не ******* Наполеона та не знають, хто й чому спалив мацкву. Вони взагалі про той період не думають.
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04.04.2024 09:49 Відповісти
Пересічні, можливо. Але серед різних заяв їх політичного бомонду щось таке імперське періодично проскакує .
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04.04.2024 10:01 Відповісти
Нічого там імперського давно не проскакує і проскакувати не може.
Їм би втримати рівень життя у країні, який поки що достойний, але стрімко знижується
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04.04.2024 11:12 Відповісти
А тепер слідкуємо, хто з т.з. "українських експертів" і " лідерів думок" буде гучніше репетувати про зраду союзників, домовленості заходу з москвою та іншу х@рню, поливати лайном Європу і Сполучені Штати, розказувати байки про те, що нещасного бубачку жорстоко примушують до переговорів (капітуляції) з кацапами.))
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04.04.2024 09:32 Відповісти
Тому і не треба вести будь які перемовини з кацапами. Все перевернуть . Потім не відмиєшься від гнилої води.
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04.04.2024 09:34 Відповісти
Абсолютно так. Кожний прокол у розмові "Льокорню" перевернуть на свою
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04.04.2024 09:53 Відповісти
 
 