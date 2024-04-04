Франція спростувала заяву Росії про готовність Парижу до діалогу щодо України, - Reuters
Франція заперечила заяву Росії про те, що вона нібито висловила готовність вести діалог щодо України або обговорювати можливі мирні переговори під час розмови міністрів оборони двох країн Лекорню та Шойгу у середу.
Про це Reuters повідомило джерело у французькому уряді, інформує Цензор.НЕТ.
"Це неправда. У жодний момент ми не виявляли жодної готовності до діалогу (з РФ) щодо України, переговорів або чогось подібного", - заявив неназваний представник уряду Франції.
Раніше міністерство оборони РФ заявило, що під час телефонної розмови між міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню та його російським колегою Сергієм Шойгу "була відзначена готовність до діалогу щодо України".
У повідомленні відомства РФ йдеться, що відправною точкою для обговорення можуть стати переговори між російською та українською сторонами в Туреччині у 2022 році, які завершилися безрезультатно.
Згідно з російською заявою, Шойгу зазначив, що будь-яка "практична реалізація" пропозиції президента Емманюеля Макрона про можливе введення військ в Україну "створить проблеми для Франції".
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Після того, як рашисти влізли в зону інтересів Франції, та фактично порушили їх контроль над рядом африканських країн...... Я б порадив Путлєру частіше перевіряти власний літак на наявність вибухівки. Не впевнений, що подарунок Пригожину, що нагло поліз в Африку підклало саме ФСБ.
Путлєру, який ******* фантазувати на історичні теми, а потім ******* на ці фантазії, варто почитати реальну історію, де досить чітко описана Французька імперія. І французи добре пам'ятають своє імперське минуле, і насолоджуються ним. І хто саме спалив Москву, вони теж пам'ятають. Якщо захочуть теж можуть наклеїти на авто наліпку - "Можем повторить!", а потім повторити на біс..
Їм би втримати рівень життя у країні, який поки що достойний, але стрімко знижується