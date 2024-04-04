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Новини Війна
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НАТО та ЄС не мають стратегії щодо РФ, Україна може відчути себе зрадженою, - глава МЗС Чехії Ліпавський

ліпавський

НАТО та Євросоюз мають вести дебати про стратегію щодо Росії. Під час дискусії треба обговорювати, як має закінчитися війна в Україні.

Про це заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Загальних дебатів про нашу стратегію щодо Росії не ведуть ні в НАТО, ні в ЄС. Я вважаю це помилкою. Я вважаю, що ми повинні вести такі дебати. Під час такої дискусії потрібно обговорювати і те, як має закінчитися війна в Україні", - зазначив він.

"Оскільки в нас немає такої реальної стратегії, ми повинні дотримуватися тих принципів, які в нас є", - наголосив міністр, перерахувавши принципи суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, Будапештський меморандум 1991 року. Окремо він виділив принцип, згідно з яким держава і народ України повинні мати право голосу при ухваленні рішення про майбутній мир із Росією.

"Найбільшою помилкою, яку ми, Захід або провідні сили, могли б зробити, було б нав'язувати або диктувати Україні будь-яке рішення, не запросивши її до участі в цьому процесі. Вони відчують себе зрадженими, а це не призведе до міцного і справедливого миру та безпеки в Європі", - наголосив Ліпавський.

Також читайте: Нам потрібно більше грошей і більше снарядів для України, - голова МЗС Чехії Ліпавський

Автор: 

Чехія (1604) Ліпавський Ян (100)


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Топ коментарі
+6
З такими "друзями"і вороги не потрібні...
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04.04.2024 09:40
+4
Зате трампісти мають чітку стратегію - допомогти виграти ***** війну. Та й вчорашні заяви Блінкена не свідчать про наявність якоїсь стратегії у демократів
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04.04.2024 09:39
+3
Не може, а вже відчуває себе зрадженою! Причому Штатами вже двічі...
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04.04.2024 09:54
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Зате трампісти мають чітку стратегію - допомогти виграти ***** війну. Та й вчорашні заяви Блінкена не свідчать про наявність якоїсь стратегії у демократів
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04.04.2024 09:39 Відповісти
Тут повно о адептів теорії, що це саме Байден в змові з ******. А ось як прийде Трамп, от тоді почнеться впевнене просування до кордонів 91-го року...
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04.04.2024 09:44 Відповісти
Цікава їхня логіка. Це в той час, коли Трамп співає диферамби кремлівській повії Орбану, а той його переконує, щоб 'ні копійки більше Україні'. Те ж саме - ні копійки Україні - кричить ще одна кацапська шльондра Спартц, затята трампістка
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04.04.2024 09:51 Відповісти
Та яка там логіка... ****** напав бо про все домовився з Байденом... Трамп би таке не дозволив...
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04.04.2024 10:03 Відповісти
Чим за останні пів року дії Байдена кращі за те про що говорить Трамп? Пропозиціями не знищувати об'єкти на території росії?
Виявляється Ізраілю можна передати 25 F35 та 3000 бомб і без голосування, а от Україні розповідають байки про всемогутнього Джонсона.
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04.04.2024 10:02 Відповісти
Вам справді треба пояснювати, що таке Україна у порівнянні з Ізраїллем?
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04.04.2024 10:06 Відповісти
Так, бо саме Україна віддала ядерну зброю і як виявляється під "липові" обіцянки. Мабуть Україні потрібно більш конкретно висловлювати свою позицію - або Україна, або нікого навкруги. Таяк це робить Ізраіль і навіть росія.
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04.04.2024 10:16 Відповісти
Саме так але для цього спочатку потрібно обирати адекватну владу.
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04.04.2024 10:27 Відповісти
Ну ЯО не віддали а продали.... а от **********, ракети та ПЗРК які знищувались під тиском Обами і яких зараз так не хватає от за це вони мали б нам надавати озброєння в замін того що забрали
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04.04.2024 10:51 Відповісти
Вони нажаль однакові в своїй стратегії просто Трамп відкрито про це говорить перед виборами і є слабка надія що він багато чого змінить щодо Китаю .... поверне додаткові мита, які зняли демократи, тоді Китай змусить рашу ще дешевше продавати свої ресурси і доходи орків впадуть та війна стане не вигідна...

А от Байден п...здун який неофіційно має таку саму стратегію щодо України, блокує передачу далекобійної зброї, та авіації, зараз найбліьший противник запрошення до Нато а офіційно говорить про підтрику та потужні сигнали
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04.04.2024 10:46 Відповісти
З такими "друзями"і вороги не потрібні...
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04.04.2024 09:40 Відповісти
Та вже відчули , тільки одні пусті балачки. Самий надійний партнер у цапів північна корея, з якої сміялися, а зараз вони завалили рашиків, хоч і неякісними , але смертоносними снарядами по українцям.
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04.04.2024 09:40 Відповісти
Мабуть "партнери" чекають часу, коли їх де трба клюване смажений півень.
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04.04.2024 09:41 Відповісти
НАТО та Євросоюз мають вести дебати про стратегію щодо Росії. Під час дискусії треба обговорювати, як має закінчитися війна в Україні. Джерело:

В них питання не коли переможе Україна, а як закінчется, і такі спітчі йдуть вже массово.
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04.04.2024 09:43 Відповісти
Давно вже відчули зраду від ЄС і НАТО!
Патрнери чекають, коли Українм буде частиною Оркостану і українці разом з орками вже штурмуватимуть кордон десь на Чопі , Краківці і Рава - Руській !
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04.04.2024 09:44 Відповісти
вже потроху відчуває
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04.04.2024 09:48 Відповісти
Вже відчувається.
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04.04.2024 09:54 Відповісти
Не може, а вже відчуває себе зрадженою! Причому Штатами вже двічі...
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04.04.2024 09:54 Відповісти
Вистарчає глянути на ефективність санкції, щоб все стало зрозумілим...
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04.04.2024 09:59 Відповісти
НАТА перелякана стоїть тихенько в куточку штанці змінює-аби не ескалація.
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04.04.2024 10:02 Відповісти
Для України вихід один, ніякого ЄС, потрібно приєднуватись до США, як 51 штат Україна і в НАТО вступати не потрібно воно само прийде сюди. ЄС дуже бюрократична структура і такі, як Орбан не дадуть нічого зробити.
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04.04.2024 10:09 Відповісти
Яка зрада,зраджують союзників.А ми для них ніякі не союзники.Ми для них частина есесеру.То в них очко заграло,коли янек хотів угоду з ТС підписати,то і наобіцяли.А так загроза минула,далі самі.
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04.04.2024 10:33 Відповісти
факт. за два роки (як мінімум, а наспарвді за 16) не зрозуміти з чим саме вони мають справу і що з цим робити - це вирок для єс, нато і штатів. ці структури заслуговують на те, шоб зникнути. повна нікчемність і безпорадність. питання, чи постане на їх місці шось більш дієве? тільки через велику війну і ріки крові - інакше ніяк.
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04.04.2024 10:37 Відповісти
 
 