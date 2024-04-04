НАТО та ЄС не мають стратегії щодо РФ, Україна може відчути себе зрадженою, - глава МЗС Чехії Ліпавський

НАТО та Євросоюз мають вести дебати про стратегію щодо Росії. Під час дискусії треба обговорювати, як має закінчитися війна в Україні.

Про це заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Загальних дебатів про нашу стратегію щодо Росії не ведуть ні в НАТО, ні в ЄС. Я вважаю це помилкою. Я вважаю, що ми повинні вести такі дебати. Під час такої дискусії потрібно обговорювати і те, як має закінчитися війна в Україні", - зазначив він.

"Оскільки в нас немає такої реальної стратегії, ми повинні дотримуватися тих принципів, які в нас є", - наголосив міністр, перерахувавши принципи суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, Будапештський меморандум 1991 року. Окремо він виділив принцип, згідно з яким держава і народ України повинні мати право голосу при ухваленні рішення про майбутній мир із Росією.

"Найбільшою помилкою, яку ми, Захід або провідні сили, могли б зробити, було б нав'язувати або диктувати Україні будь-яке рішення, не запросивши її до участі в цьому процесі. Вони відчують себе зрадженими, а це не призведе до міцного і справедливого миру та безпеки в Європі", - наголосив Ліпавський.

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