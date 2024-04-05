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Новини
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НАТО може вести війну проти Росії роками, якщо потрібно, - глава МЗС Польщі Сікорський

сікорський

Північноатлантичний альянс у двадцять разів багатший за Росію. У нього вистачить ресурсів, щоб воювати з нею роками.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

"Володимиру Путіну важливо зрозуміти, що ми плануємо (конфлікт. - Ред.) - якщо потрібно - на кілька років. Він не може виграти за кілька місяців або навіть за рік чи два. Як Північноатлантичний альянс ми у 20 разів багатші за нього і в разі потреби можемо дозволити собі тривалий конфлікт", - наголосив Сікорський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАТО домовилися створити спеціальну місію для допомоги Україні, - глава МЗС Польщі Сікорський

Також Сікорський повідомив, що міністри закордонних справ вирішили створити місію НАТО в Україні.

"Це не означає, що ми йдемо на війну, але це означає, що тепер ми зможемо використовувати можливості координації, підготовки та планування Північноатлантичного альянсу для більш скоординованої підтримки України", - наголосив він.

Глава польської дипломатії підкреслив, що перемовини про польсько-українські угоди у сфері безпеки значно просунулись, але до їх затвердження та підписання ще далеко.

Нагадаємо, раніше, коментуючи створення місії НАТО в Україні, Сікорський зауважив, що такий формат не буде "конфронтаційним для Москви", бо "російський президент переконує громадян у конфлікті з НАТО". Також Сікорський з іншими главами МЗС європейських країн заявляв, що європейські країни-члени НАТО мають брати на себе більшу відповідальність за оборону континенту. 

Читайте також: "Подивимося, хто виграє", - Сікорський про заяви Лукашенка щодо війни в Європі

конфлікт (443) НАТО (6438) росія (65098) Сікорський Радослав (248)


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Топ коментарі
+16
Можна весту віну на території Польщі, а ми будемо співчувати.
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05.04.2024 11:58
+10
чи ви кров"ю та життями українців ту війну хочете вести?
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05.04.2024 11:55
+10
Язиком. Я взагалі не розумію, куди ви діли такі гроші. Кожного року країни члени альянсу роблять внески в оборону. То страшні гроші. А по факту без США ви нулі.
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05.04.2024 11:59
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Роками вести віину украінцями -- то надаите більше зброі
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05.04.2024 11:52 Відповісти
Зброї багато для себе не буває. Тай кошти жаль. А от воодушевляти,щоб воювали на голому ентузіазмі...
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05.04.2024 12:14 Відповісти
...вистачить ресурсів, щоб воювати з нею роками.

Неавторитетная заява. Я понимаю, если бы он сказал, что хватит ресурсов, чтобы рас^уярить кацапов за три дня. А он 10 лет собрался воевать...
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05.04.2024 11:53 Відповісти
коли починаєте??
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05.04.2024 11:54 Відповісти
чи ви кров"ю та життями українців ту війну хочете вести?
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05.04.2024 11:55 Відповісти
саме так(
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05.04.2024 22:48 Відповісти
НАТО може за 3 дні вже бути в Москві і проводити парад якщо потрібно!
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05.04.2024 11:56 Відповісти
Вот эти вот знаменитые сухопутные войска НАТО. Танковые армады Британии, армейский спецназ Португалии, да и у нас у всех на слуху легендарные победы войска польского. Поэтому я думаю это вы загнули про 3 дня. Сутки, максимум двое и парад в Москве !
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05.04.2024 16:27 Відповісти
Ну армія Польщі набагато зараз краща чим Росії по всім параметрам від авіації до техніки і артилерії за останні 300 років велика армія Росії програла майже всі війни якщо ви не знали. Надіюсь ви не будете порівнювати якість військових Британії Німеччини і Франції з якістю кацапів
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10.04.2024 02:39 Відповісти
Можна весту віну на території Польщі, а ми будемо співчувати.
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05.04.2024 11:58 Відповісти
риторика змінилася якось дуже очевидно. З усіх боків летять якісь дивні заяви від "партнерів" усіх рангів. Враження таке, що прийняте вже якесь рішення, і воно не на користь України, і поступово нас готують, чи навіть ************ до якихось гівняних змін. Сподіваюсь мої передчуття перебільшені.
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05.04.2024 11:59 Відповісти
і не сподівайся
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05.04.2024 12:37 Відповісти
Ми бачимо які "багатші" - мільйон снарядів не можете знайти, два десятки Ф16 третїй рік мусолите, ну і рольніки - вишенька на чорті...
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05.04.2024 11:59 Відповісти
Язиком. Я взагалі не розумію, куди ви діли такі гроші. Кожного року країни члени альянсу роблять внески в оборону. То страшні гроші. А по факту без США ви нулі.
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05.04.2024 11:59 Відповісти
США з 2001 року витратили 14 трлн на то щоб бедуїнів умовно кажучи на близькому сході ганяти,ще купу бабок на інвестиції в Китай і росію і в результаті. Вони просто марнотратні дуже. Викидають гроші на вітер без потреби бо їх у них хоч сракою жуй.
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05.04.2024 12:15 Відповісти
Смішна заява очільника МЗС країни, що не контролює свій кордон.
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05.04.2024 12:14 Відповісти
він як раз його і контролює....
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05.04.2024 22:49 Відповісти
Не, ну чувак красавчик, тільки вмиратимуть наші хлопці. Поки ви піднімаєте літаки супроводу для ракет. То може будете допою шевелити трохи швидше, щоб зброю дават
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05.04.2024 12:15 Відповісти
Угорщина буде попереду.
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05.04.2024 12:16 Відповісти
Потрібно. Починайте.
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05.04.2024 12:19 Відповісти
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05.04.2024 12:21 Відповісти
молодці. ми раді за НАТО
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05.04.2024 12:22 Відповісти
Триндить як дізель. Ви зі своїм кордоном розберітьчя, та проросійською шваллю. Українцями будете воювати, а грогі собі і економіку України вгроблювати будете пуйлу помагати?!
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05.04.2024 12:26 Відповісти
Єдине, що може ната це придавити москальню авіацією( і то не факт) як свого часу Дрезден(а то нічого, що брити і америкоси бомбили територію німців?). І до речі, а де вони "планують воювати"? Ну, територію рашки ж ніззя, чи будуть вовтузитись на своїй? Послухаєш цих політиканів і диву даєшся...
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05.04.2024 12:26 Відповісти
Петро, не пишіть дурниць. Якшо буде треба і НАТО перестане сцяти, то першою хвилею придетить туча ракет і помножить на ноль все ППО кацапів, а потім день за днем хвилі в декілька сотень бомберів і штурмовиків зрівняють все з землею. Дивіться "бурю в пустелі". Тільки тут буде більше ракет.
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05.04.2024 12:37 Відповісти
На МБР ***** США гарантовано відповість своїми МБР і протибункерними бімбами. І вони бабахнуть полюбе. А ***** хоч і підар, але до ста років дожити хоче.
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05.04.2024 16:39 Відповісти
P.S. І саме тому не полетить з кацапії нічого. Бо після хвиль бомбардувальників можна жити і далі народонасєлєніє в опу ахать. А от після МБР ані ***** ані його посіпак точно не залишиться. Чи ви думаєте, шо США не знає де воно буде никатися у випадку великого шухєра?
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05.04.2024 16:43 Відповісти
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05.04.2024 17:18 Відповісти
Ключове слово у цьому дописі -СЦЯТИ. Але потрібно мати на увазі ще одне - а чи вигідно це штатам? Згадайте, з чого почалась ця "буря в пустелі", скільки задіяно було країн, скільки витратили боєзапасу, які були втрати в коаліційних військах? І, до речі, а Кувейт є членом нати? Так ото ж...в неті є багато цікавого. І давайте тверезо дивитись на речі - якщо щось " загрожує національній безпеці" штатам(можна читати зароблянням бабла) вони в повній мірі підключають хлопчиків на побігеньках, тіпа нати, і все вирішується під прапором "захисту демократії, суверинітет," та іншої словесної лабуди. Про просирання нашого, українського оборонного потенціалу навіть не пишу - це окрема тема. Але щоб так повестись... І тепер лежимо під капельницею "допомоги від партнерів" і не дай бог поворухнути пальцем - ніззя. Ніззя бити по рашці, ніззя по НПЗ. На часі буде ніззя по аеродромах, щоб не було "ескалації"... Та багато можна ще настрочити слів. Як написано в Біблії "будь мудрий, як змії"... хоч і зелений
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06.04.2024 05:29 Відповісти
руками українців
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05.04.2024 12:36 Відповісти
життями українців...
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05.04.2024 22:50 Відповісти
то була коннотація з "роками"
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05.04.2024 22:56 Відповісти
"НАТО може вести війну проти Росії роками, якщо потрібно"

"Чужими руками легше всього загрібати жар"(с)
Нещодавно спілкувався з поляком, який у тємі, той каже, що у разі нападу росії на польщу, більшість поляків (чоловіків) тупо втіче з країни. Вже зараз у польській армії проблеми з набором нових військових - бажаючих служити з перспективною подохнути на полі бою - небагато, а ще з 2022-го є масове звільнення діючих військових з польського войська, бо служити у мирній країні це одне, а воювати - інше. Звичайно, польські політики за спиною США, Британії, Франції можуть розказувати про свою міць, однак без НАТО - польща ніщо.
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05.04.2024 12:37 Відповісти
якщо на території України, то вони можуть і роками - ніхто ж не сумнівається тепер
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05.04.2024 12:42 Відповісти
рокам? Чиїми руками..
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05.04.2024 12:49 Відповісти
Польські фермери підуть першими?
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05.04.2024 14:34 Відповісти
може бы перевели войну с территории украины та прямо в польшу?
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05.04.2024 14:37 Відповісти
Он имел ввиду Украину, забыл добавить, и блокаду Украине в спину, годами.
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05.04.2024 15:17 Відповісти
Це ви ведете нашими руками війну і вже не перший рік. Саме з приходом дибільного байдена в світі все пішло на перекосяк. Пшекі більші друзі *****. Ну банально, до них приїздиш, а вони тобі кажуть, говори кацапською, ми української не розуміємо. О так то!
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05.04.2024 15:24 Відповісти
 
 