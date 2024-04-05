НАТО може вести війну проти Росії роками, якщо потрібно, - глава МЗС Польщі Сікорський

Північноатлантичний альянс у двадцять разів багатший за Росію. У нього вистачить ресурсів, щоб воювати з нею роками.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

"Володимиру Путіну важливо зрозуміти, що ми плануємо (конфлікт. - Ред.) - якщо потрібно - на кілька років. Він не може виграти за кілька місяців або навіть за рік чи два. Як Північноатлантичний альянс ми у 20 разів багатші за нього і в разі потреби можемо дозволити собі тривалий конфлікт", - наголосив Сікорський.

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Також Сікорський повідомив, що міністри закордонних справ вирішили створити місію НАТО в Україні.

"Це не означає, що ми йдемо на війну, але це означає, що тепер ми зможемо використовувати можливості координації, підготовки та планування Північноатлантичного альянсу для більш скоординованої підтримки України", - наголосив він.

Глава польської дипломатії підкреслив, що перемовини про польсько-українські угоди у сфері безпеки значно просунулись, але до їх затвердження та підписання ще далеко.

Нагадаємо, раніше, коментуючи створення місії НАТО в Україні, Сікорський зауважив, що такий формат не буде "конфронтаційним для Москви", бо "російський президент переконує громадян у конфлікті з НАТО". Також Сікорський з іншими главами МЗС європейських країн заявляв, що європейські країни-члени НАТО мають брати на себе більшу відповідальність за оборону континенту.

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