НАТО може вести війну проти Росії роками, якщо потрібно, - глава МЗС Польщі Сікорський
Північноатлантичний альянс у двадцять разів багатший за Росію. У нього вистачить ресурсів, щоб воювати з нею роками.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.
"Володимиру Путіну важливо зрозуміти, що ми плануємо (конфлікт. - Ред.) - якщо потрібно - на кілька років. Він не може виграти за кілька місяців або навіть за рік чи два. Як Північноатлантичний альянс ми у 20 разів багатші за нього і в разі потреби можемо дозволити собі тривалий конфлікт", - наголосив Сікорський.
Також Сікорський повідомив, що міністри закордонних справ вирішили створити місію НАТО в Україні.
"Це не означає, що ми йдемо на війну, але це означає, що тепер ми зможемо використовувати можливості координації, підготовки та планування Північноатлантичного альянсу для більш скоординованої підтримки України", - наголосив він.
Глава польської дипломатії підкреслив, що перемовини про польсько-українські угоди у сфері безпеки значно просунулись, але до їх затвердження та підписання ще далеко.
Нагадаємо, раніше, коментуючи створення місії НАТО в Україні, Сікорський зауважив, що такий формат не буде "конфронтаційним для Москви", бо "російський президент переконує громадян у конфлікті з НАТО". Також Сікорський з іншими главами МЗС європейських країн заявляв, що європейські країни-члени НАТО мають брати на себе більшу відповідальність за оборону континенту.
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Неавторитетная заява. Я понимаю, если бы он сказал, что хватит ресурсов, чтобы рас^уярить кацапов за три дня. А он 10 лет собрался воевать...
"Чужими руками легше всього загрібати жар"(с)
Нещодавно спілкувався з поляком, який у тємі, той каже, що у разі нападу росії на польщу, більшість поляків (чоловіків) тупо втіче з країни. Вже зараз у польській армії проблеми з набором нових військових - бажаючих служити з перспективною подохнути на полі бою - небагато, а ще з 2022-го є масове звільнення діючих військових з польського войська, бо служити у мирній країні це одне, а воювати - інше. Звичайно, польські політики за спиною США, Британії, Франції можуть розказувати про свою міць, однак без НАТО - польща ніщо.