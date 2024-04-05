Атаку на аеродром Морозовськ провела СБУ разом з військовими та Силами оборони, щонайменше 6 літаків знищено, - джерела. ФОТОрепортаж

На аеродромі Морозовськ знищено шість літаків росіян, ще вісім – пошкоджено. Близько 20 російських солдатів загинули або зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-27 та Су-34 — саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

Результати спільної спецоперації вражають - знищено щонайменше 6 військових літаків РФ, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім техніки, близько 20 військових рашистів стали "двохсотими" чи "трьохсотими".

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"Це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал рашистів", - зазначає джерело в СБУ.

Нагадаємо, міноборони РФ заявило про нібито збиття 53 українських безпілотників у п’яти регіонах.

У ЗМІ вже з'явилися супутникові знімки ураженого аеродрому у Ростовській області:







