Атаку на аеродром Морозовськ провела СБУ разом з військовими та Силами оборони, щонайменше 6 літаків знищено, - джерела. ФОТОрепортаж
На аеродромі Морозовськ знищено шість літаків росіян, ще вісім – пошкоджено. Близько 20 російських солдатів загинули або зазнали поранень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-27 та Су-34 — саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.
Результати спільної спецоперації вражають - знищено щонайменше 6 військових літаків РФ, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім техніки, близько 20 військових рашистів стали "двохсотими" чи "трьохсотими".
"Це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал рашистів", - зазначає джерело в СБУ.
Нагадаємо, міноборони РФ заявило про нібито збиття 53 українських безпілотників у п’яти регіонах.
У ЗМІ вже з'явилися супутникові знімки ураженого аеродрому у Ростовській області:
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Вчера долбанули завод по производству "Шахедов" в Елабуге, за 2000 км от Украины.
Сегодня долбанули одним ударом аж 14 орковских военных самолётов в Ростовской области.
Это очень хорошая тенденция. Респект всем операторам, нанесшим удары по моцковской Орде.
А то здається що у нас ГРУ топить кораблі, СБУ наносить удари по аеродромам, а ЗСУ СПРИЯЄ та ДОПОМАГАЄ!!! Щось у свій час Залужний кілька разів засвітився на ТВ. Ну а Буданов вже найвеличнішого пережене у відосіках. Ну Малюк ще не розібрався, де краще і як краще.
Он получил ножевое ранение в живот, подтвердили нам в пресс-службе области. Он самостоятельно дошел до машины. Сейчас его оперируют в больнице. Нападавшего задержали, личность устанавливается.
P.s. Напавший на губернатора сказал, что ему приказал совершить нападение голос в голове. Вот что бывает, когда перебрал дозировку российского телевидения со всеми его новостями и кровожадными ток-шоу с озверевшим и утратившим человеческий облик составом участников.(c)
А сволота з корочками від СБУ, мародерить грошенят собі у цей же час!!
Щоб через ФОПи родичів, дивовижно отримати, «незрозумілі млн грн»!
Малюк у курсі, тільки дивно мовчить, витріщивши очі, як і баканов, переховуючись аж у Полтаві, на курсах кройки і шиття…
От меня - ГРАН- ПРИ!
ОСКАР и ЗОЛОТАЯ ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ!!!
Це які? Ті, що з фенами на знак "40"
стоять?
На днях ВСУ https://t.me/BILD_Russian/15592 впервые атаковали беспилотниками цели в Татарстане. Они находились в 1300 км от линии фронта. Для одного из ударов использовался украинский дрон UJ-22. Ранее считалось, что его дальнобойность составляет 800 км. По-видимому, новая модификация с дополнительными топливными баками летает гораздо дальше. Для второй атаки применялся беспилотник, созданный на базе украинского сверхлёгкого самолёта Аэропракт A-22 «Летучая лисица».
По информации BILD, уже в этом году Украина сможет применять дроны с дальнобойностью до 2000 км и больше. Они восполнят дефицит ракет средней и большой дальности. «Ракеты остались в прошлом. Дроны - это будущее», - заявил источник BILD. По его данным, до конца года сразу 10 производителей поставят ВСУ дроны с дальнобойностью до 2500 км. А киевское КБ «Луч» разработало беспилотник «Сокол-3000», который может пролететь до 3300 км. По расчётам BILD, новое украинское оружие сможет атаковать цели, например, в Мурманской области. Там расположены около 80 военных баз. В их числе аэродром Оленья, где базируются стратегические бомбардировщики, обстреливающие Украину.
https://www.youtube.com/shorts/YCRj3yFP4xQ
Ха-ха, нехай засрашинці в це вірять.
Насправді, дрони - це від бідності. Якби в України було на озброєнні 2000 томагавків та виробнича база для їх виробництва - Україна в далекобійні дрони б вкладалась в 10-20 разів менше.
Просто дрони літакового типу проти засрашки - добре працюють, бо засрашка не в змозі створити суцільного радіолокаційного поля достатньої щільності та поставити на чергування "об'єктового ппо" в достатній кількості. ЗСУ/СБУ спокійно запускають дрони через кордон, над лісами і безперешкодно ведуть їх над малонаселеними територіями хоч на 400км, хоч на 1300 км.
Хєра з два так в когось вийшло б водити дрони над Францією, Німеччиною, наприклад. Або Великобританією...
Ви, сподіваюсь, розумієте, що якби "майбутнє за дронами" було правдою, то США б ВЖЕ виробляли мільйонами БПЛА типу "шахед" і не вкладали б ТРИЛЬЙОНИ баксів в пілотовану авіацію, а також ракетні технології?
Але правда в тому, що для повної нейтралізації системної загрози "шахедів" США достатньо декілька десятків ракет типу томагавк. Так, вони не зможуть попередити одиничні теракти, але НІКОЛИ не допустять "хвиль шахедів" - бо просто перепашуть томагавками всі виробничі бази, а потім і всі склади з виробами.
Ізраїль останню "масовану атаку ракетами" з боку своїх доброзичливців перервав за 2 доби. Просто змішавши з землею всіх, хто хоча б на 50 метрів підійшов до будь-чого, схожого на ракету чи пускову. Отак і США з союзниками можуть зробити з будь-яким своїм ворогом. Принаймні - це в них відпрацьоване і є доктриною. Перевіреною.
Економіка засрашки та України - фізично не в змозі виробляти навіть сотню таких літаків на рік. Немає потужностей, втрачена інженерна база. На всю Україну таких літаків експлуатується десь 200-400. Всі вони - в приватній власності. І всі вони - куплені за кордоном.
А знаєте, скільки таких літаків (гвинтових) експлуатується в США? Відповідь проста і дуже неприємна: десь (бо ніхто не знає точної відповіді) приблизно ... 250'000 штук.
Як ви думаєте, чи здатна економіка Франції, Німеччини чи Великобританії за рік налагодити випуск найефективнішої проти "шахедів" зброї в промислових масштабах, аби відповідні рої пілотованих літаків чергували в 10 ешелонів в повітрі? Відповідь - так. Вони це змогли зробити в 1939-1945. Без проблем особливих зроблять це і зараз.
А Україна з засрашкою - ні, не в змозі. Все, що нам доступне - крупноузлова збірка дронів з китайських деталей. Що ми і спостерігаємо.
Але літали, збивали ворога, працювали кулеметами та авіаційними гарматами. І в них ніхєра не було - ні радарів, ні компьютерів, ні зв'язку цифрового, ні супутникової навігації, ні цифрових карт з маршрутом/горизонтом ворога, ні, о боже, радарів! Тільки аналогові слабенькі рації. Перший радар в совку поставили на бомбардувальник аж в 1943 році - на менші фізично неможливо було його вмістити. І не тільки совку.
Тож це питання наявності бази для виробництва відповідних засобів. В нас її немає. В США чи Німеччини - вона в наявності. Як і інженери-конструктори. А креслень ефективних гвинтових літаків - безліч в них. На ******** елементарній базі за необхідності за місяці "зберуть" вироби підходящі... Просто їм не треба в це вкладатись. В них є томагавки. Та F-35.
Почитай, невіглас, хто то такі "https://uk.wikipedia.org/wiki/Nachtjagdgeschwader_1 Nachtjagdgeschwader 1 ". І що вони робили 5 років війни.
Більше шансів уникнути війни з засрашкою у України не було після 1991 року.
Тож ваш вислів можна трактувати, як "дурні, що не вибрали янучарина".
А якщо ви мали на увазі "якби вибрали пороха чи косату замість хєрограя в 2019 році" - то ви зовсім з глузду з'їхали. Взагалі-то війна в Україні точиться з весни 2014 року і 24.02.2022 почалася чергова її фаза.
1992 рік - майже війна - конфлікт в Криму.
2003 рік - майже війна - конфлікт за остів Тузла.
2004 рік - втручання у внутрішні справи.
2014 рік - початок війни.
2022 рік - повномасштабний наступ.
Війна була неминуча. І тільки дурень думає, що ***** приймав рішення про напад, виходячи з сили ЗСУ. Якщо б на це взагалі зважав - то повністю окупував би навесні 2014 роек, а маячня "Київ за 3 дні" в 2022 році не народилась би взагалі.
Головне ідіотське припущення - це ваше дебільне "якби готувались, то він не напав би".
Взагалі, умовний спосіб руйнує нерви! Сталося так, як сталося. "Будемо працювати з тим, що є!" - як кажуть дизайнери.
Це цікава сентенція.
Бо реально цікаво було б "порахувати" вартість і ефективність деяких ударів по Чорнобаївці в 2022 році. Щось мені підказує, що тоді 1-2-3 пакети старезними "градами" - не особливо дорожчі (а може і дешевші), ніж "рій" новітніх дронів, здатних летіти на 1000+ кілометрів.
Слава лютим бендеровцям!!!
Також один безпілотник, який летів на Морозівськ, грав неофіційний гімн Люфтваффе.
Відео цього концерту:
https://twitter.com/i/status/1776029349864497590
Якщо ж ці дрони завдають удару одномоментно, або протягом невеликого проміжку часу, то це "перевантажує" ППО - зенітні комплекси можуть не встигнути перезарядитися.
Через нестачу ракет середньої та великої дальності Україна повністю переходить на війну дронів. Київське Державне конструкторське бюро "Луч" розробляє безпілотник з дальністю польоту до 3 300 кілометрів.
За даними видання, десять українських виробників у 2024 році поставлять ЗСУ безпілотники, здатні літати на відстань до 2500 кілометрів.
Халва-халва-халва...
І нехай би брехня, аби таємниць не оприлюднювали, падли!
- Астанавітєсь!