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Атаку на аеродром Морозовськ провела СБУ разом з військовими та Силами оборони, щонайменше 6 літаків знищено, - джерела. ФОТОрепортаж

На аеродромі Морозовськ знищено шість літаків росіян, ще вісім – пошкоджено. Близько 20 російських солдатів загинули або зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-27 та Су-34 — саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

Результати спільної спецоперації вражають - знищено щонайменше 6 військових літаків РФ, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім техніки, близько 20 військових рашистів стали "двохсотими" чи "трьохсотими".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська влада заявила про атаку щонайменше 40 безпілотників на Ростовську область: вибухи лунали у районі військового аеродрому. ВIДЕО

"Це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал рашистів", - зазначає джерело в СБУ.

Нагадаємо, міноборони РФ заявило про нібито збиття 53 українських безпілотників у п’яти регіонах.

У ЗМІ вже з'явилися супутникові знімки ураженого аеродрому у Ростовській області:

Удар по Морозовську
Удар по Морозовську
Удар по Морозовську
Удар по Морозовську

Автор: 

безпілотник (4144) росія (65098) аеродром (299)


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Топ коментарі
+65
Подяка всім дотичним.
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05.04.2024 11:44
+53
Слава всім причетним! Не зупиняйтеся, хлопці!
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05.04.2024 11:50
+52
Прекратите эскалировать!
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05.04.2024 11:43
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Прекратите эскалировать!
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05.04.2024 11:43 Відповісти
Подяка всім дотичним.
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05.04.2024 11:44 Відповісти
Якщо безпілотник коштує і 200 тисяч зелених, то 40 безпілотників це 8 млн баксів. А от скільки коштують 14 Су, лише Пуйло судорожно рахує. Нехай чмо рахує.
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05.04.2024 12:07 Відповісти
Там хоч яку ціну не сплачуй, а ці 6 літаків рашка будуватиме 2 роки. Вони виготовляють до трьох Су-34 на рік.
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05.04.2024 12:12 Відповісти
цілих 2 роки??!!! Це для політики, як казав Трамп - мільйон років!
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05.04.2024 12:29 Відповісти
6 літаків в квартал !!!! не в рік
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05.04.2024 13:08 Відповісти
З пошкоджених швидше вийде. Ясно що з нуля не роблять.
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05.04.2024 17:15 Відповісти
головне бомбити не будуть а це життя!
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05.04.2024 13:35 Відповісти
гроші в буйла то є, але це - річне виробництво літаків такого класу псу під хвіст...
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05.04.2024 12:23 Відповісти
Головне, що кабів буде троих меньше
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05.04.2024 13:34 Відповісти
Безпілотник не коштує більше 90 тис баксів. Все інше - навар.
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05.04.2024 13:37 Відповісти
І що? Ви вважаєте що щось зміниться? Інфантіли .
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05.04.2024 20:29 Відповісти
Ну, вот, помаленьку дело движется несмотря на истошные вопли пораженцев и паникеров про "Усё пропало ! "

Вчера долбанули завод по производству "Шахедов" в Елабуге, за 2000 км от Украины.

Сегодня долбанули одним ударом аж 14 орковских военных самолётов в Ростовской области.

Это очень хорошая тенденция. Респект всем операторам, нанесшим удары по моцковской Орде.
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05.04.2024 15:55 Відповісти
..тоді справедливо буде написати !!! Атаку на аеродром Морозовськ провели ЗСУ разом з Силами оборони та СБУ, щонайменше 6 літаків знищено, - джерела. ФОТОрепортаж Джерело:

А то здається що у нас ГРУ топить кораблі, СБУ наносить удари по аеродромам, а ЗСУ СПРИЯЄ та ДОПОМАГАЄ!!! Щось у свій час Залужний кілька разів засвітився на ТВ. Ну а Буданов вже найвеличнішого пережене у відосіках. Ну Малюк ще не розібрався, де краще і як краще.
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05.04.2024 22:10 Відповісти
Прєкратітє педаліровать праблєму,ета єщьо не точна...
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05.04.2024 15:59 Відповісти
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05.04.2024 11:44 Відповісти
Сильно вони іх розморозили
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05.04.2024 11:45 Відповісти
На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали в Апатитах.

 Он получил ножевое ранение в живот, подтвердили нам в пресс-службе области. Он самостоятельно дошел до машины. Сейчас его оперируют в больнице. Нападавшего задержали, личность устанавливается.

P.s. Напавший на губернатора сказал, что ему приказал совершить нападение голос в голове. Вот что бывает, когда перебрал дозировку российского телевидения со всеми его новостями и кровожадными ток-шоу с озверевшим и утратившим человеческий облик составом участников.(c)
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05.04.2024 11:46 Відповісти
Губєрнатор подозрітєльно смахівал на шпіона, - бил трєзв і нє ругался матом.

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05.04.2024 14:25 Відповісти
Приклад, як Патріоти з СБУ Захищають Україну не корочками…
А сволота з корочками від СБУ, мародерить грошенят собі у цей же час!!
Щоб через ФОПи родичів, дивовижно отримати, «незрозумілі млн грн»!
Малюк у курсі, тільки дивно мовчить, витріщивши очі, як і баканов, переховуючись аж у Полтаві, на курсах кройки і шиття…
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05.04.2024 11:47 Відповісти
Баканов із Дніпра керував супротивом Харкова.
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05.04.2024 12:08 Відповісти
******* якщо і керував, то своїми банкірами, які в лютому 2022 судомно виводили награбоване на іноземні рахунки.
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05.04.2024 20:05 Відповісти
Не успели вертолетики нарисовать - вот по самолетикам и прилетело
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05.04.2024 11:47 Відповісти
Слава всім причетним! Не зупиняйтеся, хлопці!
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05.04.2024 11:50 Відповісти
Велика подяка виконавцям.
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05.04.2024 11:51 Відповісти
Дуже файно. Хлопці та дівчата МОЛОДЦІ!
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05.04.2024 11:53 Відповісти
Так украинцы тоже могут сделать ПЕРЛ- ХАРБОР?
От меня - ГРАН- ПРИ!
ОСКАР и ЗОЛОТАЯ ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ!!!
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05.04.2024 11:54 Відповісти
Так це наші "правоохоронні органи" іпашили?
Це які? Ті, що з фенами на знак "40"
стоять?
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05.04.2024 11:57 Відповісти
Ти під феном на знаку "40"?
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05.04.2024 12:14 Відповісти
Здається, це знімки зроблені до удару.
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05.04.2024 12:02 Відповісти
Так і є . Фото датовані 4 квітня ..
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05.04.2024 12:06 Відповісти
Украина вскоре применит дальнобойные дроны, которые могут атаковать Урал и Заполярье - источник BILD

На днях ВСУ https://t.me/BILD_Russian/15592 впервые атаковали беспилотниками цели в Татарстане. Они находились в 1300 км от линии фронта. Для одного из ударов использовался украинский дрон UJ-22. Ранее считалось, что его дальнобойность составляет 800 км. По-видимому, новая модификация с дополнительными топливными баками летает гораздо дальше. Для второй атаки применялся беспилотник, созданный на базе украинского сверхлёгкого самолёта Аэропракт A-22 «Летучая лисица».

По информации BILD, уже в этом году Украина сможет применять дроны с дальнобойностью до 2000 км и больше. Они восполнят дефицит ракет средней и большой дальности. «Ракеты остались в прошлом. Дроны - это будущее», - заявил источник BILD. По его данным, до конца года сразу 10 производителей поставят ВСУ дроны с дальнобойностью до 2500 км. А киевское КБ «Луч» разработало беспилотник «Сокол-3000», который может пролететь до 3300 км. По расчётам BILD, новое украинское оружие сможет атаковать цели, например, в Мурманской области. Там расположены около 80 военных баз. В их числе аэродром Оленья, где базируются стратегические бомбардировщики, обстреливающие Украину.
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05.04.2024 12:03 Відповісти
Uralbomber
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05.04.2024 12:25 Відповісти
Звучит!!!
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05.04.2024 12:46 Відповісти
Звучит!!! Как духоподъёмная музыка:

https://www.youtube.com/shorts/YCRj3yFP4xQ
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05.04.2024 15:58 Відповісти
>>«Ракеты остались в прошлом. Дроны - это будущее»

Ха-ха, нехай засрашинці в це вірять.

Насправді, дрони - це від бідності. Якби в України було на озброєнні 2000 томагавків та виробнича база для їх виробництва - Україна в далекобійні дрони б вкладалась в 10-20 разів менше.

Просто дрони літакового типу проти засрашки - добре працюють, бо засрашка не в змозі створити суцільного радіолокаційного поля достатньої щільності та поставити на чергування "об'єктового ппо" в достатній кількості. ЗСУ/СБУ спокійно запускають дрони через кордон, над лісами і безперешкодно ведуть їх над малонаселеними територіями хоч на 400км, хоч на 1300 км.

Хєра з два так в когось вийшло б водити дрони над Францією, Німеччиною, наприклад. Або Великобританією...
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05.04.2024 13:07 Відповісти
Томагавк це також безпілотний літальний апарат.Більшість наче не знає про це.Томагавк має реактивний двигун,який важко зробити,летить низько,маневрує,високоточна,має 450 кг бойову частину.
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05.04.2024 13:17 Відповісти
"Дрони" - малось на увазі - "літакового" типу. Всі ті зали, орални, шахеди, лють, бобри тощо.

Ви, сподіваюсь, розумієте, що якби "майбутнє за дронами" було правдою, то США б ВЖЕ виробляли мільйонами БПЛА типу "шахед" і не вкладали б ТРИЛЬЙОНИ баксів в пілотовану авіацію, а також ракетні технології?

Але правда в тому, що для повної нейтралізації системної загрози "шахедів" США достатньо декілька десятків ракет типу томагавк. Так, вони не зможуть попередити одиничні теракти, але НІКОЛИ не допустять "хвиль шахедів" - бо просто перепашуть томагавками всі виробничі бази, а потім і всі склади з виробами.

Ізраїль останню "масовану атаку ракетами" з боку своїх доброзичливців перервав за 2 доби. Просто змішавши з землею всіх, хто хоча б на 50 метрів підійшов до будь-чого, схожого на ракету чи пускову. Отак і США з союзниками можуть зробити з будь-яким своїм ворогом. Принаймні - це в них відпрацьоване і є доктриною. Перевіреною.
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05.04.2024 16:12 Відповісти
В США є потужні безпілотні системи,але то зовсім інший клас.Ті системи беруть ракетно-бомбове навантаження,потрібно до літаків.Дехто каже що Томагавки закінчаться.Так поки вони закінчаться ворог вже знищений,або буде мати розбиту пику.
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05.04.2024 20:16 Відповісти
Думаю, США вже переглянуло свої уявлення про "потужність" своїх безпілотних систем. Думаю, після цієї війни такий клас БПЛА як mq-9 reaper в планах щодо конвенційних війн підуть на звалище історії. Це БПЛА для нанесення ударів по моджахедам, які сидять по норах, а не для роботи по супротивнику, в якого є військова ППО та ЗРК всіх видів і номенклатур. Чи ви думаєте, що значно менші байрактари зникли з фронту, бо ракети чи паливо до них скінчилося? Та ні - перебили значну їх частину засрашинці. Занадто легка в ******** війні ціль.
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05.04.2024 22:08 Відповісти
Ну так mq-9 ніколи би не використовувалися де є ппо.Це для спеціальних операцій.Я знаю за байрактари.
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05.04.2024 23:06 Відповісти
Для України це би була суперзброя.
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05.04.2024 13:18 Відповісти
Запросто вийшло б. НАТО не має суцільної зони покриття ППО і нормальних фахівців/озброєння.
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05.04.2024 13:40 Відповісти
Знаєте, яка найкраща зброя проти дронів літакового типу? Пілотовані гвинтові літаки з встановленим кулеметом. Бо швидкість дронів 150 км/с. Проти них важко застосовувати ракетні технології, проти них кулемети навіть працюють краще, ніж всі старстіки, ігли та стінгери.

Економіка засрашки та України - фізично не в змозі виробляти навіть сотню таких літаків на рік. Немає потужностей, втрачена інженерна база. На всю Україну таких літаків експлуатується десь 200-400. Всі вони - в приватній власності. І всі вони - куплені за кордоном.

А знаєте, скільки таких літаків (гвинтових) експлуатується в США? Відповідь проста і дуже неприємна: десь (бо ніхто не знає точної відповіді) приблизно ... 250'000 штук.

Як ви думаєте, чи здатна економіка Франції, Німеччини чи Великобританії за рік налагодити випуск найефективнішої проти "шахедів" зброї в промислових масштабах, аби відповідні рої пілотованих літаків чергували в 10 ешелонів в повітрі? Відповідь - так. Вони це змогли зробити в 1939-1945. Без проблем особливих зроблять це і зараз.

А Україна з засрашкою - ні, не в змозі. Все, що нам доступне - крупноузлова збірка дронів з китайських деталей. Що ми і спостерігаємо.
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05.04.2024 16:02 Відповісти
... я б Вас запитав, а як Ви вночі знайдете летящий дрон на **літаку з кулеметом** ?? Невже локатор всунете в літачок? Чи може Вас будуть наводити на дрони, які ППО сама не всі бачить? А з кулемета Ви попадете у ціль розміром 3Х2 у небі, пілотуючи літак однією рукою? Чи може підійдете ближче, і влупите з 50-70 метрів? Та ще й вдень, щоб всі побачили, який дурень буде знищений разом з тим же Шахедом!!!
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05.04.2024 22:26 Відповісти
Під час другої світової війни багато чого заважало десяткам тисяч пілотів літати на швидкостях 150-450 км/годину, проводити нічні бої, відшукувати супротивника в нічному небі, в хмарах тощо.

Але літали, збивали ворога, працювали кулеметами та авіаційними гарматами. І в них ніхєра не було - ні радарів, ні компьютерів, ні зв'язку цифрового, ні супутникової навігації, ні цифрових карт з маршрутом/горизонтом ворога, ні, о боже, радарів! Тільки аналогові слабенькі рації. Перший радар в совку поставили на бомбардувальник аж в 1943 році - на менші фізично неможливо було його вмістити. І не тільки совку.

Тож це питання наявності бази для виробництва відповідних засобів. В нас її немає. В США чи Німеччини - вона в наявності. Як і інженери-конструктори. А креслень ефективних гвинтових літаків - безліч в них. На ******** елементарній базі за необхідності за місяці "зберуть" вироби підходящі... Просто їм не треба в це вкладатись. В них є томагавки. Та F-35.
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05.04.2024 23:46 Відповісти
у ночі винищувачі не працювали, окстітесь!
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06.04.2024 06:47 Відповісти
Як же важко сперечатись з невігласами. Вас, дебілоіди, взагалі у всіх пошуковиках, схоже, забанили намертво. І ви пишете в коментах виключно свої марення, викарбувані на внутрішній стороні ваших черепів...

Почитай, невіглас, хто то такі "https://uk.wikipedia.org/wiki/Nachtjagdgeschwader_1 Nachtjagdgeschwader 1 ". І що вони робили 5 років війни.
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06.04.2024 07:53 Відповісти
..якім потрібно бути ідіотом, щоб нести подібну маячню!! Тобі б розуму , дитинко трохи у голову!! У другу світову полювали на цілі у 6 квадратних метрів вночі? У другу світову стріляли по літаючим бомбам, якими є шахед? Що ти в хмарах , ідіоте, міг знайти у другу світову? Ти б своїм гороб*ячим мозоком хоть би подумав, як перехопити шахеди, літаками, які знаходять не поруч з летящим шахедом, і він його бачить, а за 100.. км. Як наздогнати, чи знайти вночі цю ********. Ти ідіоте, ніколи не бачив з повітря інший малий літак, якого знайти можна тільки випадково, а тут ******** 3х2. Ти що,.. телепень, думаєш що кулеметом легкого літака просто влучити в таку малорозміреу ціль? Подивись, ідіоте, на відео боїі другої світової! Може логіка трохи закіпить у дурноголового? Розумію... що тобі легко нести іліотські наративи!! Мозку то нема..))))
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06.04.2024 11:08 Відповісти
Швидкість дронів 150 кілометрів за секунду?
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05.04.2024 22:49 Відповісти
ага, в запалі написав... звісно, 150км/годину
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05.04.2024 23:32 Відповісти
це міжзоряні! для боротьби за галактику
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06.04.2024 06:48 Відповісти
А якби украинцы на выборах думали головой, то и войны бы небыло
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05.04.2024 14:44 Відповісти
Два шанси України на уникнення війни були "втрачені" в 2004 та 2014 роках - коли суспільство відмовилось від влади, яка відверто продавала Україну засрашці цілком і повністю.

Більше шансів уникнути війни з засрашкою у України не було після 1991 року.

Тож ваш вислів можна трактувати, як "дурні, що не вибрали янучарина".

А якщо ви мали на увазі "якби вибрали пороха чи косату замість хєрограя в 2019 році" - то ви зовсім з глузду з'їхали. Взагалі-то війна в Україні точиться з весни 2014 року і 24.02.2022 почалася чергова її фаза.
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05.04.2024 16:18 Відповісти
Юля! Юля! Юля!
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06.04.2024 00:51 Відповісти
***** сцикливе, напав коли ми слабкі, тож якщоб готувались до війни він би не напав, засцяв би, але то все пусті балачки , історія не терпить припущень
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06.04.2024 06:50 Відповісти
Ага, ніяких припущень. Одні факти:
1992 рік - майже війна - конфлікт в Криму.
2003 рік - майже війна - конфлікт за остів Тузла.
2004 рік - втручання у внутрішні справи.
2014 рік - початок війни.
2022 рік - повномасштабний наступ.

Війна була неминуча. І тільки дурень думає, що ***** приймав рішення про напад, виходячи з сили ЗСУ. Якщо б на це взагалі зважав - то повністю окупував би навесні 2014 роек, а маячня "Київ за 3 дні" в 2022 році не народилась би взагалі.

Головне ідіотське припущення - це ваше дебільне "якби готувались, то він не напав би".
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06.04.2024 07:48 Відповісти
Читала, що з одного боку, "якби готувалися", то напав би по-дорослому, з сотнями ракетних залпів та килимним бомбардуванням, а не з оркестрами та парадною формою. А з іншого боку, не перетнув би бігцем ретельно тоді замінований Чонгар, застряг би і на півночі...

Взагалі, умовний спосіб руйнує нерви! Сталося так, як сталося. "Будемо працювати з тим, що є!" - як кажуть дизайнери.
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06.04.2024 17:07 Відповісти
Я приблизно те, що ви написали в першому абзаці, і виказав. Просто іншими словами.
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06.04.2024 22:33 Відповісти
ґарантую: ввечері дізнаємося, що всією операцію керував агент шило!! прямо із залу суду
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05.04.2024 12:09 Відповісти
Сонечки наші!!! Молодці! Дякую, Козарлюги!!!
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05.04.2024 12:12 Відповісти
патєрьнєт
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05.04.2024 12:26 Відповісти
....розмазана на взльоткє
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05.04.2024 12:26 Відповісти
Якщо це правда про знищиних ворожих літаків то дуже хороша робота . Дякую !
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05.04.2024 12:17 Відповісти
Если ето правда то шикарно. Так дешево еще никто не уничтожал рашистские самолеты. Надеюсь скоро дойдем до такого уровня когда у нас появятся транспортные дроны доставляющие рои самонаводящих FPV до вражеского аеродрома, а те уже самостоятельно будут гоняться за рашистскими летчиками и самолетами, уничтожая все живое и не живое на аеродроме.
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05.04.2024 12:36 Відповісти
самонавідні ділдо для льотчиків
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05.04.2024 13:38 Відповісти
пекельна зброя 😁
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05.04.2024 14:49 Відповісти
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05.04.2024 16:01 Відповісти
14 рашистских самолетов одним ударом ! Ору чайкой от восторга.
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05.04.2024 16:04 Відповісти
>>Так дешево еще никто не уничтожал рашистские самолеты.

Це цікава сентенція.

Бо реально цікаво було б "порахувати" вартість і ефективність деяких ударів по Чорнобаївці в 2022 році. Щось мені підказує, що тоді 1-2-3 пакети старезними "градами" - не особливо дорожчі (а може і дешевші), ніж "рій" новітніх дронів, здатних летіти на 1000+ кілометрів.
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05.04.2024 16:27 Відповісти
.. судячи по Вашим вкидам, у Вас великі проблеми з розумовою діяльністью!? То **літаки з кулеметами** для збиття дронів пропонуєте використовувати, то **старим добрим Градом** по Морозовському чи Ейському аеродромам вдарити. А може краще вже прямо по Енгельсу!? Що ж там складного.. Зарядив пакет і БАХ по Морозовську. Якихось 150 км....))))) Так ще дешевше, це закинути жменю болтів та гайок у повітрязаборник... заплативши кілька тисяч доларів якомусь офіцеру рашкової армії, а порівняти вартість ракети та збитий А-50? То зовсім на шару збили...)))
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05.04.2024 22:37 Відповісти
у когнітивний розлад. зверніться до психіатра.
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05.04.2024 23:48 Відповісти
Найщиріша подяка нашим воєнним за класну роботу 👍🏼🙏🏼❤️
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05.04.2024 12:51 Відповісти
По акіцапські - мощно, жестко і в хлам.
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05.04.2024 13:23 Відповісти
Не далеко от Морозовска есть Отморозовск
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05.04.2024 13:33 Відповісти
Лапті ф клочья!

Слава лютим бендеровцям!!!
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05.04.2024 14:32 Відповісти
Гарна новина.
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05.04.2024 14:41 Відповісти
РосЗМІ пишуть, що, крім аеродрому в Морозівську, безпілотники атакували авіабази в Курську, Єйську та Енгельсі.
Також один безпілотник, який летів на Морозівськ, грав неофіційний гімн Люфтваффе.
Відео цього концерту:

https://twitter.com/i/status/1776029349864497590
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05.04.2024 14:49 Відповісти
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05.04.2024 15:47 Відповісти
Удар по одному об'єкту за участі понад чотирьох десятків безпілотників досить важко відбити - для цього потрібно мати в запасі значні засоби ППО.

Якщо ж ці дрони завдають удару одномоментно, або протягом невеликого проміжку часу, то це "перевантажує" ППО - зенітні комплекси можуть не встигнути перезарядитися.
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05.04.2024 16:20 Відповісти
Україна у 2024 році може використовувати безпілотники з дальністю дії до 2000 кілометрів, націлюючись на арктичні бази Росії та Урал. Про це повідомляє Bild.

Через нестачу ракет середньої та великої дальності Україна повністю переходить на війну дронів. Київське Державне конструкторське бюро "Луч" розробляє безпілотник з дальністю польоту до 3 300 кілометрів.

За даними видання, десять українських виробників у 2024 році поставлять ЗСУ безпілотники, здатні літати на відстань до 2500 кілометрів.
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05.04.2024 16:33 Відповісти
Головне, аби засрашинці в це вірили і відтягнули хоч якесь ППО з фронту на прикриття стратегічних об'єктів за 1500-3300 кілометрів. І, наприклад, стратегічну авіацію прибрали з зони 0-3300 кілометрів від України!
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05.04.2024 19:28 Відповісти
До речі, 3300 кілометрів - це вже Томськ/Новосибірськ. З запасом в 1000 кілометрів - Мурманськ. І все "зауралля" до Єнісєя.

Халва-халва-халва...
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05.04.2024 19:31 Відповісти
Більду б помовчати! Така ж жовта погань! Німці її до рук не беруть, бо брехня на брехні, та качка на качці. Але журналюги ж хотять їсти та діточок годувати...

І нехай би брехня, аби таємниць не оприлюднювали, падли!
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06.04.2024 17:12 Відповісти
А тим часом у ростові один Шапкокрад промовив:
- Астанавітєсь!
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05.04.2024 19:28 Відповісти
Су24 не Су27
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05.04.2024 20:31 Відповісти
 
 