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Новини Війна
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ТЦК викликатиме чоловіків віком від 25 років для оновлення даних та медогляду, - Генштаб

тцк

Громадян, які досягли 25-річного віку, буде взято на військовий облік військовозобов’язаних.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що президент підписав закон, яким зменшено з 27 до 25 років вік перебування громадян на військовому обліку призовників.

"Зокрема, громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Удосконалення організації військового обліку призовників здійснюється в контексті реформування системи підготовки громадян до проходження військової служби та готовності до виконання конституційного обов'язку із захисту Батьківщини. ...З набранням чинності вищезазначеним Законом України територіальними центрами комплектування буде здійснюватися виклик громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що враховуючи зазначене, перебування громадян на військовому обліку призовників до досягнення ними 27-річного віку втратило актуальність та було зменшено до 25 років.

У Генштабі додали, що після підписання указу про демобілізацію строковиків буде звільнено в запас близько 7000 осіб.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6553) мобілізація (3048)


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Топ коментарі
+11
Так нехай з ТЦК, звернуться до кадровиків з ДУС, секретаріату КМУ, аДміністрації ВРУ, ЦОВВ, адміністрації судів, та ще з десяток інших структур, організацій, держ підприємств !!! Там стільки «людського резерву» мертвим грузом лежить-числиться!! Кадровики, вони жсором'язливі ж особи! Виконують особисті обов'язки, тільки по команді від ДержСекратарів….

Вони ж палітікай не інтересуються …
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05.04.2024 11:56
+11
не вийде,так копійчані 100ярдів зібрати не можуть.Зараз вже опа, з останніх новин перевищіли трати на сотни ярдів, це при тому що вже наперед познімали податки та надходження з держустанов та багато інш.
На зараз бабла не те що нема, воно існує лише на папері, при цьому курс якимось чином стоіть пробивши 39. Друкарьский станок вже працює, не на повну, але процес йде.
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05.04.2024 12:30
+8
В солдати всіх в солдати. Походу вв нас економіка буде робити так - ЕС платить, всі українці служать
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05.04.2024 12:24
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Після демобілізації строковику під час постановки на військовий облік вже вручають повістки з вимогою прибути через рік, і вже вказанням навіть військової частини!
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05.04.2024 11:54 Відповісти
Рік - це як незкінченність, порівняно з 15 добами відпусток, які ми мали у минулому році, крім тих, хто не мали ніхрена, а натомість мають отримати компенсацію після остаточної перемоги над фюрером.
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05.04.2024 13:02 Відповісти
Шановний. строковики після демобілізаціі набувают статусу резервіст і тому після закінчення строку відстрочки повинні прибути до війсковой частини .
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05.04.2024 13:06 Відповісти
Так і є, резерв 1-ї черги після 40-ка місяців служби, але цікавий номер частини, яку неможливо знайти через пошук...
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05.04.2024 13:24 Відповісти
Всему свій час )
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05.04.2024 13:41 Відповісти
хто шукає - той знайде)
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05.04.2024 14:47 Відповісти
їх одразу переводять в оперативний резерв. фактично це відпустка на рік і два місяці.
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06.04.2024 12:15 Відповісти
Так нехай з ТЦК, звернуться до кадровиків з ДУС, секретаріату КМУ, аДміністрації ВРУ, ЦОВВ, адміністрації судів, та ще з десяток інших структур, організацій, держ підприємств !!! Там стільки «людського резерву» мертвим грузом лежить-числиться!! Кадровики, вони жсором'язливі ж особи! Виконують особисті обов'язки, тільки по команді від ДержСекратарів….

Вони ж палітікай не інтересуються …
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05.04.2024 11:56 Відповісти
а там много молодых и способных бегать в бронике? не думаю. на ту нищенскую зарплату в 20-30к мало кто из молодых пойдет.

когда простым солдатам начнут платить 50-60 в тылу, то может и получится собрать солдат для тыла.
а солдат для передовой деньгами не заманить. кому нужны те деньги, если их не получится в итоге потратить.
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07.04.2024 03:15 Відповісти
В солдати всіх в солдати. Походу вв нас економіка буде робити так - ЕС платить, всі українці служать
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05.04.2024 12:24 Відповісти
не вийде,так копійчані 100ярдів зібрати не можуть.Зараз вже опа, з останніх новин перевищіли трати на сотни ярдів, це при тому що вже наперед познімали податки та надходження з держустанов та багато інш.
На зараз бабла не те що нема, воно існує лише на папері, при цьому курс якимось чином стоіть пробивши 39. Друкарьский станок вже працює, не на повну, але процес йде.
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05.04.2024 12:30 Відповісти
вийде.недождьйотесь..)))
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05.04.2024 19:19 Відповісти
ПВК "Україна"
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05.04.2024 13:59 Відповісти
Мені здається що в ЄС зайвих грошей дуже мало, вони ще від карантинів не відновилися.
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05.04.2024 18:31 Відповісти
що знову на ВЛК ? а сторінку в війському квитку не витерти де списаний ..толі вуаля цифровий військовий квиток там все можна
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05.04.2024 12:31 Відповісти
65 стаття Конституції України суперечить 3 статті
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05.04.2024 12:35 Відповісти
везеліна з дерьмаком звіряй пес тцкшний!
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05.04.2024 13:03 Відповісти
Ну нахрєн! Я тому і сижу в бліндажі, щоб мій син жирною дупою сидів на табуретці в Києві, а не тут!
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05.04.2024 13:07 Відповісти
ага
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05.04.2024 13:22 Відповісти
і що для цього потрібно цих ухилянтів тилових тримати аж 5 бригад?
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05.04.2024 13:52 Відповісти
П'ять - то мало, тепер створять 25 окремих бригад ТЦК
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05.04.2024 14:01 Відповісти
Дітей усіх чиновників на фронт, для початку.
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05.04.2024 16:33 Відповісти
А інші патріоти будуть чекати на дивані поки рашити прийдуть до них додому? Чи десь на захід від Києва не страшно?
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07.04.2024 08:38 Відповісти
Ти ба які викликуни.. Аж вприприжку усі политіли, ледь не збиваючи один другого з ніг
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05.04.2024 20:05 Відповісти
Доки єрмачня і потужний віслюк при владі - нічого не буде.
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07.04.2024 05:01 Відповісти
 
 