ТЦК викликатиме чоловіків віком від 25 років для оновлення даних та медогляду, - Генштаб

Громадян, які досягли 25-річного віку, буде взято на військовий облік військовозобов’язаних.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що президент підписав закон, яким зменшено з 27 до 25 років вік перебування громадян на військовому обліку призовників.

"Зокрема, громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Удосконалення організації військового обліку призовників здійснюється в контексті реформування системи підготовки громадян до проходження військової служби та готовності до виконання конституційного обов'язку із захисту Батьківщини. ...З набранням чинності вищезазначеним Законом України територіальними центрами комплектування буде здійснюватися виклик громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що враховуючи зазначене, перебування громадян на військовому обліку призовників до досягнення ними 27-річного віку втратило актуальність та було зменшено до 25 років.

У Генштабі додали, що після підписання указу про демобілізацію строковиків буде звільнено в запас близько 7000 осіб.

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