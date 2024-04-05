УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10523 відвідувача онлайн
Новини
25 096 136

Рада зайшла в глухий кут: голосів не вистачає, депутати невдоволені та нарікають на ОП, - The Kyiv Independent

вр

Український парламент опинився на порозі кризи через те, що депутати демотивовані та ображені на Офіс президента. Вони не хочуть ходити на засідання й голосувати за важливі закони.

Про це пише видання The Kyiv Independent, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, депутати невдоволені обмеженнями на поїздки за кордон, поганою комунікацією або тиском з боку інших державних органів та концентрацією влади в Офісі президента.

Видання нагадує, що у Верховній Раді зараз рекордно низьке число депутатів - 401 при тому, що за законом мало би бути 450. Одразу після виборів у 2019 році їх було 424 (частина мандатів залишилася вільною через неможливість провести вибори в окупованому Криму та на Донбасі). Відтоді було заборонено 11 проросійських політичних партій, 4 депутатів позбавили мандатів. Також народні обранці подавали у відставки, залишали парламент через кримінальні справи, отримували посади в уряді та помирали.

Читайте: Керівництво "слуг" збирало своїх депутатів, щоб утримати єдність фракції, - ЗМІ

Парламент навіть заблокував для нардепів можливість піти у відставку, крім як за станом здоров’я.

"Слуга народу" при цьому має формальну більшість у 235 голосів. Для ухвалення більшості законів потрібні лише 226. Але "слуги", попри неможливість подати у відставку, можуть просто не ходити на роботу й не голосувати. Так, на засіданні парламенту 28 березня було зареєстровано лише 154 члени фракції.

Депутати обурені обмеженням на виїзд за кордон

Єдиної причини занепаду духу в парламенті немає. Але депутатів обурило обмеження на виїзд за кордон. Вони скаржаться, що їм відмовляють навіть в офіційних поїздках.

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що йому заборонили відвідувати Брюссель після того, як він не підтримав законопроєкт, за який виступав Офіс президента. Це рішення він вважає спробою ОП здійснити неправомірний вплив на його законодавчу діяльність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" близька до дезорганізації, десятки нардепів хочуть скласти мандати через відсутність мотивації, - ЗМІ

"Коли депутати відчувають, що їхня можливість їздити на роботу залежить від їхнього голосування, "вони стають заручниками". Це сприяє деморалізації та відсутності на засіданнях: "Краще не з'явитися, ніж проголосувати негативно і бути покараним", - сказав Железняк в інтерв'ю Kyiv Independent.

Депутати почуваються безсилими через зростання впливу ОП

Думку Железняка підтримали кілька депутатів від "Слуги народу" та опозиційних партій. "Багато з них (зробили це. - Ред.) на умовах анонімності через страх помсти, заявивши, що вони відчувають себе все більш безсилими перед обличчям впливового Офісу президента", - пише видання.

Представниця Офісу президента Ірина Побєдоносцева заявила, що звинувачення ОП у втручанні в закордонні поїздки депутатів "не відповідають дійсності". Вона зазначила, що за затвердження поїздок відповідає керівництво парламенту.

Також читайте: Арахамія прокоментував публікації про загрозу монобільшості: Всім би так "розпадатися"

"Позиція Офісу президента дуже чітка - під час повномасштабної війни всі представники всіх гілок влади, включаючи законодавчу, виконавчу і судову, а також абсолютно всі чиновники у сфері державного управління повинні працювати на 100%", - заявила вона.

Депутати засмучені, що виборці вважають їх "покидьками"

"Слуга народу" Микита Потураєв, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, вважає головною причиною неучасті деяких своїх колег негативну громадську думку щодо парламенту.

"Я розумію, що в кожній країні люди не люблять парламенти, - сказав Потураєв. Але після голосування за історично важливі закони для національної безпеки, оборони та європейської інтеграції "ти не відчуваєш підтримки з боку ЗМІ, не відчуваєш підтримки з боку населення", - каже він.

"Що вони мають відчувати, коли читають про себе, що вони всі покидьки, корумповані покидьки?" - додав Потураєв.

Читайте: Заяви Безуглої на вихід із фракції "Слуги народу" немає, - спікер Ради Стефанчук

Згідно з опитуванням КМІС, парламенту довіряють лише 15% українців. Це найнижчий показник серед всіх органів державної влади. Ще торік рівень довіри був 35%.

Депутатам доводиться жити за новими правилами

The Kyiv Independent пише, що після виборів 2019 року змінилося саме розуміння того, що означає бути парламентарієм.

Відтоді скасували депутатську недоторканість, а вимоги до фінансового моніторингу та звітності депутатів та членів їхніх родин посилили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про мобілізацію можуть винести на розгляд парламенту вже цього тижня, - Стефанчук

Крім того, на засідання парламенту перестали пускати журналістів, присутність яких раніше "тримала депутатів у тонусі" та стимулювала їх відвідувати засідання й працювати.

Що робити з парламентом?

"Щоб набрати достатню кількість голосів, партія Зеленського стоїть перед вибором: посилити міжпартійну співпрацю або вирішити невдоволення всередині своєї більшості", - йдеться в публікації.

Останні кілька місяців представники ОП та урядовці проводили з депутатами зустрічі з метою покращення відносин. Та результату поки немає. Джерела розповіли, що депутати йшли із зустрічей з відчуттям того, що їх все ще не чують.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кілька нардепів з 2022 року оновили свої автопарки: пояснюють бджолярством і бізнесом дружини

Автор: 

ВР (14971) депутат (1775) Слуга народу (2812) Офіс Президента (2021)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+61
Депутати засмучені, що виборці вважають їх "покидьками" Джерело:

...а перестати бути покидьками - не варіянт???
показати весь коментар
05.04.2024 11:57
+51
Гроші в конвертах скінчились?
показати весь коментар
05.04.2024 11:55
+34
Тобто, ці зелені мудаки не хочуть виконувати ВЛАСНІ ПРЯМІ ОБОВ'ЯЗКИ!
Як і виконуючий обов'язки президента поц Зеленський.
показати весь коментар
05.04.2024 11:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Если ты не заметил в Украине никто никогда ни за что не отвечает. Исключение только всякие стрелочники на которых всем насрать.
показати весь коментар
05.04.2024 15:02 Відповісти
Це не залізне правило, воно може змінюватися.
показати весь коментар
05.04.2024 15:07 Відповісти
Это то чему научены депутаты, чиновники, всякие силовики. Поступай как хочешь - главное имей крышу и все будет хорошо. Оттого Украина и самая бедная страна Европы и вообще опустилась на уровень Африки, так как правят по сути кланы, а нет государства как такового с законом для всех.
показати весь коментар
05.04.2024 15:09 Відповісти
Ну то виж депутати! Блт. Україна парламентська республіка. Голосуйте
за недовіру до прєзіка, оголушуте опу неконституційною і вуа ля!
Або Зеленський або Україна!
показати весь коментар
05.04.2024 14:57 Відповісти
Прикольно наголосували. Зробили себе разом . Кушай тє.
показати весь коментар
05.04.2024 17:03 Відповісти
Дегенерати 73% 🦠🤢🤡🎪, як вам «ШАШЛИЧКІ «кроваві, від вашого НАЙВЕЛИЧНІШОГО» зеБРЕХУНА ********** ? 60% покидьків продовжують довіряти істоті , яка БРЕХАЛА 5-років , як тільки відкривала , своє піддувало
показати весь коментар
06.04.2024 07:38 Відповісти
Мразоти. Не випускають їх за кордон. Суки, а те, що ви всю країну взяли в заручники і закрили кордони, то вас не хвилює?
Щоб ви здохли.
Відкривайте кордони для людей!
показати весь коментар
05.04.2024 17:12 Відповісти
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
показати весь коментар
05.04.2024 17:24 Відповісти
..что они все подонки, коррумпированные подонки .. Как точно сказано..
показати весь коментар
05.04.2024 18:01 Відповісти
вони такі і є, і ще й ображаються, що їх називають тим ким вони є, покидьками, корумпованими покидьками
показати весь коментар
05.04.2024 19:35 Відповісти
🔥Руйнівні наслідки: Як сліпа довіра до ЗЕЛЕНИХ перетворилася на жахливу реальність | НЕНАЧАСІ
https://www.youtube.com/watch?v=lDjMLha8rbg
показати весь коментар
05.04.2024 18:05 Відповісти
Дякую Вам ...Вірю шо ми ще БУДЕМО 🤡
показати весь коментар
05.04.2024 18:51 Відповісти
Всех депутатов на фронт, строить блиндажи, а то на свою работу не ходят - пусть хоть там помогают.

Ну и да, они ж крадут в большинстве своем как подонки, еще тупые до безобразия, как к ним относиться?
показати весь коментар
05.04.2024 18:10 Відповісти
Вумний нарід - сам себе зробив. Розплата, буде неминучою.)))
показати весь коментар
05.04.2024 18:18 Відповісти
Розплата почалась в 2019 ,коли ЇХ « 🤢😈СЛУГИ» допомогу на боротьбу с пандемією в асфальт і офшори , « маски» перепродавали , розміновували акваторії Маріуполя …………
показати весь коментар
06.04.2024 07:44 Відповісти
Зепутати це поважні ВІП персони, а не ухилянти.
показати весь коментар
05.04.2024 18:37 Відповісти
Как я понимаю при демократии власть старается отражать мнение большинства народа и вынуждена вести диалог со всеми политическими силами. Это приводит к тому , что как в законодательной так и исполнительной часть мест принадлежит оппозиции. Руководить страной сложнее, но ответственность можно разделить на всех. Власть придержащие в Украине часто упускают этот момент и стараются назначить на ключевые посты "любих друзів", а еще лучше сформировать в парламенте моно большинство, чтобы жить по принципу, "что хочу, то и ворочу". Делают это все президенты, только у нынешнего это получилось лучше. Но жизнь подлая штука и настают моменты, когда она заставляет принимать нужные, но очень непопулярные, тяжелые решения. На кону выживание целой страны. Кто-то должен взять на себя ответственность и отгрести электоральный негатив по полной. И президент и депутаты не готовы к этому, а деваться некуда. Диалога с оппозицией нету, на телике один телемарафон. А то, что депутаты плохие - дело десятое. Пора взрослеть. Виноват много слов.
показати весь коментар
05.04.2024 18:49 Відповісти
причём здесь это? Они уже приняли все приступные законы и как и клоун отыграли свою роль
показати весь коментар
06.04.2024 07:37 Відповісти
Та вони взагалі весь час у тупіку! Я давно писав що Україні у парламенті вистачить близько 100 депутатів (вважаючи на те що населення у нашій країні зараз значно поменшало). А саме на теперішній час - залишити літніх людей-депутатів та декількох жинок-депутаток (тільки не овальну) всіх інших неробів та шахраїв на фронт!!! Це і буде вихід з тупіку!
показати весь коментар
05.04.2024 18:54 Відповісти
Срочно выпустить всех депутатов за границу! Они получали депутатский мандат для того, чтобы немножко подтыривать деньги у народа, а когда такое свинское обращение к Депутатам, то извините, не на тех нарвались.
Отправьте на фронт в первых рядах первую десятку ДЕПУТАТОВ и эти Законотворцы сразу начнут работать......через 10 минут. А так да.........ждем.....конгресс США ушел на каникулы.
Залужного поставить (выбрать) Президентом и он этих хитровы.......ных к стенке быстро поставит

Невозможно выиграть войну, когда жуют сопли и хотят, чтобы было как раньше- КРАСТЬ, ВОРОВАТЬ, ГРАБИТЬ народ.
Как писал "Великий Поэт" Ленин- Верхи не могут ... Низы не хотят
показати весь коментар
05.04.2024 19:05 Відповісти
Вимагаю створення уряду Національного порятунку!!!! ЗЄвлада себе ізжила, хай іде вслід за рускім воєнним корабльом, тобто ПНХ, ЗЄкодло разом з найвеличнішим і всім його лайном із (ж)ОПи!!!!!
показати весь коментар
05.04.2024 19:22 Відповісти
Ну то розганяйте оте збіговисько! Воно не дієздатне, прострочене і засмерділося!
показати весь коментар
05.04.2024 19:26 Відповісти
Рада зашла в тупик, я дико извиняюсь а куда шла Рада?
показати весь коментар
05.04.2024 20:43 Відповісти
У глухому куті не тільки ВР, а вся так звана центральна влада, яка є зараз риго-мафіозним угрупуванням єрмака-зєлєнскава. У нас насрано в крісло президента (а точніше, під стіл єрмака), насрано в крісло спікера ВР, насрано в крісла прем'єр-міністра і всіх його міністрів, насрано в крісла всіх державних інституцій... До речі, минула ВР також була у глухому куті вже з 2015, маючи у 2014 конституційну більшість. Але що тоді, що зараз на допомогу приходять старі друзяки минулої і нинішньої влади - ригня всіх мастей - і на потрібні владі рішення голоси є завжди, проблема лише в тому, що ці рішення є повною протилежністю того, що від влади вимагає народ
показати весь коментар
05.04.2024 23:15 Відповісти
Как жеш НЕ хватаетт голосов ?А деж делось то зелёное большинство , которое нарид выбрал ? 254 депутата от "партии" слуга народа , выбрали сумашедшие.
показати весь коментар
06.04.2024 00:07 Відповісти
>депутати демотивовані та ображені на Офіс президента
Так проголосуйте за закон по ограничению полномочий ОП. Вы власть или где?
показати весь коментар
06.04.2024 00:16 Відповісти
А хто цей закон не поставить на голосування? Вгадайте.
показати весь коментар
06.04.2024 08:01 Відповісти
Який закон голосувати? Воно давно все є-''повноваження та обов'язки голови ОПи, так і офісу в цілолому''. Дотримуйтеся, виконуйте!
показати весь коментар
06.04.2024 10:06 Відповісти
Не нашел я закон об ОПУ, есть положение об ОПУ, принятое самим президентом. Он предназначен для консультаций, организации работы президента, информационного обслуживания. Но никаких властных полномочий у него нет. Он не имеет права никому ничего указывать и чем-то управлять.
показати весь коментар
06.04.2024 11:56 Відповісти
Так лишайте их депутатства и пусть их места занимают следующие по списку. Но лишенные депутатства-сразу заводится уголовное дело за саботаж и госизмену и помещается в СИЗО. и никакого выезда из Украины. Выезд из Украины можно разрешить только главам партий.
показати весь коментар
06.04.2024 10:06 Відповісти
Цікавоякможна отримати прізвище побєдоносцев?
показати весь коментар
06.04.2024 11:36 Відповісти
дерибанить землю падаль депутатская бьістро закон приняла,
а вооружать граждан стремно ... да и нечем , похоже ...
показати весь коментар
06.04.2024 12:03 Відповісти
не голосують ,конверти урізали - катастрофа для зеленого шапіто!!!
показати весь коментар
07.04.2024 19:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 