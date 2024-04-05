У довгостроковій перспективі не став би виключати введення військ Норвегії в Україну, - глава МЗС Ейде

Розмови, які велися на тему потенційного відправлення західних військ в Україну, були насправді не про бойові підрозділи для прямої конфронтації з російськими силами, а про підтримку, навчання, радників тощо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

"Наразі ми не плануємо відправляти війська. Я не думаю, що в багатьох країн є такі плани. Але з іншого боку, в дуже довгостроковій перспективі я не думаю, що ми повинні в принципі щось виключати", – сказав Ейде.

За його словами, НАТО хоче підтримувати Україну на тому рівні, щоб Україна досягла успіху, а Росія зазнала поразки.

"Але ніякого бажання бути безпосередньою стороною у війні немає, тому що це може призвести до світової війни, якої ми бачити не хочемо", – заявив міністр.

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Заява Макрона про західні війська в Україні

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.