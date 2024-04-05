Називав повномасштабне вторгнення РФ "громадянською війною" та закликав ухилятися від мобілізації: СБУ затримала священника УПЦ МП на Закарпатті

Настоятель храму Хустської єпархії УПЦ МП на Закарпатті виправдовував повномасштабне вторгнення РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, він називав повномасштабне вторгнення РФ "громадянською війною" та закликав вірян ухилятися від мобілізації.

"Крім того, він підбурював прихожан проти представників однієї із нацменшин та парафіян інших релігійних конфесій. Провокативну риторику клірик поширював під час спілкування з місцевими жителями, а також на власній сторінці у Фейсбуці. Таким чином фігурант намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності проти України.

Також читайте: Отримали підозру два священники УПЦ МП на Закарпатті, які поширювали комуністичну символіку та кремлівські наративи, - СБУ. ФОТО

Настоятелю храму УПЦ МП повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.

Читайте: Викрито агентів ФСБ, які під прикриттям УПЦ МП намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж