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Новини
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Називав повномасштабне вторгнення РФ "громадянською війною" та закликав ухилятися від мобілізації: СБУ затримала священника УПЦ МП на Закарпатті

сбу

Настоятель храму Хустської єпархії УПЦ МП на Закарпатті виправдовував повномасштабне вторгнення РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, він називав повномасштабне вторгнення РФ "громадянською війною" та закликав вірян ухилятися від мобілізації.

"Крім того, він підбурював прихожан проти представників однієї із нацменшин та парафіян інших релігійних конфесій. Провокативну риторику клірик поширював під час спілкування з місцевими жителями, а також на власній сторінці у Фейсбуці. Таким чином фігурант намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності проти України.

Також читайте: Отримали підозру два священники УПЦ МП на Закарпатті, які поширювали комуністичну символіку та кремлівські наративи, - СБУ. ФОТО

Настоятелю храму УПЦ МП повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.

Читайте: Викрито агентів ФСБ, які під прикриттям УПЦ МП намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (12805) УПЦ МП (1208) Закарпатська область (2047)


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Топ коментарі
+8
почему в Украине так панькаются с врагами -предателями -диверсантами -мародерами - одних гладят по голове -других отпускают под заставы - третьим дают минимальные срока и это в стране -которая проигрывает войну - так если дальше дело пойдет -то предателей будет через одного
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05.04.2024 12:13
+5
Це до Стефанчука з ВРУ, він такими опікується і підписи може зібрати!!
Аброхамія, мастак по цим темам, але не без воздмезно…
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05.04.2024 12:12
+4
Двометровий прапор РФ в руках агента ФСБ не залишив СБУ жодного шансу продовжувати видавати з себе організацію інвалідів із вродженими вадами зору.
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05.04.2024 12:52
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Це до Стефанчука з ВРУ, він такими опікується і підписи може зібрати!!
Аброхамія, мастак по цим темам, але не без воздмезно…
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05.04.2024 12:12 Відповісти
Служба Божа щімить чортів. Все логічно.
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05.04.2024 12:12 Відповісти
Проти якої "однієї із нацменшин" піп топив ?
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05.04.2024 12:13 Відповісти
почему в Украине так панькаются с врагами -предателями -диверсантами -мародерами - одних гладят по голове -других отпускают под заставы - третьим дают минимальные срока и это в стране -которая проигрывает войну - так если дальше дело пойдет -то предателей будет через одного
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05.04.2024 12:13 Відповісти
Повісити на його ж колокольні щ
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05.04.2024 12:15 Відповісти
.
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05.04.2024 12:17 Відповісти
"Настоятель храму Хустської єпархії УПЦ МП..." Джерело: https://censor.net/ua/n3482708
Мученик "за вєру, царя і атєчєство"?
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05.04.2024 12:19 Відповісти
Двометровий прапор РФ в руках агента ФСБ не залишив СБУ жодного шансу продовжувати видавати з себе організацію інвалідів із вродженими вадами зору.
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05.04.2024 12:52 Відповісти
На Закарпатті таких багато. Московський патріархат там процвітає і далі
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05.04.2024 13:59 Відповісти
 
 