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Новини Війна
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Ми всі повинні бути чесними й сказати: ніхто не робить достатньо для перемоги України, - глава МЗС Норвегії Ейде

барт,ейде,еспен

Україні потрібно допомагати на шляху до перемоги, і ця підтримка має тривати стільки, скільки буде потрібно для досягнення перемоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

"Водночас, гадаю, ми всі повинні бути чесними й сказати: ніхто не робить достатньо. Навіть найбільший донор (ймовірно, США, - ред.) не робить достатньо. Просто подивіться на реалії на полі бою, а не на числа.

Тому ми, безумовно, зважаємо як на обсяг підтримки, так і на ефективність, на те, яку підтримку надаємо і як співпрацювати з іншими, щоб, як кажуть американці, get the most bang for the bucks (отримати максимум від вкладених коштів, – ред.), - наголосив Ейде.

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Він зазначив, що лунає багато гарних слів, але недостатньо реальної підтримки. Та додав, що навіть якщо Конгрес США не ухвалить допомогу, НАТО збереже достатній рівень підтримки України.

Автор: 

НАТО (6438) Норвегія (765) допомога і підтримка (1160)


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Топ коментарі
+4
високоповажні панове норвежці, найгірше, що недостатньо для перемоги України робить рідна (?) українська влада...
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05.04.2024 12:53
+3
Дякуємо Західних Партнерів за підтримку Українців, бо могли і асфальт велично стелити, до кордонів з московією…
Українці, уже мають, такий КРИВАВИЙ досвід!!!

Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
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05.04.2024 12:20
+3
А где-то в толпе стоит срыватель покровов Ейден и бормочет "мы должны быть честными, человек тонет".
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05.04.2024 12:40
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Дякуємо Західних Партнерів за підтримку Українців, бо могли і асфальт велично стелити, до кордонів з московією…
Українці, уже мають, такий КРИВАВИЙ досвід!!!

Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
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05.04.2024 12:20 Відповісти
Ну.... , нам ще подякувати за чесність треба??!!
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05.04.2024 12:22 Відповісти
Представьте такую сценку
Тонет человек
Ему дают советы с берега
Большинство снимают на камеры
Некоторые делают ставки - выплывет или утонет
Приехали даже спасатели
И рассуждают - стоит ли опускать на воду новенькую дорогую лодку
А вдруг тот, кто тонет
Поцарапает борта...
Есть даже такие , которые предлагают передать утопленнику
Белый флаг и вместе помолиться за него!
А человек из последних сил, захлебываясь, пытается выплыть....
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05.04.2024 12:25 Відповісти
Але ж він тоне замість і на славу них. Тут заважати небажано.
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05.04.2024 12:30 Відповісти
А где-то в толпе стоит срыватель покровов Ейден и бормочет "мы должны быть честными, человек тонет".
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05.04.2024 12:40 Відповісти
Господин Еспен Барт не с того начал. Начать надо с того, что "Запад" В ПРИНЦИПЕ не употребляет словосочетание "победа Украины". А дальше очевидная причинно-следственная связь: Если нет конечной цели (победа Украины), то какой может быть путь (помощь) для достижения такой цели?
Причем, лично я, глубоко убежден, что замалчивание этого конкретного словосочетания (победа Украины) - это осознанное и продуманное действие западного истеблишмента.
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05.04.2024 12:27 Відповісти
Ага, тільки 3,14здять...
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05.04.2024 12:32 Відповісти
високоповажні панове норвежці, найгірше, що недостатньо для перемоги України робить рідна (?) українська влада...
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05.04.2024 12:53 Відповісти
у Норвегии пенсионный фонд больше 1 триллиона долларов!!! - но это ихние деньги и ихнее право распоряжаться ими -как захотят -конечно можно гундосить -отправлять по 2 пушки и 20 снарядов -но они дают бесплатно - если бы Украина не разворовывалась последние 30 лет а берегла и приумножала свои средства -то сейчас бы в страну текли за деньги - огромной рекой - ракеты -танки -самолеты и прочее вооружение - но почему то даже во время войны в Украине руководство страны продолжает мародерить - выходить под заставы и сматываться в зарубежные маетки и квартиры
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05.04.2024 13:08 Відповісти
Норвеги допомагають нам як одні з найкращих друзів. Дуже дякуємо вам за вашу допомогу!
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05.04.2024 13:29 Відповісти
З 2014 року ***** не розкрадалося: армію збільшили з 105 тис до 250, відновили Нацгвардію, прийняли на озброєння Оплот, Стугну, Вербу, Нептун, Дозор, Козак, Фурію, Стугну, Богдану і т. п. А от те, що з 2019 все було заморожено - це вже до цих Зелейоббіків запитання. І до їх виборців.
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05.04.2024 13:31 Відповісти
Чесно і правдиво!!! Молодець!!!
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05.04.2024 15:18 Відповісти
 
 