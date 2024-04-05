Ми всі повинні бути чесними й сказати: ніхто не робить достатньо для перемоги України, - глава МЗС Норвегії Ейде
Україні потрібно допомагати на шляху до перемоги, і ця підтримка має тривати стільки, скільки буде потрібно для досягнення перемоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде заявив в інтерв’ю "Європейській правді".
"Водночас, гадаю, ми всі повинні бути чесними й сказати: ніхто не робить достатньо. Навіть найбільший донор (ймовірно, США, - ред.) не робить достатньо. Просто подивіться на реалії на полі бою, а не на числа.
Тому ми, безумовно, зважаємо як на обсяг підтримки, так і на ефективність, на те, яку підтримку надаємо і як співпрацювати з іншими, щоб, як кажуть американці, get the most bang for the bucks (отримати максимум від вкладених коштів, – ред.), - наголосив Ейде.
Він зазначив, що лунає багато гарних слів, але недостатньо реальної підтримки. Та додав, що навіть якщо Конгрес США не ухвалить допомогу, НАТО збереже достатній рівень підтримки України.
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Українці, уже мають, такий КРИВАВИЙ досвід!!!
Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.
Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.
Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Тонет человек
Ему дают советы с берега
Большинство снимают на камеры
Некоторые делают ставки - выплывет или утонет
Приехали даже спасатели
И рассуждают - стоит ли опускать на воду новенькую дорогую лодку
А вдруг тот, кто тонет
Поцарапает борта...
Есть даже такие , которые предлагают передать утопленнику
Белый флаг и вместе помолиться за него!
А человек из последних сил, захлебываясь, пытается выплыть....
Причем, лично я, глубоко убежден, что замалчивание этого конкретного словосочетания (победа Украины) - это осознанное и продуманное действие западного истеблишмента.