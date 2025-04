Ми всі повинні бути чесними й сказати: ніхто не робить достатньо для перемоги України, - глава МЗС Норвегії Ейде

Україні потрібно допомагати на шляху до перемоги, і ця підтримка має тривати стільки, скільки буде потрібно для досягнення перемоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

"Водночас, гадаю, ми всі повинні бути чесними й сказати: ніхто не робить достатньо. Навіть найбільший донор (ймовірно, США, - ред.) не робить достатньо. Просто подивіться на реалії на полі бою, а не на числа.

Тому ми, безумовно, зважаємо як на обсяг підтримки, так і на ефективність, на те, яку підтримку надаємо і як співпрацювати з іншими, щоб, як кажуть американці, get the most bang for the bucks (отримати максимум від вкладених коштів, – ред.), - наголосив Ейде.

Він зазначив, що лунає багато гарних слів, але недостатньо реальної підтримки. Та додав, що навіть якщо Конгрес США не ухвалить допомогу, НАТО збереже достатній рівень підтримки України.