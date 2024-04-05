Ситуація у Часовому Яру складна, тривають бої, війська РФ не заходили до передмістя, - ЗСУ
У Східному командуванні ЗСУ заперечили інформацію російських пропагандистів, що війська РФ нібито зайшли до передмістя Часового Яру.
Про це заявив речник Східного командування Збройних Сил України Андрій Задубінний у коментарі Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Російські пропагандистські видання заявили, що російські війська перебувають у передмісті Часового Яру.
За словами Задубінного, інформація роспропаганди не є правдою.
"Ситуація там дуже складна, бої тривають, але їх (російських військ. - Ред.) там немає. Не вірте російським повідомленням", - зазначив він.
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+9 wawel
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+6 Andrey #537460
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+5 Andrey #537460
показати весь коментар05.04.2024 12:48
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З укріплень ЗЄлєнікіна лише тоненька ниточка окопів.👿
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Рівень .....жа вже зашкалює, потім будуть розповідать про відхід на підготовлені позиції та ін.
Сміялись с кацапів з їх брехні, в самих той брехні вже зашкалює.
робити харакірі мечем Королеви Єлизавети ?
З захисних споруд видно тільки траншею а полі🤦
Де доти, мінні поля, зуби дракона???
**** у вас було більше 2 років, чому літаки вільно літають???
Зеля і ко - ви ***** із за яких гинуть сотні солдатів 😡
Бахмут сдан. Но, если доставить дальнобойное орудие, или Химарс, то мы можем его контролировать.
Как Севастополь.
У меня ума хватает понять, войну нельзя прекращать потому что к моей хате подъехал кацапский танк