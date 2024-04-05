УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10482 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 488 25

Ситуація у Часовому Яру складна, тривають бої, війська РФ не заходили до передмістя, - ЗСУ

зсу

У Східному командуванні ЗСУ заперечили інформацію російських пропагандистів, що війська РФ нібито зайшли до передмістя Часового Яру.

Про це заявив речник Східного командування Збройних Сил України Андрій Задубінний у коментарі Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Російські пропагандистські видання заявили, що російські війська перебувають у передмісті Часового Яру.

За словами Задубінного, інформація роспропаганди не є правдою.

"Ситуація там дуже складна, бої тривають, але їх (російських військ. - Ред.) там немає. Не вірте російським повідомленням", - зазначив він.

Також читайте: Доба на Донеччині: Росіяни 15 разів обстріляли область, 2 особи загинули, а 9 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецька область (8423) Задубінний (2) Часів Яр (327)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Значить за тиждень Часів Яр паде. Віслюк казав же, що фронт стабілізувався
показати весь коментар
05.04.2024 12:46
+6
Але спочатку туди приїдить Зеля, роздасть награди і скаже шо там все чотко, оборона міцна як ніколи. Ну а потім вже...
показати весь коментар
05.04.2024 12:52
+5
Цікаво, а чи можна вірити своїм же очам дивлячись на наше ж відео від 67-ї як підарські бехи підкачуються до передмістя Часового Яру?
показати весь коментар
05.04.2024 12:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значить за тиждень Часів Яр паде. Віслюк казав же, що фронт стабілізувався
показати весь коментар
05.04.2024 12:46 Відповісти
Але спочатку туди приїдить Зеля, роздасть награди і скаже шо там все чотко, оборона міцна як ніколи. Ну а потім вже...
показати весь коментар
05.04.2024 12:52 Відповісти
Коли кажуть "ситуація складна, але контрольована" значить скоро буде "відвід військ", "перехід на підготовані позиції"(ау, там хоч щось підготували?) Після здачі Авдіївки це закономірно, ще тоді казали що Часік буде наступним
показати весь коментар
05.04.2024 13:14 Відповісти
На відео вище рашисти атакували передмістя Часового

З укріплень ЗЄлєнікіна лише тоненька ниточка окопів.👿

.
показати весь коментар
05.04.2024 13:36 Відповісти
Цікаво, а чи можна вірити своїм же очам дивлячись на наше ж відео від 67-ї як підарські бехи підкачуються до передмістя Часового Яру?
показати весь коментар
05.04.2024 12:48 Відповісти
Мне больше интересно, чьи это літаки летают на городом на этом видео.
показати весь коментар
05.04.2024 13:00 Відповісти
Там же вказано що це авіація противника.
показати весь коментар
05.04.2024 13:08 Відповісти
неможна, маафон наше фсе, а то іпсо.
Рівень .....жа вже зашкалює, потім будуть розповідать про відхід на підготовлені позиції та ін.
Сміялись с кацапів з їх брехні, в самих той брехні вже зашкалює.
показати весь коментар
05.04.2024 13:13 Відповісти
Прощавай Ч. Яр.
показати весь коментар
05.04.2024 13:01 Відповісти
Знову все нормально ,під контролем а ті хто в окопах зовсім іншої думки , так і кажіть прямо що обіср.лись по повній зі зміною командування.
показати весь коментар
05.04.2024 13:06 Відповісти
А що йому залишалось?

робити харакірі мечем Королеви Єлизавети ?
показати весь коментар
05.04.2024 13:38 Відповісти
А ви впевнені, що йому пропонували щось бойове? У нашої влади "порошенківські" генерали не воюють, бо їм немає віри, крім того кримінальні справи ніхто не відміняв. Кривонос, Марченко...Марченко до оборони Миколаєва вже ніяким боком, Кім все захистив. Слухаючи оце все, в мене немає впевненості що Залужний взагалі проходив ту комісію особисто, ОПа сказала состряпать висновок, і зробили. Будеш проти - сядеш, знайдуть за що. Розмінування півдня наприклад. То вже краще послом. Батіг і пряник.
показати весь коментар
05.04.2024 14:29 Відповісти
вірте тільки шлємазу та єдиному *************!
показати весь коментар
05.04.2024 13:07 Відповісти
На відео не Часів, єто були Бахмут, Авдіївка ..👿
показати весь коментар
05.04.2024 13:39 Відповісти
Вчора була новина, що кацапня за 650 метрів до передмістя, уже є відео, де понад 30 бех йдуть на штурм і частина їх знищена, але по відео видно,що бої були вже в житловій зоні.
З захисних споруд видно тільки траншею а полі🤦
Де доти, мінні поля, зуби дракона???
**** у вас було більше 2 років, чому літаки вільно літають???
Зеля і ко - ви ***** із за яких гинуть сотні солдатів 😡
показати весь коментар
05.04.2024 13:52 Відповісти
Диванний експертизм тут у розпалі! Всі здалеку (деякі "дуже здалеку") знають як і що треба робити...
показати весь коментар
05.04.2024 14:14 Відповісти
Сирський вже дірку на мундирі для нагороди пробив? За Бахмут, Авдіївку вже заслужив. Тепер Часів Яр впаде.
показати весь коментар
05.04.2024 15:10 Відповісти
Но после падения говорят "Город находится под контролем"
показати весь коментар
05.04.2024 17:18 Відповісти
таки так, бахмут тоже еще не сдан
показати весь коментар
05.04.2024 18:38 Відповісти
Не иронизируйте.
Бахмут сдан. Но, если доставить дальнобойное орудие, или Химарс, то мы можем его контролировать.
Как Севастополь.
показати весь коментар
05.04.2024 20:19 Відповісти
да это так, но контроль хаймерсами означает полное разрушение украины, сколько еще можно самих себя разбивать?
показати весь коментар
05.04.2024 21:34 Відповісти
Мою хату (Времевский выступ) разбила наша армия. (мы раньше эвакуировались)
У меня ума хватает понять, войну нельзя прекращать потому что к моей хате подъехал кацапский танк
показати весь коментар
05.04.2024 21:45 Відповісти
 
 