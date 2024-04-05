Ситуація у Часовому Яру складна, тривають бої, війська РФ не заходили до передмістя, - ЗСУ

У Східному командуванні ЗСУ заперечили інформацію російських пропагандистів, що війська РФ нібито зайшли до передмістя Часового Яру.

Про це заявив речник Східного командування Збройних Сил України Андрій Задубінний у коментарі Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Російські пропагандистські видання заявили, що російські війська перебувають у передмісті Часового Яру.

За словами Задубінного, інформація роспропаганди не є правдою.

"Ситуація там дуже складна, бої тривають, але їх (російських військ. - Ред.) там немає. Не вірте російським повідомленням", - зазначив він.

Також читайте: Доба на Донеччині: Росіяни 15 разів обстріляли область, 2 особи загинули, а 9 дістали поранення. ФОТОрепортаж