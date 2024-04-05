У Міністерстві оборони розповіли, як будуть захищати електронні дані військовозобов’язаних у "хмарі"
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запуск електронного кабінету військовозобов’язаного. Тепер всі військові системи можна буде відкрити у "хмарі" за кордоном, тобто вони стануть доступнішими. Тому в Міністерстві оборони працюють над їхнім захистом.
Про це розповіла заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю Арміяinfo, інформує Цензор.НЕТ.
Як сказала Черногоренко, розгортання такої системи в "хмарах" за кордоном дасть можливість не лише отримувати спільний доступ, але і спільно захищати дані про військових.
"Ми можемо робити це на локації наших партнерів, держав НАТО. І це важлива для нас перемога, тому що ми тепер в одній швидкості зі всім цивілізованим світом. Низка країн вже вийшли з законодавством щодо легалізації ворк-клаудів - таких "хмар" для мілітарних систем. Відповідно, ми теж не пасемо задніх і робимо це дуже швидко. Я вдячна і народним депутатам, і президенту, що він підписав цей закон - він є співавтором цифрової революції", - наголосила заступниця Міністра.
Журналісти запитали, що у міністерстві думають про заяви декотрих нардепів про те, що не можна розміщувати секретні дані на іноземних серверах, тим більше під час воєнного стану. Черногоренко відповіла так:
"Дилетантських рішень точно не буде. Ми постійно консультуємося з Генеральним штабом, зі Службою безпеки України. Над цим працюють експертні команди, країни-партнери. Тому я точно можу гарантувати, що у цієї команди Міністерства оборони не буде дилетантських рішень. Ми зробимо все, щоб захистити наші системи. Ми будуємо центр обробки даних з грифом "Т". Ми зробимо все, щоб це було абсолютно погоджено, компромісно й була консенсусна позиція щодо розміщення тих чи інших систем",
Також заступниця міністра додала:
"Щодо сумнівів або побоювань народного депутата Романа Костенка - я його повністю розумію, розділяю його переживання і можу гарантувати, як, найперше, відповідальна громадянка, що зроблю все, щоб це було абсолютно без шкоди для держави і без шкоди для наших військових".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Міністерстві оборони України анонсували смартмобілізацію. Громадяни зможуть подати заявку на мобілізацію та обрати відповідну спеціальність.
В електронному реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг" з’явиться можливість побачити особисті дані. Людина зможе сформувати свій електронний документ та зрозуміти, які дані про неї розміщені в реєстрі.
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Тобто, людина створює документ і після того розуміє. що ж вона створила?
Ні, вони вже реально іпанулись з тими електронними кабінетами.
Ту ще й свої можуть за ''вигоду'' зливати дані
Чому співпраця з розвіданими інших країн ігноруються, не опрацьовується та нівелюється.
Чому використовують обладнання ворожих країн (китаю), камери громадських місцях.
Як ви будете захищати дані, які об'єднали з усіма органами (прикордонна служба, патрульні, спецслужби)
Берете ТЦКшника з додатком в його телефоні і все. Захист просрано.
з харкова роблять маріуполь, готують до травневого вторгнення, а нам розповідають про пасовища задніх!
заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко Джерело:
пі..лять, ідіоти клінічні імені 73%, ржіть самки собак.
А свіжі бази даних будуть все так же спокійно виставлятись на продаж в інтернеті. Як колись диски з базами податкової, МВС,тощо, продавались на Петрівці. І після кожного запевнення чиновників в непохитності захисту державних даних на продаж викидали оновлені версії баз даних.
Але ж мені поки що жодна падла не довела , навіщо управління критичною інфрастурою переносити в веб-бразузер замість звичайних деск-топних аплікацій ?! Бо якщо ти программер C#, C++ або Java (без скріпта) на сервер-сайд , то тобі нахрен не здалася та "хмара" й тебе не потрібні якісь там ліві devops , які тільки й вміють так робити сипорт існующих й чужих прог , а свій код більшість "девопсів" не вміють писати від слова абсолютно й не розуміють , як ранійше працували сервера без усяких "клауд-нісів" й як свій рідний код ставив хости й робив redundancy & load-balance .
Хочу усім вказати , що в таких країнах як США , Японія , Германія , Ізраїль таке поняття як ID-card існує вже так років 50 , а це й Ай-ди це просто індентефікатор в базі данних на серверах ... В ті часи , коли ніякого веба не існувало , а були фізичні сервера в кожній країні -- свої особисті й злом системи був можливий тільки в фантастичних й дешевих фільмах про "штірліців" (яких ніколи не існувало в природі) . Бо локалку зламати можливо лише теоритично . Були лише чутки й жодного підтвердження такого злому я не згадаю .
А ці хвойди-невігласи , яким в 2010-2015 було по 25 вони усе хочуть перенести у хмару пояснюючи , що це дешевше , але ніхто не рахує поточні витрати кожного місяця по захисту чутливої інфи які будуть потрібні для хмарного зберегання .
Шо ця гніда може підписувати як що вона не президент України
Тим паче від людей які привели фсбшну "Дію" в Україну. Цепросто новий злив особистих даних кацапам і фсб - все як домовлялись в Омані, а потім в Стамбулі.