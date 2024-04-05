У Міністерстві оборони розповіли, як будуть захищати електронні дані військовозобов’язаних у "хмарі"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запуск електронного кабінету військовозобов’язаного. Тепер всі військові системи можна буде відкрити у "хмарі" за кордоном, тобто вони стануть доступнішими. Тому в Міністерстві оборони працюють над їхнім захистом.

Про це розповіла заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю Арміяinfo, інформує Цензор.НЕТ.

Як сказала Черногоренко, розгортання такої системи в "хмарах" за кордоном дасть можливість не лише отримувати спільний доступ, але і спільно захищати дані про військових.

"Ми можемо робити це на локації наших партнерів, держав НАТО. І це важлива для нас перемога, тому що ми тепер в одній швидкості зі всім цивілізованим світом. Низка країн вже вийшли з законодавством щодо легалізації ворк-клаудів - таких "хмар" для мілітарних систем. Відповідно, ми теж не пасемо задніх і робимо це дуже швидко. Я вдячна і народним депутатам, і президенту, що він підписав цей закон - він є співавтором цифрової революції", - наголосила заступниця Міністра.

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Журналісти запитали, що у міністерстві думають про заяви декотрих нардепів про те, що не можна розміщувати секретні дані на іноземних серверах, тим більше під час воєнного стану. Черногоренко відповіла так:

"Дилетантських рішень точно не буде. Ми постійно консультуємося з Генеральним штабом, зі Службою безпеки України. Над цим працюють експертні команди, країни-партнери. Тому я точно можу гарантувати, що у цієї команди Міністерства оборони не буде дилетантських рішень. Ми зробимо все, щоб захистити наші системи. Ми будуємо центр обробки даних з грифом "Т". Ми зробимо все, щоб це було абсолютно погоджено, компромісно й була консенсусна позиція щодо розміщення тих чи інших систем",

Також заступниця міністра додала:

"Щодо сумнівів або побоювань народного депутата Романа Костенка - я його повністю розумію, розділяю його переживання і можу гарантувати, як, найперше, відповідальна громадянка, що зроблю все, щоб це було абсолютно без шкоди для держави і без шкоди для наших військових".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Міністерстві оборони України анонсували смартмобілізацію. Громадяни зможуть подати заявку на мобілізацію та обрати відповідну спеціальність.

В електронному реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг" з’явиться можливість побачити особисті дані. Людина зможе сформувати свій електронний документ та зрозуміти, які дані про неї розміщені в реєстрі.

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