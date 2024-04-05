Україна незабаром отримає дрони, які здатні пролетіти понад 2 тис. км, - Bild

Вже цього року Україна може отримати далекобійні дрони з дальністю до 2 000 км.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bild.

За даними видання, вже цього року Україна зможе застосовувати дрони з далекобійністю до 2000 км і більше.

Це має компенсувати Україні дефіцит ракет середньої та великої дальності.

"Ракети залишилися у минулому. Дрони - це майбутнє", - заявило джерело BILD.

За його даними, до кінця року відразу 10 виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 км. А київське КБ "Луч" розробило безпілотник "Сокіл-3000", який може пролетіти до 3300 км. За розрахунками BILD, нова українська зброя зможе атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області. Там розташовано близько 80 військових баз. Зокрема аеродром Оленья, де базуються стратегічні бомбардувальники РФ.

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