УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10527 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 000 68

Україна незабаром отримає дрони, які здатні пролетіти понад 2 тис. км, - Bild

бпла,росія

Вже цього року Україна може отримати далекобійні дрони з дальністю до 2 000 км.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bild.

За даними видання, вже цього року Україна зможе застосовувати дрони з далекобійністю до 2000 км і більше. 

Це має компенсувати Україні дефіцит ракет середньої та великої дальності.

Дрони

"Ракети залишилися у минулому. Дрони - це майбутнє", - заявило джерело BILD.

За його даними, до кінця року відразу 10 виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 км. А київське КБ "Луч" розробило безпілотник "Сокіл-3000", який може пролетіти до 3300 км. За розрахунками BILD, нова українська зброя зможе атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області. Там розташовано близько 80 військових баз. Зокрема аеродром Оленья, де базуються стратегічні бомбардувальники РФ.

Дивіться: Дрон-камікадзе влучає у ворожий танк, обладнаний "купольним" комплексом РЕБ. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4678)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
А давайте спочатку зробимо, а потім похвалимось...
показати весь коментар
05.04.2024 12:57
+9
Будь яка країна НАТО , крім США , з якою сталося б те що з нами , зараз бігала б по світу і казала - дайте .
Бо в жодній країні НАТО немає і близько такого арсеналу зброї щоб можна було протистояти паРаші .
показати весь коментар
05.04.2024 13:26
+7
подвбна зброя (радіус до 1600 км) у нас була з осені 2022 року!

АЛЕ зєХРЯК під час війни витрачав НАШІ З ВАМИ гроші на "вялікоє будівніцтва", "телеДОЛБОмарафон", "яйця17" - коротше КРАВ як в останній день.

і СЦЯВ завлати шкоди кацапській економіці на ВПК....

мабуть воно ніколи не було і вже не стане українцем по духу.
показати весь коментар
05.04.2024 13:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А давайте спочатку зробимо, а потім похвалимось...
показати весь коментар
05.04.2024 12:57 Відповісти
Ніт! Може й незабаром- це основні здобутки 73% клінічних ідіотів, що доповзли до Вавививерження.
показати весь коментар
05.04.2024 13:02 Відповісти
Почитай про Морозовський аеродром. Ти впевнений що серед тих що готував таздійснював цю атаку не було 73% "клінічних ідіотів"?
показати весь коментар
05.04.2024 13:11 Відповісти
Може й були, а може і ні, а розробляли та здійснили ті хто підтримує вибір інших 27%!
показати весь коментар
05.04.2024 13:18 Відповісти
Хто наприклад із Національного Корпусу чи Свободи голосував за Зє. Вони просто не прийшли на другий тур.
показати весь коментар
05.04.2024 13:21 Відповісти
Риторика Національного Корпусу і Свободи на тих виборах була проти Порошенка. Про Зеленського вони просто мовчали. На другий тур вони, може, і не ходили, бо свою справу вони зробили ще в першому турі.
показати весь коментар
05.04.2024 14:00 Відповісти
свіжовилуплений, вірю, що хрінпіду лідор нацюцюрників як ти, а дЄрмак проктолог його.
показати весь коментар
05.04.2024 13:22 Відповісти
Ural bomber ?

німці тихо тішаться - те що "прощьолкал" Рейх, роблять українці
показати весь коментар
05.04.2024 13:21 Відповісти
Так це ж німецька преса пише .
показати весь коментар
05.04.2024 13:22 Відповісти
А хто їм про то розказав?
показати весь коментар
05.04.2024 13:27 Відповісти
Нєізвєсний істочнік .. Можливо й самі придумали . Але це не відміняє той факт що це не наші хизуються .
От перепостили цю новину з Більда - наші змі , це правда . Зараз вона гуляє по всьому інтернету .
показати весь коментар
05.04.2024 13:34 Відповісти
Тобто атаки БПЛА по Татарстану ЗА 1200 кс від України то "ВИГАДКА BILD"?! Ню, ню?! А стосовно "Сокіл-300" і його характеристик інформація у загальному доступі і випробування проводились ще з 2021 року що також є у інтернеті!!!
показати весь коментар
05.04.2024 13:43 Відповісти
Bild, це не преса, це мішанка жовтої та заказної публікації, вони як поміняли спонсора перестали бути справжньою пресою!!!
показати весь коментар
05.04.2024 15:06 Відповісти
В нас багато чого розроблено. Ось тільки ми по світу дайте-дайте.
Може тут треба на такі новини дивитися під іншим кутом. Особливо при теперішній владі де все буде в майбутньому. Наче комуняки..
показати весь коментар
05.04.2024 12:58 Відповісти
нинішнє покоління буде жити із обрізаними пенісами!
опа зебіла.
показати весь коментар
05.04.2024 13:03 Відповісти
Взагалі то у статті йдеться не про іноземні, а про вітчизняні розробки, тож не може бути завжди погано, як не буває і завжди добре!
показати весь коментар
05.04.2024 13:21 Відповісти
Будь яка країна НАТО , крім США , з якою сталося б те що з нами , зараз бігала б по світу і казала - дайте .
Бо в жодній країні НАТО немає і близько такого арсеналу зброї щоб можна було протистояти паРаші .
показати весь коментар
05.04.2024 13:26 Відповісти
Із цим погоджуюсь, але наші втрати могли бути набагато меншими як теріторіально, так і у руйнуванні підприємств та втраті людських життів якби хоча б залишилось усе в ЗСУ та на кордонах з точки зору мінних загороджень, у тому стані як це було у травні 2019-го, не кажу чи вже про підримку темпів переозброєння та зростання війська в темпах 2018-го!!!
показати весь коментар
05.04.2024 13:54 Відповісти
Круто было бы
показати весь коментар
05.04.2024 12:58 Відповісти
візьмемось за "становий хрєбєт" рашки - Урал
показати весь коментар
05.04.2024 13:22 Відповісти
А чого БИ?! Вже за фактом маємо понад 1200 км, але навіть для вітчизняних розробок потрібні іноземні компоненти, наприклад електронні складові. Жодна країна не має 100% власного циклу виробництва. Що американці, що китайці, що рашисти використовують при виробництві чогось більш менш складного іноземні компоненти. А у нашому випадку потрібна і фінансова допомога, бо наш ворог годувався як не в себе 30 років західними державами аби став миролюбнішим, але не в коня корм - Скільки вовка не годуй, він все одно у ліс дивиться! От зараз із цим відгодованим зозулям нам й доводиться боротися, тож ті що його вигодовували надають допомогу нам, аби свої ж помилки виправити нашими руками!!!
показати весь коментар
05.04.2024 13:28 Відповісти
Я слишком много раз слышал трёп. По этому и пишу, что был бы рад
показати весь коментар
06.04.2024 01:31 Відповісти
може і отримає, але з чітким обмеженням на атаки бізнес партнерів з кацапії.
вся, високотехнологічна, далекобійна зброя, повинна бути українського виробництва!
що б не одна падла, не могла вказувати нам, як воювати!
показати весь коментар
05.04.2024 12:58 Відповісти
Нічого не знайшов стосовно БПЛА "Сокіл-3000", а от "Сокіл-300" знайшов. Можливо вдалось підвишіти дальність польоту, але й її треба ділити навпіл, бо це не камікадзе а бомбардувальник що може бути при бажанні і винищувачем і надто багато коштує для квитка у один бік!
показати весь коментар
05.04.2024 13:16 Відповісти
Корисне навантаження: до 300 кг;
Максимальна швидкість: 580 км/год;
Тривалість польоту: до 26 год;
Максимальна висота: 12 км;
Вартість: близько $2 млн.
Модифікація з українським двигуном АП-450Т2 здатна покрити відстань до 1300 км. Дальність польоту безпілотника з двигуном Rotax 914 може досягати 3300 км.
Це 2022 рік.
показати весь коментар
05.04.2024 14:51 Відповісти
То надав би й посилання, бо можливо через обмеження у трафіку на комп'ютері що в мене на роботі (бо звісно він не для спілкування у інтернеті призначений) мені Google ОСЬ ЦЬОГО не надав, тож дякую за інфу, але й посилання не завадило б, принаймні на майбутнє, і все одно дальність польоту треба ділити в нього НАВПІЛ, бо як я і писав раніше він багатоцільовий і надто дорогий для одноразового використання!!!
показати весь коментар
05.04.2024 14:57 Відповісти
Будь ласка:
https://dev.ua/news/sokil-300-1670657669 Українські інженери розробили ударний дрон «Сокіл-300», що може літати на 3300 км. Ось його характеристики: фото, відео | dev.ua
https://dev.ua/news/sokil2-1671266547 «По Криму Україна зможе працювати якісно, дістане і до рф». Засновник DroneUA назвав переваги дрона «Сокіл-300», який літатиме на 3300 км | dev.ua
І ви вірно написали нижче, це розробка ще 2020-го року.
показати весь коментар
05.04.2024 15:31 Відповісти
подвбна зброя (радіус до 1600 км) у нас була з осені 2022 року!

АЛЕ зєХРЯК під час війни витрачав НАШІ З ВАМИ гроші на "вялікоє будівніцтва", "телеДОЛБОмарафон", "яйця17" - коротше КРАВ як в останній день.

і СЦЯВ завлати шкоди кацапській економіці на ВПК....

мабуть воно ніколи не було і вже не стане українцем по духу.
показати весь коментар
05.04.2024 13:21 Відповісти
НЕ 2022, а 2020 - https://www.youtube.com/watch?v=BPEYQFobQfM 6 листопада 2020 року на території "Жулянського машинобудівного заводу "Візар" презентували макет ударного БПЛА "Сокіл-300".
показати весь коментар
05.04.2024 13:32 Відповісти
03.05.2021 - https://iat.kpi.ua/2021/05/03/defense/ Випробування БПЛА "Сокіл-300"
показати весь коментар
05.04.2024 13:35 Відповісти
не коректний заголовок у Більда, не отримає а виготовить сама
показати весь коментар
05.04.2024 13:34 Відповісти
Ну то таке, бо отримає у сенсі армія, а на те хто саме виробник увагу при формуванні оголовку не надавали, хоча коректніше Ваша версія!
показати весь коментар
05.04.2024 13:37 Відповісти
Скільки ж годин потрібно щоб дрон пролетів 2 тисячі км. Невже за цей час неможливо його знайти та збити? Я запитую без іронії.
показати весь коментар
05.04.2024 13:43 Відповісти
Відповідь БЕЗ ІРОНІЇ можеш сформувати сам на основі ФАКТУ прильоту по підприємствам Татарстану котрі за 1200 км від України! Успіхів у аналізі інформації!
показати весь коментар
05.04.2024 13:46 Відповісти
Це одиничний дистанційно керований літачок, який росіяни могли сплутать з місцевими та не сприймати за загрозу. Але другого разу вже не буде. Руст також сідав на Красну площу. Це тоді, коли пильнували за кожним горобцем. Але якщо літачків буде зграя, то явно що запідозрять що це не кукурузник з поштою полетів.
показати весь коментар
05.04.2024 14:02 Відповісти
Пробач, але ПРИЛЕТІЛО по ДВОХ підприємствах "Герон" та НПЗ, і не одним, а щонайменше ТРЬОМА дронами, тож якось не дуже обгрунтовані твої заперечення! Це по перше, та й цілі на відстані у 800-1000 км вже вражались і не одноразово, пітерці не дадуть збрехати, а доних напрямки достатися важко, тож точно маршрут був ломаний!!!
показати весь коментар
05.04.2024 14:16 Відповісти
з вилупленням!
показати весь коментар
05.04.2024 13:53 Відповісти
бабка повитуха
показати весь коментар
05.04.2024 14:00 Відповісти
Це ж тебе вітають "Скажені Граблі", бо ти сьогодні вилупився як це буває із більшістю кремлеботів, котрі як одноденні метелики - реєструютьця, пишуть ба зна що і зникають аби потім з'явитись вже під новим ніком для подальшого розповсюдження несенітниці і брехні!
показати весь коментар
05.04.2024 14:09 Відповісти
пан ідіот?
показати весь коментар
05.04.2024 14:01 Відповісти
члін собі відріж, щоб зебілів не плодив... Заодно, поцілуй свіжовилупленого кугута-коханця.
показати весь коментар
05.04.2024 14:07 Відповісти
клаву до ікоти не перелякай, хірург віслючий.
показати весь коментар
05.04.2024 14:10 Відповісти
Слухай хЄрург, що ти з себе корчиш так переймаючись кремлеботом "Скажені Граблі"?! Не треба тут понти розводити як )(уйло на кремлівських баштах!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
05.04.2024 14:12 Відповісти
Олександр, а ти що, у одній колоді кремлівських карт із "Скажені Граблі"?! Чого ти так ним опікуєшся???!!!
показати весь коментар
05.04.2024 14:10 Відповісти
варто розвернути "яєчко" в сторону 3,14дерації.тоді потрібно буде рисувати круги за Уралом десь в Оренбургській області...?
показати весь коментар
05.04.2024 14:14 Відповісти
Краще у районі Находки, але нам туди не треба, то вже китайська земля, там навіть новини на китайській мові вже йдуть і поліція цю мову вивчає!
показати весь коментар
05.04.2024 14:19 Відповісти
Молодцы. Всегда наперед выдают военные планы и технологии. Хвастуны вы. Берите пример у оккупантов. Вот они ничего не обьявляют. Просто молча бомбят и захватывают. И все это без рекламы. Они даже войну не обьявляли. Если что. И все у них получается ..
показати весь коментар
05.04.2024 14:15 Відповісти
Так саме з рашистів приклад й беруть, ті Берлін та Лондон ще з 2014-го "беруть" та плани "окупації" Готланда малюють, навіть Бульбафюрер на тижні розмальовував як Сувалкський коридор "брати" буде та три балтійські країни "ділити" буде "попиваючи каву" у Варшаві!
показати весь коментар
05.04.2024 14:21 Відповісти
Сказкі вєнского лєса.
Коли такий дрон нарешті з'явиться, у кацапів буде вже ФАБ-5000, ще декілька видів дронів і бог зна що.
показати весь коментар
05.04.2024 14:23 Відповісти
А як же, московські царі збудували "Цар пушку", що жодного разу не вистрілила, Гітлер мріяв танком "Маус", Хрущов жахнув по власній землі "Цар бомбою", а )(уйло (він же путін) хизувався то "Кінжалом" то "Цирконом" котрі "невловимі" та "невразливі" а найкращім в рашистів все залишаються лише радянські розробки! Оту ФАБ-5000 будуть чим закидувати, катапультою римською, бо не знаю чи є літак котрий із нею від землі відірветься?! А от українські БПЛА точно вже двічі за один раз до Москви можуть злітати якщо й Татарстан для них не проблема!!!
показати весь коментар
05.04.2024 14:34 Відповісти
О, і позитивний дід тут як тут. Все в нього завжди весело і пердомоги над тупими москалями 24/7.
показати весь коментар
05.04.2024 14:37 Відповісти
Не завжди, на жаль, але У ЦЬОМУ випадку є не просто оптимізм, а ВПЕВНЕННІСТЬ бо підкріплено усе ФАКТАМИ. Я розумію що московитам і СЛІВ їх )(уйла (він же путін) достатньо, а от я опираюсь лише на факти, котрі Є! І як я бачу слова написані Жванецьким та використані Райкіним продовжують жити у рашистах, а саме - Є такі люди котрим дуже погано, коли іншим добре! І ці самі московські нацисти завжди ненавидять тих хто живе добре і усіма можливими засобами намагаються знищіти, або хоча б принизити тих кому добре!!!
показати весь коментар
05.04.2024 14:45 Відповісти
Що "Nero Angelo", прийшов чорний на допомогу "Скажені Граблі" або вирішив його підмінити?! Ну тоді продублюю для тебе те що написав йому стосовно запропонованому ним польоту від України до Англії, коли він явно не володіючи знаннями у географії сповістив про якусь високу перепону! Так от, дубль: Здається я зрозумів, ти мабуть з Московії (т.з. "роССії") "Скажені Граблі", бо там й на Париж йшли через Альпи втрачаючи на перевалах велику кількість людей АБИ НЕ ЗУСТРІТИСЬ ІЗ НАПОЛЕОНОМ з котрим у той час боролися у відкритому бою союзники РоССійської імперії, а московити захопили Париж у котрому були лише жінки та діти із старими, і "БІСТРО - БІСТРО" потім звідти драпанули через боягузтво зустрітись з повертаючимися РОЗБИТИМИ військами французів. Чув що у Москві це згадують як "велику перемогу" а не ознаку відвертого боягузтва!
показати весь коментар
05.04.2024 14:51 Відповісти
дрони ефективні доки москалі не перекриють кордон засобами ППО. І вони це зроблять рано чи пізно. Дронами ракети не замінити. А з ракетобудуванням у нас що? - нічого
показати весь коментар
05.04.2024 14:26 Відповісти
А коли вони його перекриють?! Скільки їм цього самого ППО треба? Воно в них Є?! НІ! А може бути, при умові що його постійно знищують не зважаючи на те С-300 це, чи С-400, чи 500?! Теж ні, Тож досягнення Руста, що посадив літак на Червоній площі відкрило врата котрі зачинити рашисти НЕ В ЗМОЗІ ФІЗИЧНО!!!
показати весь коментар
05.04.2024 14:38 Відповісти
"Скільки їм цього самого ППО треба"? виходячи з протяжності кордону і лінії фронту їм потрібно стільки ж скільки і нам. Але на відміну від нас московити самі виготовляють системи ППО. А збивати тихоходні дрони не така проблема як ракети.
показати весь коментар
05.04.2024 19:57 Відповісти
Пуйло тепер де бункер рити має? На Алясці не можна. Там США легко дістануть.
показати весь коментар
05.04.2024 15:09 Відповісти
Гарна новина, давно треба бомбити заводи по випуску танкі, снарядів і склади бронетехніки кацапів.
Але звісно це ніяк не спасе шкуру зеленського і дЄрмака - забагато крові українців пролито за їх провиною і зрадою.
показати весь коментар
05.04.2024 15:26 Відповісти
Всегда было интересно, почему нельзя молча брать и делать) Ну вот чего эта за фишка от ОП делать анонсы военных событий, как тв шоу сильно до? Сначала рассказывают, что снесут мост в 2 квартале 24 года, теперь вот это.
показати весь коментар
05.04.2024 17:01 Відповісти
 
 