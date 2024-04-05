Україна незабаром отримає дрони, які здатні пролетіти понад 2 тис. км, - Bild
Вже цього року Україна може отримати далекобійні дрони з дальністю до 2 000 км.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bild.
За даними видання, вже цього року Україна зможе застосовувати дрони з далекобійністю до 2000 км і більше.
Це має компенсувати Україні дефіцит ракет середньої та великої дальності.
"Ракети залишилися у минулому. Дрони - це майбутнє", - заявило джерело BILD.
За його даними, до кінця року відразу 10 виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 км. А київське КБ "Луч" розробило безпілотник "Сокіл-3000", який може пролетіти до 3300 км. За розрахунками BILD, нова українська зброя зможе атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області. Там розташовано близько 80 військових баз. Зокрема аеродром Оленья, де базуються стратегічні бомбардувальники РФ.
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німці тихо тішаться - те що "прощьолкал" Рейх, роблять українці
От перепостили цю новину з Більда - наші змі , це правда . Зараз вона гуляє по всьому інтернету .
Може тут треба на такі новини дивитися під іншим кутом. Особливо при теперішній владі де все буде в майбутньому. Наче комуняки..
опа зебіла.
Бо в жодній країні НАТО немає і близько такого арсеналу зброї щоб можна було протистояти паРаші .
вся, високотехнологічна, далекобійна зброя, повинна бути українського виробництва!
що б не одна падла, не могла вказувати нам, як воювати!
Максимальна швидкість: 580 км/год;
Тривалість польоту: до 26 год;
Максимальна висота: 12 км;
Вартість: близько $2 млн.
Модифікація з українським двигуном АП-450Т2 здатна покрити відстань до 1300 км. Дальність польоту безпілотника з двигуном Rotax 914 може досягати 3300 км.
Це 2022 рік.
https://dev.ua/news/sokil-300-1670657669 Українські інженери розробили ударний дрон «Сокіл-300», що може літати на 3300 км. Ось його характеристики: фото, відео | dev.ua
https://dev.ua/news/sokil2-1671266547 «По Криму Україна зможе працювати якісно, дістане і до рф». Засновник DroneUA назвав переваги дрона «Сокіл-300», який літатиме на 3300 км | dev.ua
І ви вірно написали нижче, це розробка ще 2020-го року.
АЛЕ зєХРЯК під час війни витрачав НАШІ З ВАМИ гроші на "вялікоє будівніцтва", "телеДОЛБОмарафон", "яйця17" - коротше КРАВ як в останній день.
і СЦЯВ завлати шкоди кацапській економіці на ВПК....
мабуть воно ніколи не було і вже не стане українцем по духу.
Коли такий дрон нарешті з'явиться, у кацапів буде вже ФАБ-5000, ще декілька видів дронів і бог зна що.
Але звісно це ніяк не спасе шкуру зеленського і дЄрмака - забагато крові українців пролито за їх провиною і зрадою.