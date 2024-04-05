В Україні судитимуть офіцера Росгвардії, який катував цивільних у морозильних камерах аеропорту Гостомеля, - Офіс Генпрокурора

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника командира по роботі з особовим складом загону мобільного особливого призначення "Ратибор" управління Росгвардії по Красноярському краю. Він катував цивільних в морозильних камерах під час тимчасової окупації Гостомеля.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Розслідуванням встановлено, що під час окупації Гостомеля у березні 2022 року обвинувачений спільно з підлеглими утримували на території авіаційного підприємства близько 100 осіб. Їх тримали у трьох непрацюючих морозильних камерах. У найменшій площею 6 кв. м перебувало 15 осіб, у найбільшій - близько 30 і більше. Серед утримуваних були як цивільні, так і військовополонені", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що люди не мали необхідної медичної допомоги та достатнього харчування, спати доводилося, сидячи на підлозі. Більшості полонених зав'язували очі. Температура перебування в цих камерах була некомфортною, були відсутні вентиляція і світло, а також туалет.

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Утримуваних били руками, ногами, прикладом автоматичної зброї. Катували електричним струмом, позбавляли повітря, одягнувши на голову поліетиленовий пакет, та імітували розстріл.

"Цими забороненими методами окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про військово-політичне керівництво України, Збройні Сили України та осіб, які брали участь в АТО/ООС. Потерпілі зазнали сильних фізичних та психологічних травм", - додали в пресслужбі Офісу Генпрокурора.

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