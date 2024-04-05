Шмигаль про удари по НПЗ РФ: Росіянам слід зрозуміти, що "вони мають платити за агресію"

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав атаки Сил оборони на нафтопереробні заводи Росії "прямою комунікацією з російським населенням"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю прем'єр-міністра естонському ERR.

"Це підтримка санкцій, які введені проти промисловості Росії. Заводи припиняють експортувати бензин і дизель, це впливає на дефіцит продукції – я маю на увазі паливо на російських бензозаправках. Жителям Росії слід зрозуміти, що вони мають платити за агресію. Це пряма комунікація з російським населенням", – зазначив Шмигаль.

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Удари по об'єктах РФ

Днями Пентагон прокоментував українські удари по НПЗ в РФ. Генерал Патрік Райдер наголосив, що Пентагон не надає Україні зброю, яка здатна бити по військових цілях в російському тилу.

Україна впродовж останніх місяців активізувала атаки безпілотників по території РФ, унаслідок чого з ладу виведена значна частина нафтопереробної галузі Росії, що вже позначилося на цінах на бензин та інші види пального. Також обʼєктами нападів були підприємства оборонно-промислового комплексу. У першому кварталі 2024 року безпілотники атакували 13 нафтопереробних заводів РФ.

У ніч на 23 березня російські телеграм-канали повідомили про вибухи та пожежу на черговому російському НПЗ - Куйбишевському НПЗ у Самарській області РФ. На підприємстві зупинили CDU-5, одну з двох установок первинної переробки. Тоді завод втратив половину своїх потужностей.

У ніч на 15 березня безпілотники атакували російський НПЗ "Первый завод" у Калузькій області. Обладнання заводу зазнало пошкоджень, зайнялася пожежа.

13 березня Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії призупиняв роботу після атаки дронів. Це найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії та єдиний НПЗ у Ростовській області. Його повна потужність – 5,6 млн тонн.

Того ж дня безпілотники атакували рязанський НПЗ "Роснєфті", внаслідок чого пошкоджень зазнали дві установки первинної переробки нафти. На них припадає 70% потужності заводу, проте ступінь пошкоджень власник заводу приховує.

У ніч на 12 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області, він також призупинив роботу. Внаслідок удару виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ.