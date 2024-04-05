Знищено 19 бронемашин із 32: бійці 67-ї ОМБр відбили масштабну атаку окупантів поблизу Часового Яру. ВIДЕО
Бійці 67-ї ОМБр відбили масштабну атаку окупантів поблизу Часового Яру на Донеччині, знищивши майже два десятки ворожих бронемашин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бою з окупантами, опублікований у соцмережах.
"Одну з наймасштабніших атак російської бронетехніки відбили воїни 67-ї окремої механізованої бригади. Дія відбувається поблизу міста Часів Яр. Із 32 одиниць ворожої техніки нашими воїнами було знищено 19 бронемашин. Що цікаво, допомогли їм у цьому російські пілоти, які вчасно прийшли на допомогу та відпрацювали "дружнім вогнем" по своїй колоні", - зазначається у дописі до публікації.
Топ коментарі
+40 Алекс Мышкевич
показати весь коментар05.04.2024 13:30
+38 Володимир Мик
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+25 Bogdan #582978
показати весь коментар05.04.2024 15:14
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лінія ЗЄлєнікіна - ниточка окопів.
панівні висоти бездарно просрані сирським 👿
тримайтесь, хлопці!
Слава ЗСУ!
при Генералі Залужному кацапів жваво мочили
Ніяких мінних полів, ніяких укріплень та фортефікаційних споруд взагалі не має.
Командування та вище керівництво це брехливі тварюки
НЕ буде ніякої заморозки. Буде парагвайська війна з повним знищенням міст. З тим же або гіршим результатом. Парагвайський ель-преЗеденте хоча б будував фортифікації.
Чомусь тупий гнилий корумпований ворог може набудувати у відкритих степах по 5 ліній оборони, а мудрий нарід з найвеличнішим преЗедентом ніт.
Ви ще будете згадувати китайський мирний план як шоколадну пропозицію.
просто так сафпало?
Шоб так фсьо ускорилось Наркоман поменял генерала "манная каша", каторый ничиво неделал, на генерала Штирлица, каторый делает фсьо.
Фсьо шо требует враг, и там хде требует враг.
Пока Наркомана с ево ОП не повесите, так и будут вас стирать ластиком.
Или каму-то исчо это невидно?
***** устал ужэ прикрывать сваево троянскова коня, топать ножками и обесчать ево ликвидировать в 548-й раз.
Які висновки?..
Підказка: Схоже на те, що ворожі штурмові літаки вже готові зустрітися в повітрі з нашими дронами.