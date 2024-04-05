Знищено 19 бронемашин із 32: бійці 67-ї ОМБр відбили масштабну атаку окупантів поблизу Часового Яру. ВIДЕО

Бійці 67-ї ОМБр відбили масштабну атаку окупантів поблизу Часового Яру на Донеччині, знищивши майже два десятки ворожих бронемашин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бою з окупантами, опублікований у соцмережах.

"Одну з наймасштабніших атак російської бронетехніки відбили воїни 67-ї окремої механізованої бригади. Дія відбувається поблизу міста Часів Яр. Із 32 одиниць ворожої техніки нашими воїнами було знищено 19 бронемашин. Що цікаво, допомогли їм у цьому російські пілоти, які вчасно прийшли на допомогу та відпрацювали "дружнім вогнем" по своїй колоні", - зазначається у дописі до публікації.

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