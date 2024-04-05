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Новини Війна
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Знищено 19 бронемашин із 32: бійці 67-ї ОМБр відбили масштабну атаку окупантів поблизу Часового Яру. ВIДЕО

Бійці 67-ї ОМБр відбили масштабну атаку окупантів поблизу Часового Яру на Донеччині, знищивши майже два десятки ворожих бронемашин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бою з окупантами, опублікований у соцмережах.

"Одну з наймасштабніших атак російської бронетехніки відбили воїни 67-ї окремої механізованої бригади. Дія відбувається поблизу міста Часів Яр. Із 32 одиниць ворожої техніки нашими воїнами було знищено 19 бронемашин. Що цікаво, допомогли їм у цьому російські пілоти, які вчасно прийшли на допомогу та відпрацювали "дружнім вогнем" по своїй колоні", - зазначається у дописі до публікації.

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Автор: 

армія рф (17317) танк (2064) знищення (7204) бій (159) 67 ОМБр (18) Часів Яр (327)


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Топ коментарі
+40
на відео - передмістя Часового Яру !

лінія ЗЄлєнікіна - ниточка окопів.
панівні висоти бездарно просрані сирським 👿

тримайтесь, хлопці!
Слава ЗСУ!
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05.04.2024 13:30
+38
Судячи з відео, орки легко заходять в міську межу Часового Яру.
Ніяких мінних полів, ніяких укріплень та фортефікаційних споруд взагалі не має.
Командування та вище керівництво це брехливі тварюки
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05.04.2024 14:02
+25
колони і відсутність укріплень навколо міста то таке, 4 грача над містом і ні одного пуска пзрк це взагалі піздец.
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05.04.2024 15:14
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на відео - передмістя Часового Яру !

лінія ЗЄлєнікіна - ниточка окопів.
панівні висоти бездарно просрані сирським 👿

тримайтесь, хлопці!
Слава ЗСУ!
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05.04.2024 13:30 Відповісти
Зрозуміло, Фортеця Часів Яр
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05.04.2024 13:35 Відповісти
Не, все будет быстрее.
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05.04.2024 13:40 Відповісти
Схоже так....
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05.04.2024 13:41 Відповісти
головнокомандувач став "не той системы"

при Генералі Залужному кацапів жваво мочили
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05.04.2024 23:10 Відповісти
при Генералі Залужному були лярди західної допомоги і мільйон добровольців, а зараз ні першого ні другого
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06.04.2024 01:03 Відповісти
Скільки в них є тієї броні? Вже і по Оріксі вони втратили більше 15 тисяч одиниць різної техніки.
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05.04.2024 13:46 Відповісти
заводи працюють в три зміни, техніка в кацапів не закінчиться ніколи.
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05.04.2024 15:12 Відповісти
Бгг
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05.04.2024 15:21 Відповісти
70 лет без остановки клепали всем савком и ставили на склады. потом срашька еще 20 лет . А в это время Украина продавала танки Пакистану
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05.04.2024 15:23 Відповісти
ПЗРК нема?
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05.04.2024 13:51 Відповісти
Та да, ціла зграя су-25...
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05.04.2024 13:59 Відповісти
Судячи з відео, орки легко заходять в міську межу Часового Яру.
Ніяких мінних полів, ніяких укріплень та фортефікаційних споруд взагалі не має.
Командування та вище керівництво це брехливі тварюки
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05.04.2024 14:02 Відповісти
Видно в Саудівські Аравії було получене нове завдання
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05.04.2024 14:33 Відповісти
по відео - НІХЄРА нема, ні укріплень, ні мін, а судячи з того що літають парами - то й збивати теж нема чим.
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05.04.2024 14:05 Відповісти
Молодцы расейские люфтфаффе. Работаем согласно плана....Великая Германия наградит вас Железным Крестом.
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05.04.2024 14:30 Відповісти
колони і відсутність укріплень навколо міста то таке, 4 грача над містом і ні одного пуска пзрк це взагалі піздец.
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05.04.2024 15:14 Відповісти
Роботу зробили самі орки розваливши зерг-раш сушками. Просто тупо повезло...
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05.04.2024 15:26 Відповісти
техніка то таке собі, те що літають вільно ось головне, якщо це так, то дальність їхніх кабів та карів щє підвищується.А новину підносять по іньшому.
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05.04.2024 15:34 Відповісти
Шось при новому головнокомандуючому і новому ген штабі, про.б.уваться все стало набагато скоріше
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05.04.2024 15:35 Відповісти
Якщо вже "відео опубліковане в соцмережах" веде не на сторінку 67-ї ОМБр, а на вашу, то хоч десь окремо залишіть посилання, у них там і збори ідуть, відео всі постять, а посилання ніхто не залишає. Цензор, будь ласка, бо так там підписників і не прибуде....
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05.04.2024 15:39 Відповісти
Звідки візьмуться фортифікації коли на область на папері виділяють пару мільярдів, а один очільник ВЦА краде 80 мільйонів (це те що відомо), а потім йде на підвищення в антимонопольний комітет.
НЕ буде ніякої заморозки. Буде парагвайська війна з повним знищенням міст. З тим же або гіршим результатом. Парагвайський ель-преЗеденте хоча б будував фортифікації.
Чомусь тупий гнилий корумпований ворог може набудувати у відкритих степах по 5 ліній оборони, а мудрий нарід з найвеличнішим преЗедентом ніт.
Ви ще будете згадувати китайський мирний план як шоколадну пропозицію.
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05.04.2024 18:32 Відповісти
Ген. Штаб про.бав прорив кацапів в Часів Яр
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05.04.2024 20:59 Відповісти
ага!ага!
просто так сафпало?
Шоб так фсьо ускорилось Наркоман поменял генерала "манная каша", каторый ничиво неделал, на генерала Штирлица, каторый делает фсьо.
Фсьо шо требует враг, и там хде требует враг.
Пока Наркомана с ево ОП не повесите, так и будут вас стирать ластиком.
Или каму-то исчо это невидно?
***** устал ужэ прикрывать сваево троянскова коня, топать ножками и обесчать ево ликвидировать в 548-й раз.
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05.04.2024 21:55 Відповісти
Пздц... Стингеры где??Или хотя бы Игла засратая??Которые пачками передавали наши партнеры.Складывается впечатление,что на фронте никуя нет...Самолеты стаями летают..
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05.04.2024 23:58 Відповісти
Збс, уже колонами заходят и авиация на пох летает чуть ли не в эпицентре. Просто шик
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06.04.2024 01:05 Відповісти
Єти дебилы все время колонами атакуюи и слава богу,время идет а кацапня в этом плане умнее не становиться)
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06.04.2024 05:17 Відповісти
Про ворожий авіаудар тут теж дуже цікаво, а саме, - їхні літаки літають достатньо низько - приблизно на однаковій висоті з дроном, який знімав це відео...

Які висновки?..

Підказка: Схоже на те, що ворожі штурмові літаки вже готові зустрітися в повітрі з нашими дронами.
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06.04.2024 01:44 Відповісти
 
 