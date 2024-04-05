Майже в кожній другій декларації - активи, що значно збільшилися під час воєнного стану, - НАЗК

Майже кожна друга відібрана для повної перевірки декларація ідентифікована як ризикова і містить інформацію про активи, які значно збільшилися під час воєнного стану.

Про це в ефірі Українського радіо повідомила керівник Управління проведення повних перевірок НАЗК Юлія Кулікова, передає Цензор.НЕТ.

Зараз агентство проводить трохи більше як 300 таких перевірок.

"Майже кожна друга відібрана декларація ідентифікована як ризикова. Тобто містить інформацію про значні грошові активи, які значно збільшились порівняно з попередніми довоєнними періодами, які містять інформацію про значні активи у вигляді криптовалюти, і ті, які мають набуті активи під час воєнного стану на значні суми, тобто мільйон і більше", - сказала Кулікова.

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Вона уточнила, що переважно це декларації, подані представниками місцевого самоврядування, органів досудового розслідування, судової влади, митниками, податківцями та народними депутатами.

"...Лідерами є представники органів місцевого самоврядування. Це, напевно, логічно, оскільки в Україні децентралізація, і розпорядниками місцевих бюджетів є саме вони. На другому місці - це представники органів досудового розслідування (слідчі, в тому числі представники органів прокуратури). На третьому місці - представники органів судової влади. Далі йдуть митники і податківці. Далі - народні депутати. І замикають "лідерів" - керівники державних підприємств, в тому числі оборонної сфери", - поінформувала представниця НАЗК.

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Кулікова зазначила, що якщо говорити про географію, то беззаперечним "лідером" є Київ. "На другому місці - Одеська область. Далі Львівська і Київська. Харків, Черкаси, і замикає лідерів Дніпро", - додала вона.

Водночас Кулікова зауважила, що рівень поданих декларацій досить високий, майже сягає показників довоєнного 2020 року, за який було подано 710 тисяч декларацій. "Зараз - 656 тисяч за 2021 рік, 649 тисяч за 2022-й і майже 670 тисяч - за 2023-й звітний період. Тому активність спостерігалась. Так, є трохи зменшення за кількістю, але це певним чином пояснюється тим, що кампанія декларування у воєнний період була з певними особливостями, визначеними на рівні закону", - зауважила представниця НАЗК.

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