Майже в кожній другій декларації - активи, що значно збільшилися під час воєнного стану, - НАЗК
Майже кожна друга відібрана для повної перевірки декларація ідентифікована як ризикова і містить інформацію про активи, які значно збільшилися під час воєнного стану.
Про це в ефірі Українського радіо повідомила керівник Управління проведення повних перевірок НАЗК Юлія Кулікова, передає Цензор.НЕТ.
Зараз агентство проводить трохи більше як 300 таких перевірок.
"Майже кожна друга відібрана декларація ідентифікована як ризикова. Тобто містить інформацію про значні грошові активи, які значно збільшились порівняно з попередніми довоєнними періодами, які містять інформацію про значні активи у вигляді криптовалюти, і ті, які мають набуті активи під час воєнного стану на значні суми, тобто мільйон і більше", - сказала Кулікова.
Вона уточнила, що переважно це декларації, подані представниками місцевого самоврядування, органів досудового розслідування, судової влади, митниками, податківцями та народними депутатами.
"...Лідерами є представники органів місцевого самоврядування. Це, напевно, логічно, оскільки в Україні децентралізація, і розпорядниками місцевих бюджетів є саме вони. На другому місці - це представники органів досудового розслідування (слідчі, в тому числі представники органів прокуратури). На третьому місці - представники органів судової влади. Далі йдуть митники і податківці. Далі - народні депутати. І замикають "лідерів" - керівники державних підприємств, в тому числі оборонної сфери", - поінформувала представниця НАЗК.
Кулікова зазначила, що якщо говорити про географію, то беззаперечним "лідером" є Київ. "На другому місці - Одеська область. Далі Львівська і Київська. Харків, Черкаси, і замикає лідерів Дніпро", - додала вона.
Водночас Кулікова зауважила, що рівень поданих декларацій досить високий, майже сягає показників довоєнного 2020 року, за який було подано 710 тисяч декларацій. "Зараз - 656 тисяч за 2021 рік, 649 тисяч за 2022-й і майже 670 тисяч - за 2023-й звітний період. Тому активність спостерігалась. Так, є трохи зменшення за кількістю, але це певним чином пояснюється тим, що кампанія декларування у воєнний період була з певними особливостями, визначеними на рівні закону", - зауважила представниця НАЗК.
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Заробив в 2022 - 100 000, накопичень немає, в 2023 - заробив 120 000 грн., кредиту немає. Купив авто за 900 000грн. Авто на авторіа коштує мінімум 1,5млн.
Житла немає, витрат на оренду немає - декларант має 3 дітей і жінку. Чиновники - бомжі!
Дочка 17 років зникає з декларації, а разом з нею оформлені на неї десятки гектар землі.
Дружина "відмовилась повідомити" марку, дату виготовлення, та вартість авто!...............
І в НАЗК ніяких питань! А якщо і є якимось чудом, то штраф пару тисяч. Який відмінить самий справедливий український суд.
Керівники ДБР з СБУ та ГПУ, мали б не тільки жінкам ФОПи, з млн грн прибутку придбати…
Так з такими критеріями всі 5 тисяч суддів, виходить, мають "ризикові декларації" ???
Маразм. На інфляцію подивіться. Ладно б взяли еквівалент 1 млн. євро, а не гривень . . . Тоді да, цікаво, звідки статки. А так держава сама платить чиновнику зарплату таку і потім сама дивується: "А щось у вас грошей багато" . . .
Отож, треба визнати, що експеремент з підвищиними зарплатами себе ніяк не виправдав!
Та випробувати новий експеремент, перевести всіх на відрядну (сдельную) оплату праці, приніс користь державі - отримав кошти, а ні нехай сидять на мінімалці, чи думають як бути корисними
А якщо серйозно ? У нас в області в суд людей на ланцюгу не затащиш. Мінімалка у всього персоналу, крім суддів, - все як Ви хочете. В результаті значна частина персоналу позвільнялася. Судових розпорядників немає, секретарів - дефіцит і судді за них один з одним скоро битися будуть. Справу розглянути неможливо, бо суддя є, а секретаря немає. Вже плюють на кваліфвимоги (освіта не нижче бакалавра і т. п.), беруть всіх підряд, навіть студентів з університету в режимі практики, бо тупо суд стане.
Коштів на канцелярку немає, на лампочки немає, картріджи "самі заправляйте як хочете", папір "беріть де хочете". Приміщень немає, сидять в 10-квадратному кабінеті 5 чоловік . . .
На умовах анонімності керівник одного з судів області сказав(ла) : "Гріх таке казати, але хвала Богу, що війна - у нас бронь є, хоч когось можу на роботу затащити заради броні, бо вже б всі звільнилися і ми би мусіли зупинити роботу. Хоча навіть така "перевага" вирішує процентів 10-20 проблеми, не більше, але хоч щось.".
Там добре, де нас нема - це прислів'я зберігає актуальність. У мене знайомий так само про суди казав і думав, к Ви. Потім заради броні від мобілізації пішов туди працювати на ті умови. Через тиждень зустрів - він плюється : "Я в шоці, як вони працюють в тих умовах, ще і сидіти треба до 20-22 години, бо вал вхідної кореспонденції іде і не дай Бог щось прострочити. Після Перемоги звільняюся протягом першої же ж години оголошення про скасування воєнного стану".
Так що замість філософствувати - ласкаво просимо працювати в суд, як пропонуєте, на мінімалку, і думайте, як бути корисними. Але у нас держава така, що навіть коли придумаєте, Вам більше мінімалки все одно не дадуть, бо інакше прийде НАБУ . . .
............ і це одне засране де-факто село
от від чого розраховується така оплата??? на рівень корупції ніяк не вплинула зарплата чиновників а от на нехватку тих же дронів досить значний вплив
И давно придуманы способы борьбы с ней
Их надо просто применить в Украине
Но всякий раз, как только возникает у кого - то желание это сделать
ВСЕ ВОПЯТ
Украина - страна особенная
Так ,как во всем мире - в Украине не получится
Как меня задрала эта украинская ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ
В 2019 украинский народ эту свою ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ отточил до невозможности
Скоро полстраны будет в руинах
От этой ****. ...й украинской исключительности
Может просто начнем жить скромно, без всякой ****. ..й украинской исключительности
Как Швейцария , например
Мне подходит
Тихо и скучно , как в Швейцарии