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Новини
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Майже в кожній другій декларації - активи, що значно збільшилися під час воєнного стану, - НАЗК

декларування,декларація

Майже кожна друга відібрана для повної перевірки декларація ідентифікована як ризикова і містить інформацію про активи, які значно збільшилися під час воєнного стану.

Про це в ефірі Українського радіо повідомила керівник Управління проведення повних перевірок НАЗК Юлія Кулікова, передає Цензор.НЕТ.

Зараз агентство проводить трохи більше як 300 таких перевірок.

"Майже кожна друга відібрана декларація ідентифікована як ризикова. Тобто містить інформацію про значні грошові активи, які значно збільшились порівняно з попередніми довоєнними періодами, які містять інформацію про значні активи у вигляді криптовалюти, і ті, які мають набуті активи під час воєнного стану на значні суми, тобто мільйон і більше", - сказала Кулікова.

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Вона уточнила, що переважно це декларації, подані представниками місцевого самоврядування, органів досудового розслідування, судової влади, митниками, податківцями та народними депутатами.

"...Лідерами є представники органів місцевого самоврядування. Це, напевно, логічно, оскільки в Україні децентралізація, і розпорядниками місцевих бюджетів є саме вони. На другому місці - це представники органів досудового розслідування (слідчі, в тому числі представники органів прокуратури). На третьому місці - представники органів судової влади. Далі йдуть митники і податківці. Далі - народні депутати. І замикають "лідерів" - керівники державних підприємств, в тому числі оборонної сфери", - поінформувала представниця НАЗК.

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Кулікова зазначила, що якщо говорити про географію, то беззаперечним "лідером" є Київ. "На другому місці - Одеська область. Далі Львівська і Київська. Харків, Черкаси, і замикає лідерів Дніпро", - додала вона.

Водночас Кулікова зауважила, що рівень поданих декларацій досить високий, майже сягає показників довоєнного 2020 року, за який було подано 710 тисяч декларацій. "Зараз - 656 тисяч за 2021 рік, 649 тисяч за 2022-й і майже 670 тисяч - за 2023-й звітний період. Тому активність спостерігалась. Так, є трохи зменшення за кількістю, але це певним чином пояснюється тим, що кампанія декларування у воєнний період була з певними особливостями, визначеними на рівні закону", - зауважила представниця НАЗК.

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Автор: 

ВР (14971) електронне декларування (1468) НАЗК (1685)


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Топ коментарі
+11
Не переживайте, їх в бусік не запакують
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05.04.2024 13:44
+11
Не засвітився напевно теж кожен другий!
Разом 100%
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05.04.2024 13:47
+11
Та там лише одна з 100 декларацій не викликає питань.
Заробив в 2022 - 100 000, накопичень немає, в 2023 - заробив 120 000 грн., кредиту немає. Купив авто за 900 000грн. Авто на авторіа коштує мінімум 1,5млн.
Житла немає, витрат на оренду немає - декларант має 3 дітей і жінку. Чиновники - бомжі!
Дочка 17 років зникає з декларації, а разом з нею оформлені на неї десятки гектар землі.
Дружина "відмовилась повідомити" марку, дату виготовлення, та вартість авто!...............
І в НАЗК ніяких питань! А якщо і є якимось чудом, то штраф пару тисяч. Який відмінить самий справедливий український суд.
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05.04.2024 13:49
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Значить кожен другий - злодій, який засвітився. Цікаво, а скільки злодіїв, які не засвітилися?
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05.04.2024 13:41 Відповісти
Не засвітився напевно теж кожен другий!
Разом 100%
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05.04.2024 13:47 Відповісти
Не переживайте, їх в бусік не запакують
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05.04.2024 13:44 Відповісти
Представители органов местного самоуправления распоряжаются бюджетом и поэтому являются лидерами. Ни убавить ни прибавить. Ставлю один против ста что у этих лидеров жены выдающиеся бизнесмены современности, поэтому активы выросли как грибы после дождя
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05.04.2024 13:46 Відповісти
Та там лише одна з 100 декларацій не викликає питань.
Заробив в 2022 - 100 000, накопичень немає, в 2023 - заробив 120 000 грн., кредиту немає. Купив авто за 900 000грн. Авто на авторіа коштує мінімум 1,5млн.
Житла немає, витрат на оренду немає - декларант має 3 дітей і жінку. Чиновники - бомжі!
Дочка 17 років зникає з декларації, а разом з нею оформлені на неї десятки гектар землі.
Дружина "відмовилась повідомити" марку, дату виготовлення, та вартість авто!...............
І в НАЗК ніяких питань! А якщо і є якимось чудом, то штраф пару тисяч. Який відмінить самий справедливий український суд.
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05.04.2024 13:49 Відповісти
Дочка 17 років не може зникнути з декларації, бо неповнолітні вважаються членами сім'ї, навіть якщо поїхала дитина вчитися в інше місто.
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05.04.2024 13:53 Відповісти
Я про практику, а не про теорію. Мова йде про те, що дуже, дуже значна частина чиновників подає декларації з величезними "провалами" в них. А хоч якось контролюються декларації топів, або хоча б депутатів місцевого рівня. А хтось перевіряє декларацію звичайного чиновника?
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05.04.2024 14:00 Відповісти
До війни були такі відділи в міністерствах - боротьби з корупцією. Чула, як «наша Галя» помилилася із зарплатою на 1000 грн. Так затягали . Писала пояснення, отримала догану і тд.
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05.04.2024 14:23 Відповісти
Кожна в.ч є обєкт господарювання. Від кількості виділяється держфінансування. Тепер відкидаємо безвісти пропавших, СЗЧ поранених що виведені за штат і не фінансуються а гроші на частину приходять без цих виключень. І куди вони цікаво йдуть?????
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05.04.2024 14:52 Відповісти
Це і є ціна КРОВІ та СМЕРТЕЙ Українців, з 2019 року!
Керівники ДБР з СБУ та ГПУ, мали б не тільки жінкам ФОПи, з млн грн прибутку придбати…
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05.04.2024 13:49 Відповісти
От вам і все - статки кацапських олігархів збільшуються , наші "декларанти" також бвгатіють ... А для простих людей - ТЦК і на фронт !
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05.04.2024 13:51 Відповісти
війна для бідних
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05.04.2024 14:53 Відповісти
Що за бред . . . "Які мають набуті активи на мільйон і більше" - так зараз заробітна плата (нарахована, не на руки - саме нарахована в декларації вказується) у судді низової ланки, без стажу (вислуги), без адмінпосади, без наукового ступеня і доступу до держтаємниці - десь в районі 80+ тис. грн. / міс. (на руки 65 десь +/-). То якраз мільйон в рік.
Так з такими критеріями всі 5 тисяч суддів, виходить, мають "ризикові декларації" ???

Маразм. На інфляцію подивіться. Ладно б взяли еквівалент 1 млн. євро, а не гривень . . . Тоді да, цікаво, звідки статки. А так держава сама платить чиновнику зарплату таку і потім сама дивується: "А щось у вас грошей багато" . . .
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05.04.2024 13:51 Відповісти
Ідея високих зарплат була яка, що чиновники та ін. будуть добре працювати та дадуть країні добрий результат! А на ділі, країна та люди в ж*пі, а у них підвищені зарплати.
Отож, треба визнати, що експеремент з підвищиними зарплатами себе ніяк не виправдав!
Та випробувати новий експеремент, перевести всіх на відрядну (сдельную) оплату праці, приніс користь державі - отримав кошти, а ні нехай сидять на мінімалці, чи думають як бути корисними
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05.04.2024 14:08 Відповісти
ха-ха.

А якщо серйозно ? У нас в області в суд людей на ланцюгу не затащиш. Мінімалка у всього персоналу, крім суддів, - все як Ви хочете. В результаті значна частина персоналу позвільнялася. Судових розпорядників немає, секретарів - дефіцит і судді за них один з одним скоро битися будуть. Справу розглянути неможливо, бо суддя є, а секретаря немає. Вже плюють на кваліфвимоги (освіта не нижче бакалавра і т. п.), беруть всіх підряд, навіть студентів з університету в режимі практики, бо тупо суд стане.

Коштів на канцелярку немає, на лампочки немає, картріджи "самі заправляйте як хочете", папір "беріть де хочете". Приміщень немає, сидять в 10-квадратному кабінеті 5 чоловік . . .

На умовах анонімності керівник одного з судів області сказав(ла) : "Гріх таке казати, але хвала Богу, що війна - у нас бронь є, хоч когось можу на роботу затащити заради броні, бо вже б всі звільнилися і ми би мусіли зупинити роботу. Хоча навіть така "перевага" вирішує процентів 10-20 проблеми, не більше, але хоч щось.".

Там добре, де нас нема - це прислів'я зберігає актуальність. У мене знайомий так само про суди казав і думав, к Ви. Потім заради броні від мобілізації пішов туди працювати на ті умови. Через тиждень зустрів - він плюється : "Я в шоці, як вони працюють в тих умовах, ще і сидіти треба до 20-22 години, бо вал вхідної кореспонденції іде і не дай Бог щось прострочити. Після Перемоги звільняюся протягом першої же ж години оголошення про скасування воєнного стану".

Так що замість філософствувати - ласкаво просимо працювати в суд, як пропонуєте, на мінімалку, і думайте, як бути корисними. Але у нас держава така, що навіть коли придумаєте, Вам більше мінімалки все одно не дадуть, бо інакше прийде НАБУ . . .
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05.04.2024 14:25 Відповісти
нада срочна падимать зарплати і пенсіі сЦудям, і пракурорскім!!!! бєдняжкі ***** БЛДЬ!!!!! 😡😡😡😡
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05.04.2024 14:39 Відповісти
Пане Володимире, ніхто Вас не почує, бо вбили людям в голови, що судді - то найбільші вороги. І тут ботів повно , зараз набіжать . Новопризначений суддя отримує 60 000 грн - це навіть менше , ніж зарплата сільського голови.
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05.04.2024 15:08 Відповісти
100к на місяць це 1,2 на рік, зважаючи на те як ці "чиновники" живуть в день - в них на кінець року повинен бути ЖИРНИЙ мінус.Ті х розглядає декларації та публікує це, благо щє при здоровому глузді, і звертают на це увагу. В нас не 9з10, в нас в кращому випадку 1 на 100 може хоч якось зіставити дохід к затратам і воно буде більшменьш вірно.Всі іньші - брешуть.
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05.04.2024 14:13 Відповісти
Заступник міського голови Сновська за місяць отримав зарплату майже 100 тисяч грн.
............ і це одне засране де-факто село
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05.04.2024 13:57 Відповісти
Влада мародерів.
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05.04.2024 14:01 Відповісти
звичайні люди проїли свої заощадження за 2 роки, а пани активи свої збільшили. пампарампампам всі на фронт вас прівєтствуєт 95й квартал
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05.04.2024 14:06 Відповісти
НАЗК- не орган боротьби з корупцією , а ЗМІ.котре розказує українському народові про корупцію в Україні
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05.04.2024 14:10 Відповісти
не варто розраховувати що хтось когось там покарає, це дуже наївно..., всі наші новостворені органи для боротьби з корупцією мають у своєму розпорядженні 1001 спосіб, як не допустити покарання тих чи інших зашкварених осіб: недбало проведене слідство, докази, які або викликають сумніви, або десь *********, усілякі затягування всього, чого тільки можна затягнути, судді, які або сильно та часто хворіють, або з незрозумілих причин переносять засідання, й далі в такому ж дусі...
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05.04.2024 14:13 Відповісти
Інформація відкрита для всіх. Можна допомогти. Є анонімний канал звʼязку із НАБУ , здається.
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05.04.2024 14:32 Відповісти
НАБУ та же помойка. Круговая порука.
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05.04.2024 14:35 Відповісти
У них партнерські відносини: чиновники дбають про їхній добробут, зарплати, пільги, квартири, а вони їх не садять, але весь цей цирк за наш з вами рахунок
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05.04.2024 14:36 Відповісти
Виродки.
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05.04.2024 14:19 Відповісти
Пропоную внести в декларацію розділ - скільки топ чиновник задонатив на ЗСУ. Вони такі жадні, що із крадених грошей води собі не куплять. Заставляють бухгалтера списувати.
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05.04.2024 14:27 Відповісти
Всьо, всьо било нажито чєсним трудом...трі магнітофона, трі кінокамери загранічних, трі портсігара отєчєствених....
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05.04.2024 14:29 Відповісти
Тут ще багато питань чому під війни, коли наш бюджет дефіцитний і нам не хватає грошей на озброєння... у нас середня зарплата чиновників 40к....
от від чого розраховується така оплата??? на рівень корупції ніяк не вплинула зарплата чиновників а от на нехватку тих же дронів досить значний вплив
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05.04.2024 14:38 Відповісти
Це все буде продовжуватися вічно. Кожного дня. Якщо фігуранти разом з родинами не будуть покарані за мародерство, не будуть отримувати пожиттєво.
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05.04.2024 14:57 Відповісти
Кому війна, а кому мати рідна
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05.04.2024 15:15 Відповісти
Во всем мире есть коррупция
И давно придуманы способы борьбы с ней
Их надо просто применить в Украине
Но всякий раз, как только возникает у кого - то желание это сделать
ВСЕ ВОПЯТ
Украина - страна особенная
Так ,как во всем мире - в Украине не получится
Как меня задрала эта украинская ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ
В 2019 украинский народ эту свою ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ отточил до невозможности
Скоро полстраны будет в руинах
От этой ****. ...й украинской исключительности
Может просто начнем жить скромно, без всякой ****. ..й украинской исключительности
Как Швейцария , например
Мне подходит
Тихо и скучно , как в Швейцарии
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05.04.2024 15:37 Відповісти
ДОНАТЫ ВСПЛЫВАЮТ
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05.04.2024 16:50 Відповісти
Це зараз яке крадівництво, а ви уявляєте яким воно буде по закінченні війни. Люди які виїхали за кордон, вам десять раз треба подумати чи повертатись в цю кримінально-воровську країну.
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05.04.2024 20:01 Відповісти
 
 