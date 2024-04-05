Важливо, щоб канали для діалогу з РФ залишалися відкритими, - міністр оборони Італії Крозетто
Очільник Міноборони Італії Гвідо Крозетто заявив про важливість відкритих каналів для діалогу з РФ. Водночас підтвердив, що Італія та Франція підтримуватимуть Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Хоча Російська Федерація вторглася в суверенну країну, і з цієї причини Італія і Франція завжди підтримували і будуть підтримувати Україну, важливо... , щоб канали конфронтації і діалогу також залишалися відкритими", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше відбулась перша з жовтня 2022 року телефонна розмова між міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню та главою Міноборони Росії Сергієм Шойгу.
Крозетто, який переговорив з французьким колегою, відзначив, що "жорстка й критична" комунікація важлива для припинення російських атак й "створення умов для справедливого миру".
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