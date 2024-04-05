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Новини Війна
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Важливо, щоб канали для діалогу з РФ залишалися відкритими, - міністр оборони Італії Крозетто

крозетто

Очільник Міноборони Італії Гвідо Крозетто заявив про важливість відкритих каналів для діалогу з РФ. Водночас підтвердив, що Італія та Франція підтримуватимуть Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Хоча Російська Федерація вторглася в суверенну країну, і з цієї причини Італія і Франція завжди підтримували і будуть підтримувати Україну, важливо... , щоб канали конфронтації і діалогу також залишалися відкритими", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше відбулась перша з жовтня 2022 року телефонна розмова між міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню та главою Міноборони Росії Сергієм Шойгу.

Крозетто, який переговорив з французьким колегою, відзначив, що "жорстка й критична" комунікація важлива для припинення російських атак й "створення умов для справедливого миру".

Читайте: Підозрюваному в зв’язках з РФ віцепрем’єру Італії Сальвіні хотіли оголосити вотум недовіри. Не змогли

Автор: 

Італія (1570) росія (65098)


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Топ коментарі
+11
Діалог може бути таким,як на відео
під Авдієвкою сьогодні : розбиті
башкирські орки.По-іншому свинорилі
не розуміють.
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05.04.2024 13:50
+5
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05.04.2024 14:23
+4
Щоб вам вже по тому ,,діаложному" каналу прилетіло!!!
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05.04.2024 13:56
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Діалог може бути таким,як на відео
під Авдієвкою сьогодні : розбиті
башкирські орки.По-іншому свинорилі
не розуміють.
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05.04.2024 13:50 Відповісти
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05.04.2024 14:23 Відповісти
справа міністра оборони чистити стволи, а не канали !
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05.04.2024 14:52 Відповісти
Щоб вам вже по тому ,,діаложному" каналу прилетіло!!!
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05.04.2024 13:56 Відповісти
Да уж, не советую кЛозетто держать свой канал открытым, москали и сзади могут подкрасться договариваться...
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05.04.2024 22:42 Відповісти
Ну так поднимите крышку унитаза и зовите пукина.
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05.04.2024 13:58 Відповісти
Ага, щассс...
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05.04.2024 13:59 Відповісти
привіт від дуче рашистам !
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05.04.2024 14:04 Відповісти
Отлично сказано
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05.04.2024 14:07 Відповісти
Аби п@здіти. Ні про що.
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05.04.2024 14:07 Відповісти
Крозето...умова справедливого миру-виведення всіх рашистських вбивць з територіїУкраїни, всі решту "жорсткі й критичні" комунікаціі вже були .починаючи з 2014 року і які привели не тільки до окупації Криму і створення ордло,а й до повномасштабної війни....
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05.04.2024 14:08 Відповісти
У прізвищі літера Л не правильно написана.
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05.04.2024 14:13 Відповісти
Це він, подумав, мабуть, про отого з ВРУ аброхамію з резніковим та абрамовичем, мабуть…
Оманських, напрягли куратори сруськага міфа…
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05.04.2024 14:19 Відповісти
Хіба й досі європейські союзники й друзі України не усвідомили таку істину , що єдиним дієвим каналом спілкування з ****** (а не з якимось там тувинцем, що нічого не вирішує) є росширення на порядок каналу постачання зброї ЗСУ . Це єдина мову , яку розуміє ***** й його поплічники . До цього "каналу" йще требо додати - перекриття каналу продажу сирої нафти й санції проти 3-х осіб які допомагають ***** продавати щось й комусь .
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05.04.2024 14:20 Відповісти
Пані Мелоні, пустіть Гвідо в туалет до каналізаційних каналів: хай спілкується з однодумцями доусрачки
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05.04.2024 14:23 Відповісти
F-16 надо и ракет и дронов побольше, чтобы каналы открывать.
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05.04.2024 14:23 Відповісти
Важливо, щоб діалог з Рашею відбувався під-час спиритичних сеансів.
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05.04.2024 14:24 Відповісти
Вже був у Європі діалог, діалог з Гітлером. Хочуть окремі європейці щоб повторилося..........
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05.04.2024 14:33 Відповісти
І саме страшніше що нічого не змінюється - більше 80 років тому про цей діалог говорили і та втілювали в життя їхні діди.
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05.04.2024 14:43 Відповісти
Ну так присядь и поговори с ******
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05.04.2024 14:43 Відповісти
В Італії міністр оборони - ідіот.
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05.04.2024 15:11 Відповісти
К концу лета есть большая вероятность трансляции Лебединого озера в Рашке и только ьтогда могут начаться переговоры.
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05.04.2024 15:25 Відповісти
Вони відкрити з 2014 року, макароннику недолугий!
Сильно допомогло виляння сракою перед ******?!
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05.04.2024 20:38 Відповісти
 
 