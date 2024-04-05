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Зеленський увів у дію рішення РНБО про нові санкції проти 86 юридичних осіб, зокрема іноземних

володимир,зеленський

Президент України Володимир Зеленський поставив підпис під рішенням РНБО про запровадження персональних санкцій проти 86 юридичних осіб, а також проти 7 фізичних осіб, серед них є іноземці.

На сайті глави держави оприлюднено відповідний указ №219, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з додатками до рішення РНБО, 73 із 86 юридичних осіб, проти яких запроваджені санкції, зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, ще три - у тимчасово окупованому Севастополі, двоє у Маріуполі, Донецької області. Решта осіб зареєстровані за кордоном, зокрема, у Китаї та Російській Федерації.

Санкції проти цих осіб запроваджені терміном на три та десять років.

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Санкції терміном на три роки запроваджені проти шістьох фізичних осіб: Вадима Альперіна, Александра Єріміцюца, Юрія Кушніра, Ореста Адамчо, Віктора Шермана й Андрія Попова.

Обмежувальні заходи на 10 років введені проти Араіка Амірханяна.

Проконтролювати відповідне рішення повинен секретар РНБО. Указ набирає чинності з моменту його публікування.

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Зеленський Володимир (23790) санкції (11816) РНБО (2279) Альперін Вадим (65)


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И опять пропустил самое важное!
Себя.....
Ну як таке можливе?
Владимир Александрович так себя любит
Он должен быть во всех списках
ПОД НОМЕРОМ ОДИН
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05.04.2024 14:03 Відповісти
Він в курсі, що він вже нелегетимний?
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05.04.2024 14:30 Відповісти
Як потужно, аж страшно за Альп ері на
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05.04.2024 14:03 Відповісти
Цікаво..а проти деяких акторів із "сватів", які відкрито підтримують війну в Україні тако ж введені санціїї чи "тодругоє"? Доречі якого *у...я цих "сватів" йдосі крутять на українському тб?!
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05.04.2024 14:12 Відповісти
«Дозрів» він, але аж після свого фінішу з приблудами95…
Хоть би за отих ШИЛІВ не забув, як за баканова з резніковим і тараном!?!? СРАТЬєх ..
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05.04.2024 14:14 Відповісти
Таке питання автосервіс у Львові під санкціями??? Шо вони там курять...))))
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05.04.2024 14:32 Відповісти
 
 