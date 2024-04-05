Зеленський увів у дію рішення РНБО про нові санкції проти 86 юридичних осіб, зокрема іноземних
Президент України Володимир Зеленський поставив підпис під рішенням РНБО про запровадження персональних санкцій проти 86 юридичних осіб, а також проти 7 фізичних осіб, серед них є іноземці.
На сайті глави держави оприлюднено відповідний указ №219, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з додатками до рішення РНБО, 73 із 86 юридичних осіб, проти яких запроваджені санкції, зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, ще три - у тимчасово окупованому Севастополі, двоє у Маріуполі, Донецької області. Решта осіб зареєстровані за кордоном, зокрема, у Китаї та Російській Федерації.
Санкції проти цих осіб запроваджені терміном на три та десять років.
Санкції терміном на три роки запроваджені проти шістьох фізичних осіб: Вадима Альперіна, Александра Єріміцюца, Юрія Кушніра, Ореста Адамчо, Віктора Шермана й Андрія Попова.
Обмежувальні заходи на 10 років введені проти Араіка Амірханяна.
Проконтролювати відповідне рішення повинен секретар РНБО. Указ набирає чинності з моменту його публікування.
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Себя.....
Ну як таке можливе?
Владимир Александрович так себя любит
Он должен быть во всех списках
ПОД НОМЕРОМ ОДИН
Хоть би за отих ШИЛІВ не забув, як за баканова з резніковим і тараном!?!? СРАТЬєх ..