Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 108 окупантів та знищили 59 одиниць озброєння й військової техніки

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на:

108 окупантів;

59 одиниць озброєння та військової техніки, а саме:

2 танки;

1 реактивна система залпового вогню "Град";

1 зенітно-ракетний комплекс "Стрела-10";

17 гармат, серед яких САУ "Мста-С";

4 міномети;

28 одиниць авто-бронетехніки;

3 станції радіоелектронної боротьби;

2 БпЛА "Mavik";

1 комплекс відеоспостереження "Муром-М".

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Крім того, знищено 3 польові пункти боєпостачання.