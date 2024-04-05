Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 108 окупантів та знищили 59 одиниць озброєння й військової техніки
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на:
- 108 окупантів;
- 59 одиниць озброєння та військової техніки, а саме:
- 2 танки;
- 1 реактивна система залпового вогню "Град";
- 1 зенітно-ракетний комплекс "Стрела-10";
- 17 гармат, серед яких САУ "Мста-С";
- 4 міномети;
- 28 одиниць авто-бронетехніки;
- 3 станції радіоелектронної боротьби;
- 2 БпЛА "Mavik";
- 1 комплекс відеоспостереження "Муром-М".
Крім того, знищено 3 польові пункти боєпостачання.
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