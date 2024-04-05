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Новини Агресія Росії проти України
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Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 108 окупантів та знищили 59 одиниць озброєння й військової техніки

знищення,ліквідація

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на:

  • 108 окупантів;
  • 59 одиниць озброєння та військової техніки, а саме:
  • 2 танки;
  • 1 реактивна система залпового вогню "Град";
  • 1 зенітно-ракетний комплекс "Стрела-10";
  • 17 гармат, серед яких САУ "Мста-С";
  • 4 міномети;
  • 28 одиниць авто-бронетехніки;
  • 3 станції радіоелектронної боротьби;
  • 2 БпЛА "Mavik";
  • 1 комплекс відеоспостереження "Муром-М".

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 445 900 осіб (+860 за добу), 7033 танки, 11 221 артсистема, 13 459 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Крім того, знищено 3 польові пункти боєпостачання.

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