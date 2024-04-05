Турецький омбудсмен Малкоч поїде до РФ: перевірить умови утримання та поводження з українськими полоненими

Головний громадський омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч планує здійснити візит до Росії та відвідати місця утримання українських полонених. Також він хоче дослідити, чи відповідає поводження з полоненими у РФ нормам міжнародного права.

Про це Малкоч розповів в інтерв’ю Укрінформу за результатами візиту в Україну, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо намір після розмови з російською омбудсменкою здійснити такий самий візит до Росії, якщо буде така можливість та необхідні дозволи. Маємо намір зустрітися з родинами російських полонених в Україні, побачити українських полонених в Росії, вислухати їх, дослідити, чи відповідає поводження з полоненими міжнародному праву", - сказав Малкоч.

За його словами, найважливіше, якщо в результаті зусиль вдасться "прокласти шлях до обміну полоненими".

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За результатами візиту в Україну, де турецький омбудсмен зокрема зустрівся з рідними українських полонених, що перебувають в російському полоні, та з російськими військовополоненими у таборі утримання у Львові, буде створено та згодом оприлюднено звіт.

"Перед тим, як оприлюднити цю доповідь, у нас буде розмова з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою. Якщо ми матимемо можливість, то плануємо поїхати в Росію і провести аналогічні дослідження, а потім опублікувати звіт. Але повторю ще раз, що важливішим за оприлюднення звіту, якби ми змогли цьому посприяти, принаймні частково, став би обмін полоненими", - розповів турецький омбудсмен.

Малкоч додав, що омбудсмени не мають повноважень зупинити війну, але можуть багато зробити для жінок, дітей і полонених.

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