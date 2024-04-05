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Новини
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Я категорично проти розширення повноважень ТЦК та мобілізації людей з інвалідністю, - омбудсман Лубінець

лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виступає проти розширення повноважень ТЦК та СП у контексті перевірки документів громадян.

Про це він сказав в інтерв’ю Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

Омбудсман розповів, що дав юридичний аналіз першій редакції законопроєкту про мобілізацію, висловив на закритому засіданні профільного комітету свої побажання і рекомендації.

"Я категорично проти збільшення повноважень ТЦК та СП і можливої мобілізації людей з інвалідністю. Також треба врегулювати питання догляду за людиною з інвалідністю, питання людей, які отримують другу вищу освіту, і тих, котрі навчаються в аспірантурі. І ще деякі юридичні моменти, що стосуються електронних повісток, електронного кабінету військовозобов'язаного", - сказав Лубінець.

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За його словами, друга редакція цього проєкту закону відрізняється від першої, але в ньому все ж "додаються потенційно повноваження ТЦК та СП".

"Я проти цього. В Конституції зазначено, що представники військових підрозділів не можуть брати участь в обмеженні прав і свобод громадян України. В тому числі вони, на мій погляд, не мають права перевіряти документи. У нас для цього є Нацполіція, Нацгвардія, Державна прикордонна служба", - заявив уповноважений.

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На його думку, якщо треба проводити так звані рейди, до складу відповідних груп мають долучити представників Нацполіції. Військові ж не можуть "ходити по вулицях і затримувати громадян", заявив Лубінець.

Він вважає, що має бути зрозуміла процедура, спрямована на мотивування людей іти до війська.

"Який вихід? Створювати рекрутингові центри, де оцінюють освіту, стан здоров'я. Якщо людина не може з якихось своїх, можливо, навіть внутрішніх переконань воювати на передовій, це не означає, що ця людина не може, наприклад, керувати дроном або бути співробітником тилового забезпечення", - сказав омбудсман.

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Щодо випадків застосування сили представниками ТЦК, він наголосив: "Треба давати юридичну оцінку людині, яка відмовляється від конституційного обов'язку захищати державу. Але це не означає, що після затримання її можна бити, ще й фільмувати це. Встановлення винуватості відбувається на засіданнях суду".

За його словами, у разі виникнення інцидентів між громадянами і представниками ТЦК має відкриватися дисциплінарне провадження щодо винуватця.

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"Але всі повинні розуміти, є правова система. Якщо вона не діє, ми прийдемо до точки, з якою потім буде важко повернутися до нормального життя", - переконаний Лубінець.

Автор: 

мобілізація (3048) Лубінець Дмитро (593) ТЦК та СП (567)


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Топ коментарі
+8
Лубенцю, краще за полонених Українців активність ОСОБИСТО проявити, а не верещати для піару, щоб бронь з нього не зняли…
Ховається на посаді…
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05.04.2024 14:26
+8
Стендап дубль два.
А тцк каже - мне пофиг,будешь сидеть в бусе ни жрать ни спать, и сцать в бутылку, пока сам не зайдешь и не подпишешь (з відео в ютубі).
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05.04.2024 14:29
+5
Цікаво а що люди з інвалідністю можуть зробити в армії?
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05.04.2024 14:36
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Лубенцю, краще за полонених Українців активність ОСОБИСТО проявити, а не верещати для піару, щоб бронь з нього не зняли…
Ховається на посаді…
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05.04.2024 14:26 Відповісти
Бубінець встигає на два фронти- і перед ухилянтами вислужитисячі на російське ІПСО пропрацювати.
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05.04.2024 15:22 Відповісти
А ти таке тупе, шо не зрозуміло, шо сказав Любінець: «Встановлення винуватості відбувається на засіданнях суду», а не якийсь Алекс Алекс має право всіх підряд називати «ухилянтами». І давай бухти мені про те, шо «прийде путін і всіх на Європу воювати відправить», чи шо вас там в іспо сухопутних військ навчили. Нашо нам путін, якшо Закон вже поп рається і ким? Військовими. Подумай над цим. Може дійде
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05.04.2024 20:39 Відповісти
Як тобі можна бухтіти, що" путін прийде", коли цей карлик, кожен день до тебе, як і до кожного росіянина, із телеящика приходить ?
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05.04.2024 21:50 Відповісти
Стендап дубль два.
А тцк каже - мне пофиг,будешь сидеть в бусе ни жрать ни спать, и сцать в бутылку, пока сам не зайдешь и не подпишешь (з відео в ютубі).
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05.04.2024 14:29 Відповісти
Друзі, ви хоч дивіться кому ви лайки ставите! Кремлеботу, який називає Україну "образованием"?! 🤮
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05.04.2024 14:57 Відповісти
Та темі " мобілізація" зазвичай 90 відсотків російських тролів, інші- в основному професійні патріоти, які точно знають що їх особисто мобілізовувати не можна
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05.04.2024 15:24 Відповісти
Головне, шо ти хороший і не такий. Правда ж?
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05.04.2024 20:43 Відповісти
Може і нехороший, але до "суперпатріотів"- розносчиків російського ІПСО точно не записувався
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05.04.2024 21:46 Відповісти
Кацапський бот
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05.04.2024 15:13 Відповісти
найближчим часом, ми почуємо багато заяв, с приводу мобілізації.
хайпожерство, ніхто не відміняв.
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05.04.2024 14:36 Відповісти
Цікаво а що люди з інвалідністю можуть зробити в армії?
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05.04.2024 14:36 Відповісти
Бути рівними як і всі. Ну принаймні ідея така. Тупа правда, але ось так
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05.04.2024 20:40 Відповісти
значить планують залучати людей з інвалвдністю
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05.04.2024 14:45 Відповісти
Зелена пдрасня - суцільний антимайдан, кацапи по-простому. Все, що вони виригують треба розуміти рівно навпаки. Тільки так, підтверджено їхніми майновими деклараціями.
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05.04.2024 14:50 Відповісти
П3дить. Як і все зелене шобло.
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05.04.2024 14:48 Відповісти
Гра на публіку. Вові вже не потрібно 500тисяч, Лубінець "переймається" за права...
Схоже чергове дослідження рейтингів злякало зелень сильніше ніж війна.
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05.04.2024 14:52 Відповісти
От цікаво на кого працює цей сумнівний омбудсман? Прикриваючись слушними зауваженнями про інвалідів, робить все можливе, щоб зірвати мобілізацію! Чи може сам зі слугами піде воювати?
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05.04.2024 14:58 Відповісти
А фік вам! Як і інші- "орці за права", Бубінець керується думкою- " хто на фронт попав, той нехай там і воює, а нас Бубенців- не трожь"
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05.04.2024 15:27 Відповісти
Умеров сам заявив що воює до 300 тис армія 1200 тис нацгвардія щось більше 100 тис нацпроіція 320 тис і хочуть збільшити погранслужбу ще на 10 тис приреалбнійзарплаліпростих робочих менше10 тис хто це всемає фінансувати гробуть переважно офіційно працевлащтованих всіх підряд хто буде прцювати на заводах у полі енергетиці пенсіонери жінки ідіти?
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05.04.2024 19:57 Відповісти
Тобі росіянину навіщо слухати що там Умєров, чи Бубінець розказує? Ти Жигулі із калюжі викопуй, поки не примерзли .
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05.04.2024 21:55 Відповісти
Тобто зібраті інвлідів без рук без ніг на протезах і на штурм?
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05.04.2024 19:48 Відповісти
Читати не вмієте?
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05.04.2024 20:11 Відповісти
Лубінець, ніхто не може "ходити по вулицях і затримувати громадян". Ніхто взагалі. Лубінець, є ЗУ "Про національну поліцію". Лишилось навчати національну поліцію нормам цього закону. А от закон про ТЦКе відсутній взагалі.
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05.04.2024 14:58 Відповісти
Іди на фронт --нашим захисникам потрібна допомога. Пристосуванець боїтьсяіти в окопи,тому і базікає без передишки
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05.04.2024 15:10 Відповісти
Ніхто в мережі не хоче реально розбиратись, чому після черг чоловіків біля ТЦК (воєнкоматів) весни-літа 2022 року зараз "мобілізують" в ЗСУ дикунським середньовічним способом якимись напівлегальними напівбандитами "в бусіках"? Чому помітна кількість чоловіків ризикує життям, намагаючись переплисти зимою Тису та Дністер, аби не бути тим самим "м*ясом", як у орків? Чому розлючені жінки в селах, з яких ТЦК вже вигребли майже всіх чоловіків, готові забивати тих ТЦКашників дрючками, ризикуючи попасти за грати? Невже в такому положенні речей винні "ухилянти", а не влада у всіх її гілках та галузках?

Щоб не було звіздежу відносно моєї особи, то мені 76 років, а мій син (зараз 49 років) з березня 2022 року пішов добровольцем в ЗСУ, учасник бойових дій, має нагороди.

Я вважаю, що весь негатив, пов*язаний" з призовом в ЗСУ почався з прийняття репресивного закону 8271 відносно "нижніх чинів", за прийняття якого ратував нинішній посол в Великобританії, відставний комісований генерал Залужний з іншими генералами, яким зрештою плювати на життя солдата.

От і маємо "непередбачені наслідки", як казав експерт.
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05.04.2024 15:29 Відповісти
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05.04.2024 15:31 Відповісти
Особисто я називаю цей ЗЕкон - "закон про солдатську сіру скотинку і голубу офіцерську кров"
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05.04.2024 15:34 Відповісти
Ухилянт те саме, що ждуни,
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06.04.2024 11:55 Відповісти
Ім по*уй. Це маленька совєцька армія. Тут думати не треба: тут цифєрки
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05.04.2024 20:42 Відповісти
То
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06.04.2024 11:52 Відповісти
Лопату дати не виде іі купити треба бо китайщина яку закупили тільки щоб жінок по одному місцю гладити.
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05.04.2024 19:59 Відповісти
Не сміши,чоловіче! Бо на камеру ти говориш одне,а насправді ти така сама сволота,як і твій **********,твоя Верховна зРада і все ваше кодло! Ти проти???? То ****** воювати сам і захопи з собою всю провладну верхушку!
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06.04.2024 15:25 Відповісти
 
 