Я категорично проти розширення повноважень ТЦК та мобілізації людей з інвалідністю, - омбудсман Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виступає проти розширення повноважень ТЦК та СП у контексті перевірки документів громадян.
Про це він сказав в інтерв’ю Суспільному, передає Цензор.НЕТ.
Омбудсман розповів, що дав юридичний аналіз першій редакції законопроєкту про мобілізацію, висловив на закритому засіданні профільного комітету свої побажання і рекомендації.
"Я категорично проти збільшення повноважень ТЦК та СП і можливої мобілізації людей з інвалідністю. Також треба врегулювати питання догляду за людиною з інвалідністю, питання людей, які отримують другу вищу освіту, і тих, котрі навчаються в аспірантурі. І ще деякі юридичні моменти, що стосуються електронних повісток, електронного кабінету військовозобов'язаного", - сказав Лубінець.
За його словами, друга редакція цього проєкту закону відрізняється від першої, але в ньому все ж "додаються потенційно повноваження ТЦК та СП".
"Я проти цього. В Конституції зазначено, що представники військових підрозділів не можуть брати участь в обмеженні прав і свобод громадян України. В тому числі вони, на мій погляд, не мають права перевіряти документи. У нас для цього є Нацполіція, Нацгвардія, Державна прикордонна служба", - заявив уповноважений.
На його думку, якщо треба проводити так звані рейди, до складу відповідних груп мають долучити представників Нацполіції. Військові ж не можуть "ходити по вулицях і затримувати громадян", заявив Лубінець.
Він вважає, що має бути зрозуміла процедура, спрямована на мотивування людей іти до війська.
"Який вихід? Створювати рекрутингові центри, де оцінюють освіту, стан здоров'я. Якщо людина не може з якихось своїх, можливо, навіть внутрішніх переконань воювати на передовій, це не означає, що ця людина не може, наприклад, керувати дроном або бути співробітником тилового забезпечення", - сказав омбудсман.
Щодо випадків застосування сили представниками ТЦК, він наголосив: "Треба давати юридичну оцінку людині, яка відмовляється від конституційного обов'язку захищати державу. Але це не означає, що після затримання її можна бити, ще й фільмувати це. Встановлення винуватості відбувається на засіданнях суду".
За його словами, у разі виникнення інцидентів між громадянами і представниками ТЦК має відкриватися дисциплінарне провадження щодо винуватця.
"Але всі повинні розуміти, є правова система. Якщо вона не діє, ми прийдемо до точки, з якою потім буде важко повернутися до нормального життя", - переконаний Лубінець.
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Ховається на посаді…
А тцк каже - мне пофиг,будешь сидеть в бусе ни жрать ни спать, и сцать в бутылку, пока сам не зайдешь и не подпишешь (з відео в ютубі).
хайпожерство, ніхто не відміняв.
Схоже чергове дослідження рейтингів злякало зелень сильніше ніж війна.
Щоб не було звіздежу відносно моєї особи, то мені 76 років, а мій син (зараз 49 років) з березня 2022 року пішов добровольцем в ЗСУ, учасник бойових дій, має нагороди.
Я вважаю, що весь негатив, пов*язаний" з призовом в ЗСУ почався з прийняття репресивного закону 8271 відносно "нижніх чинів", за прийняття якого ратував нинішній посол в Великобританії, відставний комісований генерал Залужний з іншими генералами, яким зрештою плювати на життя солдата.
От і маємо "непередбачені наслідки", як казав експерт.