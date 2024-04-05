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Новини Мобілізація
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У законопроєкті про мобілізацію має бути дуже чітко продуманий термін ротації та справедлива демобілізація, - Ірина Геращенко

геращенко

Співголова фракції "Європейська Солідарність" розповіла, які норми у законопроєкті про мобілізацію є принциповими для нардепів політсили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

За словами Геращенко, перед голосуванням за законопроєкт важливо почути публічну позицію президента Володимира Зеленського.

"Якою є позиція "Європейської Солідарності" щодо мобілізації? Ми щодня спілкуємося з військовими. Ми відвідуємо як прифронтові, так і де окуповані території, і прикордонні території. Більше 2500 наших партійців воюють на найгарячіших лініях з першого дня війни. Для нас дуже важливим є питання демобілізації. Ми наполягаємо на тому, щоб закон про мобілізацію встановлював чіткий термін служби – 36 місяців", - наголосила вона.

Парламентарка зазначила, що питання демобілізації має залежати не від рішення Ставки, а має бути протягом одного місяця звільнення військовослужбовців без додаткових умов.

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"Має бути дуже чітко продуманий термін ротації. Наприклад, 10 гірсько-штурмова бригада більше 2 років знаходиться на Бахмутському напрямку без жодної ротації. А є підрозділи, які навпаки весь цей час знаходилися в тилових регіонах і жодного разу не були долучені до бойових дій. Це несправедливо і неправильно, тому питання ротації має бути чітко визначено в новому законі про мобілізацію", - пояснила вона.

Також "ЄС" пропонує надати відпустку до 6 місяців тим, хто служив понад 2 роки.

"Очевидно, що закон про мобілізацію має відповідати питанню справедливості. Ми вважаємо, що має бути мотивація – через навчальні центри, тренінги, коли людина знає, що її мобілізували і вона підготовлена, готова воювати. Це має бути і правильне фінансове забезпечення, і рекрутинг. Ми вважаємо, що саме рекрутингу має бути присвячена серйозна робота державного апарату, інформаційна робота і в першу чергу робота по забезпеченню. Тому рекрутинг – важлива складова мобілізаційної кампанії", - сказала співголова фракції.

За її словами, особливу увагу потрібно приділяти питанню фортифікацій, тому в законі про мобілізацію особливий блок потрібно присвятити посиленню інженерних військ.

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Вона також зауважила на необхідності скасувати 100% бронь для силових структур.

"Якщо у нас сьогодні є 50% броні для державних установ, то ми наполягаємо на тому, щоб в силових структурах також не було 100%-ої броні, щоб там також була визначена бронь 50%. Силові структури, де як правило працюють чоловіки, які мають відповідну військову підготовку, мають сьогодні і захищати державу на фронті. Ми вважаємо, якщо Президент відмовився подавати такий законопроєкт, якщо він відмовився зустрітися з фракціями і пояснити свою позицію, перед голосуванням уже в другому читанні має бути чітко висловлена позиція Президента України як Верховного Головнокомандувача по закону про мобілізацію", - підсумувала Геращенко.

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Автор: 

Геращенко Ірина (1147) мобілізація (3048) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+2
і зараз, таке є. мєнти визнають, що були порушення. навіть тцкашник, отримує догану.
але, людина вже на полігоні, і її неможливо звідти відізвати.
ось і все.
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05.04.2024 14:45
+1
а що, думає геращенко про термін президента зєлєнского, який закінчується 20 травня?
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05.04.2024 14:27
+1
Ми наполягаємо на тому, щоб закон про мобілізацію встановлював чіткий термін служби - 36 місяців", - наголосила вона. Джерело:

чіткий для кого? Вони уявляють собі що таке 36місяців в бойовому підрозділі? Уявляють що 3роки це чиєсь життя?
Приймають та наполягають ті хто там не буде,і діти і рідні теж туди не пійдуть.
Кріпатство во всій красі.
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05.04.2024 14:40
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а що, думає геращенко про термін президента зєлєнского, який закінчується 20 травня?
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05.04.2024 14:27 Відповісти
Ще є шо красти, шо тут думати
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05.04.2024 14:41 Відповісти
Геращенко оказывается неизвестна позиция президента, всем вменяемым людям известно,что у него позиция моя хата с краю, а ей нет
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05.04.2024 14:31 Відповісти
розумно
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05.04.2024 14:36 Відповісти
Ми наполягаємо на тому, щоб закон про мобілізацію встановлював чіткий термін служби - 36 місяців", - наголосила вона. Джерело:

чіткий для кого? Вони уявляють собі що таке 36місяців в бойовому підрозділі? Уявляють що 3роки це чиєсь життя?
Приймають та наполягають ті хто там не буде,і діти і рідні теж туди не пійдуть.
Кріпатство во всій красі.
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05.04.2024 14:40 Відповісти
А ще в законі має бути чітко прописана процедура вручення повістки (даже має бути перелік місць), а не так де захоче ТЦКашник! І якщо повістка вручена з порушенням то повістка юридично недійсна.
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05.04.2024 14:40 Відповісти
і зараз, таке є. мєнти визнають, що були порушення. навіть тцкашник, отримує догану.
але, людина вже на полігоні, і її неможливо звідти відізвати.
ось і все.
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05.04.2024 14:45 Відповісти
З війни три шляхи. Вантаж 200, важкий інвалід і стаття.
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05.04.2024 14:49 Відповісти
Стосовно ротацій. При виході на ротацію доцільно робити повний аудит бригади. Тобто достовірні цифри укомлектації як особовим складом, так і технікою, озброєнням, засобами. Було би чудово прописати що захід бригади в сектор неможливий наприклад із непрацюючими гаубицями чи сау . На папері в комбригів вони є, але в якому стані. Я вважаю, що якщо в тебе щось поламане, то його в тебе вже нема. Тягаєм зломки взад і вперед без використання. Бо воно все ніяк не може оформитися на ремонт, чи списання. Зато полковники рапортують про тисячу гармат в одному дивізіоні. Неможна заходити в сектор непідготовленим. І в першу чергу має відновлюватися солдат. А не штабний офіцер. Бо він бідний переїхав своїм авто із одного укриття в яку небудь квартиру під Києвом скажімо. Ще навіть нема того числа, яким підрозділ має виходити на відновлення чи переозброєння, а штабісти вже роздають телефонами команди з квартир куди переїхали. Вони вже у відпустках і розказують сержантам щоб контролювали там замість їх. В нас в 19 році інструктора з Англії сідали їсти тільки тоді, коли поїсть останній солдат його групи. Останній раз я бачив полковника, який стояв у черзі останнім по кашу з твн в 15 році на ширлані. Думаю що відновлення знову в першу чергу буде стосуватися самопочуття комбригів і штабів і в останню чергу солдата. Чому? Тому що відповідальність для солдат зробили більшою, а відповідальність командирів меншою. Надавши їм майже безмежних прав у командуванні солдатом. Полковник в нас може проігнорувати доручення генерала без жодної відповідальності, а от солдату за невиконання розпорядження того самого полковника світить 5 років. Ха ха ха.
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05.04.2024 14:55 Відповісти
все справедливо, але я впевнений, що викладене не стосується Закону під умовною назвою "про мобілізацію". Чомусь думаю, що це стосується змін до Статутів ЗСУ.
Але ще більша проблема стосується того про що я наголосив коментм нижче цитатою з цієї інфи, зараз чуть-чуть перефразую: "Президент відмовився подавати законопроєкти стосовно діяльності та забезпечення ЗСУ, він відмовився зустрічатися з фракціями і пояснювати свою позицію стосовно чинної війни; хоча тут має бути чітко висловлена позиція Президента України як Верховного Головнокомандувача"
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05.04.2024 15:14 Відповісти
Тоді для чого взагалі згадувати про ротації, відпустки? Знову занурити основну тему в побічні дебрі? Ха ха ха.
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05.04.2024 15:21 Відповісти
Ще раз: ротації, відпустки, призов, тощо - стосується Закону під умовною назвою "про мобілізацію" (а там - зміни до багатьох законів). А бойова підготовка особового складу (вірніше - конкретизація цього процесу), стан техніки в підрозділі, взаємостосунки між особами в ЗСУ - стосуються виключно статутів, які необхідно також змінювати з позимцій набутого досвіду в цій війні.
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05.04.2024 15:58 Відповісти
Зміни в статутах це лише один із пазлів в зміні всієї картини. Статути худо бідно дотримувалися ще якось в 22 році. Можливо спочатку дотримувались би того що є, а потім би змінювали. Не бачу сенсу робити зміни в тому, в чому і так немає дотримань. Депутати хочуть рубати законами. Щоб цікавіше було на судових засідань як один наказ протирічить іншому і при цьому обидва протирічать статутам. Ха ха ха.
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05.04.2024 16:23 Відповісти
Футбольний клуб крівбас є критично важливим для функціонування єкономіки, тому його гравці мають бронь - міністерство молоді та спорту.
А ви там йдіть на три роки куди направлять.
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05.04.2024 15:00 Відповісти
Найважливіше - наприкінці: "Президент відмовився подавати цей законопроєкт, він відмовився зустрітися з фракціями і пояснити свою позицію навіть перед голосуванням уже в другому читанні; а має бути чітко висловлена позиція Президента України як Верховного Головнокомандувача по закону про мобілізацію", - підсумувала Ірина Геращенко
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05.04.2024 15:08 Відповісти
Термін служби, демобілізація під час війни - це якийсь тупізм...
Навіщо дурити інфантильного українського виборця.
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05.04.2024 16:34 Відповісти
 
 