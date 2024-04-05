У законопроєкті про мобілізацію має бути дуже чітко продуманий термін ротації та справедлива демобілізація, - Ірина Геращенко

Співголова фракції "Європейська Солідарність" розповіла, які норми у законопроєкті про мобілізацію є принциповими для нардепів політсили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

За словами Геращенко, перед голосуванням за законопроєкт важливо почути публічну позицію президента Володимира Зеленського.

"Якою є позиція "Європейської Солідарності" щодо мобілізації? Ми щодня спілкуємося з військовими. Ми відвідуємо як прифронтові, так і де окуповані території, і прикордонні території. Більше 2500 наших партійців воюють на найгарячіших лініях з першого дня війни. Для нас дуже важливим є питання демобілізації. Ми наполягаємо на тому, щоб закон про мобілізацію встановлював чіткий термін служби – 36 місяців", - наголосила вона.

Парламентарка зазначила, що питання демобілізації має залежати не від рішення Ставки, а має бути протягом одного місяця звільнення військовослужбовців без додаткових умов.

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"Має бути дуже чітко продуманий термін ротації. Наприклад, 10 гірсько-штурмова бригада більше 2 років знаходиться на Бахмутському напрямку без жодної ротації. А є підрозділи, які навпаки весь цей час знаходилися в тилових регіонах і жодного разу не були долучені до бойових дій. Це несправедливо і неправильно, тому питання ротації має бути чітко визначено в новому законі про мобілізацію", - пояснила вона.

Також "ЄС" пропонує надати відпустку до 6 місяців тим, хто служив понад 2 роки.

"Очевидно, що закон про мобілізацію має відповідати питанню справедливості. Ми вважаємо, що має бути мотивація – через навчальні центри, тренінги, коли людина знає, що її мобілізували і вона підготовлена, готова воювати. Це має бути і правильне фінансове забезпечення, і рекрутинг. Ми вважаємо, що саме рекрутингу має бути присвячена серйозна робота державного апарату, інформаційна робота і в першу чергу робота по забезпеченню. Тому рекрутинг – важлива складова мобілізаційної кампанії", - сказала співголова фракції.

За її словами, особливу увагу потрібно приділяти питанню фортифікацій, тому в законі про мобілізацію особливий блок потрібно присвятити посиленню інженерних військ.

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Вона також зауважила на необхідності скасувати 100% бронь для силових структур.

"Якщо у нас сьогодні є 50% броні для державних установ, то ми наполягаємо на тому, щоб в силових структурах також не було 100%-ої броні, щоб там також була визначена бронь 50%. Силові структури, де як правило працюють чоловіки, які мають відповідну військову підготовку, мають сьогодні і захищати державу на фронті. Ми вважаємо, якщо Президент відмовився подавати такий законопроєкт, якщо він відмовився зустрітися з фракціями і пояснити свою позицію, перед голосуванням уже в другому читанні має бути чітко висловлена позиція Президента України як Верховного Головнокомандувача по закону про мобілізацію", - підсумувала Геращенко.

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