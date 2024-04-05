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Новини Війна
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Наразі в Україні немає потреби у мобілізації 500 тис. осіб. Вона буде набагато м’якшою, - Шмигаль

зсу,армія,мобілізація

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зараз в Україні немає потреби у мобілізації 500 тисяч людей у військо, тому вона буде "набагато м’якшою". Нові бригади ЗСУ вже укомплектовані людьми, захисники чекають лише на зброю, техніку та боєприпаси.

Про це він сказав в інтерв'ю ERR, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль запевнив, що разом з президентом Володимиром Зеленський вони контролюють ситуацію в цьому питанні.

Прикладом цього є зміна головнокомандувача ЗСУ. Новий головком Олександр Сирський провів аудит Сил оборони, також вперше за два роки повномасштабного вторгнення розпочалися ротації на лінії фронту.

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"Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде куди більш м'якою. Думаю, упродовж цього року ми виконаємо всі необхідні завдання з мобілізації українців", - зазначив Шмигаль.

Він зауважив, що нові бригади ЗСУ вже укомплектовані людьми, захисники чекають лише на техніку, зброю та боєприпаси.

"У нас є нові бригади - вони вже укомплектовані людьми, але ми чекаємо на обладнання, військову техніку та боєприпаси від партнерів. Коли все це прибуде, нові бригади будуть укомплектовані - і ми суттєво збільшимо нашу бойову міць", - додав прем'єр.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі немає потреби мобілізувати в Україні 500 000 осіб.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що нещодавній аудит у Збройних Силах дозволив вивільнити тисячі військовослужбовців, які не беруть участі у бойових діях, і спрямувати їх до бойових частин. Потребу в мобілізації 500 тис. військових наразі суттєво зменшено.

У Міноборони заявили, що мобілізацію 400-500 тис. осіб неможливо провести одночасно, загальна потреба в кількості мобілізованих залежить від розвитку ситуації на фронті.

Автор: 

мобілізація (3048) ЗСУ (7536) Шмигаль Денис (4570)


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Топ коментарі
+11
Прикольно. Цю цифру, в 500 тисяч, придумали самі ж Зельониє. І самі ж Зельоні всіляко її заперечують. Кредо Зельоних - створи проблему, потім самими тупими методами з нею борись, поки зовсім не заляпаєшся, але так її і не вирішиш.
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05.04.2024 15:02
+9
А может ети 500тыщ лучше мобилизировать не на фронт а на заводы на производство дронов которыми мы просто рашку выпалим дотла? По крайней мере льготников типо тех у которых трое детей, которых сейчас выпускают за границу можно было на оборонные предприятия мобилизировать. Смог настругать трех детей сможет и пропеллеры к дронам прикручивать.
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05.04.2024 15:12
+6
Чекаємо на вдалий контрнаступ і визволення усіх українських земель!
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05.04.2024 14:42
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Теоретично вона може бути лишітимна але для цього потрібно рішення Конституційного Суду ...
і скоріш за все буде ВО президента на час війни
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05.04.2024 14:44 Відповісти
в.о. за визначенням напівповномочний
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05.04.2024 14:45 Відповісти
Дібілушка, хунта це коли владу захопили військові. Як це було у Піночета.
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05.04.2024 14:49 Відповісти
*******, зареєструвався щоб кацапський бред повторювати?
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05.04.2024 14:45 Відповісти
Реєстрація:05.04.2024 кому Ты служишь .... ботик ?

а воно "служу савєцкаму саюзу".
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05.04.2024 14:46 Відповісти
Воно навіть незнає що таке хунта, тупо повторює гівнопропоганду кацапів з 2014 року.
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05.04.2024 14:48 Відповісти
ти ідійот ? спочатку вивчи міжнародне право, а потім може шось розумне напишаш..
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05.04.2024 15:15 Відповісти
В тому що читай що таке хунта, неук. А не ***** як скабєєва в 2014. Ще забув про укронацістов сказати.
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05.04.2024 14:52 Відповісти
Хунта це к коли військрові розстрілюють або садять легітимне керівництво до вязниці, і замість цього в країні оголошується військова диктатура.
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05.04.2024 15:00 Відповісти
Какая власть ОП? Где эта конторка прописана?
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05.04.2024 15:00 Відповісти
Чекаємо на вдалий контрнаступ і визволення усіх українських земель!
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05.04.2024 14:42 Відповісти
еге ж, асвальтоукладчики для нових бригад вже на підході
так і рушать хлопці легкою піхотою з калашами
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05.04.2024 14:47 Відповісти
🤣
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05.04.2024 14:47 Відповісти
гарно в польщі чекати...
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05.04.2024 16:07 Відповісти
Ого, а як же зелені мали 500 тисяч забезпечити усім необхідним? Чи як завжди на волонтерів скинете!
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05.04.2024 14:44 Відповісти
Вже два роки в тилу сидить 100 бригад (півмільйона військовослужбовців), які на забезпеченні, які отримують зарплати, але на фронт ні ногою.
Напевно, по договорнячку оманському, їх тримають для рашистів, щоб ті їх використали для нападу на Польщу і далі на Європу.
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05.04.2024 14:45 Відповісти
а шмигаль для армії хто, що займається логістикою. Всенародне керування
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05.04.2024 14:46 Відповісти
це хто такий??
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05.04.2024 14:51 Відповісти
Залужный как имел рейтинг выше зелёных, так и имеет. Его сняли из-за этого, а ты обесцениваешь. Классическая психологическая манипуляция
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05.04.2024 15:03 Відповісти
Шмигаль став речником ЗСУ чи ОПу?
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05.04.2024 15:02 Відповісти
Вже навіть шгмигалка Єрмака піариться на призові.

ЛУЦЕНКО: Усіх ДЕПУТАТІВ ПОСАДЯТЬ! Зеленський ВТЕЧЕ. Єрмак зрозумів, ЯК ВРЯТУВАТИСЬ. Йде АТАКА на ЗСУ-
це ж треба так довести Луценко й так жахливо чути цю правду з фронту
https://www.youtube.com/watch?v=xvfI50CSX_g
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05.04.2024 15:17 Відповісти
Прикольно. Цю цифру, в 500 тисяч, придумали самі ж Зельониє. І самі ж Зельоні всіляко її заперечують. Кредо Зельоних - створи проблему, потім самими тупими методами з нею борись, поки зовсім не заляпаєшся, але так її і не вирішиш.
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05.04.2024 15:02 Відповісти
Без 500 тисяч:

А. Неможлива ротація

Б. Нема відповіді на збільшення військ росією

В. Не буде стратегічного резерву для наступу, навіть якщо з'явиться гарне вікно для таких дій
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05.04.2024 15:06 Відповісти
Кроме етих 500тыщ которых собираются набрать, еще каждый день ТЦКшники отлавливают на улицах. Вообще не понимаю почему столько ажиотажа вокруг мобилизационного закона если у нас мобилизация проводится каждый день с 22 года
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05.04.2024 15:15 Відповісти
"Ажіотаж" роздмухують ---кацапи,малороси,сцикуни,ті яким "какая разніца" і просто зрадникі і колоборанти.
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05.04.2024 16:36 Відповісти
Мабуть під сцикунами, в першу чергу, ви розумієте, поліцейських, прокурорів, депутатів, хабадників і прочая, прочая чи не так?
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05.04.2024 17:14 Відповісти
По-перше: чому розголошуються такі дані?
По-друге: а військовий досвід шмигаля такий же, як і у верховного уклоніста?
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05.04.2024 15:09 Відповісти
А может ети 500тыщ лучше мобилизировать не на фронт а на заводы на производство дронов которыми мы просто рашку выпалим дотла? По крайней мере льготников типо тех у которых трое детей, которых сейчас выпускают за границу можно было на оборонные предприятия мобилизировать. Смог настругать трех детей сможет и пропеллеры к дронам прикручивать.
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05.04.2024 15:12 Відповісти
Нащо їх мобілізувати? І так працюють люди на оборонних підприємствах,отримують зарплати. Чи потрібно примусово туди кого загнати чи що?
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05.04.2024 22:26 Відповісти
пистанули шоб заспокоїти обурення і нелюбов населення до тцк , будуть відлавлювати по-тихому стільки скільки зможуть , тепер тіко в "м"який люкс" ...
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05.04.2024 15:19 Відповісти
490
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05.04.2024 15:26 Відповісти
Якась чухня, або скоріш свідоме маніпулювання. Так у ВСУ є багацько підрозділів взагалі НЕ укомплектованих технікою, поступово вони перетворилися у відстійники для старих, хворих, аватарів й т.і. Час від часу їх висувають на підсилення до фронту але вже по дорозі вони втрачають третину через хвороби. За місяць на фронті ще третину вже по різним причинам і все - відправляються назад на переукомплектування. Придатних людей з них фактично повністю вибрали у фронтові підрозділи у яких все одно вже не вистачає приблизно 50%. Їхня кількість десь 300т. Тобто є потреба у 150т. При мобілізацію співвідношення придатних до непридатних десь 1 до 3. Тобто щоб наповнити бойові підрозділи придатними треба мобілізувати 600т (звідси й випливає 500т від Залужного).
Нахіба мобілізувати й тримати непридатних й що з цим робити це вже інша історія.
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05.04.2024 15:33 Відповісти
Я ніколи не чув,щоб Залужний вимагав мобілізувати 500тисяч
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05.04.2024 16:34 Відповісти
А хто вимагав? Більш того, в інтерв'ю він ще підкреслив, що щоб виконати вимоги про "не більш пів року на нулі" та "дембель через 3 роки" треба тоді набрати не 500т а 1500т, а мо й більше.
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05.04.2024 17:59 Відповісти
это вымагал 500к, я слышал лично
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05.04.2024 21:42 Відповісти
Нахіба мобілізувати й тримати непридатних й що з цим робити
************
Непридатних відправити на повторну ВЛК, і вони знову стануть придатними. "Дєлов-то, - на копєйку".
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05.04.2024 16:59 Відповісти
Ти дибіл, їм тре тільки м'ясо
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05.04.2024 17:07 Відповісти
Щось мені це "шашлики в травні" нагадує...
Мобілізовувати доведеться 500 тис, а може і мільйон... Хочемо ми цього чи ні.
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05.04.2024 15:37 Відповісти
100500 мильёнов
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05.04.2024 21:45 Відповісти
А назвіть мені прізвище хто вимагав 500000 мобілізувати?
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05.04.2024 16:31 Відповісти
ким шмыг зе
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05.04.2024 16:51 Відповісти
А где брат , Дмитрий Анатольевич Шмыгаль , родился 18 декабря 1980 года ?
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05.04.2024 17:00 Відповісти
Братело, як і братело єрмака, в основному снайперять, десь так!
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05.04.2024 17:16 Відповісти
Ни куя не понял, снайперять ?
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05.04.2024 21:33 Відповісти
А скільки? 499 тис? Ви хоч самі там у владі розумієте, що вам треба?
Ви вже задовбали всіх. Закінчуйте вже цю хєрню.
Відкривайте кордони.
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05.04.2024 22:37 Відповісти
 
 