Наразі в Україні немає потреби у мобілізації 500 тис. осіб. Вона буде набагато м’якшою, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зараз в Україні немає потреби у мобілізації 500 тисяч людей у військо, тому вона буде "набагато м’якшою". Нові бригади ЗСУ вже укомплектовані людьми, захисники чекають лише на зброю, техніку та боєприпаси.
Про це він сказав в інтерв'ю ERR, інформує Цензор.НЕТ.
Шмигаль запевнив, що разом з президентом Володимиром Зеленський вони контролюють ситуацію в цьому питанні.
Прикладом цього є зміна головнокомандувача ЗСУ. Новий головком Олександр Сирський провів аудит Сил оборони, також вперше за два роки повномасштабного вторгнення розпочалися ротації на лінії фронту.
"Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде куди більш м'якою. Думаю, упродовж цього року ми виконаємо всі необхідні завдання з мобілізації українців", - зазначив Шмигаль.
Він зауважив, що нові бригади ЗСУ вже укомплектовані людьми, захисники чекають лише на техніку, зброю та боєприпаси.
"У нас є нові бригади - вони вже укомплектовані людьми, але ми чекаємо на обладнання, військову техніку та боєприпаси від партнерів. Коли все це прибуде, нові бригади будуть укомплектовані - і ми суттєво збільшимо нашу бойову міць", - додав прем'єр.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі немає потреби мобілізувати в Україні 500 000 осіб.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що нещодавній аудит у Збройних Силах дозволив вивільнити тисячі військовослужбовців, які не беруть участі у бойових діях, і спрямувати їх до бойових частин. Потребу в мобілізації 500 тис. військових наразі суттєво зменшено.
У Міноборони заявили, що мобілізацію 400-500 тис. осіб неможливо провести одночасно, загальна потреба в кількості мобілізованих залежить від розвитку ситуації на фронті.
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і скоріш за все буде ВО президента на час війни
а воно "служу савєцкаму саюзу".
так і рушать хлопці легкою піхотою з калашами
Напевно, по договорнячку оманському, їх тримають для рашистів, щоб ті їх використали для нападу на Польщу і далі на Європу.
ЛУЦЕНКО: Усіх ДЕПУТАТІВ ПОСАДЯТЬ! Зеленський ВТЕЧЕ. Єрмак зрозумів, ЯК ВРЯТУВАТИСЬ. Йде АТАКА на ЗСУ-
це ж треба так довести Луценко й так жахливо чути цю правду з фронту
https://www.youtube.com/watch?v=xvfI50CSX_g
А. Неможлива ротація
Б. Нема відповіді на збільшення військ росією
В. Не буде стратегічного резерву для наступу, навіть якщо з'явиться гарне вікно для таких дій
По-друге: а військовий досвід шмигаля такий же, як і у верховного уклоніста?
Нахіба мобілізувати й тримати непридатних й що з цим робити це вже інша історія.
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Непридатних відправити на повторну ВЛК, і вони знову стануть придатними. "Дєлов-то, - на копєйку".
Мобілізовувати доведеться 500 тис, а може і мільйон... Хочемо ми цього чи ні.
Ви вже задовбали всіх. Закінчуйте вже цю хєрню.
Відкривайте кордони.