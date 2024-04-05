Наразі в Україні немає потреби у мобілізації 500 тис. осіб. Вона буде набагато м’якшою, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зараз в Україні немає потреби у мобілізації 500 тисяч людей у військо, тому вона буде "набагато м’якшою". Нові бригади ЗСУ вже укомплектовані людьми, захисники чекають лише на зброю, техніку та боєприпаси.

Про це він сказав в інтерв'ю ERR, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль запевнив, що разом з президентом Володимиром Зеленський вони контролюють ситуацію в цьому питанні.

Прикладом цього є зміна головнокомандувача ЗСУ. Новий головком Олександр Сирський провів аудит Сил оборони, також вперше за два роки повномасштабного вторгнення розпочалися ротації на лінії фронту.

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"Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде куди більш м'якою. Думаю, упродовж цього року ми виконаємо всі необхідні завдання з мобілізації українців", - зазначив Шмигаль.

Він зауважив, що нові бригади ЗСУ вже укомплектовані людьми, захисники чекають лише на техніку, зброю та боєприпаси.

"У нас є нові бригади - вони вже укомплектовані людьми, але ми чекаємо на обладнання, військову техніку та боєприпаси від партнерів. Коли все це прибуде, нові бригади будуть укомплектовані - і ми суттєво збільшимо нашу бойову міць", - додав прем'єр.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі немає потреби мобілізувати в Україні 500 000 осіб.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що нещодавній аудит у Збройних Силах дозволив вивільнити тисячі військовослужбовців, які не беруть участі у бойових діях, і спрямувати їх до бойових частин. Потребу в мобілізації 500 тис. військових наразі суттєво зменшено.

У Міноборони заявили, що мобілізацію 400-500 тис. осіб неможливо провести одночасно, загальна потреба в кількості мобілізованих залежить від розвитку ситуації на фронті.