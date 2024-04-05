Процес обміну військовополонених "азовців" та інших оборонців Маріуполя відбувається зі складнощами, - Лубінець

У процесі обміну військовополонених українських захисників, які боронили Маріуполь, є певні складнощі.

Про це в інтерв'ю Суспільному заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Проблеми щодо повернення оборонців Маріуполя. Чи є складності повернення "Азову"? Так. Чи є складності повернення 36-ї бригади, інших підрозділів, які воювали в Маріуполі? Так", - зазначив він.

Лубінець нагадав, що саме щодо цих військовополонених Росія робить показові судові засідання, засуджує їх на довготривалі терміни.

"Бо всі розуміють, чим став для російської армії Маріуполь. Вони не думали, що так довго, в такому стані - оточення, неможливість доставити ні харчі, ні медикаменти, ні боєприпаси, хлопці й дівчата будуть продовжувати воювати", - додав омбудсмен.

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