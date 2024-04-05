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Новини Обмін полоненими
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Процес обміну військовополонених "азовців" та інших оборонців Маріуполя відбувається зі складнощами, - Лубінець

дмитро,лубінець

У процесі обміну військовополонених українських захисників, які боронили Маріуполь, є певні складнощі.

Про це в інтерв'ю Суспільному заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Проблеми щодо повернення оборонців Маріуполя. Чи є складності повернення "Азову"? Так. Чи є складності повернення 36-ї бригади, інших підрозділів, які воювали в Маріуполі? Так", - зазначив він.

Лубінець нагадав, що саме щодо цих військовополонених Росія робить показові судові засідання, засуджує їх на довготривалі терміни.

"Бо всі розуміють, чим став для російської армії Маріуполь. Вони не думали, що так довго, в такому стані - оточення, неможливість доставити ні харчі, ні медикаменти, ні боєприпаси, хлопці й дівчата будуть продовжувати воювати", - додав омбудсмен.

Читайте: Угорщина вимагала від українських військовополонених, яких їй у 2023-му передала РФ, щоб вони не поверталися в Україну, - DW

Автор: 

військовополонені (931) Маріуполь (3227) обмін (1151) Лубінець Дмитро (593)


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Топ коментарі
+7
Зате хрінпіду всіх без складнощів здав в полон кацапам. Може після 20числа віддати його на обмін ''Азовців''!
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05.04.2024 14:56
+4
Ось і зайнявся б питаннями звільнення наших полонених і не ліз у питання мобілізації!
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05.04.2024 15:03
+3
Не може бути, хто б тоді мій подумати що так буде.
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05.04.2024 14:46
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Не може бути, хто б тоді мій подумати що так буде.
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05.04.2024 14:46 Відповісти
основне, не згадати лідора нацюцюрника, нації клінічних ідіотів імені 73% вавививерження, що підготував Оманську оборону та надав наказ йти в каліцтво та знущання ворога.
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05.04.2024 14:50 Відповісти
генрал-лейтенант павлюк залишав Азовців в оточення без складнощів.
та й ЗЄля льогко їх "екстрадіровав" в лапи кацапів
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05.04.2024 14:50 Відповісти
Зате хрінпіду всіх без складнощів здав в полон кацапам. Може після 20числа віддати його на обмін ''Азовців''!
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05.04.2024 14:56 Відповісти
багато лубінця , щось планується
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05.04.2024 15:00 Відповісти
Ось і зайнявся б питаннями звільнення наших полонених і не ліз у питання мобілізації!
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05.04.2024 15:03 Відповісти
💯%!
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05.04.2024 15:31 Відповісти
Щось забага в ЗМІ цього лубинця--дурдинця. Пустий базіка.
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05.04.2024 15:06 Відповісти
Поміняти захисників Маріуполя на того хто віддав наказ про здачу в полон
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05.04.2024 17:49 Відповісти
А здати їх в полон було не складно....суки такі!
Ще й розповідали нам...це переміщення,це не полон...їх зразу обміняють...
підари зелені.
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05.04.2024 18:50 Відповісти
 
 