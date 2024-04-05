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Новини
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У РФ почали мобілізовувати вихідців із Середньої Азії після теракту в Москві: погрожують депортацією, - Центр нацспротиву

цнс

У Росії почалася нова хвиля мобілізації етнічних меншин на загарбницьку війну проти України.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Використовуючи масову страту людей у Москві, росіяни, з одного боку, звинувачують Україну, а з іншого, - почали облави на вихідців із Центральної Азії. Заробітчанам пропонують укласти контракт зі ЗС РФ або погрожують депортацією.

Деякі з наївних все ж таки укладають контракт, сподіваючись повернутися живими. Так, на навчальних полігонах вздовж кордону з Україною зафіксовано прибуття перших партій заробітчан з Азії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Кількість завезених росіянами мігрантів з Азії на окупованих територіях перевищила 100 тис., - Центр нацспротиву

Автор: 

Азія (81) росія (65098) мобілізація (3048) Центр національного спротиву (814)


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Топ коментарі
+2
Меня печалит вид твой грустный,

Какой бедою ты тесним?"

И человек сказал: "Я - русский",

И Бог заплакал вместе с ним.
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05.04.2024 15:10
+2
Як кажуть - палка має два кінці. З одного боку таким чином рашисти використовують не свій ресурс а іноземців, а з іншого надають зброю у руки тих, хто може повернути її проти самих московських нацистів хоча б під час пости за образу, або у вигляді тих самих терактів. Їх, мігрантів, багато, і коли вони збираються до купи, то можуть робити й жахливі речі бо стають сміливішими. Я служив у армії і бачив це на власні очі, був випадок коли вони зухвалу десантуру на коліна поставили, тож не впевнений що московити (т.з. "роССіяни") повністю усвідомлюють що роблять і розуміють наслідки своїх дій!!!
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05.04.2024 15:13
+1
ааааа.....
тобто?
зберуть всіх таджиків і озброять автоматами?
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05.04.2024 15:00
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ааааа.....
тобто?
зберуть всіх таджиків і озброять автоматами?
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05.04.2024 15:00 Відповісти
І зібравшись у купу вони проведуть теракт вже не у масштабах "Крокусу", а у масштабах усієї Московії (т.з. "роССії")!!!
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05.04.2024 15:17 Відповісти
І в чому полягає спротив Центру нацспротиву в таких заявах?
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05.04.2024 15:01 Відповісти
Це НАШ "Центр нацспротиву", український, а не азіатський, у даному випадку вони просто сповіщають про те що бачать, тож не розумію ані питання, ані його сенсу.
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05.04.2024 15:16 Відповісти
Я думаю, що НАШ спротив мав би повідомляти про результати НАШОГО спротиву, а не бути ще однією агенцією загальновідомих новин!
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05.04.2024 16:27 Відповісти
У рашці все робиться по принужденію.

Це така країна, в якій усі повинні бути покірними рабами і не задавали ніяких запитань
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05.04.2024 15:03 Відповісти
Раша була, є і буде тюрмою народів .

І це ніколи не зміниться, це вже у них у генах.
Страшна кривава імперія
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05.04.2024 15:06 Відповісти
В степи, покрытой пылью бренной,

Сидел и плакал человек.

А мимо шел Творец Вселенной.

Остановившись, он изрек:

"Я друг униженных и бедных,

Я всех убогих берегу,

Я знаю много слов заветных.

Я есмь твой. Бог Я все могу.
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05.04.2024 15:09 Відповісти
Меня печалит вид твой грустный,

Какой бедою ты тесним?"

И человек сказал: "Я - русский",

И Бог заплакал вместе с ним.
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05.04.2024 15:10 Відповісти
Як кажуть - палка має два кінці. З одного боку таким чином рашисти використовують не свій ресурс а іноземців, а з іншого надають зброю у руки тих, хто може повернути її проти самих московських нацистів хоча б під час пости за образу, або у вигляді тих самих терактів. Їх, мігрантів, багато, і коли вони збираються до купи, то можуть робити й жахливі речі бо стають сміливішими. Я служив у армії і бачив це на власні очі, був випадок коли вони зухвалу десантуру на коліна поставили, тож не впевнений що московити (т.з. "роССіяни") повністю усвідомлюють що роблять і розуміють наслідки своїх дій!!!
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05.04.2024 15:13 Відповісти
Хто там буде повертать. Їх відправлять на м ясний штурм. Максимум тиждень
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05.04.2024 18:36 Відповісти
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05.04.2024 15:27 Відповісти
ще й таджиків прийдеться прорідити....
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05.04.2024 15:55 Відповісти
Такого етносу як "рускій" в ********** взагалі не існує в природі. В "росії" у так званих "рускіх" не має власної етнічної території. Ну взагалі не існує і ніколи не існувало. Іншими словами, вся оця зграя промосковських окупантів з усіх колоній є кацапи - різники, гицелі, алкодегенрати і дебіли...
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05.04.2024 16:25 Відповісти
Можна буде з полонених формувати новий "Туркестанський легіон".
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05.04.2024 17:10 Відповісти
 
 