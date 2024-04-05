У РФ почали мобілізовувати вихідців із Середньої Азії після теракту в Москві: погрожують депортацією, - Центр нацспротиву
У Росії почалася нова хвиля мобілізації етнічних меншин на загарбницьку війну проти України.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Використовуючи масову страту людей у Москві, росіяни, з одного боку, звинувачують Україну, а з іншого, - почали облави на вихідців із Центральної Азії. Заробітчанам пропонують укласти контракт зі ЗС РФ або погрожують депортацією.
Деякі з наївних все ж таки укладають контракт, сподіваючись повернутися живими. Так, на навчальних полігонах вздовж кордону з Україною зафіксовано прибуття перших партій заробітчан з Азії", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+2 Остап Покотило
показати весь коментар05.04.2024 15:10
+2 Виталий Танчик #518988
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+1 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар05.04.2024 15:00
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тобто?
зберуть всіх таджиків і озброять автоматами?
Це така країна, в якій усі повинні бути покірними рабами і не задавали ніяких запитань
І це ніколи не зміниться, це вже у них у генах.
Страшна кривава імперія
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой. Бог Я все могу.
Какой бедою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.