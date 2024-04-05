У РФ почали мобілізовувати вихідців із Середньої Азії після теракту в Москві: погрожують депортацією, - Центр нацспротиву

У Росії почалася нова хвиля мобілізації етнічних меншин на загарбницьку війну проти України.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Використовуючи масову страту людей у Москві, росіяни, з одного боку, звинувачують Україну, а з іншого, - почали облави на вихідців із Центральної Азії. Заробітчанам пропонують укласти контракт зі ЗС РФ або погрожують депортацією.

Деякі з наївних все ж таки укладають контракт, сподіваючись повернутися живими. Так, на навчальних полігонах вздовж кордону з Україною зафіксовано прибуття перших партій заробітчан з Азії", - йдеться в повідомленні.

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