"Вагнерівці" на окупованих територіях вербують українців для війни в Африці, - ЦНС

Російські загарбники на окупованих територіях вербують громадян України для війни в Африці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Злочинці ПВК "вагнер" розпочали масштабне вербування на тимчасово окупованих територіях українців. Йдеться про чоловіків віком від 22 до 50 років. Їм обіцяють зарплати у 240 тисяч рублів при умові підписання контракту на півроку. У Африці бранцям доведеться, окрім того, що воювати, ще й займатися видобутком корисних копалин", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС нагадали, що "вагнерівців" помітили в Африці ще у 2017 році.

"Росія відома своїми постійними війнами у багатьох країнах світу і тим, що не гребує порушувати міжнародне гуманітарне право, яке не дозволяє вербування місцевого населення до мілітаристичних об’єднань", - додали у Центрі нацспротиву.

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