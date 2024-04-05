Цьогоріч росіяни обстріляли Україну понад 30 тисяч разів, - заступник міністра МВС Сергєєв

За три перших місяці 2024 року росіяни обстріляли територію України понад 30 тисяч разів.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв під час зустрічі з представниками Християнсько-соціального союзу в парламенті землі Баварія, інформує пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Він (Сергєєв. -Ред.) зазначив, що за минулий рік було зафіксовано близько 66 тисяч обстрілів по території України, а лише за перші три місяці вже зафіксовано близько 30 тисяч ворожих ударів", - повідомили у МВС.

Заступник міністра підкреслив, що впродовж останніх тижнів значно зросла кількість обстрілів української території.

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"Переважно ворог використовує керовані авіаційні бомби та ударні безпілотні літальні апарати. Росіяни атакують цивільні та критичні об’єкти інфраструктури. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено 217 тисяч об’єктів. Національна поліція України задокументувала вже 116 тисяч воєнних злочинів, які скоїли російські окупанти", - сказав Сергєєв.

Голова парламентської групи Християнсько-соціального союзу в парламенті землі Баварія Клаус Холечек заявив, що німецька делегація найближчим часом має намір відвідати Бучу та інші українські міста, які постраждали від російської агресії.

Заступник глави МВС повідомив, що саме в Бучі окупанти вбили та закатували найбільше українців. Усього після деокупації Київської області було знайдено 714 закатованих людей та 339 - загиблих внаслідок вибухів та підривів на мінах.

Також Сергєєв окремо подякував владі Баварії за прихисток понад 160 тисяч українських біженців.

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