Росія платить політикам та впливовим людям у ЄС набагато більше, ніж ми припускали, - віцеголова Єврокомісії Юрова

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова очікує нових звинувачень щодо можливих таємних платежів з боку РФ європейським політикам в межах викриття проросійських мереж упливу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Юрова припустила, що Росія платить набагато більше політикам або людям, які мають вплив у Євросоюзі, ніж було відомо раніше.

"Звичайно, ми (як політики) не маємо інструментів, щоб визначити, хто вони, але спецслужби готові розкрити інформацію та розповісти громадськості, й це добре. Я переконана, що те, що ми знаємо зараз, - це лише верхівка айсберга", - зазначила Юрова.

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За словами віцепрезидентки Єврокомісії, те, чи справді той чи інший випадок є корупцією, мають вирішити слідчі та судді.

Посадовиця також зауважила, що різні рівні національної безпеки в країнах-членах Євросоюзу ускладнюють ситуацію.

Нагадаємо, минулого Чехія розкрила проросійську мережу, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі.

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