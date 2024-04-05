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Росія платить політикам та впливовим людям у ЄС набагато більше, ніж ми припускали, - віцеголова Єврокомісії Юрова

юрова

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова очікує нових звинувачень щодо можливих таємних платежів з боку РФ європейським політикам в межах викриття проросійських мереж упливу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Юрова припустила, що Росія платить набагато більше політикам або людям, які мають вплив у Євросоюзі, ніж було відомо раніше.

"Звичайно, ми (як політики) не маємо інструментів, щоб визначити, хто вони, але спецслужби готові розкрити інформацію та розповісти громадськості, й це добре. Я переконана, що те, що ми знаємо зараз, - це лише верхівка айсберга", - зазначила Юрова.

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За словами віцепрезидентки Єврокомісії, те, чи справді той чи інший випадок є корупцією, мають вирішити слідчі та судді.

Посадовиця також зауважила, що різні рівні національної безпеки в країнах-членах Євросоюзу ускладнюють ситуацію.

Нагадаємо, минулого Чехія розкрила проросійську мережу, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі.

Також читайте: Чехія звинуватила Росію у спробах диверсій на європейських залізницях

Автор: 

корупція (4683) росія (65098) Євросоюз (13391) Юрова Вера (20)


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Топ коментарі
+7
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05.04.2024 15:31
+5
Так Захід же святий, там корупції немає по визначенню й умовчанню. Чи таки є?
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05.04.2024 15:22
+4
Свята простота.
Тобто, дивлячись на Орбана, ви думали що він це робить безплатно?
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05.04.2024 15:17
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Свята простота.
Тобто, дивлячись на Орбана, ви думали що він це робить безплатно?
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05.04.2024 15:17 Відповісти
З Орбанлм все дуже просто і зрозуміло: факт корупції Орбана міжнародним злочинцем в розшуку Сьомою Могілквичем задукоментовагий і добре описаний. Пан Могілевич ще живий і переховується в Москві. Тримають живим як свідка. Перебуваючи в хунгаріі на початку 90х Сьома тільки тим і займався, що підкупляв європейських політиків.
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05.04.2024 15:40 Відповісти
Леонід Ройтман про це детально розповідав.
А ще Орбан відверто розраховує на Закарпаття.
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05.04.2024 17:35 Відповісти
Так робилося імперією у всі часи - всіх нагинати, а якщо не вийде купувати.

Тільки раніше платили соболями чи борзими щенятами
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05.04.2024 15:19 Відповісти
Так Захід же святий, там корупції немає по визначенню й умовчанню. Чи таки є?
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05.04.2024 15:22 Відповісти
це не корупція, це лобіювання інтересів за гроші..., з неприємного_ це інтереси агресивної, злочинної та диктаторської країни, яка вважає своїм ворогом західний світ..., який й купує потім у роздріб...
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05.04.2024 15:31 Відповісти
Такої корупції як у вас немає.
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05.04.2024 15:42 Відповісти
А рудий мінетчик путіна на імя дональд?
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05.04.2024 15:45 Відповісти
це інше. Йому можна)
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05.04.2024 22:18 Відповісти
Кругооборот грошей в політиці - Росіська політиканам Європи (і не тільки) бабло, ті дають зелене світло цинічному бізнес, ті отримують ресурси з Кацапії по демпінговим цінам і дають Росісьці (*****) бабло, той політиканам його частково повертає і так по кругу.
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05.04.2024 15:23 Відповісти
Якийсь корявий комент вийшов, та й Х з ним. Розумні зрозуміють.
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05.04.2024 15:25 Відповісти
Невже прозрєлі?
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05.04.2024 15:28 Відповісти
Ті, які наскрізь прошиті кацапськіми грошами, ще мають нахабство повчати і дорікати нам що до корупції! Фарісеї продажні!!!
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05.04.2024 15:29 Відповісти
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05.04.2024 15:29 Відповісти
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05.04.2024 15:31 Відповісти
а оплата за різних "Скотів" та "Сукнаріду" через клінічно недострелених Шиферів- це заробіток чи передплата для оманського віслюка?
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05.04.2024 17:40 Відповісти
ета другоє
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08.04.2024 08:21 Відповісти
гуттереш, орбан, фіцо - все ви знаєте і без спецслужб
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05.04.2024 15:43 Відповісти
То що поляки блокують кордон чи Америка не дає зброю чи німці тауруси це все російські гроші. Зараз вся планета шикує на російські гроші. Ріст американської економіки це завдяки вливанню російьких мілярдів. Питання наскільки хватить росіянам бабла. Не виключено що маскалі печатають долари і євро.
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05.04.2024 15:57 Відповісти
ХА!Новина. Ви ще не знаєте, скільки вони зе і єрмаку платять, щоб вони їм перемогу над фашизмом намалювали!
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05.04.2024 16:04 Відповісти
всі, все прекрасно знали і знають. але не думали, що, саме такі, суми гуляють.
прикро? пані вондрачкова більше отримувала? а пан кухельшрайбер, взагалі багатій?
питання:
фіскальні служби існують у самих демократичних та чесних, не корумпованих країнах євросоюзу?
у фінансової розвідки, нема питань, до надходження коштів, такого розміру?
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05.04.2024 16:08 Відповісти
Треба їх народи просвітити ...маніпуляціями їхнім розумом своїми же політичними🤡 запроданцями , бо закінчиться це як в Україні ...путін прийди ... а потім будуть шукати своїх рідних у братьсих могилах ...
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05.04.2024 16:12 Відповісти
но корупція в Україні. Не переплутайте
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05.04.2024 22:20 Відповісти
 
 