Росія платить політикам та впливовим людям у ЄС набагато більше, ніж ми припускали, - віцеголова Єврокомісії Юрова
Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова очікує нових звинувачень щодо можливих таємних платежів з боку РФ європейським політикам в межах викриття проросійських мереж упливу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Юрова припустила, що Росія платить набагато більше політикам або людям, які мають вплив у Євросоюзі, ніж було відомо раніше.
"Звичайно, ми (як політики) не маємо інструментів, щоб визначити, хто вони, але спецслужби готові розкрити інформацію та розповісти громадськості, й це добре. Я переконана, що те, що ми знаємо зараз, - це лише верхівка айсберга", - зазначила Юрова.
За словами віцепрезидентки Єврокомісії, те, чи справді той чи інший випадок є корупцією, мають вирішити слідчі та судді.
Посадовиця також зауважила, що різні рівні національної безпеки в країнах-членах Євросоюзу ускладнюють ситуацію.
Нагадаємо, минулого Чехія розкрила проросійську мережу, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі.
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Тобто, дивлячись на Орбана, ви думали що він це робить безплатно?
А ще Орбан відверто розраховує на Закарпаття.
Тільки раніше платили соболями чи борзими щенятами
прикро? пані вондрачкова більше отримувала? а пан кухельшрайбер, взагалі багатій?
питання:
фіскальні служби існують у самих демократичних та чесних, не корумпованих країнах євросоюзу?
у фінансової розвідки, нема питань, до надходження коштів, такого розміру?